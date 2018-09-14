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Все про:Константинопольский патриархат (30) РПЦ (405) автокефалия (115)

 РПЦ исторически является самопровозглашенной автокефалией, - епископ Константинопольского патриархата Иов (Геча)

Епископ Константинопольского патриархата, архиепископ Тельмиский Иов (Геча) сообщил, что абсолютно все современные православные автокефалии, кроме древнейших патриархатов, были созданы Томосами Константинопольской церкви.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом представитель Вселенского патриархата сообщил в беседе с изданием Cerkvarium.

"Даже если брать историю православной церкви в России, то видим, что ее автокефалия была самопровозглашена в 1448 году, когда в Москве избрали митрополита Иону самостоятельно, без разрешения Вселенского патриархата. Интересно подчеркнуть, что никогда не был дан православной церкви в России Томос об автокефалии ", - заявил архиепископ.

Иерарх также добавил, что все позднейшие автокефалии ХIХ-го и ХХ века были провозглашены Вселенским патриархатом. "Кроме Вселенского патриархата, в истории православной церкви никакая другая поместная церковь не провозглашала автокефалии. Правда, православная церковь в России может претендовать, что она провозгласила автокефалию Православной Церкви в Грузии (1943 г.), В Чехословакии (1951) и в Америке (1970 г.), Но эти автокефалии не признавались полнотой Православной Церкви, потому что православная церковь в России не имеет такой прерогативы предоставлять автокефалию", - добавил владыка.

Архиепископ Иов также вспомнил об обращении Архиерейского собора УПЦ с 1991 года, когда представители Украинской церкви уже просили Вселенский патриархат об автокефалии. "Если автокефалия была бы предоставлена ​​Украинской церкви сразу после провозглашения независимости Украины в 1991 году, можно было бы предотвратить тридцать лет болезненного и вредного раскола, который начался в 1989 году", - подытожил владыка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Синод РПЦ приостановил молитвенное поминовение патриарха Варфоломея и прекращает участие в структурах под председательством Константинополя

Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

Ранее стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

Источник: https://censor.net.ua/n3086328
 
   
 Топ комментарии
 
коцапы даже церковь с3дили. убогие люди.
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фсбшний сатанат геть із України!
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Теперь у гундяевцев - будет погоняло:
"православные ваххабиты"...


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следует выгнать ФСБесный Московский паханат из Украины-Руси.

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...если брать историю православной церкви в России, то видим, что ее автокефалия была самопровозглашена в 1448 году, когда в Москве избрали митрополита Иону самостоятельно, без разрешения Вселенского патриархата...

гундяевские мокшанцы доп*зделись))
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Представитель Константинопольского патриархата, архиепископ Тельмисский Иов заявил, что Фанар никогда не давал томоса об автокефалии Московскому патриархату.
По словам Иова, если брать историю православной церкви в России, то ее автокефалия была самопровозглашенная в 1448 году, когда в Москве избрали митрополита Иону самостоятельно, без разрешения Константинополя.
"Интересно подчеркнуть, что никогда не было дарования Православной Церкви в России Томоса об автокефалии! В 1589-1590 годах Вселенский Патриарх Иеремия просто нормализовал ситуацию, подняв эту кафедру на патриаршее достоинство, при том, что было разрешено Московском архиерею называться "патриархом", при условии, что он должен был поминать патриарха Вселенского и считать его "как своего главу и первого", как сказано в грамоте", - заявил архиепископ в интервью изданию Сerkvarium.
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Українські Атеісти , ню як Я, теж ПНХ РПЦ...😇
🤑
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Млинець з лопати застряг у горлянці! РПЦ исторически является самопровозглашенной автокефалией, - епископ Константинопольского патриархата Иов (Геча) - Цензор.НЕТ 2938
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РПЦ МП ФСБ- оказывается раскольниками!
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це петя він же томас
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Татишо? А хто по середині, Марія Деві Христос?
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це петя с поклонской
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коцапы даже церковь с3дили. убогие люди.
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рашинська банда в рясах вже почала "лякати" тим, що заборонить своїм нехристям відвідувати Храми.
РПЦ исторически является самопровозглашенной автокефалией, - епископ Константинопольского патриархата Иов (Геча) - Цензор.НЕТ 4728
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ну и куй с ними.. пусть молятся на "скрепные лепёшки" раски федераски))
))
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Московия была Ордой ,так и осталась Ордой,РПЦ является самопровозглашенной,а бывший духовный отец который лежит открыто в Кремле с дулся. И зачем мордовским индейцам наша вера?
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не знаю кто это но, судя по прикиду они круче Гундяя будут?
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Вот же чертовы раскольники и самозванцы
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Кацабы как выявилось даже не раскольники , а вообще-то самозванцы ?
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У кацапов все спижено)))Орда по другому не умеет.Их надо просто игнорить,это их бесит больше всего,вяличие некуда девать и тогда зарево парашенских пуканов особенно яркое)))
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я вас прошу, не так давно казахские бандеровцы просили не называть кацев Ордою. Потому, что Орда это гордость их предков, а кацапы были там рабами и это оскорбляет казахо-бандеровцев.
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Що ж, добре якщо так. Головне - щоб не оговталися і взад не завернули.

Україні тепер слід проголосити РПЦ комерційною організацією і .... вуаля це ж як бюджет можна поповнити....

Тепер українським православним церквам треба поквапитися (доки москалі не оговталися і в зад не завернули) і створити помісну церкву, яка отримає Томос. та об'єднає канонічні православні церкви України в єдину УПЦ.
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Задвинул РПЦ по самые гланды извращенцы РПЦ одним словом
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ну вот...а все на ильича гнали,шо он рускавых попов гнобил РПЦ исторически является самопровозглашенной автокефалией, - епископ Константинопольского патриархата Иов (Геча) - Цензор.НЕТ 4152.а таки прав был старый немецкий шпиён
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Маасковська секта гундяєвського патріархату ще й самозванці.
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Константинопольские попы красавцы, изощренно вату тролят
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Тобто я вірно зрозумів ,РПЦ взагалі ніколи не мала канонічність тому, що діяла проти встановлених канонів .Оце так поворот. Москва хоче свої канони встановлювати, як це було зроблено 1448 року,звідти все і тягнеться.
Наведу один з канонів які порушила Москва -"Нікому хай не вільно буде вищезгадані канони змінювати, чи касувати, чи, крім запропонованих, приймати інші з підробленими підписами, що їх склали б якісь люди, що наважаться торгувати істиною" (П'ято-Шостий Вселенський собор , канон 2 який відбувся в 680 році в місті Константинополі ).
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Получается что упц мп и рпц вовсе не каноничными? Вот это поворот .
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Як би хто не відносився до релігії, але якщо попи вже гноблять кацапів - це добре.
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РПЦ історично є самопроголошеною автокефалією, - єпископ Константинопольського патріархату Іов (Геча) - Цензор.НЕТ 9717
патриарх гундяй говорят не настоящий!
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Ничего удивительного. Рашка е не на такое способна. После того как кацапы украли себе киевского князя Володимира и присвоили себе Киевскую Русь, я боюсь что они скоро переименуют Маскву в Киев и обявят себя украинцами.
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Вообще-то, если УПЦ получат Томос , и она не может признавать РПЦ, так как РПЦ не каноничная?
То мне нравеься
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Предлагаю гнать московский сатанат из Лавры пока они там все не вынесли и не разнесли.
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Воистину, рпц - никто и звать никак! Если так и дальше пойдёт, так кацапав скоро вообще от церкви (любой) отлучат, а в мечеть могут и не пустить, гы. Начнут из чушек идолов строгать. А потом опять : Киевская Русь, князь Владимир, Днепр, крещение ...
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Нет.
Вот этого не надо.
Пусть живут на своих болотах и тихо поквакивают.
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А когда была такой, пока с кремлядью не сдружилась.
РПЦ історично є самопроголошеною автокефалією, - єпископ Константинопольського патріархату Іов (Геча) - Цензор.НЕТ 6877
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Шкода, що таке ЧМО вірменів ПОЗОРИТЬ.
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Я даже такого не ожидала... Томос да, но чтобы мы попутно поспособствовали полному звиздецу кацапской церкви - это пять)))
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Московська митрополія виявилася липовою ,тому вони зубами вчепилися у Київ.
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А, що тепер нам робити з сектантами (РПЦ в Україні?)...
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Я надеюсь что с сегодняшнего дня абревиатура УПЦМП будет запрещена в Украине? Или будем и дальше сотрудничать как наша власть с ФСБшниками?
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Давайте кацапы к чеченцам обратно в мечети проситесь ато скоро вообще без веры останетесь.
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Чечен чеченові РОЗНЬ. Для чого гребсти всіх під одну гребінку?
Поци, які здали свій народ, будуть утилізовані в будь-якому випадку.
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Возникает вопрос а какое отношение имеет рпц к православию и вообще к христианству секта сектой и не более того РПЦ історично є самопроголошеною автокефалією, - єпископ Константинопольського патріархату Іов (Геча) - Цензор.НЕТ 3093
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Гундяю зірочок на пагонах не вистачає, він транслятор. Істерика від хуйла йде. Гниді московській виривають "скрєпу" без наркоза.
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...так вони хрести скидали а з церков склади робили-конюшні..а тепер гундяєви стали такими побожними..?- ще й до цього православними ?- хто - іван грозний ?- ...
Сейєд Голамрез Мейгуні, генеральний консул Ірану в Росії, зміг розшифрувати арабський напис на шоломі Івана Грозного, виставленого в Астраханському Музеї бойової слави.
За словами Мейгуні, виконаний на верхньому горизонтальному поясі царського шолому напис перекладається з одного рідкісного арабського діалекту як Аллах Мухаммед. Він зазначає, що ці слова можуть бути скороченою версією відомого вислову Великий Аллах, і Мухаммед пророк його.
"Ми розглядаємо переклад іранського консула як версію, яка, безумовно, вимагає перевірки лінгвістів, сходознавців. Одним із пояснень, чому такий напис міг бути на шоломі православного російського царя, може бути припущення, що головний убір подарував батьку Івана Грозного турецький султан для його сина", - пояснила старший науковий співробітник музею Олена Арутюнова.
"На другому горизонтальному поясі шолому напис зроблено вже слов'янською мовою: Шолом Князя Івана Васильовича, Великого Князя сина Василя Івановича, господаря Всія Русі самодержця", - додала експерт.
Настільки цінну реліквію привезено до Росії з Королівської збройової палати Стокгольма спеціально до 450-річчя включення Астрахані до складу держави рукою Івана IV. Раніше шолом експонувався в збройовій палаті Московського Кремля.
Як стверджують експерти, існує кілька версій про те, як шолом Івана Грозного потрапив у збори Королівської збройової палати Стокгольма. Імовірно, його було захоплено у Москві під час Смути 1611-1612 років і разом з іншими скарбами відправлено до Варшави, до короля Сигізмунда. Потім, у 1655 році, коли польські війська під час війни зі Швецією зазнали поразки, його могли вивезти шведи з Варшави в якості власного трофея. У 1663 році шолом вперше згадується в інвентарній книзі Королівської збройової палати у Стокгольмі.
Нагадаємо також, що в січні цього року американські вчені повідомили про свої плани розшифрувати генетичний код древніх рукописів.
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