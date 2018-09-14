 РПЦ исторически является самопровозглашенной автокефалией, - епископ Константинопольского патриархата Иов (Геча)

Как передает Цензор.НЕТ, об этом представитель Вселенского патриархата сообщил в беседе с изданием Cerkvarium.

"Даже если брать историю православной церкви в России, то видим, что ее автокефалия была самопровозглашена в 1448 году, когда в Москве избрали митрополита Иону самостоятельно, без разрешения Вселенского патриархата. Интересно подчеркнуть, что никогда не был дан православной церкви в России Томос об автокефалии ", - заявил архиепископ.

Иерарх также добавил, что все позднейшие автокефалии ХIХ-го и ХХ века были провозглашены Вселенским патриархатом. "Кроме Вселенского патриархата, в истории православной церкви никакая другая поместная церковь не провозглашала автокефалии. Правда, православная церковь в России может претендовать, что она провозгласила автокефалию Православной Церкви в Грузии (1943 г.), В Чехословакии (1951) и в Америке (1970 г.), Но эти автокефалии не признавались полнотой Православной Церкви, потому что православная церковь в России не имеет такой прерогативы предоставлять автокефалию", - добавил владыка.

Архиепископ Иов также вспомнил об обращении Архиерейского собора УПЦ с 1991 года, когда представители Украинской церкви уже просили Вселенский патриархат об автокефалии. "Если автокефалия была бы предоставлена ​​Украинской церкви сразу после провозглашения независимости Украины в 1991 году, можно было бы предотвратить тридцать лет болезненного и вредного раскола, который начался в 1989 году", - подытожил владыка.

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Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

Ранее стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.