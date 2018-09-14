 РПЦ исторически является самопровозглашенной автокефалией, - епископ Константинопольского патриархата Иов (Геча)

Как передает Цензор.НЕТ, об этом представитель Вселенского патриархата сообщил в беседе с изданием Cerkvarium.
"Даже если брать историю православной церкви в России, то видим, что ее автокефалия была самопровозглашена в 1448 году, когда в Москве избрали митрополита Иону самостоятельно, без разрешения Вселенского патриархата. Интересно подчеркнуть, что никогда не был дан православной церкви в России Томос об автокефалии ", - заявил архиепископ.
Иерарх также добавил, что все позднейшие автокефалии ХIХ-го и ХХ века были провозглашены Вселенским патриархатом. "Кроме Вселенского патриархата, в истории православной церкви никакая другая поместная церковь не провозглашала автокефалии. Правда, православная церковь в России может претендовать, что она провозгласила автокефалию Православной Церкви в Грузии (1943 г.), В Чехословакии (1951) и в Америке (1970 г.), Но эти автокефалии не признавались полнотой Православной Церкви, потому что православная церковь в России не имеет такой прерогативы предоставлять автокефалию", - добавил владыка.
Архиепископ Иов также вспомнил об обращении Архиерейского собора УПЦ с 1991 года, когда представители Украинской церкви уже просили Вселенский патриархат об автокефалии. "Если автокефалия была бы предоставлена Украинской церкви сразу после провозглашения независимости Украины в 1991 году, можно было бы предотвратить тридцать лет болезненного и вредного раскола, который начался в 1989 году", - подытожил владыка.
Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении томоса Украинской поместной автокефальной церкви.
19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.
22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.
В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.
Ранее стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.
"православные ваххабиты"...
гундяевские мокшанцы доп*зделись))
По словам Иова, если брать историю православной церкви в России, то ее автокефалия была самопровозглашенная в 1448 году, когда в Москве избрали митрополита Иону самостоятельно, без разрешения Константинополя.
"Интересно подчеркнуть, что никогда не было дарования Православной Церкви в России Томоса об автокефалии! В 1589-1590 годах Вселенский Патриарх Иеремия просто нормализовал ситуацию, подняв эту кафедру на патриаршее достоинство, при том, что было разрешено Московском архиерею называться "патриархом", при условии, что он должен был поминать патриарха Вселенского и считать его "как своего главу и первого", как сказано в грамоте", - заявил архиепископ в интервью изданию Сerkvarium.
🤑
))
Україні тепер слід проголосити РПЦ комерційною організацією і .... вуаля це ж як бюджет можна поповнити....
Тепер українським православним церквам треба поквапитися (доки москалі не оговталися і в зад не завернули) і створити помісну церкву, яка отримає Томос. та об'єднає канонічні православні церкви України в єдину УПЦ.
Наведу один з канонів які порушила Москва -"Нікому хай не вільно буде вищезгадані канони змінювати, чи касувати, чи, крім запропонованих, приймати інші з підробленими підписами, що їх склали б якісь люди, що наважаться торгувати істиною" (П'ято-Шостий Вселенський собор , канон 2 який відбувся в 680 році в місті Константинополі ).
патриарх гундяй говорят не настоящий!
То мне нравеься
Вот этого не надо.
Пусть живут на своих болотах и тихо поквакивают.
Поци, які здали свій народ, будуть утилізовані в будь-якому випадку.
Сейєд Голамрез Мейгуні, генеральний консул Ірану в Росії, зміг розшифрувати арабський напис на шоломі Івана Грозного, виставленого в Астраханському Музеї бойової слави.
За словами Мейгуні, виконаний на верхньому горизонтальному поясі царського шолому напис перекладається з одного рідкісного арабського діалекту як Аллах Мухаммед. Він зазначає, що ці слова можуть бути скороченою версією відомого вислову Великий Аллах, і Мухаммед пророк його.
"Ми розглядаємо переклад іранського консула як версію, яка, безумовно, вимагає перевірки лінгвістів, сходознавців. Одним із пояснень, чому такий напис міг бути на шоломі православного російського царя, може бути припущення, що головний убір подарував батьку Івана Грозного турецький султан для його сина", - пояснила старший науковий співробітник музею Олена Арутюнова.
"На другому горизонтальному поясі шолому напис зроблено вже слов'янською мовою: Шолом Князя Івана Васильовича, Великого Князя сина Василя Івановича, господаря Всія Русі самодержця", - додала експерт.
Настільки цінну реліквію привезено до Росії з Королівської збройової палати Стокгольма спеціально до 450-річчя включення Астрахані до складу держави рукою Івана IV. Раніше шолом експонувався в збройовій палаті Московського Кремля.
Як стверджують експерти, існує кілька версій про те, як шолом Івана Грозного потрапив у збори Королівської збройової палати Стокгольма. Імовірно, його було захоплено у Москві під час Смути 1611-1612 років і разом з іншими скарбами відправлено до Варшави, до короля Сигізмунда. Потім, у 1655 році, коли польські війська під час війни зі Швецією зазнали поразки, його могли вивезти шведи з Варшави в якості власного трофея. У 1663 році шолом вперше згадується в інвентарній книзі Королівської збройової палати у Стокгольмі.
Нагадаємо також, що в січні цього року американські вчені повідомили про свої плани розшифрувати генетичний код древніх рукописів.
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