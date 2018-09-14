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 Ложь и фабрикация, которые оскорбляют мыслящую публику, - западные СМИ об интервью россиян, подозреваемых в отравлении Скрипаля

Иностранные СМИ с иронией отнеслись к интервью россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские власти подозревают в отравлении в Солсбери.

Как передает Цензор.НЕТ, подборку высказываний об интервью россиян собрала Газета ру. 

Представители офиса британского премьера заявили, что интервью россиян Александра Петрова и Руслана Баширова содержит в себе "ложь и наглую фабрикацию", а также "оскорбляет мыслящую публику".

Британское издание The Independent отмечает, что скептическую реакцию на заявление было легко предугадать. "Смеяться — хорошо, и когда хочется смеяться, смеяться нужно всегда. В эпоху фальшивых новостей, лжи и дезинформации, когда происходит что-то подобное этому случаю, смех - это абсолютно нормальная реакция", - пишет обозреватель издания.

Как отмечает Sky News, в британском твиттере после интервью Петрова и Боширова в тренд вышли запросы по словам "русские" и "Солсбери".

Пользователей британского сегмента интернета рассмешило, что подозреваемые в отравлении экс-агента российского ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери заявили о желании "посетить этот замечательный город", в котором есть "знаменитый на весь мир Солберецкий собор".

"Конечно, эти русские - просто туристы. Всем известно, что в Солсбери есть две достопримечательности мирового класса: 1. Собор; 2. Знаменитая дверная ручка в доме Скрипаля", - написал британский актер Дэвид Шнайдер.

На интервью отреагировали и члены британского парламента от Солсбери, которые отметили знаменитые достопримечательности.

"Приятно, что Александр Петров и Руслан Боширов смогли увидеть достопримечательности мирового уровня, которые предлагает Солсбери. Однако очень странно проделать весь этот путь всего за два дня, везя "Новичок" в багаже.

Солсбери рад видеть туристов со всего мира и весьма открыт для бизнеса. Но заявления Петрова и Боширова не заслуживают доверия и не соответствуют информации, которая есть у нас на них", — написал британский парламентарий от Солсбери Джон Глен.

Газета The Washington Post назвала интервью "странным" и написала, что оно оставляет больше вопросов, чем ответов - "о сексуальной ориентации, странных взглядах и их размышлениях о погоде в городе Солсбери в марте этого года".

Обозреватели журнала Vice сомневаются, являются ли люди, которые давали интервью, теми самыми, которые были запечатлены на камерах наблюдения, отмечая большое "сходство между ними". Кроме того, авторы статьи снова намекают на связь российских правительственных структур с инцидентом в Солсбери, хотя Москва последовательно отвергает подобные обвинения, а также требует предоставить доказательства, которыми располагает Лондон — впрочем, ответа на предложения России из Великобритании не поступает.

"Возможно, эти двое русских мужчин - невинные туристы, которые просто изучают архитектуру и ненавидят снег, и оказались в одном месте одновременно с двумя другими людьми, которые пытались убить бывшего русского шпиона.

Но вот что: на самом деле неважно, верите ли вы в эту историю или нет. Все, что имеет значение, заключается в том, что сейчас существует довольно определенное сомнение в том, что российское правительство может использовать, чтобы отвлечь людей от попыток узнать правду", - пишет журнал.

В то же время обозреватель телеканала CNN Джеймс Белл, отмечает, комментируя интервью, что Россия "больше преуспела в пропаганде", чем США. Автор пишет, что, хотя на первый взгляд интервью выглядит "смехотворным", Россия, по его словам, играет более тонкую игру.

По мнению аналитика, давая возможность обоим россиянам выступить по ТВ, Кремль "пытается посеять достаточное количество сомнений…. чтобы убедить тех, кто сочувствует России, или тех, кто уже подозревает их собственное правительство, — что официальная история отравления Скрипаля не соответствует действительности".

При этом, несмотря на драматичность ситуации своеобразной рекламой, которую получил Кафедральный собор в Солсбери, уже воспользовались в самом соборе: "Шпиль Солсберийского собора является самым высоким в Великобритании, достигая впечатляющей высоты 123 м! Неудивительно, что его можно увидеть на расстоянии нескольких миль и что он формирует значительную часть окружающего пейзажа", - такая надпись появилась в официальном твиттере собора.

Ранее сообщалось, что Петров и Боширов рассказали о своей поездке в Солсбери.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

20 марта 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза выдворяет 13 российских дипломатов.

5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Премьер призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.

Мэй также заявила, что Британия будет выступать за реализацию уже существующих санкций в отношении химического оружия, расширение санкций против России, и введения нового санкционного режима ЕС против кибератак и грубых нарушений прав человека.

Источник: https://censor.net.ua/n3086327
 
   
 Топ комментарии
 
да ладно, вот они же и публично питарами признались, кстати, в этом они не соврали.
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ГОСТАЙНА РОССИИ. Под Петербургом нашли кладбище наспех похороненной русской солдатни

https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2018/09/14/117280/gostajna-rossii--pod-peterburgom-nashli-kladbische-naspekh-pokhoronennoj-russkoj-soldatni.shtml
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Bellingcat доказали связь Петрова и Боширова со спецслужбами РФ

https://charter97.org/ru/news/2018/9/14/305320/
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Вот что дальше: https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2018/09/14/117280/gostajna-rossii--pod-peterburgom-nashli-kladbische-naspekh-pokhoronennoj-russkoj-soldatni.shtml
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Ента и йожику вп'янь в тумане панятна...
🤑
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И, сделаем вывод, это значит, что никогда не оскорбит публику Ростиковой Федираски...
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это kто, дочь Ельцына? или они там все похожи.
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правнучка джугашвили по линии гувернантки матери клары цеткин
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А это - Крис Эванс, родная внучка Сталина

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"Смеяться - хорошо, и когда хочется смеяться, смеяться нужно всегда. В эпоху фальшивых новостей, лжи и дезинформации, когда происходит что-то подобное этому случаю, смех - это абсолютно нормальная реакция", - пишет обозреватель издания.Источник: https://censor.net.ua/n3086327

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Вас травлять, а потім на голову брехнею сруть, а ви смієтесь. Ну то вам видніше.
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да ладно, вот они же и публично питарами признались, кстати, в этом они не соврали.
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это фильм, а ведь русне трудно признатсачто они питары, в принцыпе поголовно, так выходит, что они друг друга ненавидят, ну вот - рассеиская вера против реальности в рашке
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tut s nimi vsio poniatno.FSB oni vse glupyje v rosiji,umnyx tam nenajdios.No sto pokazali cerez ixneje tv eto dlia rosijskoj auditoriji proslo kak pravda.Drugoje ruskoje tv i nepokazyvajet vsegda vrut Ложь и фабрикация, которые оскорбляют мыслящую публику, - западные СМИ об интервью россиян, подозреваемых в отравлении Скрипаля - Цензор.НЕТ 3817
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ГОСТАЙНА РОССИИ. Под Петербургом нашли кладбище наспех похороненной русской солдатни

https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2018/09/14/117280/gostajna-rossii--pod-peterburgom-nashli-kladbische-naspekh-pokhoronennoj-russkoj-soldatni.shtml
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пофиг, но радует что есть те кого там хоронит.

вдруг возникло 1600 свежих, одинаковых могил, да еще все похороны проводились экскаватором Ложь и фабрикация, которые оскорбляют мыслящую публику, - западные СМИ об интервью россиян, подозреваемых в отравлении Скрипаля - Цензор.НЕТ 7675 ну это не считая тех кто зарыли официально или изпарили через крематории.
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Ну во первых, пан чи пани видасик, видео с двумя качками ГРУ приказано быть нетрадиционной ориентации снимали в одном повильоне, а ибанятку Симоньян снимали вместе с голосом в другом помещении. А потом попытались прифуярить эти два события в одно помещение но ни хрена не получилось. Весь Мир смеется взахлеб от кацапских идиотов.
Хотя есть еще и другое мнение, что кацапы специально показали, шо им все эти разборки пох и что они как травили людей в Европе и США так травить и будут, "а вы дакажите это не мы"
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Русские сами себя уничтожат: https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2018/09/14/117280/gostajna-rossii--pod-peterburgom-nashli-kladbische-naspekh-pokhoronennoj-russkoj-soldatni.shtml
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Потерпели очередную победу.

У Нідерландах затримали двох російських шпигунів, які прямували до Швейцарії - ЗМІ http://t.5.ua/Qk80F2
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Та годі вже, згідно нової легенди вони - підари , геї, фідаристичної національності. Треба поводитись лояльно.
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Шо интересно - шо все эти западные демократы громко и во всеуслышание охуевают от брехни кремля, но при этом, тихо, не шурша ногами, с кацапами торгуют, целуются и обнимаются!
Ладно наши украинские поросята так делают, которые и представления не имеют о таких понятиях как - совесть, честность, порядочность... Но эти то!... Заявляют себя наивысшей справедливостью на планете!
Никому нельзя бля верить...
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А ты думал, что дедушка Ленин просто чушь порол, когда о них говорил, что они готовы даже верёвку нам продать, на которой мы (большевики) их и повесим!?
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Я не "большевик". И дедушка ленин для меня не авторитет.
Если бы мы сами были чисты, то тогда, может быть, имели бы право судить их.
Я не сужу. Я лишь указываю - шо западное сообщество само себя пытается нае...ть, а наши ворюги хорошо этим пользуются и играют на этом, выклянчивая очередные "помощи" и закрывая свои глазенки на несправедливость и непоследовательность Западной демократии.
И те и другие - хорошо друг друга прочухали.
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Это что бы всем смешно было раша придумывает такие комиксы.
Все правильно убийство это на самом деле смешно.
А вот сейчас я вам детки на ночь расскажу страшную сказку про игил.
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Иностранные СМИ с иронией отнеслись к интервью россиян Александра Петрова и Руслана Боширова :
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Типова поведінка рашки - накидати купу говноверсій, щоб всіх втомити й втопити у своїх говноверсіях.
І це ще не сказав своє слово диспетчер Карлос. Ложь и фабрикация, которые оскорбляют мыслящую публику, - западные СМИ об интервью россиян, подозреваемых в отравлении Скрипаля - Цензор.НЕТ 7971
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До собора не дошли, и так с далека видно!😁
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А сколько вам толдычили, что кацапье уроды полные... но вы предпочли учиться на своих ошибках - Слава Богу хоть дошло...
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короче, бриты скоро русским медаль дадут. За то, что:
1. Они их насмешили
2. Подсказали, какая высота шпиля у собора.
3. Привлекли туристов.
оригиналы...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЛожь и фабрикация, которые оскорбляют мыслящую публику, - западные СМИ об интервью россиян, подозреваемых в отравлении Скрипаля
 
 
 
 
 
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