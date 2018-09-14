 Ложь и фабрикация, которые оскорбляют мыслящую публику, - западные СМИ об интервью россиян, подозреваемых в отравлении Скрипаля

Как передает Цензор.НЕТ, подборку высказываний об интервью россиян собрала Газета ру.

Представители офиса британского премьера заявили, что интервью россиян Александра Петрова и Руслана Баширова содержит в себе "ложь и наглую фабрикацию", а также "оскорбляет мыслящую публику".

Британское издание The Independent отмечает, что скептическую реакцию на заявление было легко предугадать. "Смеяться — хорошо, и когда хочется смеяться, смеяться нужно всегда. В эпоху фальшивых новостей, лжи и дезинформации, когда происходит что-то подобное этому случаю, смех - это абсолютно нормальная реакция", - пишет обозреватель издания.

Как отмечает Sky News, в британском твиттере после интервью Петрова и Боширова в тренд вышли запросы по словам "русские" и "Солсбери".

Пользователей британского сегмента интернета рассмешило, что подозреваемые в отравлении экс-агента российского ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери заявили о желании "посетить этот замечательный город", в котором есть "знаменитый на весь мир Солберецкий собор".

"Конечно, эти русские - просто туристы. Всем известно, что в Солсбери есть две достопримечательности мирового класса: 1. Собор; 2. Знаменитая дверная ручка в доме Скрипаля", - написал британский актер Дэвид Шнайдер.

На интервью отреагировали и члены британского парламента от Солсбери, которые отметили знаменитые достопримечательности.

"Приятно, что Александр Петров и Руслан Боширов смогли увидеть достопримечательности мирового уровня, которые предлагает Солсбери. Однако очень странно проделать весь этот путь всего за два дня, везя "Новичок" в багаже.

Солсбери рад видеть туристов со всего мира и весьма открыт для бизнеса. Но заявления Петрова и Боширова не заслуживают доверия и не соответствуют информации, которая есть у нас на них", — написал британский парламентарий от Солсбери Джон Глен.

Газета The Washington Post назвала интервью "странным" и написала, что оно оставляет больше вопросов, чем ответов - "о сексуальной ориентации, странных взглядах и их размышлениях о погоде в городе Солсбери в марте этого года".

Обозреватели журнала Vice сомневаются, являются ли люди, которые давали интервью, теми самыми, которые были запечатлены на камерах наблюдения, отмечая большое "сходство между ними". Кроме того, авторы статьи снова намекают на связь российских правительственных структур с инцидентом в Солсбери, хотя Москва последовательно отвергает подобные обвинения, а также требует предоставить доказательства, которыми располагает Лондон — впрочем, ответа на предложения России из Великобритании не поступает.

"Возможно, эти двое русских мужчин - невинные туристы, которые просто изучают архитектуру и ненавидят снег, и оказались в одном месте одновременно с двумя другими людьми, которые пытались убить бывшего русского шпиона.

Но вот что: на самом деле неважно, верите ли вы в эту историю или нет. Все, что имеет значение, заключается в том, что сейчас существует довольно определенное сомнение в том, что российское правительство может использовать, чтобы отвлечь людей от попыток узнать правду", - пишет журнал.

В то же время обозреватель телеканала CNN Джеймс Белл, отмечает, комментируя интервью, что Россия "больше преуспела в пропаганде", чем США. Автор пишет, что, хотя на первый взгляд интервью выглядит "смехотворным", Россия, по его словам, играет более тонкую игру.

По мнению аналитика, давая возможность обоим россиянам выступить по ТВ, Кремль "пытается посеять достаточное количество сомнений…. чтобы убедить тех, кто сочувствует России, или тех, кто уже подозревает их собственное правительство, — что официальная история отравления Скрипаля не соответствует действительности".

При этом, несмотря на драматичность ситуации своеобразной рекламой, которую получил Кафедральный собор в Солсбери, уже воспользовались в самом соборе: "Шпиль Солсберийского собора является самым высоким в Великобритании, достигая впечатляющей высоты 123 м! Неудивительно, что его можно увидеть на расстоянии нескольких миль и что он формирует значительную часть окружающего пейзажа", - такая надпись появилась в официальном твиттере собора.

Ранее сообщалось, что Петров и Боширов рассказали о своей поездке в Солсбери.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

20 марта 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза выдворяет 13 российских дипломатов.

5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Премьер призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.

Мэй также заявила, что Британия будет выступать за реализацию уже существующих санкций в отношении химического оружия, расширение санкций против России, и введения нового санкционного режима ЕС против кибератак и грубых нарушений прав человека.