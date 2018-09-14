 Зарплата украинских военных в 2019 году увеличится минимум на 30%, - Порошенко

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил президент Украины Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Повышению денежного обеспечения украинского воина быть! Озвученная мной и поддержанная СНБО инициатива по увеличению выплат солдатам отражена в Бюджете-2019, представленном сегодня Кабмином", - написал Порошенко.

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Президент подчеркнул, что с 2019 года зарплата военных "увеличится минимум на 30%".

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