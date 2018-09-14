 Зарплата украинских военных в 2019 году увеличится минимум на 30%, - Порошенко

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил президент Украины Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Повышению денежного обеспечения украинского воина быть! Озвученная мной и поддержанная СНБО инициатива по увеличению выплат солдатам отражена в Бюджете-2019, представленном сегодня Кабмином", - написал Порошенко.
Президент подчеркнул, что с 2019 года зарплата военных "увеличится минимум на 30%".
https://www.youtube.com/watch?v=FvT1_lXxy5g&t=250s
Сопротивляйся, Украина!
Киев помогай !!!!
Біг-борди ставлять… Певно, для краси…
Той булаву до пуза приміряє…
А той хова судимість у труси…
Хтось з вилами стриба, як навіжений...
Хтось з олігархами посмоктує кальян…
І кожному ті президентські гени
у кумпол б'ють, як Вінницький фонтан!
І кожен з них себе у груди тиця,
та в мікрофон дереться, як баран,
що він є намбер ван від опозиції,
чи то, мовляв, від влади - намбер ван!..
У кожного є ціль красива, й світла.
І кожен знає, де сидить вона.
Та як нам потім видертися звідти,
навряд чи хто із претендентів зна...
Одні і ті ж… Все гладко в них, і гарно…
Лишень при них, нас горе омине!
- П'ять гривень - бакс, як президентом стану!..
- Куб газу - гривня! Виберіть мене!..
І навіть той, хто все просрав наразі,
на другий термін преться все одно!
Хоч мав би вже сидіти у тюрязі,
а не товкти у вуха нам лайно!..
Хоча… Кому це я?! Така вже в нас традиція
одних злодюг приводить до вінця!
І обирати, дивлячись по пиці,
що пика та усім нам обіця!..
..........................................................
Дивився виступ президента вчора…
Предостеріг - без нього нам хана!..
Напевно, вибори, таки, і справді скоро…
Бо запахи «шанелі»… І лайна…
🤑
Но украинцы! Мы есть, и раз они тратят такие усилия и деньги чтобы нас обманывать, значит мы что-то решаем и от нас что-то зависит
Як козаки у трьох соснах заблукали.
Решил как-то Виктор Медведчуковский взять в свою команду молодого, перспективного, успешного рейдера, ой простите, талантливого бизнесмена по имени Петя. Ну вошёл Петя в политику, работает, развивается, расширяет бизнес и в Украине и в россии за счёт бюджета незалежного государства.
Шло время, Петя рос, обростал связями, стал прям российско украинской бизнес политической элитой. Решил Петя с друзьями основать партию регионов, ну чтоб уже конкретно жить поживать, да ещё больше добра наживать.
А в белокаменной в то время уже правил директор кооператива "Озеро", кум Петиного начальника. Понравились успехи амбициозного прогрессивного политика в Москве, даже по старой традиции взяли в штат самой главной службы безопасности самой большой страны, мол и тебе Пётр хорошо, и нам нужен свой человек, умный, хваткий, перспективный, на английском говорит, в общем Джекпот.
И работал Петя на благо родины, не жалея сил решал сложные задачи, и о себе не забывал. Строил бизнес, рожал детей, и рейтинг свой поднимал. Уникальный был Петя, мог договариваться с любым, менять амплуа, быть под любым флагом и президентом, оставаясь при этом верным партии и кооперативу с города на Неве, в общем дипломат.
Прошло время великого пчеловода апельсинового цвета, при котором Петя был министром иностранных дел, и настало время венконосного яйцеловного проффессора. Хорошо стало Пете, легче, ведь он уже породнился с необъятной страной тайги, болот и балалаек,и начальник его первый занимал должность немалую в колоде пенькобежца, а Петро стал целым министром, нет не виноделия, а прям экономического развития.
Хорошо жилось Петру в приказе величайшего эксперта по украинскому языку, бывшего по злой иронии премьер министром. Бизнес рос, и росбизнес тоже рос, форбс радовал, лепота..
Два года правил князь межигорский, и положил сатана на ум верховному лилиПутину забрать пол Украины в свое болото. Собрал он барыг, паханов, и опричников своих, и говорит мол как бы мощь свою показать, хохлов наказать и справедливость восстановить забрав "свои" земли в зад, потому что россия везде. И говорили ему бояре мол не потянет проект сей шапкокрад с автобазы, тут нужен хитрый, умный, проверенный, способный так врать чтоб верил любой, и чтобы хохлы его с гордостью сами и выбрали. И вспомнили опричники Педофила Владимировича про верноподданного талантливого социопата Петю, и понравилось это предложение королю сосательных конфет. И стали готовиться..
По прошествии года, возбудили народ люди с чёрными сердцами, и многие поверили им что мол бедные вы не из-за лени и недостатка ума, а из-за недоразвитого любителя страусов. И стал народ пешкой и куклой в руках магистров лести, коррупции и манипуляций. И верил народ что меняет страну к лучшему, и хотел народ походить на свободные страны ушедшие на сто лет вперёд, и сражался до смерти за это.
И тогда влез на трактор приватизатор Киевского торта и сказал : люди! Я всегда был за вас, я ваш герой, всех спасу, накормлю и нагрею, ой, согрею.., и ненавистный злочинний режим подкинувший мне миллиарды, я всегда не любил...
Словно тьма из ада опустилась на глаза людей, в наркотическо патриотическом угаре, у охваченных желанием победы, перемен и незалежності, тот которого создала и взрастила бандитская, коммунистическая, кгбешная машина, верный пес человекохищной воровской системы, вдруг стал... проектом США, ведущий народ к свободе и цивилизации.. Как будто он упал с неба, с крыльями и нимбом, и никто не знал кто он и откуда..
Дорого вышла людям неразборчивость и наивность. Много сильных сложили головы в мясорубке лжи и предательства, за Украину.. Ценой большой крови верных и лучших удалось нарушить планы бенефициаров кудрявого тракториста.. Он оправдал возложенные ими на него надежды, всё разворованно, суды, прокуратура полиция, сми, всё обслуживает власть и деньги имущих.. , рейдерство, коррупция, выросло до небес. Народ стал крепостным, безмолвным и бесправным, нищим.. И сократилось население почти в двое.. И ничего ещё не закончилось..
Но украинцы! , мы есть, и раз они тратят такие усилия и наши деньги чтобы нас обманывать, значит мы что-то решаем и от нас что-то зависит. Мы теперь умнее, разборчивее, многие из нас.. Враг хитер и силён, но у него много слабых мест, страх, жадность, чрезмерная уверенность в безнаказанности, это то что в результате его и похоронит. Нас больше, и мы не овощи, многие из нас. Наша кровь не вода, и справедливость есть. Я в это верю..
Это не зрада, это просто схема которую мы не сразу поняли, и не хотелось в это верить. Но дерево узнается по плодам..
Евгений Середа
http://ua24ua.net/eto-ne-zrada-eto-prosto-shema-kotoruyu-mi-ne-srazu-ponyali-i-ne-hotelos-v-eto-verit-no-derevo-uznaetsya-po-plodam/
🤑
Когда оно вот так вот заливается кенором с экранов и веток, жди беды.
Или цены прыгнут до потолка, или нам шо-то снова урежут... Других "покращень" мы пока не видели.
Пора уже начать спрашивать с чиновника за его работу. И в случае плохой работы, но хорошего личного обогащения - разрывать их бешеными собаками.
Эти организмы во многом решают нашу жизнь и судьбу! - шобы им можно было так просто свинтить от ответственности.
Все другое не имеет смысла.
Українське ПАТ «Мотор Cіч», починаючи з наступного року, розпочне серійне виробництво першого вітчизняного гелікоптера МСБ-2 «Надія».
Про це повідомив керівник українського підприємства В'ячеслав Богуслаєв
За його словами, гелікоптер «Надія» зроблений виключно з вітчизняних комплектуючих, а його корпус виготовляється у Харкові.«У наступному році будемо випускати, гарний гелікоптер вийшов. Ми робимо лопасті, робимо редуктор, новий двигун, все своє. Тільки фюзеляж збирає та виготовляє Харківський авіаційний завод » - зазначив керівник «Мотор Cіч».
Також він відмітив, що в наступному році українське підприємство планує зайнятися «важкими гелікоптерами».
Нагадаємо, що нещодавно підприємство розробило сучасні модернізації радянського гелікоптера Мі-8 - МСБ та МСБ-В. Ці транспортні гелікоптери отримали сучасну авіоніку та потужні вітчизняні двигуни ТВ3-117ВМА-СБМ1В. Не так давно ця модель отримала європейський сертифікат льотної придатності.Варто зазначити, що ПАТ «Мотор Cіч» являється одним з найбільших українських підприємств в галузі авіабудування, з виручкою близько 650 млн доларів на рік. Воно виробляє не тільки різноманітні мотори для гелікоптерів, а й авіадвигуни для літаків Ан-2, Ан-24, Ан-26, Ан-124, Ан-140, Ан-148 та Ан-178, а також промислові газотурбінні установки та товари народного споживання. http://uprom.info/news/avia/u-2019-rotsi-motor-sich-pochne-seriyno-vigotovlyati-pershiy-ukrayinskiy-vertolit-msb-2-nadiya/
А это правда , что ваше скрепное Скотославие отправляло калек=ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ на баржи... и УТ0ПЛИВАЛО ИХ..
А остальных --ссылало на северный ВААЛАМ..
, без ОТОПЛЕНИЯ и ЕЛЕКТРИЧЕСТВА,,,
и там они млн.... "радовались скоторасеи "...
А ВЕДЬ СОЛДАТЫ --ОТДАВАЛИ жизнИ и здоровья за сою родину ?????!!!!!!!!!!
ПРАВДА..
или НЕТ ???!!!!!!!
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А ТЕПЕРЬ !
,ПУТИНОССКОТЫ - Напишите как Америкоссы ЖАЛЕЯ ЖИЗНИ СВОИХ СОЛДАТ , Кинули бомбы на Хиросиму и Нагасаки...
. Про Индейцев и БИНЬДЕРОВЦЕВ,,
В спину и т д...
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https://www.youtube.com/watch?v=_An21vaV_yw
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https://uploads.disquscdn.com/images/330dcafcd0d95ea41854f8d6c60cf7005e2acb7ad7b23caccc8a078d5848f37d.jpg
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