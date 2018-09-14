 "Он для меня такой же, как и все остальные, часть постколониальной системы управления государством", - Березюк о Гриценко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Главкому".

Как пояснил парламентарий, для него Гриценко является частью постколониальной системы управления государством.

"С уважением к Гриценко, он для меня такой же, как и все остальные, часть постколониальной системы управления государством", - отметил политик.

Отвечая на вопрос о возможности поддержки председателем партии "Самопомич" Андреем Садовым кандидатуры Гриценко на президентских выборах 2019 года, Березюк отметил, что партия не должна кого-то поддерживать, но готова видеть Гриценко в "орбите деятельности".

"Разве у нас есть какие-то обязательства оказывать поддержку? ... Я бы сказал так: мы, строя политическую силу и свою деятельность в Верховной Раде и на пути к президентским выборам, не прочь видеть господина Гриценко в орбите нашей деятельности ", - сказал председатель фракции.

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