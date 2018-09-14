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 Политика Украины
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Все про:Гриценко Анатолий (1125) Самопомич (838) Березюк (164)

 "Он для меня такой же, как и все остальные, часть постколониальной системы управления государством", - Березюк о Гриценко

Председатель фракции "Самопомич" в Верховной Раде Олег Березюк заявил, что не считает председатель партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко политиком нового поколения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Главкому".

Как пояснил парламентарий, для него Гриценко является частью постколониальной системы управления государством.

"С уважением к Гриценко, он для меня такой же, как и все остальные, часть постколониальной системы управления государством", - отметил политик.

Отвечая на вопрос о возможности поддержки председателем партии "Самопомич" Андреем Садовым кандидатуры Гриценко на президентских выборах 2019 года, Березюк отметил, что партия не должна кого-то поддерживать, но готова видеть Гриценко в "орбите деятельности".

"Разве у нас есть какие-то обязательства оказывать поддержку? ... Я бы сказал так: мы, строя политическую силу и свою деятельность в Верховной Раде и на пути к президентским выборам, не прочь видеть господина Гриценко в орбите нашей деятельности ", - сказал председатель фракции.

Также читайте: "10 из 14 кандидатов в Президенты проваливают работу в Раде", - Комитет избирателей Украины

Источник: https://censor.net.ua/n3086323
 
   
 Топ комментарии
 
Дивлюсь на кандидатів на найвищу посаду, на цих рятівників і дедалі мені все сумніше і сумніше...
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Я такое и сам написать могу, про кого хочешь.
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ну напиши...только с конкретными фактами.про каждого.а мы оценим обьективность "Он для меня такой же, как и все остальные, часть постколониальной системы управления государством", - Березюк о Гриценко - Цензор.НЕТ 3875
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Порошенко с Луцыком срубили и украли полКапат и подпольно вывезли в ЕС.
Порошенко наварил миллионы на поставках бесполезных для флота бронелодок по завышенным ценам.
Сынок Авакова тупо наварил откатов на говнорюкзаках
Гиперлуп натырил себе и на дом и на машину в 50000$ и не одну...
Короче можно долго продолжать, оно надо?
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Гав. Гав? Гав, гав, гавно-о-о-о-ооо!!!!!!!!!!!!!!!
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а где про йулю?где про гнапа?где про михуэля?где про прочих разных кандибатов в президенты?односторонний ты какой то...узкая специализация? "Він для мене такий самий, як і всі інші, частина постколоніальної системи управління державою", - Березюк про Гриценка - Цензор.НЕТ 5479
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Гыга.... Где уголовные дела?
Шо, язык в ж-пу засунул?
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Если вы про днепропетровский аэропорт, то это действительно так.
"Він для мене такий самий, як і всі інші, частина постколоніальної системи управління державою", - Березюк про Гриценка - Цензор.НЕТ 9466

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Від кого ж Герой обороняв Дніпропетровський аеропорт?- Ось в чому питання...
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В мене теж виникло таке питання
Може у нас з вами, щось з пам'яттю стало! "Він для мене такий самий, як і всі інші, частина постколоніальної системи управління державою", - Березюк про Гриценка - Цензор.НЕТ 5850
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Гриценко был вертолетчик,который летал из Днепропетровска в Донецкую область в районы боевых действий
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Вертолетчиком? Не имею ни образования соответствующего, ни опыта?
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инженер по авиационному оборудованию он.это не командная даже специальность-а инженерная.и право на пилотирование не дает,даже бортмехаником "Він для мене такий самий, як і всі інші, частина постколоніальної системи управління державою", - Березюк про Гриценка - Цензор.НЕТ 4700
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Можливо диверсанти і туди могли висадитись ?
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прямо спецназовец. Готовится себе ногу прострелить?
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Гриценко пише що мажорчик Льошик пішов добровільно і воював у Дніпропетровську.
Але трохи раніше:
"Він для мене такий самий, як і всі інші, частина постколоніальної системи управління державою", - Березюк про Гриценка - Цензор.НЕТ 5006
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Справді. Зараз Гриценко заблокував сторінку.
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Можно этот баннер увидеть где-нибудь в натуре, на фоне каких нибудь узнаваемых объектов, чтобы можно было проверить, что это не фотошоп, т.к. фото выложил порохобот, не заслуживающий доверия?!
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Це не баннер. Це картинка із сторінки фонду Гриценка у фейсбуці.
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А може тобі ще і в рот плюнуть, щоб морем пахло?- Гугл в поміч.
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Ну я так и думал, вместо ссылки будет хамство )
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Ніякого хамства. Те як забрехався Гриценко весь інтернет обговорює.
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Ну тогда можно тебе в рот насрать? Это ж не хамство.
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В рот насрати можеш своєму партнеру. І то, якщо він буде не проти.
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ЗаХесник дабрабата "беня-корбан-пацюк" Дніпропетровського аеропорту від бариххх.."Він для мене такий самий, як і всі інші, частина постколоніальної системи управління державою", - Березюк про Гриценка - Цензор.НЕТ 3353 "Він для мене такий самий, як і всі інші, частина постколоніальної системи управління державою", - Березюк про Гриценка - Цензор.НЕТ 3353 "Він для мене такий самий, як і всі інші, частина постколоніальної системи управління державою", - Березюк про Гриценка - Цензор.НЕТ 3353 "Він для мене такий самий, як і всі інші, частина постколоніальної системи управління державою", - Березюк про Гриценка - Цензор.НЕТ 6406 "Він для мене такий самий, як і всі інші, частина постколоніальної системи управління державою", - Березюк про Гриценка - Цензор.НЕТ 6406 "Він для мене такий самий, як і всі інші, частина постколоніальної системи управління державою", - Березюк про Гриценка - Цензор.НЕТ 6406 ..
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Дивлюсь на кандидатів на найвищу посаду, на цих рятівників і дедалі мені все сумніше і сумніше...
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а кого бы вы лично хотели для полного выбору?
У Украины было много шансов от Черновола до Саакашвили,который склонял народ к импичменту
какой же выбор вам еще нужен?
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А ведь Гыг хорошее сравнение сделал, трудно поспорить с этим...
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все эти - постиндустриальные кандидаты индустриального постсовка ))
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Мнение березюка ничего не значит или это очередной фейк о Цензора
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Чому це не важить ?
Він досить розумна та освідчена особистість і все вірно каже.
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Березюк розумна високоосвічена людина, здобув вищу освіту в Україні з відзнакою, потім навчався у США, батьки його прості люди що не займали високих посад та не мали великих статків, все сам вигризав, добре це чи погано? Не знаю.
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ОН такой же "новый " как и они все , как и Жюля "новая". Всю жизнь шкуру трёт при власти, всю жизнь то депутат то премьер то опять депутат, всегда при корыте всегда в роскоши, а потом такое перед выборами вылазит и начинает ныть - Житы по Новому, или - Нова народна конституция! Какое ты новое?? кучминская отрыжка
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особисто я дуже задоволений що не самопоміч відшила гриценко та не стала підтримувати його на виборах президента, якщо вже робити політичну силу та украладати союзи то треба відкидати усіх заплямованих політиків та політиків старої формації, єдиний сумнів в мене це - семенченко, про якого є багато вселяких історій, хоча можливо на наступних виборах до ради його вже не буде у списку
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Регионалы с Медведчуком (путиным) объединяются. И уже угрожают вас уничтожить. А вы из-за своих амбиций дождетесь, что объединяться придется только перед расстрелом!
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Агентурі нічого не грозить... Після розстрілу.
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Это только начало цирка , щас ещё косатая заведёт шарманку про "ничого не крала" Ближе к выборам вылезет потрясая декларацией с визгами шо ВОна самая бедная и ничого не крала, и живе тильки на ЗП, а бабло на выборы однопартийцы помогли собрать...Ну а какую она жалосливую рожу при этом скорчит думаю все видели когда она на каляске на Майдан приехала...
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Дебіл дебілом поганяє. Чого придурки добиваються? НЕ скромне питання.
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Например политик нового поколения Емельян... не совок... без комплексов...
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Откуда следует, что "политики нового поколения", как и "новые люди", между прочим, будут лучше?...
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Ну вон "новые люди" Лещенко, Найем пришли в политику по спискам БПП. А потом жаловались что подлый Порошенко, заманил их в партию и обещал им дать хорошие должность, но обманул и ничего не дал. Так и получается, что люди может и новые, но действуют как старые, такие же продажные...
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Правильно відпоповів. Противсіхи нам не друзі.
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чтото мало в теме грыцеляшков. Их как и в жизни можно по пальцам одной руки пересчитать.

А онотоль просто напросто гамно мыролюбное. его ждет позор и забвение как и другую мыролюбную нечисть - лолиту кокорину - маланскую.
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И об этом В РПЦ пригрозили, что полностью разорвут связи с Константинопольским патриархатом и вернутся в тайгу, из-за Украины . "Він для мене такий самий, як і всі інші, частина постколоніальної системи управління державою", - Березюк про Гриценка - Цензор.НЕТ 7117
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Вот что прокремлевский гад Порошенко натворил...
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Может моря отдохнут ох гадких ватников "Він для мене такий самий, як і всі інші, частина постколоніальної системи управління державою", - Березюк про Гриценка - Цензор.НЕТ 8573
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Кандидат в прыПыздєнтывыступает на встрече с избирателями: "Уважаемые избиратели! Вас неизбежно будут е@#$ть. Если вы меня выберете, я обещаю делать это только с вазелином!" 🤑
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Анатолий Гриценко политик ленивого поколения. "Він для мене такий самий, як і всі інші, частина постколоніальної системи управління державою", - Березюк про Гриценка - Цензор.НЕТ 4714 Источник: https://censor.net.ua/n3086323
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Нехай він теж саме скаже в обличчя Садовому , бо Садовий під час захоплення влади Ригоблевоти жодного спротиву цій банді гопників й вбивц не чинив .

Не хотів раніше це писати , бо Садового по інших аспектах є за що поважати ... Але якщо таке говорить голова його фракції у Раді .

Що до Гріценко - він теж не був видатним борцем з олігархатом й тим більш режимом Ібуковича . Більш того , навіть засуджував ЮВТ , коли вона не визнала фальсіфікованні гигоблевотою вибори 2010 року й казав , що навіть "гопоті потрібно надати шанс" й що Овоч вже не такий як був ... Усе це було - еле хоча б не прислуговував й після 2012 почав критикувати й війшов в опозицію до банди гопників .

Крім того , Гріценко навчався в США в військовій академії й хоча на свої очі бачив й варився в сістемі іншій , ніж як то каже "постколоніальній" . Березюк навіть цього не бачив ...

Саме смішне , що якби той же Березюк вийшов на відкриті дебати с Гріценко , не кажучи про Тимошенко , то не маю навіть малого сумніву , що обидва рознесуть того псіхіатора в щебень по питанням зовнєполітичним , війсковим , економічним , та юридично-правовим попри його особистій самовпевненості , що то мабуть "старий хлам" , він такий собі сучасний й продвинутий !

Все ж таки я вважав , що лікарь за фахом має бути більш обережним в самооцінці й оцінці інших , більш досветчених політиків . А він поводить себе не розумніше в висловленнях ніж молодий вуйкожурналіст - Остат Дроздов ...
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Самопомічі треба об"єдндуватись з усіма дійсно націольно-патріотичними рухами. Ваші дії в парламенті здебільшого викликають повагу.
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Довыёживаюццо до того, что во втором туре не за жизнь, а за вышки (гы-гы, каламбурчик) будут биццо вадик рабинович с юрай бойко, а витя медведчук дёргать за ниточки :"Він для мене такий самий, як і всі інші, частина постколоніальної системи управління державою", - Березюк про Гриценка - Цензор.НЕТ 4780"Він для мене такий самий, як і всі інші, частина постколоніальної системи управління державою", - Березюк про Гриценка - Цензор.НЕТ 7333
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Не надо выбирать Гриценко! Гриценка...Грицю...Не надо....
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Вроде и нормальные ребята в самопомощи,но какие то "ни рыба ни мясо".Гриценко предложил им объединить две политсилы,причем очень корректно,без всяких эпитетов.А в ответ,понеслось.Ну что ж ребята,с вашим падающим рейтингом,отправляйтесь на скамейку запасных,там вам самое место с вашими амбициями.Место в следующем парламенте вам не светит.Ну и перспективы у самого Садового-главы самопомощи на выборах президента нулевые.Да и политик и чиновник он так же не новый,а можно сказать бывалый,со стажем,или как там Березюк Гриценко обозвал-постколониальный.Только в отличие от мутного и юркого как угорь Садового,Гриценко более прямой и понятный.Посажу говорит усех,начиная с Пэци,Турчинова и Яценюка,украденые бабки верну государству,порядок наведу.Банально конечно и где то уже это слышали(у Михо Саакашвили),ну так Садовой не обещает даже этого,притаился и ждет чего то.
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Що він меле? Самопоміч не потрапляє в парламент, Садовий не прохідний. Зберіться і виберіть одного кандидата і починайте всі на нього працювати.
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Самопоміч проходить в Раду - не кажіть дурниці .
Ви мабуть забуваєте , що опитування охоплюють виключно тих , хто вже знає своєго кандидата . А таких тільки 55-60% й протиусіхи йще 10-15% . В середньому нивизначенні й критичні протиусіх росподіляються пропорційно за збігом в десяті відсотків . Тобто требо добавляти 60% від тих 3.5 - 4% що дають "Самопомочі" опитування . За таким розрахунком навіть з 3% можно пройти .
А Садовий якщо піде - ось це буде його помилка , яка може негативно вплинути й на долю "Самомомочі" .
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Ну хто такий Березюк і що доброго він зробив для України разом з Садовим ?
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💩+💩=💩
💩х💩=💩
💩:💩=💩
💩+🍫=💩

🤑
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Совершенно верно. Все, кто был у власти до 2014 года - забракованы. Что бы они там ни расписывали.
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шо березюк шо березовець оба агента ФСБ
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Он для меня такой же, как и все остальные, часть постколониальной системы управления государством", - Березюк о Гриценко
 
 
 
 
 
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