 "Он для меня такой же, как и все остальные, часть постколониальной системы управления государством", - Березюк о Гриценко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Главкому".
Как пояснил парламентарий, для него Гриценко является частью постколониальной системы управления государством.
"С уважением к Гриценко, он для меня такой же, как и все остальные, часть постколониальной системы управления государством", - отметил политик.
Отвечая на вопрос о возможности поддержки председателем партии "Самопомич" Андреем Садовым кандидатуры Гриценко на президентских выборах 2019 года, Березюк отметил, что партия не должна кого-то поддерживать, но готова видеть Гриценко в "орбите деятельности".
"Разве у нас есть какие-то обязательства оказывать поддержку? ... Я бы сказал так: мы, строя политическую силу и свою деятельность в Верховной Раде и на пути к президентским выборам, не прочь видеть господина Гриценко в орбите нашей деятельности ", - сказал председатель фракции.
Порошенко наварил миллионы на поставках бесполезных для флота бронелодок по завышенным ценам.
Сынок Авакова тупо наварил откатов на говнорюкзаках
Гиперлуп натырил себе и на дом и на машину в 50000$ и не одну...
Короче можно долго продолжать, оно надо?
Шо, язык в ж-пу засунул?
Дніпропетровського!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Може у нас з вами, щось з пам'яттю стало!
Але трохи раніше:
У Украины было много шансов от Черновола до Саакашвили,который склонял народ к импичменту
какой же выбор вам еще нужен?
Він досить розумна та освідчена особистість і все вірно каже.
А онотоль просто напросто гамно мыролюбное. его ждет позор и забвение как и другую мыролюбную нечисть - лолиту кокорину - маланскую.
Не хотів раніше це писати , бо Садового по інших аспектах є за що поважати ... Але якщо таке говорить голова його фракції у Раді .
Що до Гріценко - він теж не був видатним борцем з олігархатом й тим більш режимом Ібуковича . Більш того , навіть засуджував ЮВТ , коли вона не визнала фальсіфікованні гигоблевотою вибори 2010 року й казав , що навіть "гопоті потрібно надати шанс" й що Овоч вже не такий як був ... Усе це було - еле хоча б не прислуговував й після 2012 почав критикувати й війшов в опозицію до банди гопників .
Крім того , Гріценко навчався в США в військовій академії й хоча на свої очі бачив й варився в сістемі іншій , ніж як то каже "постколоніальній" . Березюк навіть цього не бачив ...
Саме смішне , що якби той же Березюк вийшов на відкриті дебати с Гріценко , не кажучи про Тимошенко , то не маю навіть малого сумніву , що обидва рознесуть того псіхіатора в щебень по питанням зовнєполітичним , війсковим , економічним , та юридично-правовим попри його особистій самовпевненості , що то мабуть "старий хлам" , він такий собі сучасний й продвинутий !
Все ж таки я вважав , що лікарь за фахом має бути більш обережним в самооцінці й оцінці інших , більш досветчених політиків . А він поводить себе не розумніше в висловленнях ніж молодий вуйкожурналіст - Остат Дроздов ...
Ви мабуть забуваєте , що опитування охоплюють виключно тих , хто вже знає своєго кандидата . А таких тільки 55-60% й протиусіхи йще 10-15% . В середньому нивизначенні й критичні протиусіх росподіляються пропорційно за збігом в десяті відсотків . Тобто требо добавляти 60% від тих 3.5 - 4% що дають "Самопомочі" опитування . За таким розрахунком навіть з 3% можно пройти .
А Садовий якщо піде - ось це буде його помилка , яка може негативно вплинути й на долю "Самомомочі" .
💩х💩=💩
💩:💩=💩
💩+🍫=💩
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