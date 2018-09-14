 Сборная Украины в Киеве обыграла одного из лидеров мирового баскетбола сборную Испании

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

За сборную Украины играли два игрока из НБА - Святослав Михайлюк ("Лос-Анджелес Лейкерс") и Алексей Лень ("Атланта Хокс").

Статистка матча:

Украина - Испания - 76:65 (19:12, 17:22, 20:17, 20:14)

Составы команд:

Украина: Лень, Михайлюк, Конев, Лукашов, Зайцев; Герун, Джетер, Бобров, Кобец, Кравцов.

Испания: Фернандес, Агилар, Колом, Паули, Саис; Бейран, Диоп, Ориоль, Диас, Родригес, Юста.

Следующую игру наша сборная проведет на выезеде 17 сентября против команды Черногории.