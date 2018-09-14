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Все про:сборная Украины (210) баскетбол (73)

 Сборная Украины в Киеве обыграла одного из лидеров мирового баскетбола сборную Испании

Мужская сборная Украины по баскетболу со счетом 76:65 победила в Киеве Испанию в матче квалификации чемпионата мира-2019.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

За сборную Украины играли два игрока из НБА  - Святослав Михайлюк ("Лос-Анджелес Лейкерс") и Алексей Лень ("Атланта Хокс").

Статистка матча:

Украина - Испания - 76:65 (19:12, 17:22, 20:17, 20:14)

Составы команд:

Украина: Лень, Михайлюк, Конев, Лукашов, Зайцев; Герун, Джетер, Бобров, Кобец, Кравцов.
Испания: Фернандес, Агилар, Колом, Паули, Саис; Бейран, Диоп, Ориоль, Диас, Родригес, Юста.

Следующую игру наша сборная проведет на выезеде 17 сентября против команды Черногории.

Источник: https://censor.net.ua/n3086322
 
   
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Український талісман перемог на матчі був присутній?
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Український талісман перемог на матчі був присутній?
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Значить сьогодні український сегмент Фісбуку до 4-х ранку разом з талісманом буде фестивалити канкрєтна.
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Не любитель баскетбола, но ребятам респект!!!
P.s. Видать не зря NBAшники приехали - хорошо усилили сборную!
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Хорошо конешно, но...
Но на фоне всех остальных провалов - это событие как-то мало радует.
Лучше бы, пускай, проигрывали наши "сборные", но выигрывала наша страна в целом, для всех и для каждого в отдельности украинца.
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В этом и проблема...
Спортивные достижения, хоть какая-то радость
Потому что, политических достижений мы не дождемся (((
Элита у нас, политическая, вся вышла из Совка и воспитана бандитскими девяностыми...
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Ну если тебе спортивные достижения заменяют комфорт твоей собственной жизни, то нам сложно будет найти взаимопонимание.
У нас нет элиты в прямом понимании этого слова, а есть кучка пидарни (не в смысле ориентации, а в смысле паршивости человеческой натуры), которая смогла на нас разбогатеть, но при этом не стать лучше нас, честнее нас, благороднее нас - шо должна представлять из себя любая "элита".
У нас пока нет элит нигде, а есть токо крысы, крысеныши и мелкие мыши.
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В первом вашем абзаце я так и не понял логики...
А вторым - вы просто расшифровали мою последнюю строку...

P.s. Сейчас в моей семье очень тяжелые времена, но я не отчаеваюсь...
И, да, я рад спортивным достижениям украинцев!
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Логика первого абзаца: нельзя разменивать внимание на фейерверки, парады, кутежи и мечтания. Надо сконнцентрировать все силы государства для решения насущных проблем, которые не блестят медалями и патриотическими лозунгами, но реально упрощают (должны были бы...) жизнь простого украинца.

p.s. Сопереживаю вам. Сам многое пережил, да и сейчас судьба не щадит. Удачи вам.
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Михайлюк, конечно, топ... Кого попало в Лейкерс не берут...
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А мне всё равно! Игры млнеров меня не интересуют! Пир во время чумы?
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Брррр....
Национальная сборная играла!
Или лишь бы чего-нибудь написать?
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Просто я считаю спортсменов и артистов бездельниками , без которых я и другие могли бы прожить , в отличии от хлеборобов, учителей, шахтеров и т.д. Не должны шуты жить лучше и богаче производителей благ !
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і це ще Лень з Михайлюком далеко не найкращий матч провели) але Свят все одно красунчик
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Цензор.НЕТНовостиСпортСборная Украины в Киеве обыграла одного из лидеров мирового баскетбола сборную Испании
 
 
 
 
 
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