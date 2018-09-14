 Сборная Украины в Киеве обыграла одного из лидеров мирового баскетбола сборную Испании

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
За сборную Украины играли два игрока из НБА - Святослав Михайлюк ("Лос-Анджелес Лейкерс") и Алексей Лень ("Атланта Хокс").
Статистка матча:
Украина - Испания - 76:65 (19:12, 17:22, 20:17, 20:14)
Составы команд:
Украина: Лень, Михайлюк, Конев, Лукашов, Зайцев; Герун, Джетер, Бобров, Кобец, Кравцов.
Испания: Фернандес, Агилар, Колом, Паули, Саис; Бейран, Диоп, Ориоль, Диас, Родригес, Юста.
Следующую игру наша сборная проведет на выезеде 17 сентября против команды Черногории.
P.s. Видать не зря NBAшники приехали - хорошо усилили сборную!
Но на фоне всех остальных провалов - это событие как-то мало радует.
Лучше бы, пускай, проигрывали наши "сборные", но выигрывала наша страна в целом, для всех и для каждого в отдельности украинца.
Спортивные достижения, хоть какая-то радость
Потому что, политических достижений мы не дождемся (((
Элита у нас, политическая, вся вышла из Совка и воспитана бандитскими девяностыми...
У нас нет элиты в прямом понимании этого слова, а есть кучка пидарни (не в смысле ориентации, а в смысле паршивости человеческой натуры), которая смогла на нас разбогатеть, но при этом не стать лучше нас, честнее нас, благороднее нас - шо должна представлять из себя любая "элита".
У нас пока нет элит нигде, а есть токо крысы, крысеныши и мелкие мыши.
А вторым - вы просто расшифровали мою последнюю строку...
P.s. Сейчас в моей семье очень тяжелые времена, но я не отчаеваюсь...
И, да, я рад спортивным достижениям украинцев!
p.s. Сопереживаю вам. Сам многое пережил, да и сейчас судьба не щадит. Удачи вам.
молодцы, это круто!!
Национальная сборная играла!
Или лишь бы чего-нибудь написать?