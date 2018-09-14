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Все про:Россия (70458) США (14158) энергетика (1014)

 Есть свидетельства вмешательства России в электросети США, - министр энергетики Перри

Министр энергетики США Рик Перри заявил, что Вашингтон располагает свидетельствами вмешательства России в американские электросети.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

"Есть четкие свидетельства российского вмешательства в электросети США. С моей точки зрения, это не подлежит сомнению и совершенно неприемлемо", — сказал Перри.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп подписал указ о санкциях против стран и иностранных организаций, вмешивающихся в выборы в США

Кроме того, по словам министра, есть свидетельства вмешательства России в выборы в Соединенных Штатах.

Источник: https://censor.net.ua/n3086320
 
   
 Топ комментарии
 
кацапи вороги, вона давно ведуть боротьбу із заходом.
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Мы да, а за америкосами не заржавеет...найдут на чём поиметь, без ущерба для себя.
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Все вказує на те, що хуйла а заодно і його холопів - штати будуть "сношать" досить жорстко.. І це є добре..
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Мы выражаем озабоченность, даже может крайнюю озабоченность.
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Мы да, а за америкосами не заржавеет...найдут на чём поиметь, без ущерба для себя.
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кацапи вороги, вона давно ведуть боротьбу із заходом.
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Даже не вериться, такой честный президент и команда у него порядочная...
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_Таких никчемных слизняков грех не пинать с точки зрения кремлёвских маньяков. И они пинают, а слизняки в ответ только трепятся и перезагрузки устраивают... Позорные ничтожества! Презираю.
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Кроме констатации факта вмешательства России в американские электросети, какой будет реакция США? Может орде таки отключить интерне, на денёк, для начала, не?
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Не тупи! интернет мощная вещь для воздействия на неокрепшие мозги москалей!
отключить интернет в интересах, прежде всего, хуйловской банды
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Ага мощная... учитывая что ФСБ уже забанила 3 млн.,
неудобных для себя сайтов и страниц...
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ну вот и развей эту мысль - если банит, то, видимо, не зря?! видимо, чувствуют опасность... или это сложно для тебя?
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Если банит - то фиг это оружие за мозги козломордых...
А если отрубить их от интернета - то фиг они больше залезут
в американские сети, и не смогут выносить мозги нашим зраднюкам...
А Ольгино с Савушкина - так вообще разорятся и обанкротятся...
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!Не хами, остряк, не знакомым, здоровее будешь. Страна советов, мля !
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Пора бы стать свидетелями эмбарго на кацапскую нефть для начала.
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Так наверно нужно санкции вводить или как?
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Китай присоединился к антироссийским санкциям Об этом сообщает Рамблер.
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Є свідчення втручання Росії в електромережі США, - міністр енергетики Перрі - Цензор.НЕТ 4156
Myrotvorets.center‏ @myrotvorets_ 4 ч.4 часа назад

Патаму, што не надо было xyiлу высокого гостя из Поднебесной угощать икрой с душком и паленой боярой.
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Душок, между прочим, от самого хуйла шел, не от икры, не клевещи на продукт, гыга! Є свідчення втручання Росії в електромережі США, - міністр енергетики Перрі - Цензор.НЕТ 3645
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ну то неважно...главное шо главкитаец остался недоволен нечистоплотностью Є свідчення втручання Росії в електромережі США, - міністр енергетики Перрі - Цензор.НЕТ 8550
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Все вказує на те, що хуйла а заодно і його холопів - штати будуть "сношать" досить жорстко.. І це є добре..
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Чем дальше, тем больше полное ощущение дурдома. Все в чем то ковырпяются. Кто в замочной скважине - дверей соседа, кто в энерго сетях, кто скрипалей давит, кто ядрену мать затачивает, кто в одном... месте, а кто в носу ковыряется и все умиленно. С ума, что ли посходили. Да один комп крякнуть и то потеть долго нужно. Все уже слегка или совсем? Один рубильник и один снайпер - больше сделает, чем все эти бредни.
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Чё ты гундосишь так жалобно мокша?
на вечернюю пайку бояры не хватает?
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А ты накати, помяни Захерченко и Кабздона, Моторыло и Гиву. Сталина и Берию. Оно и полегчает.
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мордор как обезьяна с гранатой.
и мир то наконец начал понимать,
что пора уже эту обезьяну
вместе с гранатой отправлять в преисподню
закроют двери в зоопарк "Россия" и зверье перегрызет друг друга.
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Надо американцам в ответ вмешаться в российские канализационные сети и отключить им Свифт. Вот тогда они будут по уши в дерьме.
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Думаю айтигиганты США ,уже получили задание как вправить мозги чебурнету ....... много железок по необьятной окажутся на помойке Є свідчення втручання Росії в електромережі США, - міністр енергетики Перрі - Цензор.НЕТ 1053
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Только, пожалуйста, не нужно им убивать телевизоры.
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Манафорта перевернули. Будет теперь на Мюллера работать.
Настает время ох*ительных историй. Є свідчення втручання Росії в електромережі США, - міністр енергетики Перрі - Цензор.НЕТ 4309
Manafort will cooperate with Mueller as part of guilty plea, prosecutor says
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/manafort-plans-to-plead-guilty-to-second-set-of-charges/2018/09/14/a1541068-b5c9-11e8-a7b5-adaaa5b2a57f_story.html?utm_term=.fee723c25feb
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энергетика?пора вводить энергетические санкции Є свідчення втручання Росії в електромережі США, - міністр енергетики Перрі - Цензор.НЕТ 3080
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Пора американской "АНАКОНДЕ" усилить удавливающий эффект на это мерзкое образование,- зарвавшееся и обезумевшее от крови невинных, слабых и беззащитных. Так буйствуют только перед сконом. Ну тогда АМИНЬ!!!
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Кацапи, готуйте дупи! Порка буде незабутньою.
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запретите ввоз компов в раисю.
им не на чем будет вмешиватся
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Белорусская автокефальная православная церковь (БАПЦ) поддерживает решение Константинопольского патриархата о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Об этом рассказал глава БАПЦ, архиепископ Святослав Логин в комментарии "Радыё Свабода".
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Белорусский архиепископ: Если признают украинскую церковь, следующие шаги должны быть относительно белорусской церкви.
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Вот и хорошо!
Если есть такие свидетельства, то американцы продолжать драть кацапов, но уже с удвоенной силой. (Балалайку им жопу без смазки и с растопыренными хвостами струн !)
Все шо хреново для кацапов - хорошо для нас.
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Вмешательство - это хорошо. Федераска, давай больше трэша.
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Сегодня в США в нескольих городах в десятках домах произошли одновременные взрывы газа и пожары, причиной мог стать рост давление резкое в газопроводах. Если там ещё найдут расейский след санкций не избежать.
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))) я местечковых уже несколько лет троллю тем, шо если рашка устроит им блэкаут, и если зимой, то они замёрзнут, а если летом, то здохнуть з голоду, задохнувшись от вони морозилок и холодильиков )))) а сапёры, могут в этой ситуации всю свою гордость дороговизны администрации этого самого сапа, вместе с удалённым доступом и всеми его бэкапами - хуйлу в жопу засунуть )) не верят )))
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я знову ж, в 2290-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!
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для них империалисты - враги еще с есесера, им шкодят где только получается
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А тем временем, обложив всех санкциями, штаты вышли в лидеры по добыче нефти в мире, опередив Саудовскую Аравию и Россию! о чем это говорит? о том, что цену на нефть они будут держать высокую и будут держать очень долго...да и еще - цена бензина и газа зависит от цены нефти!
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Все очень просто . Bellingcat доказали связь Петрова и Боширова со спецслужбами РФ

https://charter97.org/ru/news/2018/9/14/305320/
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Собственно, всё настолько просто, что многим трудно понять. Запад, в т.ч. США как государство, не воюют с говноРашкой. Они просто изобличают. В результате весь мир видит, что Россия -это отстой, тупик и дерьмо. И просто отворачивается.
Тот, от кого отвернулся мир и цивилизация - отмирает. Это мёртвая ветвь цивилизации.
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У нас тоже два часа света нет. Россия сука.
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пукин на рф Должен издать закон,- РАЗРЕШАЮЩИЙ П0ЛЬЗ0ВАТЬСЯ ЯЗЫК0М !!.Иначе==0н - КИЕВССКАЯ XYНТА !!
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Нежданчик-с... Є свідчення втручання Росії в електромережі США, - міністр енергетики Перрі - Цензор.НЕТ 9096
14.09.2018 14:58:06
Китайские банки присоединились к санкциям против России
Є свідчення втручання Росії в електромережі США, - міністр енергетики Перрі - Цензор.НЕТ 7942 Надежды российских властей на помощь Китая в преодолении санкций Запада постепенно разбиваются о суровую реальность. Хотя де-юре Пекин не вводил против РФ каких-либо финансовых санкций, фактически китайские банки присоединились к ограничениям, введенным США и Евросоюзом.
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/kitayskie-banki-prisoedinilis-k-sankciyam-protiv-rossii-1027535588
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЕсть свидетельства вмешательства России в электросети США, - министр энергетики Перри
 
 
 
 
 
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