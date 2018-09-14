 Есть свидетельства вмешательства России в электросети США, - министр энергетики Перри

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.
"Есть четкие свидетельства российского вмешательства в электросети США. С моей точки зрения, это не подлежит сомнению и совершенно неприемлемо", — сказал Перри.
Кроме того, по словам министра, есть свидетельства вмешательства России в выборы в Соединенных Штатах.
отключить интернет в интересах, прежде всего, хуйловской банды
неудобных для себя сайтов и страниц...
А если отрубить их от интернета - то фиг они больше залезут
в американские сети, и не смогут выносить мозги нашим зраднюкам...
А Ольгино с Савушкина - так вообще разорятся и обанкротятся...
Myrotvorets.center @myrotvorets_ 4 ч.4 часа назад
Патаму, што не надо было xyiлу высокого гостя из Поднебесной угощать икрой с душком и паленой боярой.
на вечернюю пайку бояры не хватает?
и мир то наконец начал понимать,
что пора уже эту обезьяну
вместе с гранатой отправлять в преисподню
закроют двери в зоопарк "Россия" и зверье перегрызет друг друга.
Настает время ох*ительных историй.
Manafort will cooperate with Mueller as part of guilty plea, prosecutor says
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/manafort-plans-to-plead-guilty-to-second-set-of-charges/2018/09/14/a1541068-b5c9-11e8-a7b5-adaaa5b2a57f_story.html?utm_term=.fee723c25feb
им не на чем будет вмешиватся
Если есть такие свидетельства, то американцы продолжать драть кацапов, но уже с удвоенной силой. (Балалайку им жопу без смазки и с растопыренными хвостами струн !)
Все шо хреново для кацапов - хорошо для нас.
https://charter97.org/ru/news/2018/9/14/305320/
Тот, от кого отвернулся мир и цивилизация - отмирает. Это мёртвая ветвь цивилизации.
14.09.2018 14:58:06
Китайские банки присоединились к санкциям против России
Надежды российских властей на помощь Китая в преодолении санкций Запада постепенно разбиваются о суровую реальность. Хотя де-юре Пекин не вводил против РФ каких-либо финансовых санкций, фактически китайские банки присоединились к ограничениям, введенным США и Евросоюзом.
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/kitayskie-banki-prisoedinilis-k-sankciyam-protiv-rossii-1027535588