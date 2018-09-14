 Есть свидетельства вмешательства России в электросети США, - министр энергетики Перри

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

"Есть четкие свидетельства российского вмешательства в электросети США. С моей точки зрения, это не подлежит сомнению и совершенно неприемлемо", — сказал Перри.

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Кроме того, по словам министра, есть свидетельства вмешательства России в выборы в Соединенных Штатах.