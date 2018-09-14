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 Турчинов и член Антитеррористического центра США Коэн обсудили вопросы сотрудничества в киберзащите

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов провел встречу с основателем и исполнительным директором компании "Jigsaw" (Google Ideas) Джаредом Коэном, членом консультативного совета директоров Национального антитеррористического центра США.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СНБО.

В сообщении отмечается: "Во время встречи собеседники обсудили вопросы кибернетической и информационной агрессии РФ, уделив внимание опыту специалистов США и наработкам Украины, которая противостояла нескольким мощным атакам со стороны России.

Турчинов отметил, что за довольно короткий срок Украина значительно усилила свои способности в вопросах киберзащиты, и, по оценке экспертов, достигла в этом направлении уровня многих стран Европейского Союза. В то же время Секретарь СНБО Украины добавил, "что многие вопросы еще остаются нерешенными, а поэтому необходимо еще много сделать для обеспечения надежной киберзащиты страны".

"Поэтому Украина заинтересована в активном сотрудничестве в этом вопросе с нашими стратегическими партнерами", - сказал он.

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В свою очередь, Дж. Коэн отметил, что информационные и кибератаки РФ направлены "в трех направлениях" - на восток Украины, где продолжаются военные действия, на внутреннюю дестабилизацию нашей страны, разрушение ее политической системы и компрометацию прозрачных и честных выборов, а также на дискредитацию репутации Украины в мире. "Это мотивировало нас приехать сюда", - сказал он.

Дж. Коэн также рассказал об опыте структур безопасности США в вопросах противодействия информационным фейкам и новые программные разработки в этом направлении.

Стороны договорились о системном сотрудничестве в вопросах обеспечения киберзащиты и противодействия информационной агрессии, в частности, внешнему вмешательству во время проведения президентской и парламентской избирательных кампаний".

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Источник: https://censor.net.ua/n3086318
 
 
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жжжжж!
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3,14ііііііііііііііііііііііііі...так точніше
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Губастый предатель не может полноценно общаться с такими амеровскими органами власти это пистешь
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Жаловался шутник-оборонитель - скоро на пенсию, а не хочется
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На таких зустрічах говорять про фінансування. Зовсім не ці створюють кіберзахист і таке інше.
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Турчинов и член Антитеррористического центра США Коэн (по просьбе мамы Недимона) обсудили вопросы сотрудничества в вопросах киберзащиты
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Кац, опровержение достойно кисель-тв, или вечернего урганта
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После совместного поедания блинов с икрой Путина и Си дзиньпина во Владивостоке, китайские банки присоединились к санкциям против России. У меня, кстати, вопрос - кто кого по факту принимал в Приморье ?
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Из каждой щели трещащей по швам Рашки они лезут, как тараканы...
Турчинов і член Антитерористичного центру США Коен обговорили питання співпраці у питаннях кіберзахисту - Цензор.НЕТ 4042
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Такие типы как трупчина только для порохолюбов,им на ночь подают для сна
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Сама идея неплоха, но есть ли предпосылки для её исполнения?
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предпосылок больше чем достаточно, у нас один общий враг
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Интересно, когда его Луценко в рашку выдаст. Там же на него ФСБ дело завело, я Юрик с ФСБ сотрудничает, по запросам выдает "преступников"....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТурчинов и член Антитеррористического центра США Коэн обсудили вопросы сотрудничества в киберзащите
 
 
 
 
 
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