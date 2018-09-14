 Турчинов и член Антитеррористического центра США Коэн обсудили вопросы сотрудничества в киберзащите

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СНБО.

В сообщении отмечается: "Во время встречи собеседники обсудили вопросы кибернетической и информационной агрессии РФ, уделив внимание опыту специалистов США и наработкам Украины, которая противостояла нескольким мощным атакам со стороны России.

Турчинов отметил, что за довольно короткий срок Украина значительно усилила свои способности в вопросах киберзащиты, и, по оценке экспертов, достигла в этом направлении уровня многих стран Европейского Союза. В то же время Секретарь СНБО Украины добавил, "что многие вопросы еще остаются нерешенными, а поэтому необходимо еще много сделать для обеспечения надежной киберзащиты страны".

"Поэтому Украина заинтересована в активном сотрудничестве в этом вопросе с нашими стратегическими партнерами", - сказал он.

Также читайте: Парубий обсудил с Волкером информационные и киберугрозы выборам со стороны России

В свою очередь, Дж. Коэн отметил, что информационные и кибератаки РФ направлены "в трех направлениях" - на восток Украины, где продолжаются военные действия, на внутреннюю дестабилизацию нашей страны, разрушение ее политической системы и компрометацию прозрачных и честных выборов, а также на дискредитацию репутации Украины в мире. "Это мотивировало нас приехать сюда", - сказал он.

Дж. Коэн также рассказал об опыте структур безопасности США в вопросах противодействия информационным фейкам и новые программные разработки в этом направлении.

Стороны договорились о системном сотрудничестве в вопросах обеспечения киберзащиты и противодействия информационной агрессии, в частности, внешнему вмешательству во время проведения президентской и парламентской избирательных кампаний".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия готовится к мощной кампании вмешательства в украинские выборы, - Порошенко на встрече с дипломатами