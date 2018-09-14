 Парубий обсудил с Волкером информационные и киберугрозы выборам со стороны России

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.
"Украина часто испытывает информационные и кибератаки со стороны России. Поэтому сейчас, накануне выборов, важным является поддержка и сотрудничество с Соединенными Штатами Америки, которые очень хорошо знают, что такое российские кибератаки, в частности, вмешательство в выборы ", - сказал Парубий.
Волкер отметил, что "безопасность выборов - это наш общий интерес, поэтому мы активно сотрудничаем с украинской властью и неправительственными организациями, чтобы обеспечить безопасность выборов".
Парубий также отметил, важность аспекта информационной безопасности, "ведь в Украине существует сеть так называемых средств массовой информации, управляемых из страны-агрессора, которые фактически выполняют роль инструмента российской пропаганды".
"Как российский агрессор оккупировал часть украинских земель, - так оккупированной есть и часть информационного пространства Украины", - подытожил глава ВР. В свою очередь, Волкер выразил понимание опасности распространения руссийской дезинформации.
На самом деле план таков:
1. КрымНаш.
2. 2 войны.
3. Санкции.
4. Инвесторы бегут.
5. Долги не рефинансируются.
Ты здесь
6. Дефолт.
7. Вкладчикам - фантики вместо $.
8. Нефть в обмен на продовольствие.
Всё, доллары не нужны! https://www.kommersant.ru/doc/3740092?tw
Получится честный план работы Верховной Рады на осень.
Глава Верховной Рады Парубий озвучил планы работы парламента на осень:
1. Вопросы безопасности, в том числе информационной
2. Бюджет 2019
3. Избирательный кодекс и обновление ЦИК
4. Блок законов для евроинтеграции
5. Закон о языке
6. Блок экономических законов
7. Отмена депутатской неприкосновенности
Переведу на общечеловеческий язык.
1. Привлечение к уголовной ответственности за лайки и репосты в социальных сетях и дальнейшее «углубление» европейских ценностей.
2. Очередное ежегодное увеличение содержания Президента, парламента, правительства, чиновников и просто хороших друзей власти при минимальной зарплате 150$.
3. «Тортики от Кононенко», «Сахар от Шахова» и вафли «Остаточне прощавай» в новой редакции.
4. Открытие президентом новой остановки в Пырловке и общественного туалета в Горишних Плавнях. Главное в словосочетании «евроинтеграция».
5. Мы подарим вам праздник общественного раздора, международных скандалов с соседними странами и просто хорошее настроение.
6. Очередное поднятие цены газа для населения, коммунальных платежей и многие другие стартапы.
7. Отменим для вас то, что никогда не отменится.
План хороший, но начните с включения горячей воды.
http://ua24ua.net/esli-perevesti-parubiya-na-chelovecheskiy-yazik/
🤑
Вмрете від сміху..😢
картавых глухонемых не бывает - бывают кривые пальцы...
Када он был в Японии, двух переводчиков госпитализизовали....Пам'ятаєте, нє??
🤑
Причина: Выдача добровольца ВСУ ФСБ РФ и возвращение Медведчука.
Призывает украинцев не брать оружия, но прийти всем.
Навряд чи він потребує цих дорогоцінних порад, сам розбереться.