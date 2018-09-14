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 Политика Украины
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 Парубий обсудил с Волкером информационные и киберугрозы выборам со стороны России

В пятницу, 14 сентября, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий встретился со специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.

"Украина часто испытывает информационные и кибератаки со стороны России. Поэтому сейчас, накануне выборов, важным является поддержка и сотрудничество с Соединенными Штатами Америки, которые очень хорошо знают, что такое российские кибератаки, в частности, вмешательство в выборы ", - сказал Парубий.

Волкер отметил, что "безопасность выборов - это наш общий интерес, поэтому мы активно сотрудничаем с украинской властью и неправительственными организациями, чтобы обеспечить безопасность выборов".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко обсудил с Волкером ситуацию на Донбассе и Северный поток-2

Парубий также отметил, важность аспекта информационной безопасности, "ведь в Украине существует сеть так называемых средств массовой информации, управляемых из страны-агрессора, которые фактически выполняют роль инструмента российской пропаганды".

"Как российский агрессор оккупировал часть украинских земель, - так оккупированной есть и часть информационного пространства Украины", - подытожил глава ВР. В свою очередь, Волкер выразил понимание опасности распространения руссийской дезинформации.

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Источник: https://censor.net.ua/n3086316
 
 
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страна рабов опять киберугрозой угрожала шоколадному коллаборанту, парубей в панике Парубий обсудил с Волкером информационные и киберугрозы выборам со стороны России - Цензор.НЕТ 3143
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Умственно отсталый потц может что то обсуждать ?
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Бедный переводчик! Как бы чего не вышло, а то слово, не воробей, потом попробуй докажи, что не так поняли.
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переводчик по совместительству логопед
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Костин объявил план отказа от $.
На самом деле план таков:
1. КрымНаш.
2. 2 войны.
3. Санкции.
4. Инвесторы бегут.
5. Долги не рефинансируются.
Ты здесь
6. Дефолт.
7. Вкладчикам - фантики вместо $.
8. Нефть в обмен на продовольствие.
Всё, доллары не нужны! https://www.kommersant.ru/doc/3740092?tw
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Представляю как представите школы для умственно отсталых общался с нормальным человеком....У нас больше некого послать на встречу?
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Савченко налякала всіх, своїми словами: Я бачила, як Парубій заводив снайперів у готель "Україна". У Спікера Парубія виступив холодний піт.
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Пан Курт дарма витратив свій дорогоцінний час.. Нажаль..
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Банки Китая отказываются проводить транзакции с участием любых российских компаний из-за санкций США и ЕС. Об этом заявил глава представительства Центробанка России в Китае Владимир Данилов, сообщает агентство ТАСС.
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Парубий даже не мародер , шляпа с боку .
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Если перевести Парубия на человеческий язык?
Получится честный план работы Верховной Рады на осень.

Глава Верховной Рады Парубий озвучил планы работы парламента на осень:

1. Вопросы безопасности, в том числе информационной
2. Бюджет 2019
3. Избирательный кодекс и обновление ЦИК
4. Блок законов для евроинтеграции
5. Закон о языке
6. Блок экономических законов
7. Отмена депутатской неприкосновенности

Переведу на общечеловеческий язык.

1. Привлечение к уголовной ответственности за лайки и репосты в социальных сетях и дальнейшее «углубление» европейских ценностей.
2. Очередное ежегодное увеличение содержания Президента, парламента, правительства, чиновников и просто хороших друзей власти при минимальной зарплате 150$.
3. «Тортики от Кононенко», «Сахар от Шахова» и вафли «Остаточне прощавай» в новой редакции.
4. Открытие президентом новой остановки в Пырловке и общественного туалета в Горишних Плавнях. Главное в словосочетании «евроинтеграция».
5. Мы подарим вам праздник общественного раздора, международных скандалов с соседними странами и просто хорошее настроение.
6. Очередное поднятие цены газа для населения, коммунальных платежей и многие другие стартапы.
7. Отменим для вас то, что никогда не отменится.

План хороший, но начните с включения горячей воды.

http://ua24ua.net/esli-perevesti-parubiya-na-chelovecheskiy-yazik/
🤑
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Я надеюсь, что Парубий Волкеру чего-нибудь про Гитлера не брякнул, а то наш Волкер больше на Абрама похож, чем на Курта.
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интересно было бы послушать эту мелодичную беседу
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Небезбечно!!!🤣🤣🤣
Вмрете від сміху..😢
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***
картавых глухонемых не бывает - бывают кривые пальцы...
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Нет повести печальнее на свете, чем повесть о картавом логопеде. 😢
Када он был в Японии, двух переводчиков госпитализизовали....Пам'ятаєте, нє??
🤑
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Сделаем революцию, как в Армении! - Драйвовый мэр Конотопа Семенихин сзывает украинцев к ГПУ в Киеве 17 сентября в 10:00.
Причина: Выдача добровольца ВСУ ФСБ РФ и возвращение Медведчука.
Призывает украинцев не брать оружия, но прийти всем.
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І що, вся тема в жартах про Парубія і про те що пан Курт даремно витратив свій час ?
Навряд чи він потребує цих дорогоцінних порад, сам розбереться.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПарубий обсудил с Волкером информационные и киберугрозы выборам со стороны России
 
 
 
 
 
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