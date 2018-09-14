 Парубий обсудил с Волкером информационные и киберугрозы выборам со стороны России

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.

"Украина часто испытывает информационные и кибератаки со стороны России. Поэтому сейчас, накануне выборов, важным является поддержка и сотрудничество с Соединенными Штатами Америки, которые очень хорошо знают, что такое российские кибератаки, в частности, вмешательство в выборы ", - сказал Парубий.

Волкер отметил, что "безопасность выборов - это наш общий интерес, поэтому мы активно сотрудничаем с украинской властью и неправительственными организациями, чтобы обеспечить безопасность выборов".

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Парубий также отметил, важность аспекта информационной безопасности, "ведь в Украине существует сеть так называемых средств массовой информации, управляемых из страны-агрессора, которые фактически выполняют роль инструмента российской пропаганды".

"Как российский агрессор оккупировал часть украинских земель, - так оккупированной есть и часть информационного пространства Украины", - подытожил глава ВР. В свою очередь, Волкер выразил понимание опасности распространения руссийской дезинформации.

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