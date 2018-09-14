 Манафорт признал вину и заключил сделку со следствием

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ВВС.

В суде в пятницу, он признал себя виновным по двум пунктам обвинения в преступлении в соглашении с спецпрокурором Робертом Мюллером. В соглашении речь не говорится о пункте обвинения, касающегося отмывания средств.

В Белом Доме считают, что признание вины со стороны Манафорта не угрожает президенту Дональду Трампу. Это уже второе дело, в котором Манафорт выступает в роли обвиняемого.

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Напомним, первый суд над 69-летним Полом Манафортом касался миллионов долларов, которые он заработал, консультируя Януковича и пророссийскую Партию регионов. Суд присяжных признал его виновным в пяти обвинениях по налоговому мошенничеству, а также в сокрытии иностранных банковских счетов и банковских махинациях. Манафорту грозит 10 лет заключения.

17 сентября должно было начаться судебное разбирательство обвинений против Пола Манафорта, касающееся его лоббистской и консультативной деятельности.

Правонарушения Манафорта были выявлены спецпрокурором Мюллером, который расследует предполагаемое вмешательство РФ в американские выборы 2016 года.

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