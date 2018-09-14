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Все про:Манафорт (106) Мюллер (26)

 Манафорт признал вину и заключил сделку со следствием

Экс-руководитель избирательной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт согласился на сотрудничество со следствием спецпрокурора Мюллера по российскому вмешательства в американские выборы в 2016 году

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ВВС.

В суде в пятницу, он признал себя виновным по двум пунктам обвинения в преступлении в соглашении с спецпрокурором Робертом Мюллером. В соглашении речь не говорится о пункте обвинения, касающегося отмывания средств.

В Белом Доме считают, что признание вины со стороны Манафорта не угрожает президенту Дональду Трампу. Это уже второе дело, в котором Манафорт выступает в роли обвиняемого.

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Напомним, первый суд над 69-летним Полом Манафортом касался миллионов долларов, которые он заработал, консультируя Януковича и пророссийскую Партию регионов. Суд присяжных признал его виновным в пяти обвинениях по налоговому мошенничеству, а также в сокрытии иностранных банковских счетов и банковских махинациях. Манафорту грозит 10 лет заключения.

17 сентября должно было начаться судебное разбирательство обвинений против Пола Манафорта, касающееся его лоббистской и консультативной деятельности.

Правонарушения Манафорта были выявлены спецпрокурором Мюллером, который расследует предполагаемое вмешательство РФ в американские выборы 2016 года.

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Источник: https://censor.net.ua/n3086315
 
   
 Топ комментарии
 
Пол Манафорт согласился на сотрудничество со следствием спецпрокурора Мюллера.
-А Вас, Манафорт, я попрошу остаться, хе-хе-хе-хе :Манафорт согласился на сотрудничество с спецпрокуроры Мюллером, - "ВВС" - Цензор.НЕТ 8579
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Цензор - підправ заголовок..
Багатьом треба приготуватися - і за океаном, і у нас..
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Трошки напружилися шоколадні сідниці...
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Не захотел на дыбку, манафортище. Решил, что лучше расколоться, чем ждать помилования трампона?

неорыгам-оБППоблоковцам - сидеть у телевизора!
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"Пол Манафорт согласился на сотрудничество со следствием спецпрокурора Мюллера" - самая главная новость за сегодня.
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Цензор - підправ заголовок..
Багатьом треба приготуватися - і за океаном, і у нас..
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Трошки напружилися шоколадні сідниці...
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"Трошки" - не вбережуть господаря солоденьких сідниць від наруги..
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Гадаю, знакове і показове "ух-ах-ох-йєєєс" - буде добре чутно і деяким мешканцям Троєщини.
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Клієнтів у "Голубую Устрицу" заманюєш?
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Пол Манафорт согласился на сотрудничество со следствием спецпрокурора Мюллера.
-А Вас, Манафорт, я попрошу остаться, хе-хе-хе-хе :Манафорт согласился на сотрудничество с спецпрокуроры Мюллером, - "ВВС" - Цензор.НЕТ 8579
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согласился когда эллектрическим стулом запахло
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Выражаю глубокую озабоченность по преследованию заранее нивиновнава парня Манафорта. Я как Ген.прокурор Украины Юрик, настаиваю чтоп его судили в Печерском суде!!!
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в США есть смертная казнь, поэтому всегда можно предлагать сделку, что бы скосить до пожизненного. Может и нам так сделать!?
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Зачем?
Хоть одно дело против высокопоставленных чиновников, приговором закончилось?
Пускай даже условным сроком?
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Манафорт, власне, всім пофіг. Важливо - які відносини з Рашою мав Трамп і те, що Манафорт скаже на цей рахунок
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Трамп готов вазелін, це тобі не ладушки с путіном грати.
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Ушлый парень, предпочёл отсидку у себя на родине, а не рядом с Януковичем под Ростовом.
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как бы грызня в Штатах не отвлекла американцев от их главной миссии - гнобить кацапов.
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аха, шас рыжик будет рвать ногти, чтоб докозать, что готов русню задушить и это хорошо, иногда нарцыс, ради своеи выгода, может работать на рука другим.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМанафорт признал вину и заключил сделку со следствием
 
 
 
 
 
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