 Украинский строитель погиб в Польше, упав с высоты

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
28-летний мужчина упал с высоты 15-го этажа.
Очевидцы вызвали карету скорой помощи к месту инцидента. Однако, медики помочь не смогли - когда они прибыли, украинец уже был мертв.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
28-летний мужчина упал с высоты 15-го этажа.
Очевидцы вызвали карету скорой помощи к месту инцидента. Однако, медики помочь не смогли - когда они прибыли, украинец уже был мертв.
но труснякам соевым надо чтоб работали у них за еду
во время в карман кучме подмахнул
и государственная фабрика им Карла Маркас
стала Рошен,это был сложный путь регионала
потому что эти люди вынуждены были уехать и работать в таких условиях, на которые поляки и в жизни не согласятся, не от хорошей жизни
и довел до этого всего украинцев - Петр Порошенко со своей грановско-пашиснко-кучмовской братвой
Выборы покажут, как граждане Украины относятся к Порошенко.
Т.к. сомневаюсь, что шавки на побегушках, поющие дифирамбы, зарабатывают на приличную выпивку.
Не поможет ни Охрендовский, ни "правильные" голоса в тюрьмах и психушках.
(Если конечно подкинете им пару монет за месяц-два перед выборами)
лесосекестройке
Прекратите спекулировать смертями украинцев, не от хорошей жизни они туда уехали, а от гребаных рэформ!
Незважаючи на дуже суворі заходи техніки безпеки і охорони праці, які постійно застосовуються в Польщі фактично скрізь - трагедії все-таки трапляються. І головна причина - "людський фактор"...
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З 1 січня 2019 року в Польші традиційно вже буде підвищена мінімальна зарплата - до 2250 злотих, тобто до 17 тисяч гривень на місяць. Менше платити нікому не дозволено.