 Украинский строитель погиб в Польше, упав с высоты

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

28-летний мужчина упал с высоты 15-го этажа.

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Очевидцы вызвали карету скорой помощи к месту инцидента. Однако, медики помочь не смогли - когда они прибыли, украинец уже был мертв.