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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Польша (4498) смерть (5324) украинцы (2884) заробитчане (256)

 Украинский строитель погиб в Польше, упав с высоты

В пятницу, 14 сентября, в городе Лодзь (Польша) на строительстве жилого комплекса погиб украинец.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

28-летний мужчина упал с высоты 15-го этажа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Каждый пятый заробитчанин в Польше мечтает остаться на ПМЖ, - соцопрос

Очевидцы вызвали карету скорой помощи к месту инцидента. Однако, медики помочь не смогли - когда они прибыли, украинец уже был мертв.

Источник: https://censor.net.ua/n3086313
 
   
 Топ комментарии
 
Співчуття родині.. В Україні теж таке трапляється.. Правила техніки безпеки написані кров'ю та загубленими життями..
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виноват Порошенко подсказываю (вот если бы,да кабы так бы не получилось упал бы в Украине)
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Цензор,а сколько украинских строителей гибнет в Украине и почему о них не пишете?
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Не проблема, новые приедут.
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Злорадсвуеш чужой беде .... не забудь о законе бумеранга, когда мацой подавишся и воды в канале не будет.
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А где ты беду увидел? Человек погиб, так хотя бы за достойную зарплату. Вот если бы он так же в Украине погиб, это была бы беда.
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Цензор,а сколько украинских строителей гибнет в Украине и почему о них не пишете?
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что тебе до гибели украицев? лучше скажи сколько кацапов подыхает от водки в месяц
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я не удивлен что тебя кацапы волнуют больше украинцев,ты не флеш рояль,ты просто очко
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в день дохрена
но труснякам соевым надо чтоб работали у них за еду
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Как хорошо, что в Украине подобное не случается!
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виноват Порошенко подсказываю (вот если бы,да кабы так бы не получилось упал бы в Украине)
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порошенко по стройкам не ездит,

во время в карман кучме подмахнул

и государственная фабрика им Карла Маркас

стала Рошен,это был сложный путь регионала
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да, виноват
потому что эти люди вынуждены были уехать и работать в таких условиях, на которые поляки и в жизни не согласятся, не от хорошей жизни
и довел до этого всего украинцев - Петр Порошенко со своей грановско-пашиснко-кучмовской братвой
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Не выдавай желаемое за действительное.
Выборы покажут, как граждане Украины относятся к Порошенко.
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Нормально относятся. Он будет второй срок. А тебе то чего переживать? Будешь на нём и во втором сроке свою бояру зарабатывать.
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Бояра - это твой удел.
Т.к. сомневаюсь, что шавки на побегушках, поющие дифирамбы, зарабатывают на приличную выпивку.
Не поможет ни Охрендовский, ни "правильные" голоса в тюрьмах и психушках.
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А ты главное агитируй, не забывая в каждой новости, саркастические комментарии оставлять: и тут Порошенко виноват?
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Зачем агитировать ? Я просто постебусь с вас всепропальщиков - совковых пенсов Український будівельник загинув у Польщі, впавши з висоти - Цензор.НЕТ 5816 Український будівельник загинув у Польщі, впавши з висоти - Цензор.НЕТ 8030
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Совковые пенсы, это как раз и есть единственная надежда, твоего патрона.
(Если конечно подкинете им пару монет за месяц-два перед выборами)
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вывод - лучше погибнуть дома под колесами грузовика или от простуды, чем в Польше на лесосеке стройке
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Співчуття родині.. В Україні теж таке трапляється.. Правила техніки безпеки написані кров'ю та загубленими життями..
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пожалуй проблема в другом. пока у тебя нет статуса с почти полными правамы резидента страны пребывания - ты просто обязан полагаться во всём только сам на себя. заробитчаны лишены всех полных прав аборигенов. они не получают отпускных, рождественнских, их страховки не полны, по зарплатам они демпингуют, ойро 800 в месяц - для них находка, .. эти 800 относительных ойро расслабляют их и губят((( они готовы из за них даже умереть. а это всего лишь даже не пособие по безработице для местечковых,.... но это уже другие истории((
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Задрали такие статьи, которые смертью кормильца пытаются рассказать, как плохо за кордоном работать, противно читать это кощунство.
Прекратите спекулировать смертями украинцев, не от хорошей жизни они туда уехали, а от гребаных рэформ!
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Статьи о том, как хорошо работать дома, не работают!
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разбежалась дешевая рабочая сила... пора пенсам пенсию урезать... реформой назовём=)))
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Найщиріші співчуття родині, яка втратила годувальника... Звичайно, польські колеги теж приголомшені, бо ж всі працюють разом, пліч-о-пліч, на тих самих об'єктах, на тих самих роботах, за таку саму зарплату...
Незважаючи на дуже суворі заходи техніки безпеки і охорони праці, які постійно застосовуються в Польщі фактично скрізь - трагедії все-таки трапляються. І головна причина - "людський фактор"...
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З 1 січня 2019 року в Польші традиційно вже буде підвищена мінімальна зарплата - до 2250 злотих, тобто до 17 тисяч гривень на місяць. Менше платити нікому не дозволено.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраинский строитель погиб в Польше, упав с высоты
 
 
 
 
 
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