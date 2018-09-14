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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (15389) Эстония (553) Кальюлайд Керсти (15)

 Скоординированы подходы по противодействию гибридным вызовам со стороны России, - Порошенко провел переговоры с президентом Эстонии Кальюлайд. ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с Президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В сообщении отмечается: "В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая дальнейшее развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

С Керсти Кальюлайд, которая стала первым лидером иностранного государства, которая в мая 2018 году посетила линию разграничения на Востоке Украины, было подробно обсуждено развитие ситуации безопасности, обусловленной продолжающейся военной агрессией РФ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Объединенные силы защищают мирное население и принимают все возможные меры для обеспечения безопасности граждан, - Наев на встрече с президентом Эстонии. ФОТО

Скоординированы подходы по противодействию гибридным вызовам со стороны РФ, а также неотложные совместные шаги для освобождения украинских политических заключенных в России.

Глава Украинского государства поблагодарил Эстонской Республике и лично Президенту Кальюлайд за неизменную политическую поддержку нашей стране и активную практическую помощь, в том числе и путем реализации конкретных проектов по восстановлению инфраструктуры на востоке Украины".

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Скоординированы подходы по противодействию гибридным вызовам со стороны России, - Порошенко провел переговоры с президентом Эстонии Кальюлайд 01
Скоординированы подходы по противодействию гибридным вызовам со стороны России, - Порошенко провел переговоры с президентом Эстонии Кальюлайд 02

Источник: https://censor.net.ua/n3086312
 
 
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https://www.facebook.com/SemenihinUA/videos/299692067429422/

Артем Семеніхін міський голова Конотопа
4 години тому · Репост і годі скиглити у блогах!

Немає більшої підлості - ніж віддати ворогові людину, яка шукала в нас захисту і готова була разом з нами боротися проти нього!

17 вересня о 10 годині всі патріоти, АТОвці, волонтери, студенти, політичні сили з проукраїнською позицією, повинні бути в Києві під стінами Генеральної прокуратури України, вулиця Різницька 13/15!

P.S. В теперішніх умовах, в умовах війни, подібні речі є нічим іншим, як колабораціонізмом. А ці дії з боку влади - зрадою Українського Народу!
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https://www.facebook.com/SemenihinUA/videos/299692067429422/

Артем Семеніхін міський голова Конотопа
4 години тому · Репост і годі скиглити у блогах!

Немає більшої підлості - ніж віддати ворогові людину, яка шукала в нас захисту і готова була разом з нами боротися проти нього!

17 вересня о 10 годині всі патріоти, АТОвці, волонтери, студенти, політичні сили з проукраїнською позицією, повинні бути в Києві під стінами Генеральної прокуратури України, вулиця Різницька 13/15!

P.S. В теперішніх умовах, в умовах війни, подібні речі є нічим іншим, як колабораціонізмом. А ці дії з боку влади - зрадою Українського Народу!
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Что ты можешь скординировать и с кем, дебил рошеновский. Да плевать Западу на Украину.
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плюют-плюют, а всё в твою паРашу попадают...)))
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Наверно хочет в Эстонию смытся после того как Юлька станет президентом.
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зустрiчала у простенькому рябому платтячку
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Пеца координирует действия с самого начала войнушки и действует согласно указаниям пухла
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Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью "Радио Свободы" обвинил украинские власти в том, что они делают недостаточно для жителей Донбасса.
Он также сказал, что у Киева нет плана реинтеграции Донбасса после завершения вооруженного конфликта.

Волкер заявил, что жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР «прошли через многое», что заставляет их быть очень недовольными действиями украинских властей.
Волкер призвал киевские власти сотрудничать с Красным крестом, чтобы обеспечить выплаты государственных пенсий людям старшего возраста и гражданам с ограниченными возможностями.

Интересное кино - забрали у Украины ядерное оружие, сделали ее беззащитной перед Путлером, и в результате Украина же крайняя, типа мало валит бабла в Донбасс недовольным лугодонцам и планы ринтеграции лугодонцев не устраивают....

Похоже для США неважно что это Путлер развязал войну в Украине, что из-за него нет нормальной жизни в Донбассе, из-за него гибнут люди и конца-края этому беспределу не видать. Ну еще бы, на Запад Путлер не лезет, их сытые задницы прикрыты и ладно. Лицемеры.
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Зачем Порошенко стоит на пятках и приподнял носки?
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внимательный! Голова закружилась от величия Скоординовано підходи щодо протидії гібридним викликам із боку Росії, - Порошенко провів переговори з президентом Естонії Кальюлайд - Цензор.НЕТ 7354
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Керівникам всіх країн Світу треба десятою дорогою обходити шоколадного покидька який відав на розтерзання хуйлові людину яка в Україні нічого поганого не зробила. Це ганьба якої я за своє не коротке життя просто не пригадую! До чого ми докотились - це просто жах це не піддається жодному поясненню крім одного - цей покидьок є вже давно завербованим агентом спецслужб хуйла і "віддано" йому служить!!!
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Обвиняемый ГПУ в уклонении от уплаты налогов, нардеп Лозовый, хочет взять обвиняемого НАБУ министра Омеляна на поруки.
Это класс.
Теперь осталось только Омеляну взять на поруки специалиста по лотереям Ляшка и мы увидим идеальный пример того, что называется "круговая порука".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСкоординированы подходы по противодействию гибридным вызовам со стороны России, - Порошенко провел переговоры с президентом Эстонии Кальюлайд. ФОТО
 
 
 
 
 
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