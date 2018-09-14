 Скоординированы подходы по противодействию гибридным вызовам со стороны России, - Порошенко провел переговоры с президентом Эстонии Кальюлайд. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В сообщении отмечается: "В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая дальнейшее развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

С Керсти Кальюлайд, которая стала первым лидером иностранного государства, которая в мая 2018 году посетила линию разграничения на Востоке Украины, было подробно обсуждено развитие ситуации безопасности, обусловленной продолжающейся военной агрессией РФ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Объединенные силы защищают мирное население и принимают все возможные меры для обеспечения безопасности граждан, - Наев на встрече с президентом Эстонии. ФОТО

Скоординированы подходы по противодействию гибридным вызовам со стороны РФ, а также неотложные совместные шаги для освобождения украинских политических заключенных в России.

Глава Украинского государства поблагодарил Эстонской Республике и лично Президенту Кальюлайд за неизменную политическую поддержку нашей стране и активную практическую помощь, в том числе и путем реализации конкретных проектов по восстановлению инфраструктуры на востоке Украины".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Порошенко проводит встречу с президентом Эстонии Кальюлайд, - АП. ФОТОрепортаж



