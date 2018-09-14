 Скоординированы подходы по противодействию гибридным вызовам со стороны России, - Порошенко провел переговоры с президентом Эстонии Кальюлайд. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.
В сообщении отмечается: "В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая дальнейшее развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
С Керсти Кальюлайд, которая стала первым лидером иностранного государства, которая в мая 2018 году посетила линию разграничения на Востоке Украины, было подробно обсуждено развитие ситуации безопасности, обусловленной продолжающейся военной агрессией РФ.
Скоординированы подходы по противодействию гибридным вызовам со стороны РФ, а также неотложные совместные шаги для освобождения украинских политических заключенных в России.
Глава Украинского государства поблагодарил Эстонской Республике и лично Президенту Кальюлайд за неизменную политическую поддержку нашей стране и активную практическую помощь, в том числе и путем реализации конкретных проектов по восстановлению инфраструктуры на востоке Украины".
Артем Семеніхін міський голова Конотопа
4 години тому · Репост і годі скиглити у блогах!
Немає більшої підлості - ніж віддати ворогові людину, яка шукала в нас захисту і готова була разом з нами боротися проти нього!
17 вересня о 10 годині всі патріоти, АТОвці, волонтери, студенти, політичні сили з проукраїнською позицією, повинні бути в Києві під стінами Генеральної прокуратури України, вулиця Різницька 13/15!
P.S. В теперішніх умовах, в умовах війни, подібні речі є нічим іншим, як колабораціонізмом. А ці дії з боку влади - зрадою Українського Народу!
Он также сказал, что у Киева нет плана реинтеграции Донбасса после завершения вооруженного конфликта.
Волкер заявил, что жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР «прошли через многое», что заставляет их быть очень недовольными действиями украинских властей.
Волкер призвал киевские власти сотрудничать с Красным крестом, чтобы обеспечить выплаты государственных пенсий людям старшего возраста и гражданам с ограниченными возможностями.
Интересное кино - забрали у Украины ядерное оружие, сделали ее беззащитной перед Путлером, и в результате Украина же крайняя, типа мало валит бабла в Донбасс недовольным лугодонцам и планы ринтеграции лугодонцев не устраивают....
Похоже для США неважно что это Путлер развязал войну в Украине, что из-за него нет нормальной жизни в Донбассе, из-за него гибнут люди и конца-края этому беспределу не видать. Ну еще бы, на Запад Путлер не лезет, их сытые задницы прикрыты и ладно. Лицемеры.
Это класс.
Теперь осталось только Омеляну взять на поруки специалиста по лотереям Ляшка и мы увидим идеальный пример того, что называется "круговая порука".