 Пока не будут реализованы Минские договоренности, мы не снимем санкций с России, - Меркель

Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в пятницу находясь в Литве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Пока Минские договоренности не будут реализованы или не будет достигнуто прогресса на этом пути, мы не снимем санкций с России", - заявила Меркель.
Руководитель немецкого правительства добавила, что "мир и восстановление территориальной целостности Украины остаются важными темами для всех нас здесь".
Вот только фрау Мертвель кривит душой, а строить поток 2 это тоже в санкции входит?
До них не доходить і всі це розуміють, то введіть такі санкції, щоб аж "ватнік" завернувся, а то панькаються з ними.
какие нахер санкции? они барыжничают с кацапами направо-налеово .. лицемеры
Chipollino
- Непруха, да, Колобок? - прогудел с бревна Медведь. - А шо ты думал, жизнь не сказка. В ней покруче, чем в сказке вещи случаются.
- А? - тупо спросил Колобок. - Как это?..
- Ну как. Ты ведь в школу не ходил, физику не учил. Да куда тебе в школу, ты же мучное изделие. Так вот, бывает последовательное подключение, а в этот раз тебе попалось параллельное. - сказал Заяц, поправив очки.
- Пацаны, давайте я дальше покачусь, - жалобно сказал Колобок. - Я тихонечко.
- Не-не, сказал Волк. - Кворума пока нет. Сейчас Бабушка с Дедушкой подойдут, тогда порешаем по тебе. Подождать надо, они старенькие, им быстро не дойти.