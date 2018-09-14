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 Пока не будут реализованы Минские договоренности, мы не снимем санкций с России, - Меркель

Европейский Союз решительно настроен продолжать санкции против России, пока Москва не продемонстрирует прогресс в выполнении Минских договоренностей.

Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в пятницу находясь в Литве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Пока Минские договоренности не будут реализованы или не будет достигнуто прогресса на этом пути, мы не снимем санкций с России", - заявила Меркель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз продлил индивидуальные санкции против РФ еще на полгода

Руководитель немецкого правительства добавила, что "мир и восстановление территориальной целостности Украины остаются важными темами для всех нас здесь".

Читайте также: Альтернативы минскому процессу для урегулирования ситуации на Донбассе нет, - глава МИД Германии Маас

Источник: https://censor.net.ua/n3086311
 
   
 Топ комментарии
 
Давай, расскажи, как трубы северного потока бороздят балтийское море.
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А Крым уже всё? Проехали?
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Будет еще Крым Рим и медные трубы,кислотные дожди, это только Начало.
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Давай, расскажи, как трубы северного потока бороздят балтийское море.
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Будет еще Крым Рим и медные трубы,кислотные дожди, это только Начало.
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значит никогда не снимут санкции, по крайней мере пока хуйло ласты не секлит.
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А хуйлов там доххрена. Один гигне, замінять на іншого.
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возможно во время "пересменки" вошЬдей буде "окно". Над успеть.
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Фрау Ріббентроп собі на умі. Каже одне, робить друге, а думає третє.
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Фрау всё знает ей Пуйло доложил які він має бажання?
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Мы видим ваши санкции, только толку от них ноль, одна болтовня. А эта ведьма немецкая уже совсем достала. Мелет одно, а делает другое.
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причем то,шо она делает,якутам очень не нравится Поки не будуть реалізовані Мінські домовленості, ми не знімемо санкцій з Росії, - Меркель - Цензор.НЕТ 575
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Это хорошо! Некогда Минск нехрена не даст, значить и санкции вечно будут.
Вот только фрау Мертвель кривит душой, а строить поток 2 это тоже в санкции входит? Пока не будут реализованы Минские договоренности, мы не снимем санкций с России, - Меркель - Цензор.НЕТ 9171
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Кто то сказал - никогда не говори - никогда? Советы развалили Союз Нерушимый,значит Мафия и паРашу доканают-доведут до развала.
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Фрау Меркель сідає на шпагат. На жаль, довго в такій вправі не всидіти.
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От який вже по рахунку, кацапорилим, дають шанс зникнути з України ?
До них не доходить і всі це розуміють, то введіть такі санкції, щоб аж "ватнік" завернувся, а то панькаються з ними.
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немцам лучше обеспокоиться не украинским черноземом, а каким нибудь африканским племенем Юмбо и выделить им для этого Баварию
какие нахер санкции? они барыжничают с кацапами направо-налеово .. лицемеры
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Эти хотелки путина не выполнимы....
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дык санкции тоже не один год держаться
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_Оказывается, что СП-2 - это Северный Поток! А послушать меркеляку, так это или Стоп Путлер, или Санкционная Политика...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПока не будут реализованы Минские договоренности, мы не снимем санкций с России, - Меркель
 
 
 
 
 
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