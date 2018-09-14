 Пока не будут реализованы Минские договоренности, мы не снимем санкций с России, - Меркель

Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в пятницу находясь в Литве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Пока Минские договоренности не будут реализованы или не будет достигнуто прогресса на этом пути, мы не снимем санкций с России", - заявила Меркель.

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Руководитель немецкого правительства добавила, что "мир и восстановление территориальной целостности Украины остаются важными темами для всех нас здесь".

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