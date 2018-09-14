EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Отравление в Армянске
 Происшествия
  1607  61
Материалы по теме:
Все про:выплаты (218) дезинформация (85) информационная война (508) фейк (154) Наев (48)

 Это информационная провокация. Все выплаты сохраняются, - Наев о фейковом "документе" о сокращении выплат в ООС

В сети распространяется среди военнослужащих очередной вброс о сокращении денежных выплат участникам Операции объединенных сил.

Командующий Операцией объединенных сил Сергей Наев прокомментировал эту ситуацию в комментарии "Цензор.НЕТ":

"Это очередная информационная провокация противника, часть масштабных дезинформационных мероприятий войск психологической войны РФ. Вымышленная форма документа и будто бы моя вымышленная подпись - откровенный фейк, очевиден для всех, кто видел документы ООС.

Информирую личный состав ООС, никаких сокращений финансирования и дополнительных выплат не существует, все планы связаны исключительно с увеличением выплат.

Сейчас сохраняется привычный порядок дополнительных выплат.

За участие в боевых действиях в первой линии - 10 000 гривен, вторая линия - 4,5 тысячи.

Новые надбавки принятые для гражданских лиц, работающих по контракту - 50%.

Также продолжаются выплаты по трем статьям.

Доплата за успешное выполнение боевых задач - например, таких как операция в Гладосово. За один день участия в боевых действиях дополнительные выплаты в подразделение составляют от 60 800 гривен до 121 800 гривен.

Доплата за непосредственное участие в боевых действиях - 1000 гривен в сутки.

Доплата за уничтожение вооружения и боевой техники противника - согласно расчетам, принятыми в феврале 2015 года.

Например, сейчас за уничтожение вражеского БПЛА выплата составляет 35 000 гривен.

По этим трем видам доплат с начала операции Объединенных сил фактические выплаты военнослужащим составляют уже более 6 млн гривен.

Прошу военнослужащих, которым в фейсбуке кто то вбрасывает такие фейковые "документы" думать о том, что противник ведет войну в том числе и на информационном фронте. Прошу тех военных, кто разместил у себя такую ​​дезинформацию, очень хорошо запомнить кто вам ее прислал - эти источники вас сознательно вводят в заблуждение. В случае кризисной ситуации такие источники создадут опасность и лично для вас.

Прилагал и буду прилагать усилия, чтобы вся важная информация, которая касается жизни и обеспечения людей в ООС доводилась быстро к каждому бойцу, с которым я имею честь нести службу. Понимаю, что для усиления доверия надо прилагать много усилий, но доверие и коммуникация - это ключевая составляющая современной войны, будем это делать вместе".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия использует новую формулу дезинформации "4F", - Мининформполитики

Это информационная провокация. Все выплаты сохраняются, - Наев о фейковом документе о сокращении выплат в ООС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3086309
 
   
 Топ комментарии
 
Дмитро Корчинський

23 год

Щодо брехні "української " «правди».
От якби Тимур воював не за Україну, а за права гомосексуалістів, тоді б прокуратура стала на його захист, тоді б "українська" правда лягла б костьми за нього!

https://www.facebook.com/korchynskyi/videos/1873299206068936/
 показать весь комментарий
 
Це не розмови, а реальна ініціатива Президента, міністра оборони та командувача ООС .
 показать весь комментарий
 
Мордва позорная оккупантская,вам труба и все глубже и глубже....
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Бреше як скаженный пес.
 показать весь комментарий
 
 
Тебя просто не читает. Я ему подскажу ,чтобы на цензор заглядывал и лично с тобой советовался.
 показать весь комментарий
 
 
Дмитро Корчинський

23 год

Щодо брехні "української " «правди».
От якби Тимур воював не за Україну, а за права гомосексуалістів, тоді б прокуратура стала на його захист, тоді б "українська" правда лягла б костьми за нього!

https://www.facebook.com/korchynskyi/videos/1873299206068936/
 показать весь комментарий
 
 
Якщо зменшать виплати, то більшість покине фронт.
І так вже були розмови, що фінансування потрібно підвищувати.
 показать весь комментарий
 
 
Це не розмови, а реальна ініціатива Президента, міністра оборони та командувача ООС .
 показать весь комментарий
 
 
Я мав на увазі підвищення грошового забезпечення, а не цей фейк!
 показать весь комментарий
 
 
Из сектора самостоятельно уехать нельзя , ты становишься дезертиром и рано или поздно отправишься на нары .Так что до конца ротации хочешь не хочешь придется лямку тянуть , а вот то что без доплаты в сектор хер кто поедет это факт.
 показать весь комментарий
 
 
Звісно. Але звільнитись завжди можна, а тим більше- взагалі не підписати контракт.
 показать весь комментарий
 
В секторе разорвать контракт нельзя , только после выхода. В крайнем законе по увольнению , это отдельным пунктом прописано.
 показать весь комментарий
 
 
сколько зрадофилов зашкварилось
 показать весь комментарий
 
 
бабки не главная мотивация в войне
но если войны нет, бабки главней
а то что сейчас происходит, кроме как "заробитчанство", назвать нельзя
деградация и рамотивация, ничего толкового из этого не будет
Рошен - гавно
 показать весь комментарий
 
 
а ты и "бесплатно" дома с кружкой пиваса нехило оттопыриваешься
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
с Промки, небось, с перевой? на спине убитого товарища постишь, дрожащей рукой )))
 показать весь комментарий
 
То есть по твоему , те кто по пол года в окопах грязь месят и зимою мерзнут и те кто в теплых кабинетах или казармах сидит должны одинаково получать ? Я тебе страшную тайну открою , такого нет не в одной армии мира , все за боевые действия и полигоны платят и платят не плохо.
 показать весь комментарий
 
 
конечно нет, даже нельзя сравнивать
но что касается полигонов, нихера там не платят, да и кормят дерьмом
 показать весь комментарий
 
У нас за полигоны не платят , а штатовским морпехам с которыми мы на Сибризе участвовали очень не хило платят . К тому же на Руце на пример мы получали продукты и готовили наши повора на КПшках , на шарлане централизовано хавчик выдают , но я бы не сказал , что все так хреново , однообразно да , яворив это вообще другое кино , по тому говорить сразу за все полигоны как минимум бесмысленно.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Да у этого Петра Пидарашенко все, что угодно может быть. Он только о своем кармане думает и о домике в Испании, тварь чоколадная.
 показать весь комментарий
 
 
Фейк это - или не фейк - хз. Все может быть в нашем королевстве...
Но как ни крути, вера в наших мальдивских говнокомадующих, а так же их прихвостней и пиявок - сильно подорвалась. И уже нихто ничему не верит бульканью из их уст, щобы они распрекрасного нам не говорили.
Если такое низкое к вам доверие народа, ребята, то шо вы там до сих пор делаете? Тикайте лучше заранее, бо потом, может так случиться, никакие отмазки и кумовья уже не помогут.
А за то, как вы Ненькой Украиной "воювали" и "керували" - с вас обязательно спросится. Не сегодня, так завтра...
 показать весь комментарий
 
Вот мне интересно... Почему сами военные не скулят по всяким цензорам и прочей инетхуйне.? Тока диванные полезные идиоты вонь поднимают. Открою тебе тайну... Я почти каждый день созваниваюсь с друзьями ,которые сейчас на Востоке и рассказываю про таких олбоёбах ,как ты. Для них это ,типа 95го квартала. Стебутся с вас , додиков диванных.
 показать весь комментарий
 
 
потому что их сразу обвинят в государственной измене, выдачи военной тайны и откроют уголовное дело, как давеча уже произошло о чем писал Цензор
 показать весь комментарий
 
- получай фашист гранату
Военного оштрафовали за пост в Facebook о плохом состоянии техники в зоне ООС. ФОТО

https://censor.net.ua/news/3085712/voennogo_oshtrafovali_za_post_v_facebook_o_plohom_sostoyanii_tehniki_v_zone_oos_foto/sortby/tree/order/asc/page/2#comment_67806049
Це інформаційна провокація. Всі виплати зберігаються, - Наєв про фейковий "документ" щодо скорочення виплат в ООС - Цензор.НЕТ 6738
 показать весь комментарий
 
Я тоже открою тебе тайну.
Я живу в этой стране и потому, я буду реагировать и стебать все шо мне здесь не нравится ( бо хвалить - пока нечего).
И мне интересно - почему какое-то чмо должно затыкать мне рот?
Я высказываю свое мнение. Нравится оно тебе или не нравится, как и твоим "военным" - мне безразлично (то есть - пхй совершенно).
Вы, ребята, этот мир видите "так", а я - "иначе".
 показать весь комментарий
 
Да бухти себе. Кто тебе не даёт. Кроме жены - жирухи и кухонных стен тебя всё равно никто не услышит.
 показать весь комментарий
 
 
Я не бухчу , сопливый военный, я тебе преподаю логику и философию в упрощенном виде( два ништяка в одном стакане!).
Цени, внимай и думай.
 показать весь комментарий
 
Бля - уровень детского садика.
Ты еще обмаж себя манной кашей, обосрись и начни волать во все горло - сидя на горшке...
 показать весь комментарий
 
Ну во первых подпись не Наева, во вторых, какой нахрен Командир ОПШ ЗСУ (Командувач ООС, если на то пошло), в третьих это не приказ, а хер знает что, ни одна строевая его и близко б не подпустила (оформление, инициалы не пишуться и тд и тп...). Ваши аргументы господа.
 показать весь комментарий
 
 
Зменшення грозового забезпечення під час війни? Лише дебіл, або сєпар може в це повірити, або дебіл-сєпар!
 показать весь комментарий
 
 
А есть опасность что еще тех кто воюет против сепаров могут передать ФСБ РФ как террористов. Ведь следком РФ открыл тысячи уголовных дел на солдат ВСУ. В Сибири расконсервировали лагеря сталинских времен.
 показать весь комментарий
 
 
Думал ошибся, а нет))) Что за звание такое генерал-лейтенант армии Украины)).
 показать весь комментарий
 
 
Знайомий американець, який допомагав нам і реформуванні нашого війська, вважає що ми не маємо шансів. Тому, що самі нічого не хочемо, ні на що не здатні, що кожен сам за себе і не спроможні діяти спільно...
 показать весь комментарий
 
 
А знакомы папуас из Новой Гвинеи ,что говорит?
 показать весь комментарий
 
 
шансы всегда есть, но пока рулят ублюдочные "муженки", просвета не будет
 показать весь комментарий
 
У меня друг воевал в АТО - офицер-десантник. Год назад уволился и уехал в Германию . Достал говорит совки и бардак в войсках.
 показать весь комментарий
 
А чего "друг " на цензоре об этом не напишет? Ты дай ему ссылку на сайт.
 показать весь комментарий
 
 
Друг пашет сутками водителем фуры по странам Европы. Некогда ему. Нам нужны деньги на квартиру в Германии.
 показать весь комментарий
 
Считай ,что я поверил. И поверил ,что у друга ни смартфона , ни планшета нет. И не физди. Никто не разрешит СУТКАМИ сидеть за рулём ,особенно в Германии. Там с этим строго. Может ты ,тролль имел в виду сутками за компом в ольгино? Тогда поверю...
 показать весь комментарий
 
 
Да,там сутками не рулят но три-четыре дня в неделю в рейсе. А сами вы с Засранска.Ідіть в січку сцяти та поцілуйте мене туди де мені солодко.
 показать весь комментарий
 
тебе тролль в Мухосранске будет зашибись...!)
 показать весь комментарий
 
 
Ну для начала надо понять , что Наев или другой командующий не когда не решал какими будут выплаты за БД , это прерогатива Мин Обороны и Кабмина .Второй вопрос это то что в частях и так дикий некомплект , 30-40% комплектации батальона это норма , а если сей час урезать еще и эти выплаты , то тогда в ВСУ хер кто останется , кроме дармоедов из ГШ ,придется перед выборами мобилизацию объявлять , а этого естественно Порох зассыт делать.
 показать весь комментарий
 
 
Порошенко понимая что проиграв выборы он потеряет все от бизнеса до свободы. Слишком много грехов натворил. Готов на капитуляцию и предательство хотя он и есть агент ФСБ РФ.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Позор. Отдать врагу добровольца. Это предательство. Кто служить будет при таком позорище.
 показать весь комментарий
 
Зрадофилы разве сотрудничают с ФСБ РФ передав добровольца ?
 показать весь комментарий
 
О чем спор? Какой то "умник" слепил левую бумажку и теперь штыки в землю? Не смешите. Финансовый вопрос - это не компетенция военных. Просто очень кто то хочет (даже знаю кто!) посеять среди украинских воинов недоверие к командующему. Да уж очень топорная работа! Просто смешно, что по поводу этого фейка сколько людей копья ломают.
 показать весь комментарий
 
 
Реально вы прессу почитайте западную. Там Порошенко олицетворяет коррупцию и непонимание его решений.Отказался от боевых кораблей которые за так хотели еще с 2014 года передать Украине США.Для чего ? Патронного завода пятый год не построено.
 показать весь комментарий
 
Да, гляжу дело к выборам. Запасаемся попкорном и располагаемся по удобнее. Сейчас экспертов набежит - тьма. А о чем спор? Все уже о фейковом приказе забыли. Теперь будут кости перемывать всем власть имущим.
 показать весь комментарий
 
В Украине атошников стали равнять с бандитами . Он уже ФСБ СБУ сдает.
 показать весь комментарий
 
Мордва позорная оккупантская,вам труба и все глубже и глубже....
 показать весь комментарий
 
 
Новаросы все больше и больше закидывают уток. Главное что вовремя выявляют и реагируют. Собаки новороские лаят а караван под названием ОС уверенно идет в нужгом направлении. Респект.
 показать весь комментарий
 
Дилетанты. Могли бы написать, что это кремлевский карлик распорядился не платить денежное содержание ВСУ. И подпись путлера присобачить. Может тогда бы народ поверил?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЭто информационная провокация. Все выплаты сохраняются, - Наев о фейковом "документе" о сокращении выплат в ООС
 
 
 
 
 
 вверх