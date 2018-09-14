 Это информационная провокация. Все выплаты сохраняются, - Наев о фейковом "документе" о сокращении выплат в ООС

Командующий Операцией объединенных сил Сергей Наев прокомментировал эту ситуацию в комментарии "Цензор.НЕТ":
"Это очередная информационная провокация противника, часть масштабных дезинформационных мероприятий войск психологической войны РФ. Вымышленная форма документа и будто бы моя вымышленная подпись - откровенный фейк, очевиден для всех, кто видел документы ООС.
Информирую личный состав ООС, никаких сокращений финансирования и дополнительных выплат не существует, все планы связаны исключительно с увеличением выплат.
Сейчас сохраняется привычный порядок дополнительных выплат.
За участие в боевых действиях в первой линии - 10 000 гривен, вторая линия - 4,5 тысячи.
Новые надбавки принятые для гражданских лиц, работающих по контракту - 50%.
Также продолжаются выплаты по трем статьям.
Доплата за успешное выполнение боевых задач - например, таких как операция в Гладосово. За один день участия в боевых действиях дополнительные выплаты в подразделение составляют от 60 800 гривен до 121 800 гривен.
Доплата за непосредственное участие в боевых действиях - 1000 гривен в сутки.
Доплата за уничтожение вооружения и боевой техники противника - согласно расчетам, принятыми в феврале 2015 года.
Например, сейчас за уничтожение вражеского БПЛА выплата составляет 35 000 гривен.
По этим трем видам доплат с начала операции Объединенных сил фактические выплаты военнослужащим составляют уже более 6 млн гривен.
Прошу военнослужащих, которым в фейсбуке кто то вбрасывает такие фейковые "документы" думать о том, что противник ведет войну в том числе и на информационном фронте. Прошу тех военных, кто разместил у себя такую дезинформацию, очень хорошо запомнить кто вам ее прислал - эти источники вас сознательно вводят в заблуждение. В случае кризисной ситуации такие источники создадут опасность и лично для вас.
Прилагал и буду прилагать усилия, чтобы вся важная информация, которая касается жизни и обеспечения людей в ООС доводилась быстро к каждому бойцу, с которым я имею честь нести службу. Понимаю, что для усиления доверия надо прилагать много усилий, но доверие и коммуникация - это ключевая составляющая современной войны, будем это делать вместе".
23 год
Щодо брехні "української " «правди».
От якби Тимур воював не за Україну, а за права гомосексуалістів, тоді б прокуратура стала на його захист, тоді б "українська" правда лягла б костьми за нього!
https://www.facebook.com/korchynskyi/videos/1873299206068936/
І так вже були розмови, що фінансування потрібно підвищувати.
но если войны нет, бабки главней
а то что сейчас происходит, кроме как "заробитчанство", назвать нельзя
деградация и рамотивация, ничего толкового из этого не будет
Рошен - гавно
но что касается полигонов, нихера там не платят, да и кормят дерьмом
Но как ни крути, вера в наших мальдивских говнокомадующих, а так же их прихвостней и пиявок - сильно подорвалась. И уже нихто ничему не верит бульканью из их уст, щобы они распрекрасного нам не говорили.
Если такое низкое к вам доверие народа, ребята, то шо вы там до сих пор делаете? Тикайте лучше заранее, бо потом, может так случиться, никакие отмазки и кумовья уже не помогут.
А за то, как вы Ненькой Украиной "воювали" и "керували" - с вас обязательно спросится. Не сегодня, так завтра...
Военного оштрафовали за пост в Facebook о плохом состоянии техники в зоне ООС. ФОТО
https://censor.net.ua/news/3085712/voennogo_oshtrafovali_za_post_v_facebook_o_plohom_sostoyanii_tehniki_v_zone_oos_foto/sortby/tree/order/asc/page/2#comment_67806049
Я живу в этой стране и потому, я буду реагировать и стебать все шо мне здесь не нравится ( бо хвалить - пока нечего).
И мне интересно - почему какое-то чмо должно затыкать мне рот?
Я высказываю свое мнение. Нравится оно тебе или не нравится, как и твоим "военным" - мне безразлично (то есть - пхй совершенно).
Вы, ребята, этот мир видите "так", а я - "иначе".
Цени, внимай и думай.
Ты еще обмаж себя манной кашей, обосрись и начни волать во все горло - сидя на горшке...