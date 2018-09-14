 Это информационная провокация. Все выплаты сохраняются, - Наев о фейковом "документе" о сокращении выплат в ООС

Командующий Операцией объединенных сил Сергей Наев прокомментировал эту ситуацию в комментарии "Цензор.НЕТ":

"Это очередная информационная провокация противника, часть масштабных дезинформационных мероприятий войск психологической войны РФ. Вымышленная форма документа и будто бы моя вымышленная подпись - откровенный фейк, очевиден для всех, кто видел документы ООС.

Информирую личный состав ООС, никаких сокращений финансирования и дополнительных выплат не существует, все планы связаны исключительно с увеличением выплат.

Сейчас сохраняется привычный порядок дополнительных выплат.

За участие в боевых действиях в первой линии - 10 000 гривен, вторая линия - 4,5 тысячи.

Новые надбавки принятые для гражданских лиц, работающих по контракту - 50%.

Также продолжаются выплаты по трем статьям.

Доплата за успешное выполнение боевых задач - например, таких как операция в Гладосово. За один день участия в боевых действиях дополнительные выплаты в подразделение составляют от 60 800 гривен до 121 800 гривен.

Доплата за непосредственное участие в боевых действиях - 1000 гривен в сутки.

Доплата за уничтожение вооружения и боевой техники противника - согласно расчетам, принятыми в феврале 2015 года.

Например, сейчас за уничтожение вражеского БПЛА выплата составляет 35 000 гривен.

По этим трем видам доплат с начала операции Объединенных сил фактические выплаты военнослужащим составляют уже более 6 млн гривен.

Прошу военнослужащих, которым в фейсбуке кто то вбрасывает такие фейковые "документы" думать о том, что противник ведет войну в том числе и на информационном фронте. Прошу тех военных, кто разместил у себя такую ​​дезинформацию, очень хорошо запомнить кто вам ее прислал - эти источники вас сознательно вводят в заблуждение. В случае кризисной ситуации такие источники создадут опасность и лично для вас.

Прилагал и буду прилагать усилия, чтобы вся важная информация, которая касается жизни и обеспечения людей в ООС доводилась быстро к каждому бойцу, с которым я имею честь нести службу. Понимаю, что для усиления доверия надо прилагать много усилий, но доверие и коммуникация - это ключевая составляющая современной войны, будем это делать вместе".

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