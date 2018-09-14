 Синод РПЦ приостановил молитвенное поминовение патриарха Варфоломея и прекращает участие в структурах под председательством Константинополя

Такое решение принял на заседании в Москве в пятницу Синод Русской православной церкви, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Как сказал после заседания высокопоставленный представитель РПЦ митрополит Иларион, такой шаг стал реакцией на решение Константинопольского патриархата отправить в Украину двух своих представителей – экзархов. Как дал понять ранее константинопольский патриарх, это первый шаг на пути к предоставлению Украинской православной церкви автокефалии – полной независимости от Московского патриархата.

Смотрите: Они хотят довести нашу Украину до такого состояния, до которого довели Византийскую империю: великая держава стала Турцией, и вера там не православная, - Онуфрий. ВИДЕО

В Русской православной церкви, которую возглавляет Московский патриарх Кирилл, считают Украину своей "канонической территорией" и обвиняют Константинопольский патриархат в попрании канонов.

По словам митрополита Илариона, речь пока не идет о разрыве евхаристического общения между верующими двух православных церквей. То есть прихожанам Московского и Константинопольского патриархатов пока не запрещено вместе молиться. Однако, как предупредил митрополит, если Константинопольский патриархат будет идти по пути предоставления автокефалии Украинской церкви, РПЦ может пойти на полный разрыв с Константинопольским патриархатом.

Также читайте: Это грубое вторжение на каноническую территорию Московского патриархата. Такие действия не останутся без ответа, - РПЦ о константинопольских экзархах в Киеве

Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

Ранее стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.