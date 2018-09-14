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Материалы по теме:
Все про:Варфоломей (83) РПЦ (405) автокефалия (115)

 Синод РПЦ приостановил молитвенное поминовение патриарха Варфоломея и прекращает участие в структурах под председательством Константинополя

В храмах Московского патриархата приостановят молитвенное поминовение Константинопольского патриарха Варфоломея. Кроме того, приостанавливается совместное служение священников Московского и Константинопольского патриархатов православной церкви. РПЦ также прекращает участие в структурах под председательством Константинополя.

Такое решение принял на заседании в Москве в пятницу Синод Русской православной церкви, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Как сказал после заседания высокопоставленный представитель РПЦ митрополит Иларион, такой шаг стал реакцией на решение Константинопольского патриархата отправить в Украину двух своих представителей – экзархов. Как дал понять ранее константинопольский патриарх, это первый шаг на пути к предоставлению Украинской православной церкви автокефалии – полной независимости от Московского патриархата.

Смотрите: Они хотят довести нашу Украину до такого состояния, до которого довели Византийскую империю: великая держава стала Турцией, и вера там не православная, - Онуфрий. ВИДЕО

В Русской православной церкви, которую возглавляет Московский патриарх Кирилл, считают Украину своей "канонической территорией" и обвиняют Константинопольский патриархат в попрании канонов. 

По словам митрополита Илариона, речь пока не идет о разрыве евхаристического общения между верующими двух православных церквей. То есть прихожанам Московского и Константинопольского патриархатов пока не запрещено вместе молиться. Однако, как предупредил митрополит, если Константинопольский патриархат будет идти по пути предоставления автокефалии Украинской церкви, РПЦ может пойти на полный разрыв с Константинопольским патриархатом.

Также читайте: Это грубое вторжение на каноническую территорию Московского патриархата. Такие действия не останутся без ответа, - РПЦ о константинопольских экзархах в Киеве

Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

Ранее стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

Источник: https://censor.net.ua/n3086307
 
   
 Топ комментарии
 
убогая кацапо-орда уходит в раскол. )) раскольники.
москальский, ордынский, гэбешный сатанат. холуи у преступной кремляди.
148 лет самозванцы никем не были признаны. и снова в расколе. )
никакого отношения к православию и мировому Христианству вы, гэбнюки в рясах, не имеете. сталинский 1943 года гэбнявый сатанат., гос.департамент.
сарайская митрополия и Сцарёк в масквабаде.))﻿
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Петровъ и Боширъ - Страстотерпцы Солсберийские.

Синод РПЦ приостановил молитвенное поминовение патриарха Варфоломея и прекращает участие в структурах под председательством Константинополя - Цензор.НЕТ 8565
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Повторенье- мать ученья

НАПУГАЛИ ЕЖА ГОЛОЙ ЖОПОЙ.
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Конфликт начался не сейчас, а с раскола раннего христианства в 324 г на Никейском соборе на тринитарианскую (Троебожие) и антитрианитарианские богословские учения, названные еретическими. Как только ромеи-греки придумали троебожие, сделав Христа богом, начались все беды. Никейская церковь начала физически уничтожать конкурентов по христианскому богословию, вера которых распространилась по всей малой Азии, Адриатике и Причерноморью еще до возникновения христианства в Византии. Причем делала это новая тринитарианская церковь зверски, руками римских легионов, заливая кровью эти территории. К этому времени христианство, как вера в единого Бога, которую исповедовал Исус и ученики, давно вышла из катакомб, которые, кстати были только во враждебной христианству языческой римской империи. К моменту т.н. крещения Руси Византией, которое, к слову, ни одним источником византийским или арабским не зафиксировано (!), в Киеве и Крыму существовали две основные ветви христианства - Несторианство и Арианство. Эти ранние христианские богословские учения были широко распространены на территории будущей Руси. Но... после проникновения на Русь византийской никейской церкви, которая, до этого, в религиозных распрях и войнах с Киевом провела четыре века, начались все беды Руси. Едва ли не первым действием не без участия никейских попов была смерть князя Владимира в Берестое при очень странных обстоятельствах (яд?). Затем Ярослав, якобы, нанимает датских конунгов, которые убивают вначале Бориса, а затем и Глеба. Борис и Глеб - законные наследники болгарского трона, в перспективе - константинопольского. Возникает вопрос, кому была выгодна смерть киевских князей, наследников Константинопольского трона? Понятно - Византии. Святополк, любимый киевлянами и избранный на киевский стол на городском Вече, вдруг, якобы Ярославом (?) объявляется отступником веры и предателем. Затем приезжает греческий епископ Феопемпт, который переосвящает святыню Руси - Десятинную церковь. Почему? Законных канонических оснований для этого у него не было. Ярослав через время прогоняет грека и ставит киевского епископа. Вероятно, в наказание, в 1169 г. на Киев из Владимира - оплота новой христианской греческой церкви никейского символа веры (троебожие) в Северной Руси (колонии Киева), приходит орда, которая уничтожает и грабит церкви и монастыри киевской митрополии. Киев утрачивает право быть "мати городам русским"! Мацей Меховский в своем трактате "Две Сарматии" пишет не раз: в Руси и Московии было несколько верований жителей, среди которых упоминает "русскую" и "греческую"веру. Если греческая - это очевидно никейская христианская с догматом о Троице, то несторианство/арианство не что иное, как русские верования в единого Бога. Понятно, тем более, что это не язычество. Причем доминирует на территории Руси у Меховского - русская вера. А это 16 век! Кондрат Булавин, друг Ивана Мазепы, в своих "прелестных" письмах козакам и крестьянам упоминает некую "эллинскую" веру, которую силой вводят царские бояре против веры старой, русской православной. Становится ясным, подмена веры в Единого Бога на Троебожие была сделана Москвой так же как и подмена имени Руси Московией. Именно по этой причине, Москве, долгие годы использовавшей потенциал киевских богословов, все же пришлось отказаться от них. Но это был болезненный процесс и после реформ Никона, истребление сторонников старой веры превратилось в откровенный геноцид при Петре первом.﻿ На большом Московском соборе, который произошел уже после переяславской зрады, не только фальсифицировали текст соглашения между запорожцами и Алексеем Михайловичем, но и изменили правила крестного знамения для староверов, добавив мизинец к соединенным большому и безымянному пальцу - смастерили троицу)). Причем сделано это было в нарушение правил самого авторитетного русского Стоглавого Собора, на котором была подтверждена каноничность двуперстного крестного знамения. На всех старых иконах, в крестном знамении мизинец обращен вверх, к Богу!
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Русь крестила не Византия а Рим, переход под Византию состоялся позже, поэтому и документов нет. Даже те же Кирилл и Мефодий были папскими чиновниками.
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Абсолютно верно. Хотя Володимер, в отличие от Ольги (католички), принял христианство от арианских священников Корсуня. Подумайте, как Киев мог принять христианство от Византии с которой перед этим четыре века вел постоянные войны религиозного толка. А как еще по-другому можно назвать войну, символом которой при поражении русского флота Аскольда и Дира под Константинополем явилась, якобы, процессия с иконой Покрова Божьей матери, которую в последствии, Андрей Боголюбский взял себе, как символ победы на русскими?
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Остынь дурачок ватный... когда крестили Русь не было никакого православия и католицизма... а была единая христианская церковь подчиненная папе римскому... Именно потому и князь Владимир и княгиня Ольга - на сегодняшний день являются католическими святыми (ну и конечно же православными)...
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Вибачте, ху із русскіє, про яких ви пишете? У ті часибули русини, які зараз звуться українцями. А русскіє в згадані часи були напівдикими племенами чуді, мері, весі, іжори та інших інородців. Флот не русскій, а руський.
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А не могли би розповісти докладніше. Я завжди думала, що хрестили саме представники Візантії.
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Какой никейских собор, какой владимири и ярослав ....

Подразделение НКВД под названием РПЦ МП создано в 1947 году Сталиным. Все "батюшки-основатели" - агенты НКВД, илио как оно там называлось.

Как Сталин создал РПЦ МП

https://grzegorz-b.livejournal.com/2555447.html
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Вероятно, в наказание, в 1169 г. на Киев из Владимира - оплота новой христианской греческой церкви никейского символа веры (троебожие) в Северной Руси (колонии Киева), приходит орда, которая уничтожает и грабит церкви и монастыри киевской митрополии. Киев утрачивает право быть "мати городам русским"! Мацей Меховский в своем трактате "Две Сарматии" пишет не раз: в Руси и Московии было несколько верований жителей, среди которых упоминает "русскую" и "греческую"веру. Если греческая - это очевидно никейская христианская с догматом о Троице, то несторианство/арианство не что иное, как русские верования в единого Бога. Понятно, тем более, что это не язычество. Причем доминирует на территории Руси у Меховского - русская вера. А это 16 век! Кондрат Булавин, друг Ивана Мазепы, в своих "прелестных" письмах козакам и крестьянам упоминает некую "эллинскую" веру, которую силой вводят царские бояре против веры старой, русской православной. Становится ясным, подмена веры в Единого Бога на Троебожие была сделана Москвой так же как и подмена имени Руси Московией. Именно по этой причине, Москве, долгие годы использовавшей потенциал киевских богословов, все же пришлось отказаться от них. Но это был болезненный процесс и после реформ Никона, истребление сторонников старой веры превратилось в откровенный геноцид при Петре первом.﻿ На большом московском соборе состоявшемся после переяславской зрады, были фальсифицированы: т.н. договор запорожцев с московским царством и форма крестного знамения у сегодняшних староверов. Якобы каноничным было признано форма крестного знамения, при которой мизинец соединялся с большим и безымянным пальцем. И названо это было троицей. В то же время на куда более авторитетном Стоглавом соборе состоявшемся ранее, двуперстие было признано правильным и каноничным. На всех старых иконах помимо двуперстия, крестное знамение показано с мизинцем обращенным в вверх, к Богу. Все остальное - мацковский новодел
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Так много букафф... Разве Богу важно, сколькими пальцами кто крестится? и где был мизинец? Эти ваши околобогословские рассуждения вряд ли поймут обычные граждане, ходящие в Храм только на Пасху. Факт остается фактом: в мире нет православных церквей, получивших право на самостоятельность, кроме как из рук Константинополя.
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Знание это хорошо,но назови две основные заповеди Господа..
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А московские кгбшные попы забыли как их сатанат стал типа каноничным? Они сами были раскольниками, 148 лет никто его не признавал, а потом в 1589 константинопольского патриарха Иеремию II в Москве кинули в тюрьму, потом начали топить людей из его свиты, так он был вынужден признать московскую церковь. А как Украина попала в подчинение московскому митрополиту? Приехал дьяк Никита Алексееев в Констанитинополь к патриарху Дионисию 4-му и тупо дал взятку - все задокументировано, тридцать сороков собольих шкурок, и деньги. Дионисий и не устоял, подмахнулбумагу. Но нет ничего тайного, что бы не стало явным. Собор снял Дионисия, сделку признал незаконной, что, кстати, было подтверждено в 1921-м году в томосе о польской православной церкви. Как обычно у московитов - убийства, шантаж, ложь.
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А в Грузии автокефальная церковь, причем уже давно. Только сегодня узнала.
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Ради справедливости, грузины были христианами задолго до славян, про московитов вообще молчу.
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Если на то пошло,греки(эллины) первыми приняли Христа,а в Украине полно греческих поселений. в т.ч. в Николаве (Ольвия) 7 век до н.э.
Так что давай не будем утверждать,чего не знаем..
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А в Армении вообще первая в мире государственная христианская церковь наиболее близкая к католической.
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хитрожопые ары вообще то не православные. у них своя дикая секта.
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Оголошую АНАФЕМУ російській НЕ (НЕ КОНСТАНТИНОПОЛЬСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ) праволавній СЕКТІ.
Бо НЕРУКОПОЛОЖЕНІ вони за КАНОНОМ.
АМІНЬ.
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Он после пострига принял имя Хуйлоний Синод РПЦ приостановил молитвенное поминовение патриарха Варфоломея и прекращает участие в структурах под председательством Константинополя - Цензор.НЕТ 5965
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будете молиться Аллаху всемогущему, вас кадыров бістро научит правильным канонам
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Я расскажу вам как это правильно называется. Вооот так ...Ты мне больше не дружок, и не писяй в мой горшок, я не буду с тобой срать, не смотри через кровать.
Вы не поверите. но это я про ..религию...!!! К слову.... напомним....Вооооот в такой ...ПЕЩЕРЕ!!! дева Мария родила Иисуса Христа. да ...РПЦ???

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Кстати, самые ревностные хранители Гроба Господня, тамплиеры, были сожжены инквизицией на кострах по указанию папы Климента пятого за правду. Они знали кем на самом деле был человек по имени Исус Христос, имели свидетельства и артефакты. А потому Христу, которого никейцы сделали Богом, не поклонялись. Сказки про баснословные богатства храмовников, "содомию" и масонские знаки - всего лишь сказки, придуманные попами для прикрытия истинной причины казни верных Единому Богу. Храмовники оставались даже на кострах инквизиции верны раннему христианству. Тому чему учил и проповедовал человек по имени Исус Христос. Бог - един!
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Так это отлично все складывается для Независимой государственности Украины , тупая мордва она такая тупая ....
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Про зроблену роботу дипломатів з УПЦ КП колись узнаємо, і будемо гордитися тією роботою дуже кваліфікованих , тихих і скромних людей.. Політичний передвиборчий піар - то не робота зі здобуття Томосу, то мішура..
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значит дело дрянь у Гундяя ,много кружек с монетами лишился карман Синод РПЦ приостановил молитвенное поминовение патриарха Варфоломея и прекращает участие в структурах под председательством Константинополя - Цензор.НЕТ 498
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тех на кого их КГБшное руководство указало
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))) прикольно. а как обстоят дела с вечно-случайными 12 рыбаками-апостолами, вечно случайно ухуевшими с оххуйлом? упомянать ли их с имям их хуйла всуе?
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наконец-то пошла вода в хату. Видно московским попам уже показали ручку, которой будут писать Томос.
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)) какая вода? чукотские скульпторы ваяют скульптуры московским попам не изо льда, а из совсем другого материала.
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Ну... думаю, не вода, а шампанское, которое так и не дошло в хату Варфоломея со товарищи )))) когда гундяевские служки предложили константинопольским иерархам пригубить бокалы, а Гундяй, по привычке, первым схватил бокал... да не тот.... и хуйловы опричники публично кинулись отнимать у него этот бокал. Варфоломей со товарищи от угощения вообще отказались, как говорится, на Бога надейся, а сам не плошай )))) так что я не удивлюсь, если вскорости гундяй отдаст богу душу, подавившись вишневой косточкой... как не оправдавший ожиданий хуйла Ботоксного......
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Для Вселенского Патриарха эта выходка московитов абсолютно ничего не меняет. Кацы и до этого игнорировали Константинополь, не приехали даже на Крит на встречу всех православных церквей. А встречу Гундяя с Папой позиционировали как встречу католицизма с православием, забыв что Папа то один, а Патриархов 14, но первый среди них не Гундяй, а Варфоломей.
Думаю Варфоломей все правильно делает и возвращает авторитет Константинополя, как основоположника православия. А московскую секту давно надо было в стойло поставить.
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чет изжога, а день был нормальный, влажность дня средняя вот
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Это кусачей щёлочью в воздухе висят разбрезганные кадилами брезги плебсожизни... Синод РПЦ приостановил молитвенное поминовение патриарха Варфоломея и прекращает участие в структурах под председательством Константинополя - Цензор.НЕТ 6436

Lucifugum - Брезги плебсожизни

В стойле жизни известь грызли
Полнолюди тёртый студень
Щепоткой серой страсти
Твой свято божий день
Хромою шаткой властью
Свалился набекрень
Хотели вечной жизни?
Да сил не хватило дышать
И щепки уж все отсырели
Попробуй себе не мешать
С высоты тараканьего пуза
Размещая себя над нулём
Размышлял о величии чуда
Подпирая свой дух костылём
На срезе времён, подпёртые духом
Так уж силен? С клопами и мухами?
Корысть коростой
Хвостом да об хвост
Удобны верёвки и рясный погост
Тленные пятна
На гибком асфальте
Торопитесь жить?
Пора уж, вставайте!
Чувством дрожащего локтя
Вонью вспотевшей спины
Личной свободой в полозья!
Не поднимаясь тащи!
А жизнь всё хлещет, суёт клещи
Попы уже здесь, могучи считать
Больных и грешных,
Приплод в плесени
Кишками на грех
Извольте блевать!
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Предлагаю,нет настаиваю, всему синоду , а в идеале всем попам РПЦ вспомнить дедов и как староверы совершить акт САМОСОЖЖЕНИЯ в знак протеста !
Украина морально поддержит, а если надо, то и на бензин (лучше напалм) скинемся, не вопрос.
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КГБшная свора теперь и на мировое православие взъелась?!! А все потому что эти свинособаки никогда православными и даже верующими не были. Они злодеи, преступники, изгои и отбросы общества
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Спалить в геенне огненной кацапоеретиков.
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Панове!Невже ви сумніваєтесь в тому ,що завтра секільТВ оголосить що Варфоломей відколовся від єдино вірної церкви МП.Та найголовніше,що це скигління підхоплять підхуйлики які живуть серед нас.Отже на нас чекають суди,маніфестації та інші демонстрації незгоди.
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Юродиві - а не треба було вам нападати на Україну.. Тепер виходить, що ви ніякого відношення до "сакрального" (по хуйлу) Херсонеса (Корсуня) не маєте?
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В Московском остались Патриархате
одни опуйлевшие да бесенята.
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Нехай оці за константинопольського патріарха не моляться - святішим буде.
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Не быть ему больше генералом ФСБ. После Томоса - только полковником!
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Чем дальше от московии, тем лучше. Русь начиналась с КИЕВА.
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Надо еще анафему объявить и пригрозить ядерной бомбой))))
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"прихожанам Московского и Константинопольского патриархатов пока не запрещено вместе молиться"

Они реально считают, что в праве такое запретить прихожанам?? Они кем себя возомнили? Заместителями Бога?
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Если за поребриком завыли шакалы значит Константинополь и Киев принимают правильное решение. Синод РПЦ приостановил молитвенное поминовение патриарха Варфоломея и прекращает участие в структурах под председательством Константинополя - Цензор.НЕТ 5263
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ФСБешники в рясах "быкуют" Синод РПЦ приостановил молитвенное поминовение патриарха Варфоломея и прекращает участие в структурах под председательством Константинополя - Цензор.НЕТ 6384 это хорошо ибо нутро их "гебнявое", ордынское, теперь весь мир увидит, а не только Русь-Украина. Наконец рушится великий миф - вся кацапская история, которую они так долго крали у Руси-Украины. Современная Россия это, на самом деле "залешанская земля"-Орда-Московия, но никак не Киевская Русь...
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Ну вот и сказочке о росийском православии конец. Эх, хуйло такого явно не ожидал, когда Крым воровал.
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если церковь, которая благословляет оружие для оккупации соседних стран и не вспомнит Варфоломея в молитвах, последний ничего не потеряет... Русская церковь, учитывая сколько крови на руках ее кураторов с Кремля, уже и так не может иметь благодати...
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Крок а кроком, всесвітнє уйло знищує надбання росії за сотні років, своєю брехнею викриває сторічні побрехеньки про Русь , про братні народи, про європейське цивілізоване майбутнє мерзотників, які його обрали.... може в цьому полягає його мета? воно не веде зомбаків до прірви а підштовхує ззаду палицею.... а може й не палицею..хтозна чим... але воно робе все щоб здохнути останнім!
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Немного немецкой готической электроники:
Stillste Stund - Unter Kreuzen Синод РПЦ приостановил молитвенное поминовение патриарха Варфоломея и прекращает участие в структурах под председательством Константинополя - Цензор.НЕТ 7863

ПОД КРЕСТАМИ

Однажды я встретил их бога,
Он выглядел уставшим и изнуренным.
Из уголка его рта стекала слюна,
И он был не в состоянии
Выражать свои неясные мысли.

И я сказал: "Господь, я согрешил!
Я украл самый красивый цветок из твоего сада
И оторвал ему голову".
И весьма нечетко Господь произнес:
"Забудь меня!"

Недавно я прочитал их книгу,
Лучше бы я этого не делал.
В этих историях полно насилия и крови,
Мошенничества и мании величия!

По утрам убийства, по вечерам молитвы,
Человеческие права ущемляются,
Война, церковь, продажность -
Вот столпы религий!

Мы - Последние Времена,
Мы готовы,
Подобно огню, осветить твое сердце!
Мы - Последние Времена,
Мы готовы!
Пришло время самим стать как Боги!

Твое сознание помутится от вина их лжи,
Лишь только твои губы коснутся чаши.
Пусть их обещания соблазнят тебя,
Ты ведь хочешь попасть на небеса.

И как усердно сука-религия
Выпрашивает частичку нашего страха.
А потом она изрыгает желчь и называет это отпущением грехов,
Но перед этим требует отдать ей наши души!

Их абсолютная жадность ненасытна,
И так же бесконечны их издевательства.
И если мы будем по-настоящему внимательны,
То прямо на наших глазах они породят нового сына божьего!

Они питаются твоим отчаянием,
Будто падальщики, пожирающие умирающее животное,
И это еще больше возбуждает их алчность,
Твой дух истечет кровью после смертельного укуса.

Молитва, война, бог!

Крест - символ их деспотизма,
На нем умер не только один их любимец,
Ведь под крестами также с удовольствием
Мучают и охотятся на невинных.

Так что остерегайся тех,
В ком сильна эта страсть к наказанию,
Потому что в церкви не может быть того,
Что есть в тебе.
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ну и сатана вам в помощь вонючие кацапы
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Архангел Люцифер с презрением отвергает идею помогать свинособакам.
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получается что с сегодняшего дня рпц прекратила свое существование а просто стала сектой гундяева Синод РПЦ приостановил молитвенное поминовение патриарха Варфоломея и прекращает участие в структурах под председательством Константинополя - Цензор.НЕТ 3318
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На Масквабаде скоро будет другая вера 😅
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Так может, МП пора нах** с пляжа... за поребрик?!! Чего насилие над собой чинить? Здесь всё чужое, враждебное, хунтовское, здесь им западло даже нашего защитника отпевать, воздавая ему последние земные почести. Ну так ДОМОЙ, ДОМОЙ, ПОРА ДОМОЙ... на парашу!!!
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по ходу монголоиды сами себя изгоняют даже из религиозных организаций. Наконец то русня не скрывая начала говорить что кацапы поклоняются лукавому зверю.
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Похоже, мы случайно мокшанскую церкву развалили. Синод РПЦ приостановил молитвенное поминовение патриарха Варфоломея и прекращает участие в структурах под председательством Константинополя - Цензор.НЕТ 1387
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Принимается ! Все по плану Анаконда. мордорские попы-сектанты опустятся в подземелье, куда ватники будут носить им пищу и водить заблудших девок для причастия, а потом их из раскола достанут кадыровские пехотинцы, китайские братья или бетонобойные бомбы.
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РПЦ может пойти на полный разрыв с Константинопольским патриархатом.Источник:https://censor.net.ua/n3086307

Гоу ту к ебенемазе! Синод РПЦ приостановил молитвенное поминовение патриарха Варфоломея и прекращает участие в структурах под председательством Константинополя - Цензор.НЕТ 3682 Синод РПЦ приостановил молитвенное поминовение патриарха Варфоломея и прекращает участие в структурах под председательством Константинополя - Цензор.НЕТ 3113
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"В храмах Московского патриархата приостановят молитвенное поминовение Константинопольского патриарха Варфоломея"

Варфоломей ікати менше стане, відтоді як кацапський сатанат його згадувати у свої памінавєніях перестане.
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Московська ординська церква була самовільно створена личвковими московитами у 1441 році в московському улусі і відразу була віддана анафемі Константинопольським Патріархом Исидором. 150 років вона ніким в світі (крім диких монголодних московитів) не зізнавалася. В 1589 роцi був обманом заманенний в Московію Вселенський Патріарх Ієремія разом зі свитою і злочинно заточений царем личакової паРаши Федором (сином половця Івана Грозного) в монастир з вимогою під тортурами до зняття анафеми і визнання за бандитською московською метрополією статусу патріархії. Півроку він відмовлявся це зробити, поки не стали топити його свиту в Москві річці і черга не дійшла до нього. Так був створений бандитський Московський патріархат. Татарин Цар Петро Перший (Нариш) скасовує посаду Патріарха Московського і всієї Росії ( Русі). Для управління церквою було засновано посаду обер-прокурора Священного Синоду, який призначався ордниським царем. Сучасна назва посади патріарха московського і всієї нібито Русі була злочинно створена в 1943 році кривавим катом Й.Джугашвілі (Сталін). Кандидатура патріарха була рекомендована вбивцею Берією після ретельного відбору. З тих пір традиції співпраці кгбешних попів бандитського московського патріархату з Лубянки тільки міцніють. Ну і навіщо сучасної Русі -Україні i українському народові потрібна сепаратистська закордонна бандитська церква МП яка впроваджена нам з РПЦ і проклятою ворожою фашистскою паРашею.
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Проф. Преображенский‏ @prof_preobr

Да-с, государи мои, нынешняя неделя стала, по-моему, первой, в течение которой на всеобщее осмеяние выставили себя сразу три спецслужбы: Росгвардия, ГРУ и РПЦ.
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Раскольники хреновы ! Теперь пора Киево-Печерскую лавру отбирать у раскольников.
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Не можу заснути від такої сумної новини. Прямо сльози котяться...від сміху.
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У Украины - автокефалия,
У Русни - олигоцефалия.
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попы в Москве не будут поименовать стамбульского попа
и хер с ними
ну а как вам, на западной Украине, в Киеве?
где каждый день поименовывают Гундяя?
когда не знаешь изнанки всё красиво
православие имеет самую мерзкую изнанку -- раскормленных. пропитых, сластолюбивых попов
пора менять это стадо
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСинод РПЦ приостановил молитвенное поминовение патриарха Варфоломея и прекращает участие в структурах под председательством Константинополя
 
 
 
 
 
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