 Синод РПЦ приостановил молитвенное поминовение патриарха Варфоломея и прекращает участие в структурах под председательством Константинополя

Такое решение принял на заседании в Москве в пятницу Синод Русской православной церкви, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Как сказал после заседания высокопоставленный представитель РПЦ митрополит Иларион, такой шаг стал реакцией на решение Константинопольского патриархата отправить в Украину двух своих представителей – экзархов. Как дал понять ранее константинопольский патриарх, это первый шаг на пути к предоставлению Украинской православной церкви автокефалии – полной независимости от Московского патриархата.
В Русской православной церкви, которую возглавляет Московский патриарх Кирилл, считают Украину своей "канонической территорией" и обвиняют Константинопольский патриархат в попрании канонов.
По словам митрополита Илариона, речь пока не идет о разрыве евхаристического общения между верующими двух православных церквей. То есть прихожанам Московского и Константинопольского патриархатов пока не запрещено вместе молиться. Однако, как предупредил митрополит, если Константинопольский патриархат будет идти по пути предоставления автокефалии Украинской церкви, РПЦ может пойти на полный разрыв с Константинопольским патриархатом.
Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении томоса Украинской поместной автокефальной церкви.
19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.
22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.
В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.
Ранее стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.
НАПУГАЛИ ЕЖА ГОЛОЙ ЖОПОЙ.
Подразделение НКВД под названием РПЦ МП создано в 1947 году Сталиным. Все "батюшки-основатели" - агенты НКВД, илио как оно там называлось.
Как Сталин создал РПЦ МП
https://grzegorz-b.livejournal.com/2555447.html
Так что давай не будем утверждать,чего не знаем..
Бо НЕРУКОПОЛОЖЕНІ вони за КАНОНОМ.
АМІНЬ.
Вы не поверите. но это я про ..религию...!!! К слову.... напомним....Вооооот в такой ...ПЕЩЕРЕ!!! дева Мария родила Иисуса Христа. да ...РПЦ???
Думаю Варфоломей все правильно делает и возвращает авторитет Константинополя, как основоположника православия. А московскую секту давно надо было в стойло поставить.
Lucifugum - Брезги плебсожизни
В стойле жизни известь грызли
Полнолюди тёртый студень
Щепоткой серой страсти
Твой свято божий день
Хромою шаткой властью
Свалился набекрень
Хотели вечной жизни?
Да сил не хватило дышать
И щепки уж все отсырели
Попробуй себе не мешать
С высоты тараканьего пуза
Размещая себя над нулём
Размышлял о величии чуда
Подпирая свой дух костылём
На срезе времён, подпёртые духом
Так уж силен? С клопами и мухами?
Корысть коростой
Хвостом да об хвост
Удобны верёвки и рясный погост
Тленные пятна
На гибком асфальте
Торопитесь жить?
Пора уж, вставайте!
Чувством дрожащего локтя
Вонью вспотевшей спины
Личной свободой в полозья!
Не поднимаясь тащи!
А жизнь всё хлещет, суёт клещи
Попы уже здесь, могучи считать
Больных и грешных,
Приплод в плесени
Кишками на грех
Извольте блевать!
Украина морально поддержит, а если надо, то и на бензин (лучше напалм) скинемся, не вопрос.
одни опуйлевшие да бесенята.
Они реально считают, что в праве такое запретить прихожанам?? Они кем себя возомнили? Заместителями Бога?
Stillste Stund - Unter Kreuzen
ПОД КРЕСТАМИ
Однажды я встретил их бога,
Он выглядел уставшим и изнуренным.
Из уголка его рта стекала слюна,
И он был не в состоянии
Выражать свои неясные мысли.
И я сказал: "Господь, я согрешил!
Я украл самый красивый цветок из твоего сада
И оторвал ему голову".
И весьма нечетко Господь произнес:
"Забудь меня!"
Недавно я прочитал их книгу,
Лучше бы я этого не делал.
В этих историях полно насилия и крови,
Мошенничества и мании величия!
По утрам убийства, по вечерам молитвы,
Человеческие права ущемляются,
Война, церковь, продажность -
Вот столпы религий!
Мы - Последние Времена,
Мы готовы,
Подобно огню, осветить твое сердце!
Мы - Последние Времена,
Мы готовы!
Пришло время самим стать как Боги!
Твое сознание помутится от вина их лжи,
Лишь только твои губы коснутся чаши.
Пусть их обещания соблазнят тебя,
Ты ведь хочешь попасть на небеса.
И как усердно сука-религия
Выпрашивает частичку нашего страха.
А потом она изрыгает желчь и называет это отпущением грехов,
Но перед этим требует отдать ей наши души!
Их абсолютная жадность ненасытна,
И так же бесконечны их издевательства.
И если мы будем по-настоящему внимательны,
То прямо на наших глазах они породят нового сына божьего!
Они питаются твоим отчаянием,
Будто падальщики, пожирающие умирающее животное,
И это еще больше возбуждает их алчность,
Твой дух истечет кровью после смертельного укуса.
Молитва, война, бог!
Крест - символ их деспотизма,
На нем умер не только один их любимец,
Ведь под крестами также с удовольствием
Мучают и охотятся на невинных.
Так что остерегайся тех,
В ком сильна эта страсть к наказанию,
Потому что в церкви не может быть того,
Что есть в тебе.
Гоу ту к ебенемазе!
Варфоломей ікати менше стане, відтоді як кацапський сатанат його згадувати у свої памінавєніях перестане.
Да-с, государи мои, нынешняя неделя стала, по-моему, первой, в течение которой на всеобщее осмеяние выставили себя сразу три спецслужбы: Росгвардия, ГРУ и РПЦ.
У Русни - олигоцефалия.
и хер с ними
ну а как вам, на западной Украине, в Киеве?
где каждый день поименовывают Гундяя?
когда не знаешь изнанки всё красиво
православие имеет самую мерзкую изнанку -- раскормленных. пропитых, сластолюбивых попов
пора менять это стадо