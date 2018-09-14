 Городской совет Полтавы выразил недоверие мэру города Мамаю

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местный ресурс "Полтавщина".
Сообщается, что работа Мамая признана неудовлетворительной. Это решение путем тайного голосования поддержали 29 из 42 депутатов горсовета. "За" проголосовали все депутаты, которые приняли участие в голосовании из фракций "БПП", "Самопомич", "Свобода", "СДП" та "Рідне місто".
Основаниями для такого решения стали, как отметили депутаты, "многочисленные нарушения Конституции и законов Украины, прав и свобод граждан".
Александр Мамай впервые был избран мэром Полтавы в октябре 2010 года. Он получил поддержку 61,64% избирателей (67 444 голоса).
В июле 2012 года Александр Мамай перешел из партии Совесть Украины в Партию регионов. В феврале 2014 сообщил, что "вышел из Партии регионов" полтора года назад.
Во второй раз мэром Полтавы был избран в октябре-ноябре 2015 года. Во втором туре выборов он получил поддержку 62,56% избирателей (53 390 голосов).
Якщо не має за кого голосувати, чому ж Ви тоді ідете і ставите галочку ?
Тому, керманичі і тримають весь український народ, на короткому поводку, щоб на виборах, скуповувати голоси.
Лед тронулся, господа присяжные заседатели!...
Так смотри и до президента доберемся.
А самое хреновое то, что нормальных кандидатов на пост мэра Полтавы нет. Под нормальными имею ввиду тех, кто о городе будет заботися, а не о собственном кармане.
мАмай, как и его предшественник аНдрУша мАтковский, он же "половинка", только то и делали, что разваливали все то, что сделал ныне покойный мер Полтавы Анатолий Кукоба.
А. Кукоба пока единственный мер, при котором в Полтаве были ровные дороги, самый дешевый по Украине проезд в общественном транспорте, и город был городом, а не свалкой с киосками на тротуарах.
Скорее всего, нет.