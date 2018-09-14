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 Политика Украины
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Все про:мэр (1332) Полтава (458)

 Городской совет Полтавы выразил недоверие мэру города Мамаю

Сегодня, 14 сентября, депутаты Полтавского городского совета на внеочередной сессии признали неудовлетворительной работу мэра Александра Мамая и досрочно прекратили его полномочия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местный ресурс "Полтавщина".

Сообщается, что работа Мамая признана неудовлетворительной. Это решение путем тайного голосования поддержали 29 из 42 депутатов горсовета. "За" проголосовали все депутаты, которые приняли участие в голосовании из фракций "БПП", "Самопомич", "Свобода", "СДП" та "Рідне місто".

Основаниями для такого решения стали, как отметили депутаты, "многочисленные нарушения Конституции и законов Украины, прав и свобод граждан".

Александр Мамай впервые был избран мэром Полтавы в октябре 2010 года. Он получил поддержку 61,64% избирателей (67 444 голоса).

В июле 2012 года Александр Мамай перешел из партии Совесть Украины в Партию регионов. В феврале 2014 сообщил, что "вышел из Партии регионов" полтора года назад.

Во второй раз мэром Полтавы был избран в октябре-ноябре 2015 года. Во втором туре выборов он получил поддержку 62,56% избирателей (53 390 голосов).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мэр Ирпеня Карплюк заявил, что решил уйти в отставку и будет баллотироваться в парламент

Источник: https://censor.net.ua/n3086305
 
 
 Топ комментарии
 
готовь сАша сахарок, будешь "электорат" покупать, как и на двух предыдущих выборах.
А самое хреновое то, что нормальных кандидатов на пост мэра Полтавы нет. Под нормальными имею ввиду тех, кто о городе будет заботися, а не о собственном кармане.
мАмай, как и его предшественник аНдрУша мАтковский, он же "половинка", только то и делали, что разваливали все то, что сделал ныне покойный мер Полтавы Анатолий Кукоба.
А. Кукоба пока единственный мер, при котором в Полтаве были ровные дороги, самый дешевый по Украине проезд в общественном транспорте, и город был городом, а не свалкой с киосками на тротуарах.
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так мы и не идем . но там есть пятая колонна в виде пенсов подогретых гречкой и сахаром
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А скажуть те, що із двох "голубих", вибирали "нормального підара".
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этого уе...на нужно было еще в 2010 году снять. Но тогда гречка, а в 2015 сахарок - и сАша снова "рулит".
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у нас тут вариантов не много . либо вор Мамай либо вор Матковский . вот как хочешь так и выбирай Городской совет Полтавы выразил недоверие мэру города Мамаю - Цензор.НЕТ 2100
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А третій варіант, не іти всім на вибори, не розглядали ?
Якщо не має за кого голосувати, чому ж Ви тоді ідете і ставите галочку ?
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так мы и не идем . но там есть пятая колонна в виде пенсов подогретых гречкой и сахаром
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А оце, дійсно велика біда, продавати свій голос за "гречку".
Тому, керманичі і тримають весь український народ, на короткому поводку, щоб на виборах, скуповувати голоси.
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вот потому что не ходят на выборы, в основном молодежь, и живем так
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Это решение путем тайного голосования поддержали 29 из 42 депутатов горсовета Источник: https://censor.net.ua/n3086305

Лед тронулся, господа присяжные заседатели!...
Так смотри и до президента доберемся.
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та хер там шило на мило, матковский, клікуха "половинка" у полтаві. відкати бере 50%. куди ти добратись рішив дятлик?
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готовь сАша сахарок, будешь "электорат" покупать, как и на двух предыдущих выборах.
А самое хреновое то, что нормальных кандидатов на пост мэра Полтавы нет. Под нормальными имею ввиду тех, кто о городе будет заботися, а не о собственном кармане.
мАмай, как и его предшественник аНдрУша мАтковский, он же "половинка", только то и делали, что разваливали все то, что сделал ныне покойный мер Полтавы Анатолий Кукоба.
А. Кукоба пока единственный мер, при котором в Полтаве были ровные дороги, самый дешевый по Украине проезд в общественном транспорте, и город был городом, а не свалкой с киосками на тротуарах.
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Матковский норм.
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про Джулиани я знаю только то что он был мэром Нью-Йорка . а про Матика знаю что он хитрожопый пидор Городской совет Полтавы выразил недоверие мэру города Мамаю - Цензор.НЕТ 5471
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предлагаешь для развлечения ( чисто что бы не скучать ) поменять одного гондона на другого ?
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Конечно нет! Просто я других кандидатов не знаю.
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Питор он и ты тоже судя по всему каньон ещё тот))) сморозил такое
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Мамай, це глиба, його просто так не зковирнеш, особливо без вибухівки!
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Мамай это таракан . переживет и вибухівку и ядерную войну
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...бувший вантажник-двірник з однієї партії з гройсманом "Совість України",пізнійше змінив на партію ригів,ненавидить все Українське...дивує як він ще живий...?
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А скажуть те, що із двох "голубих", вибирали "нормального підара".
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Кто-нибудь встречал когда-либо нормального Мамая?
Скорее всего, нет.
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Лично его знаю, в жизни нормальный мужик, но в бизнесе и политике....
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Интересная многоходовочка вышла от Свободы. В прошлый раз Мамай с поддержки Свободы смог убрать замов своих которые были правой рукой питорка андруши матюков кого. Мамай тогда думал что переиграл всех дав Свободе 40 лямов бюджетного баба на реставрациию кадетського корпуса, естественно для дерибана и отмывки. Но сегодня тажа Свобода убрала самая и теперь типа дружит с питором матковским)) вот такая петрушка.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГородской совет Полтавы выразил недоверие мэру города Мамаю
 
 
 
 
 
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