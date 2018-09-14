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Все про:Верховный Суд (633) кандидат (866) конкурс (717) ВККСУ (285) Антикоррупционный суд (339)

 Квалификационная комиссия судей получила 324 заявления от кандидатов в Верховный Суд и 161 в Высший антикоррупционный суд

По состоянию на 14 сентября 2018 Высшая квалификационная комиссия судей Украины получила 490 заявлений, из которых 324 для участия в конкурсе в Верховный Суд и 161 в Высший антикоррупционного суда. Сегодня до конца дня завершается время когда кандидаты могут подать свои документы в комиссию.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в ВККСУ

В частности, в Верховный Суд Комиссия получила:
81 заявление в Кассационный административный суд;
101 заявление Кассационный гражданский суд;
85 заявлений в Кассационный уголовный суд;
57 заявлений в Кассационный хозяйственный суд.

Из 166 заявок на участие в конкурсе в Высший антикоррупционный суд 114 заявления в суд первой инстанции и 52 заявления в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.

В общем, пока конкуренция на конкурс в Верховный Суд и Высший антикоррупционный суд составляет 4 человека на место.

"Учитывая то, что ВККС одновременно проводит конкурсы в три новых суда, между ними происходит распределение кандидатов в соответствии с стажа и опыта, снижает уровень конкуренции на каждом из конкурсов. Однако, уже сейчас очевидно, что она есть. Обращаю внимание, что обычно многие кандидаты подавали документы именно в последние дни. Окончательное количество желающих принять участие в конкурсах мы объявим позже, поскольку еще в течение нескольких дней в ВККСУ будут поступать документы из всез уголков Украины ", - отметил член ВККСУ Михаил Макарчук.

Напомним, что Высшая квалификационная комиссия судей Украины 2 августа 2018 объявила конкурсы на 78 должностей судей Верховного Суда и 39 должностей судей Высшего антикоррупционного суда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ВККС подано 60 заявлений от кандидатов для участия в конкурсе в Верховный Суд и 25 - в Антикоррупционный суд

Источник: https://censor.net.ua/n3086301
 
 
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На конкурсной основе - кто больше даст.
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Как брали в судьи только своих людей, так и берут, как был суд коррупционным так и остался. Просто смешно слышать от Порошенко о реформировании судебной системы.
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