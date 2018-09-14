 Квалификационная комиссия судей получила 324 заявления от кандидатов в Верховный Суд и 161 в Высший антикоррупционный суд

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в ВККСУ



В частности, в Верховный Суд Комиссия получила:

81 заявление в Кассационный административный суд;

101 заявление Кассационный гражданский суд;

85 заявлений в Кассационный уголовный суд;

57 заявлений в Кассационный хозяйственный суд.



Из 166 заявок на участие в конкурсе в Высший антикоррупционный суд 114 заявления в суд первой инстанции и 52 заявления в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.



В общем, пока конкуренция на конкурс в Верховный Суд и Высший антикоррупционный суд составляет 4 человека на место.



"Учитывая то, что ВККС одновременно проводит конкурсы в три новых суда, между ними происходит распределение кандидатов в соответствии с стажа и опыта, снижает уровень конкуренции на каждом из конкурсов. Однако, уже сейчас очевидно, что она есть. Обращаю внимание, что обычно многие кандидаты подавали документы именно в последние дни. Окончательное количество желающих принять участие в конкурсах мы объявим позже, поскольку еще в течение нескольких дней в ВККСУ будут поступать документы из всез уголков Украины ", - отметил член ВККСУ Михаил Макарчук.



Напомним, что Высшая квалификационная комиссия судей Украины 2 августа 2018 объявила конкурсы на 78 должностей судей Верховного Суда и 39 должностей судей Высшего антикоррупционного суда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ВККС подано 60 заявлений от кандидатов для участия в конкурсе в Верховный Суд и 25 - в Антикоррупционный суд