Об этом Цензор.НЕТ сообщили в ВККСУ
В частности, в Верховный Суд Комиссия получила:
81 заявление в Кассационный административный суд;
101 заявление Кассационный гражданский суд;
85 заявлений в Кассационный уголовный суд;
57 заявлений в Кассационный хозяйственный суд.
Из 166 заявок на участие в конкурсе в Высший антикоррупционный суд 114 заявления в суд первой инстанции и 52 заявления в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.
В общем, пока конкуренция на конкурс в Верховный Суд и Высший антикоррупционный суд составляет 4 человека на место.
"Учитывая то, что ВККС одновременно проводит конкурсы в три новых суда, между ними происходит распределение кандидатов в соответствии с стажа и опыта, снижает уровень конкуренции на каждом из конкурсов. Однако, уже сейчас очевидно, что она есть. Обращаю внимание, что обычно многие кандидаты подавали документы именно в последние дни. Окончательное количество желающих принять участие в конкурсах мы объявим позже, поскольку еще в течение нескольких дней в ВККСУ будут поступать документы из всез уголков Украины ", - отметил член ВККСУ Михаил Макарчук.
Напомним, что Высшая квалификационная комиссия судей Украины 2 августа 2018 объявила конкурсы на 78 должностей судей Верховного Суда и 39 должностей судей Высшего антикоррупционного суда.
Квалификационная комиссия судей получила 324 заявления от кандидатов в Верховный Суд и 161 в Высший антикоррупционный суд
По состоянию на 14 сентября 2018 Высшая квалификационная комиссия судей Украины получила 490 заявлений, из которых 324 для участия в конкурсе в Верховный Суд и 161 в Высший антикоррупционного суда. Сегодня до конца дня завершается время когда кандидаты могут подать свои документы в комиссию.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в ВККСУ