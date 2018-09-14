 Детективы НАБУ играют в политику и готовят ничтожные документы, - САП о подозрении Демчине. ДОКУМЕНТ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке САП.
"Сегодня на официальном сайте НАБУ якоб вынужденно обнародована информация, которая составляет тайну досудебного расследования в уголовном производстве по факту возможного незаконного обогащения и совершения других преступлений первым заместителем главы СБУ. Как указано, по странному стечению обстоятельств, практически сразу после направления на согласование в САП проекта уведомление о подозрении первому заместителю главы СБУ, об этом стало известно фигуранту дела", - говорится в сообщении.
Кроме того, в САП подчеркнули, что не считают это стечением обстоятельств и, учитывая попытку НАБУ провести параллели между этим делом и делом министра инфраструктуры, расценивает это как кулуарную борьбу руководителей НАБУ.
"Мы решительно отвергаем любые обвинения в разглашении материалов следствия его фигуранту и требуем от НАБУ, во-первых, фактических подтверждений голословных обвинений, а во-вторых, объяснений, почему сообщение о подозрении было составлено "неожиданно", без каких-либо согласований с прокурорами и без выполнения в полном объеме запланированного по делу комплекса следственных (розыскных) и процессуальных действий", - отметили в САП.
В то же время, в САП осудили манипуляции НАБУ по "идентичности" дел Омеляна и Демчины. Также ведомство обнародовало проект сообщения о подозрении Демчине, который поступил в САП поздно вечером пятницы, 7 сентября.
"Надеемся, что указанный проект сообщения о подозрении не разрабатывался и не готовился в темное время суток в поселке Козин", - сыронизировали в САП.
Также в ведомстве предолжили юристам, экспертам и активистам оценить качество документа, который, "как считают в НАБУ", окончательно готов для согласования.
"Последний призыв - к руководителям НАБУ. Уважаемые коллеги! Ваши попытки сыграть в этом деле в политическую игру оказались такими же неудачными, как вчерашняя попытка российского ТВ выдать двух ГРУшников за любителей английской готики. К сожалению, репутация национальной антикоррупционной инфраструктуры в целом и конкретное, некогда вполне перспективное уголовное производство в частности, в очередной раз стали жертвами вашего инфантилизма", - резюмировали в САП.
Текст подозрения Павлу Демчине
Об этом Демчина сообщил 14 сентября на пресс-конференции в Киеве.
Знову небожителі, бля...
А ссылка на двух скрипалевских гама...ков - это просто убойный аргумент... Всегда приравнивай оппонента к кацапам и победа тебе обеспечена...)))
И какая же Петя мразь, пришел к власти на крови Небесной сотни чтобы стелить дорожку коррупционерам. А пока коррупция в стране рулит, о нормальном развитии экономики можно и не вспоминать.
Так ведь за их деньги (и Фирташа) на выборах "побеждал". Все схвачено, он не может их кинуть.
помоему аргументы железные
честность Президента
И в неподкупность постовых ,
В заботу банка о клиентах…
В русалок верю, в домовых.
Я верю
Я верю в честность президента,
В чиновников, - почти святых,
В заботу банка о клиентах...
В русалок, в леших, в домовых.
Я верю в то, что снизят цены,
Что развивается страна,
Что мне с соседом не изменит
Моя любимая жена.
Гадалке верю, что на картах
За деньги нагадает мне,
Что скоро стану жить богато,
И буду счастлив я вполне.
Я верю, что гаишник честный
Меня не будет штрафовать,
И в то, что губернатор местный,
Совсем не хочет взятки брать.
Я верю страховой конторе,
В которой клерки говорят,
Что, если вдруг случится горе,
Мне все убытки возместят.
Я свято верю депутатам,
И всем политикам страны,
Премьеру и его ребятам
И в золотой запас казны.
Я верю в неподкупность судей
И прокуроров, и ментов,
Я верю, что реальным будет
Срок для бандитов и воров.
Я верю, что жильцы подъезда
мне не написают под дверь,
И вслед за Путинским приездом
Жить будем лучше мы теперь.
Я верю в то, что все уколы
И все таблетки, что дают,
Лишь закаляют силу воли
И только пользу принесут.
Я свято верю этим людям,
Что поселили меня здесь,
Что лишь у них я счастлив буду...
Лежа в палате номер шесть!
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Подлее, наглее, ненасытнее я сволочей не встречал. После знакомства с ними начинаешь уважать бандитов. Как ни как хоть по каким-то понятиям живут.
Пэдро рошенкiвский, он же в государстве первый вор - первым разрушает и саботирует все попытки Украины жить цивилизованной жизнью в цивилизованном обществе.
Надеюсь шо, эта падла будет отвечать за свою "президенскую работу" по полной программе, со всеми запятыми!
Давайте с него и начнем! Бо, предыдущие "реформаторы" наживались, предавали, продавали... но отделались легко, живы и не бедствуют. А хто будет отвечать за их выкрутасы? Опять мы?