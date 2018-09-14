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Все про:НАБУ (2442) САП (860) Демчина Павел (13)

 Детективы НАБУ играют в политику и готовят ничтожные документы, - САП о подозрении Демчине. ДОКУМЕНТ

Специальная антикоррупционная прокуратура прокомментировала уведомление о подозрении первому заместителю главы СБУ Павлу Демчине

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке САП.

"Сегодня на официальном сайте НАБУ якоб вынужденно обнародована информация, которая составляет тайну досудебного расследования в уголовном производстве по факту возможного незаконного обогащения и совершения других преступлений первым заместителем главы СБУ. Как указано, по странному стечению обстоятельств, практически сразу после направления на согласование в САП проекта уведомление о подозрении первому заместителю главы СБУ, об этом стало известно фигуранту дела", - говорится в сообщении.

Кроме того, в САП подчеркнули, что не считают это стечением обстоятельств и, учитывая попытку НАБУ провести параллели между этим делом и делом министра инфраструктуры, расценивает это как кулуарную борьбу руководителей НАБУ.

"Мы решительно отвергаем любые обвинения в разглашении материалов следствия его фигуранту и требуем от НАБУ, во-первых, фактических подтверждений голословных обвинений, а во-вторых, объяснений, почему сообщение о подозрении было составлено "неожиданно", без каких-либо согласований с прокурорами и без выполнения в полном объеме запланированного по делу комплекса следственных (розыскных) и процессуальных действий", - отметили в САП.

В то же время, в САП осудили манипуляции НАБУ по "идентичности" дел Омеляна и Демчины. Также ведомство обнародовало проект сообщения о подозрении Демчине, который поступил в САП поздно вечером пятницы, 7 сентября.

"Надеемся, что указанный проект сообщения о подозрении не разрабатывался и не готовился в темное время суток в поселке Козин", - сыронизировали в САП.

Также в ведомстве предолжили юристам, экспертам и активистам оценить качество документа, который, "как считают в НАБУ", окончательно готов для согласования.

"Последний призыв - к руководителям НАБУ. Уважаемые коллеги! Ваши попытки сыграть в этом деле в политическую игру оказались такими же неудачными, как вчерашняя попытка российского ТВ выдать двух ГРУшников за любителей английской готики. К сожалению, репутация национальной антикоррупционной инфраструктуры в целом и конкретное, некогда вполне перспективное уголовное производство в частности, в очередной раз стали жертвами вашего инфантилизма", - резюмировали в САП.

Текст подозрения Павлу Демчине

Детективы НАБУ играют в политику и готовят ничтожные документы, - САП о подозрении Демчине 01
Детективы НАБУ играют в политику и готовят ничтожные документы, - САП о подозрении Демчине 02
Детективы НАБУ играют в политику и готовят ничтожные документы, - САП о подозрении Демчине 03
Детективы НАБУ играют в политику и готовят ничтожные документы, - САП о подозрении Демчине 04
Детективы НАБУ играют в политику и готовят ничтожные документы, - САП о подозрении Демчине 05
Детективы НАБУ играют в политику и готовят ничтожные документы, - САП о подозрении Демчине 06
Детективы НАБУ играют в политику и готовят ничтожные документы, - САП о подозрении Демчине 07
Детективы НАБУ играют в политику и готовят ничтожные документы, - САП о подозрении Демчине 08
Детективы НАБУ играют в политику и готовят ничтожные документы, - САП о подозрении Демчине 09
Детективы НАБУ играют в политику и готовят ничтожные документы, - САП о подозрении Демчине 10

Источник: https://censor.net.ua/n3086300
 
   
 Топ комментарии
 
Холодницкий уже не скрывает, что работает на барыгу.
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Я верю в
честность Президента

И в неподкупность постовых ,

В заботу банка о клиентах…

В русалок верю, в домовых.
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Порошенко делает все возможное чтобы не было в Украине реальной борьбы с коррупцией. Все переводит на уровень разборок, ему так удобнее владеть ситуацией.

И какая же Петя мразь, пришел к власти на крови Небесной сотни чтобы стелить дорожку коррупционерам. А пока коррупция в стране рулит, о нормальном развитии экономики можно и не вспоминать.
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у него реинкарнация - а ранее был магараджей Детективы НАБУ играют в политику и готовят ничтожные документы, - САП о подозрении Демчине - Цензор.НЕТ 9870
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И что, Луценко уже открыл уголовные дела за поклеп на честнейшего человека.
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Бля, та ти те саме азіровське-януковицьке гівно. Різниці нуль.
Знову небожителі, бля...
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прочитал абзац и я в шоке... (перевод мой) "....лицо уполномоченное на выполнение функций государства"....(без комментариев!!!) даже Шариков Булгакова и тот понял бы что сие есть просто бред из дурдома...а тому кто такое написал-- вон нах из НАБУ, а то точно "наебун" какой то (идиоматический сарказм и аллегория) Детективы НАБУ играют в политику и готовят ничтожные документы, - САП о подозрении Демчине - Цензор.НЕТ 3818
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Я догадываюсь откуда ноги растут в нападках на НАБУ. Провластным олигархам НАБУ, как кость в горле. Другое дело кум Луцик - свой чувак, шоколад ест и под балалайку пляшет.
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Ни первое ни второе. Жрет с утра до ночи. Трезвеет лишь к утру
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САП не хочет иметь конкурентов в "антикоррупционной борьбе"...
А ссылка на двух скрипалевских гама...ков - это просто убойный аргумент... Всегда приравнивай оппонента к кацапам и победа тебе обеспечена...)))
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Холодницкий уже не скрывает, что работает на барыгу.
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виходять на фінішну "прясу" - всі засоби допустимі ...
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Нихрена, нарисует победу, и ни у кого спрашивать не будет. Только его досрочная командировка в Ростов спасет Украину.
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совсем не факт ...- я спрашиваю другое - кто ДРУГОЙ...
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знакомые слова - если не пукин то кто Детективы НАБУ играют в политику и готовят ничтожные документы, - САП о подозрении Демчине - Цензор.НЕТ 5951
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не передергивай...- это раз Детективы НАБУ играют в политику и готовят ничтожные документы, - САП о подозрении Демчине - Цензор.НЕТ 8493 ..., и это - я вижу , что ты такой "крутой" рЭмбо...., подзвтыльники на расстоянии раздавать Детективы НАБУ играют в политику и готовят ничтожные документы, - САП о подозрении Демчине - Цензор.НЕТ 5827
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и каким образом указано про подзатыльники Детективы НАБУ играют в политику и готовят ничтожные документы, - САП о подозрении Демчине - Цензор.НЕТ 4364
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...словами не передать Детективы НАБУ играют в политику и готовят ничтожные документы, - САП о подозрении Демчине - Цензор.НЕТ 923 - я так люблю когда мне это "передают" на расстоянии ...., одному даже гарантировал оплатить билет в оду сторону в Черновцы , что бы он попытался это реализовать в "живую" Детективы НАБУ играют в политику и готовят ничтожные документы, - САП о подозрении Демчине - Цензор.НЕТ 923
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а ты типа шкаф 2х2 потому оплатишь всем Детективы НАБУ играют в политику и готовят ничтожные документы, - САП о подозрении Демчине - Цензор.НЕТ 5432
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НАБУ надо переименовать в НАИБДУ - Национальное агентство по имитации бурной деятельности Украины. Детективы НАБУ играют в политику и готовят ничтожные документы, - САП о подозрении Демчине - Цензор.НЕТ 683
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Не знаю шо грає САП, а ось вино з чорного винограду у мене грає, таки да.))
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чувак поделись - ну не хочу я пить бурду магазинную
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аналогічно ..., другий день ферментація іде технічного фіолетово-чорного ( іменованого церковного) ..- через день-два віджим Детективы НАБУ играют в политику и готовят ничтожные документы, - САП о подозрении Демчине - Цензор.НЕТ 9275, і в бУтиля
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А у меня ещё висит, не знаю в эти выходные снимать или недельку подождать....
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Набери в гуглі як зробити вино в домашніх умовах
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смотря какие сорта - какая сахарность, кислотность , и т.д. , да и на синоптик стоит поглядывать ...- у нас (Черновцы) вызрел отлично (некоторые доходят)...- мой " технарь" имел 22 Brix..., как для красного "сухаря" идеально , а дальше будем "колдовать"
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Вже сік в бутилях булькає. Вичитав в Тирнеті цікаву річ. одіти мед. рукавичку на горловину і зробити пару поколів голкою в пальцях. Газ виходить, а повітря туди не заходить. Але вже зробив через водяний затвор. Хрен з ним, нехай булькає.
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"медрукавичка" - анахронізм..., можна "проморгати" і засифонить воздух...- все вірно - тільки гідро"затвор" , це гарантія...
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Порошенко делает все возможное чтобы не было в Украине реальной борьбы с коррупцией. Все переводит на уровень разборок, ему так удобнее владеть ситуацией.

И какая же Петя мразь, пришел к власти на крови Небесной сотни чтобы стелить дорожку коррупционерам. А пока коррупция в стране рулит, о нормальном развитии экономики можно и не вспоминать.
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"...пришел к власти на крови Небесной сотни чтобы стелить дорожку коррупционерам"

Так ведь за их деньги (и Фирташа) на выборах "побеждал". Все схвачено, он не может их кинуть.
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САП авторитетно стверджує що чиновник невинуватий , тому що невинуватий .
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а я утверждаю что я испанец потому что испанский Детективы НАБУ играют в политику и готовят ничтожные документы, - САП о подозрении Демчине - Цензор.НЕТ 4799
помоему аргументы железные
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За текущий год в бюджет возвращено аж 66000 грв., конфискованных у коррупционеров!!!! Вот это ребята работают, едрить их мать, афигеть... При этом на содержание всех этих органов выделены десятки миллиардов гривен, кто нибудь что то понимает?
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Потужно, а потратили несколько миллиардов, работнички.
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зато шнурков и резинок для трусов на пол ляма закупили!)) А то таке))
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они трусы после премий перешивают - ну рвуится на их пузанах
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Та ты попробуй в этом шоколадном гниднике кого-то посадить. Тебя кончат раньше. Тут только силовые методы Саки что-то смогли бы сдвинуть с мертвой точки (за что его олигархия и преследует сейчас).
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Я верю в
честность Президента

И в неподкупность постовых ,

В заботу банка о клиентах…

В русалок верю, в домовых.
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Слова: Неизв.- М.Пристов, музыка, исполнение М.Пристов

Я верю

Я верю в честность президента,
В чиновников, - почти святых,
В заботу банка о клиентах...
В русалок, в леших, в домовых.

Я верю в то, что снизят цены,
Что развивается страна,
Что мне с соседом не изменит
Моя любимая жена.

Гадалке верю, что на картах
За деньги нагадает мне,
Что скоро стану жить богато,
И буду счастлив я вполне.

Я верю, что гаишник честный
Меня не будет штрафовать,
И в то, что губернатор местный,
Совсем не хочет взятки брать.

Я верю страховой конторе,
В которой клерки говорят,
Что, если вдруг случится горе,
Мне все убытки возместят.

Я свято верю депутатам,
И всем политикам страны,
Премьеру и его ребятам
И в золотой запас казны.

Я верю в неподкупность судей
И прокуроров, и ментов,
Я верю, что реальным будет
Срок для бандитов и воров.

Я верю, что жильцы подъезда
мне не написают под дверь,
И вслед за Путинским приездом
Жить будем лучше мы теперь.

Я верю в то, что все уколы
И все таблетки, что дают,
Лишь закаляют силу воли
И только пользу принесут.

Я свято верю этим людям,
Что поселили меня здесь,
Что лишь у них я счастлив буду...
Лежа в палате номер шесть!

Источник: https://www.chitalnya.ru/work/577459/
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Они готовят ничтожные документы а мы вообще ничего не делаем.))
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Прокурорских не перевоспитать. Только полная ликвидация этой воровской шоблы. Эти суки хуже бандитов. Поверьте, я знаю, что говорю.
Подлее, наглее, ненасытнее я сволочей не встречал. После знакомства с ними начинаешь уважать бандитов. Как ни как хоть по каким-то понятиям живут.
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Какие ещё нужны документы криминальным адвокатам.
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Два блазня. Звільняти тре обох. Піде петя, підете і ви
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Ото они и сцались от всего "антикоррупционного"!
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он думает что сбушнику можно воровать и брать взятки......
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Якщо підозра не погоджена прокурором, а підготований лише проект підозри, то це ніяк не незаконне притягнення особи до кримінальної відповідальності. Що ж тоді ГПУ там нареєструвало? По друге, САП замість роботи починає в ЗМІ какашками в НАБУ ... значить вони не здатні працювати разом. Висновок, повинні піти обидва. Щодо підозри... я розумію що мають наувазі прокурори, але вони маніпулюють. Проблема виглядає так, НАБУ навіть теоритично не може написати правильну підозру по цій статті, бо вона мертвонароджена!!! Тут питання до ВРУ, яка прийняла таку редакцію. Всі кричали, що вона потрібна, що це досягнення, реально, у ній забитий принцип винуватості, що суперечить Конституції!!!
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Мне кажется, что штаты уже окончательно положили на набу и сап с кондитерейщиком во главе
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В штатах, за то что Холодрыщ назвал ничтожным дают пожизненое...
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Кароче, я так понял что нужно садиться в кружок детективам НАБУ и представителям МВФ чтоб составить изменения в законы, и поставить их условием следущего кредита, иначе и при следущей власти такая хрень будет процветать!
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Хочеш разрушить хорошее дело и утопить его в говне - поставь двух долбоебов этим всем руководить...
Пэдро рошенкiвский, он же в государстве первый вор - первым разрушает и саботирует все попытки Украины жить цивилизованной жизнью в цивилизованном обществе.
Надеюсь шо, эта падла будет отвечать за свою "президенскую работу" по полной программе, со всеми запятыми!
Давайте с него и начнем! Бо, предыдущие "реформаторы" наживались, предавали, продавали... но отделались легко, живы и не бедствуют. А хто будет отвечать за их выкрутасы? Опять мы?
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а кто - вы конечно - если сашка белого твои мордовороты убили - тебе и отвечать Детективы НАБУ играют в политику и готовят ничтожные документы, - САП о подозрении Демчине - Цензор.НЕТ 6044
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Потрібно мати такі документи, щоб зразу в каталажку. І ніяких порук.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДетективы НАБУ играют в политику и готовят ничтожные документы, - САП о подозрении Демчине. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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