 Детективы НАБУ играют в политику и готовят ничтожные документы, - САП о подозрении Демчине. ДОКУМЕНТ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке САП.

"Сегодня на официальном сайте НАБУ якоб вынужденно обнародована информация, которая составляет тайну досудебного расследования в уголовном производстве по факту возможного незаконного обогащения и совершения других преступлений первым заместителем главы СБУ. Как указано, по странному стечению обстоятельств, практически сразу после направления на согласование в САП проекта уведомление о подозрении первому заместителю главы СБУ, об этом стало известно фигуранту дела", - говорится в сообщении.

Кроме того, в САП подчеркнули, что не считают это стечением обстоятельств и, учитывая попытку НАБУ провести параллели между этим делом и делом министра инфраструктуры, расценивает это как кулуарную борьбу руководителей НАБУ.

"Мы решительно отвергаем любые обвинения в разглашении материалов следствия его фигуранту и требуем от НАБУ, во-первых, фактических подтверждений голословных обвинений, а во-вторых, объяснений, почему сообщение о подозрении было составлено "неожиданно", без каких-либо согласований с прокурорами и без выполнения в полном объеме запланированного по делу комплекса следственных (розыскных) и процессуальных действий", - отметили в САП.

В то же время, в САП осудили манипуляции НАБУ по "идентичности" дел Омеляна и Демчины. Также ведомство обнародовало проект сообщения о подозрении Демчине, который поступил в САП поздно вечером пятницы, 7 сентября.

"Надеемся, что указанный проект сообщения о подозрении не разрабатывался и не готовился в темное время суток в поселке Козин", - сыронизировали в САП.

Также в ведомстве предолжили юристам, экспертам и активистам оценить качество документа, который, "как считают в НАБУ", окончательно готов для согласования.

"Последний призыв - к руководителям НАБУ. Уважаемые коллеги! Ваши попытки сыграть в этом деле в политическую игру оказались такими же неудачными, как вчерашняя попытка российского ТВ выдать двух ГРУшников за любителей английской готики. К сожалению, репутация национальной антикоррупционной инфраструктуры в целом и конкретное, некогда вполне перспективное уголовное производство в частности, в очередной раз стали жертвами вашего инфантилизма", - резюмировали в САП.

Текст подозрения Павлу Демчине



















