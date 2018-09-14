 Альтернативы минскому процессу для урегулирования ситуации на Донбассе нет, - глава МИД Германии Маас

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Понятно, что для нас замены минскому процессу нет. Мы хотим продвинуться вперед в "нормандском формате". Россия несет свою ответственность за то, чтобы это оставалось возможным", - сказал Маас журналистам в Берлине в пятницу по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.
По словам главы МИД ФРГ, этот вопрос стороны обсудили "конструктивно". "Поэтому хорошо, что скоро мы встретимся на экспертном уровне в "нормандском формате", - сказал немецкий министр.
А теперь и он уже плохой.
Солдат послати рветься.
Самі вони з попкорном на дивані перед монітором сидітимуть і сміливо друкуватимуть ;Слава Україні!;
Не ходите далеко
Лапками гребите
Зернышки ищите
на щурме:
1. Вчера вечером Армянск и окрестности с новой силой накрыло кислотой: "Жутко воняет серой. Дышится с трудом! Примите меры!!!", "По всему городу воняет", "Люди, любимый Армянск, пишите в группы СМИ Москвы, звоните, жалуйтесь. Какой кошмар!", "Да всё руководство знает. Просто сдерживают панику", "В Мск про нашу ситуацию хуже, чем с Украины говорят. Есть такое", "В Германии, в небольшом городке 70000 населения, уже говорят о проблеме нашего города, а по российским каналам молчок (фото газеты)", "Куда детей возвращать они собираются??? На улице тупо газовая камера!!! Надеюсь, что низшие чины политиков-лизоблюдов найдут в себе силы донести правду до высшего руководства!", "Был сейчас в селе Перекоп. Вонь стоит - ужас. И в Суворово", "Ехали сейчас с Красноперекопска. Вонь стоит от ж/д переезда. Возле прокуратуры отбирали пробы, но уже не в масках, а в респираторах", "Если бы россия действительно заботилась о крымчанах, то Армянск и прилегающие к нему территории надо было объявить зоной экологического бедствия, а всех жителей, повторяю, ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ спешно эвакуировать. Завод остановить и демонтировать", "21:40, ул. Гайдара, 14. Газит по-чёрному!", "Мдец, все это печально, на самом деле. Без воды делов не будет", "Невозможно дышать. Я из машины бежала в подъезд", "Ужас, что сейчас происходит. По-моему, ещё хуже, чем было", "Вышел мусор выбросить - чуть не задохнулся. Обжигает горло, легкие, нос. Такого еще не было", "Может, надо санкционированный митинг устраивать у Аксенова, под окнами правительства Крыма, с лозунгами? Ведь проблема никуда не делась. Вонь как была, так и есть", "Да, щас лупануло как никогда. Тяжело вдохнуть было", "Вышел, блин, прогулять собаку. Сам чуть не сдох", "Вот результат «хорошего, чистого воздуха» в Армянске. Только что в окно что есть дури ударилась горлица и упала на подоконнике. Муж достал, видимых повреждений нет, птица жадно пьёт воду. Травят всё живое (фото)", "Воняет до рвоты", "Опять, блин", "Невозможно на улице сейчас находиться. Вышла с собакой на прогулку. Это было похоже больше на нормативы. Маска до одного места", "Я просто в шоке. Страшно подумать, что будет дальше", "Кошмар, вонь ужасная, туман какой-то", "+7978-800-21-12 - обращайтесь с жалобой по поводу выброса, особенно село Перекоп - там сейчас п…ц", "Просто ужас!!!", "Пзц, вонь. Знал бы, что дышать нечем, не выходил бы на прогулку", "Нужно дальше Крыма звонить и писать, опять через день скажут, все гуд!", "Власти что-то утаивают", "Пепельница жирная, закрывайте окна", "Да, это пипец, на улице полный кошмар, дышать нечем, а они детей назад везут. Пускай наше правительство высунет нос и подышит этими ароматами", "ДЫШАТЬ НЕВОЗМОЖНО, НАДО ВАЛИТЬ", "Дышать нечем", "Только что был в селе Перекоп - там вообще жесть! Бедные люди!!!", "Вот и куда детей возвращать? В этот ад?!? Сами ползаем, как тараканы" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1040354665639157762 (скрин).
2. Сегодня в "Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения окружающей среды" сообщили, что "превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в Армянске (за прошедшую ночь) не наблюдалось" https://twitter.com/KrimRt/status/1040546216046723072 3. Сегодня же оккупанты заявили о том, что подумают над введением режима чрезвычайной ситуации в Армянске, "потому что у нас имеется превышение предельно допустимой концентрации более пяти раз" https://ru.krymr.com/a/news-v-armyanske-vvedut-rezhym-chrezvychajnoj-situacyi/29490049.html4. На сегодняшней пресс-конференции для пропагандонов оккупанты рассказывали, как в городе все прекрасно, никаких угроз нет, а дышать кислотой - вообще полезно! Но над введением ЧС подумают https://twitter.com/KrimRt/status/1040590940916916224 (фото), https://twitter.com/KrimRt/status/1040586443612151808 (фото), https://twitter.com/KrimRt/status/1040582553688858624 (фото).
5. Севастопольские пропагандоны пообщались с жителями Армянска и пришли к выводу: "После химвыбросов у жителей Армянска пошатнулось здоровье, но сообщать об этом горожане могут только в социальной сети. Прессы крымчане боятся, так как убеждены: после публикаций у них могут возникнуть проблемы с администрацией города и чиновниками". Комментировать аншлаг в больницах медики наотрез отказались, а волонтеры пытаются помочь выжившим бездомным животным, которые находятся в плачевном состоянии http://primechaniya.ru/home/news/sentyabr-2018/armyansk-zapugan-lyudi-boleyut-no-govorit-boyatsya/
6. Оккупанты, крымские пропагандоны и предатели в лице "оппозиционного рыговского блока" в унисон перекладывают вину за устроенный оккупантами геноцид в Крыму на Украину: "Снять водную блокаду Крыма и снять министра иностранных дел Украины Климкина - такое требование заявила украинская партия «Оппозиционный блок». Депутаты требуют у властей «незалежной» не нарушать права жителей полуострова и наказать дипломата за открытый призыв к геноциду". Что, твари, сушняк душит? Собрали свои шмотки и дуйте в залесье - вода завтра же будет!!! https://twitter.com/CrimeaUA1/status/10403013332979957827. Ватники Армянска пишут путину в связи с химической атакой оккупантов. Получают отписки, что у них все нормально, либо перенаправляют их жалобы в другие ведомства, чтобы сцаря не беспокоили. Особо упоротые предлагают "искать личной встречи с путиным". А пока будут искать, вымрут https://twitter.com/CrimeaUA1/status/10405532863387852808. Нацистка собралась в Крым, но до нее наконец-то дошли новости из Армянска: "Доброе утро, дорогие евпаторийцы. Сегодня узнала о ситуации в Армянске, о выбросе Титана. Не отразилось ли это на Евпатории? А то едем к вам в гости скоро". Ответы: "Да, на Евпатории отразилось - всех задолбали уже такими опросами!, "Да, отразилось. Пошли титановые дожди, а зарплаты упали", "Отразилось, все лысые ходят", "Едьте сразу в Армянск - там уж наверняка", "Я бы не ехал в место, где химией экологию засирают", "Кислотные дожди идут. Ехать не надо, это очень опасно!" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1040303345213296640 9. До упоротых и понаехавших ещё не дошло, что случилось: "Друзья, а что с мобильной связью в районе Старого Стеклотарного (в Керчи)? Несколько дней уже нет сети или минимальный сигнал. Дозвониться можно, но разговор со страшными перебоями. Кто-нибудь знает причину? У кого тоже проблемы со связью в том районе?". Ответы: "Эта проблема сейчас во всех районах", "(Понаехавшая из Новосибирская крыса интересуется) А что случилось?". Что случилось? Оккупация вашей страной случилась!!! https://twitter.com/CrimeaUA1/status/104030619761689804910. Оккупанты таки угробили Зимний Сад в Воронцовском дворце. Нет ни одной скульптуры. Якобы "на реставрации" (перевод - запилим копии, а оригиналы сплавим за кэш). Вьющийся по стенам фикус, который помнит ещё хозяев, укокошили. Какой-то Джамшут ползает с банкой краски и кисточкой - это у кацапов "реставрация". Фикус жалко. Скульптуры жалко. Особенно "Девочку" скульптора Корбеллини, которая ни в какой "реставрации" не нуждалась. Ну, ничего, имение Воронцова пережило многих оккупантов. И этих тоже переживет https://twitter.com/radist_titanika/status/1040333084405714944 11. Наше родное правосудие приговорило к 3 годам условно задержанного в феврале 2018 года предателя и пособника оккупантов Фаруха Камалова, который ехал на материк за биометрическим загранпаспортом. Камалов был т.н. "замминистра спорта" Крыма, промывал детям мозги "военно-патриотическим воспитанием" и славил армию ихтамнетов! Херсонский суд не стал обвинять его в госизмене, посчитав, что Камалов "заботился" о здоровье детей в оккупации. Камалов уже вернулся в Крым https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1040560154733936641 P.S. "Опять газовая камера, как в концлагере Третьего рейха!", - написал один из жителей Армянска, описывая ситуацию в отравленном городе. Но, находясь в этой газовой камере, они молча продолжают мучительно задыхаться, наблюдая, как гибнет природа вокруг. Это больше, чем просто рабство… Завтра в Армянске День города. Многие жители в соцсетях предлагают организовать митинг. Возможно, оккупанты знают об этих намерениях, поэтому и готовятся ввести режим ЧС… КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
Ну і ти з ними трошки....
14.09.2018 18:47
Він же звинувачує в еко-катастрофі в окупованому росіянами Криму Порошенка.
"Если бы россия действительно заботилась о крымчанах, то Армянск и прилегающие к нему территории надо было объявить зоной экологического бедствия, а всех жителей, повторяю, ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ спешно эвакуировать. Завод остановить и демонтировать"
тут явно закидон в сторону кремлядєй, перестань жерти сою і закушувати мівіною
Або ж переплутав методички.
Українська авіація бомбардуватиме російські міста!
Українські Вояки мають помити бєрци в Барєнцовому морі!
Слава Україні!
Без снабжения из раши все твои юниты разбегутся за один день.
Миротворцы берут территорию под контроль и устанавливают международную администрацию.
То же самое касается и Крыма.
Такое мнение высказал спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью RFE/RL, отметив, что у украинских властей нет плана реинтеграции территорий после завершения вооруженного конфликта.
"Это позорно, так как эти люди прошли многое. Это заставляет их быть очень недовольными правительством Украины", - подчеркнул американский дипломат.
По словам Волкера, Киев должен сотрудничать с Красным Крестом, чтобы помочь получать государственные пенсии людям старшего возраста и людям с ограниченными возможностями для передвижения.
Обеспокоеность,крайняя обеспокоенность и глубокая обеспокоенность.
Все это вместо третьего в мире арсенала ядерного оружия.
А США должны обратиться в совет безопасности ООН в связи с агрессией раши против Украины.
И что, по вашему, должно произойти в сов безе ООН?
После чего,когда конфликт будет завершен можно будет говорить о каких то планах реинтеграции.
А пока Волкер занимается очковтирательством и пустой болтовней о миротворцах Украине спешить с планами о том чего нет,будел ли и когда будет нет никакого смысла.
А кто не понимает - того мешок на голову как Саакашвили или за решетку как Семенихина.
Барыги сразу мгновенно уничтожают лидеров - зачинщиков организаторов протестов
щось сьогодні сайт зависає
Поки що за те щоб дати воду в Крим агітують виключно зрадоботи
а по-друге: якщо раніше була народне присляв.я - тупий як Янукович, то зараз у фольклор міцно зайшло прислів'я "Бреше як ... рошенко"
Надежды российских властей на помощь Китая в преодолении санкций Запада постепенно разбиваются о суровую реальность, пишет сайт finanz.ru.
Хотя де-юре Пекин не вводил против РФ каких-либо финансовых санкций, фактически китайские банки присоединились к ограничениям, введенным США и Евросоюзом.
Коммерческие кредитные организации КНР задерживают перечисления на счета российских банков или вовсе отказываются проводить платежи, заявил в пятницу глава представительства Банка России в КНР Владимир Данилов, выступая на круглом столе "Российско-китайское финансовое сотрудничество как фактор экономического развития" в Харбине.
"Проблемы связанны с расширенной интерпретацией рядом китайских банков ограничительных мер третьих стран", - объяснил он: под блокировку попадают транзакции даже не включенных в санкционные списки компаний.
При этом российские банки отмечают ужесточение условий. Это "приводит к задержкам при проведении платежей клиентов российских банков, так и встречных платежей в пользу компаний России", - сказал Данилов (цитаты по ТАСС).
По словам вице-президента Ассоциации банков России (АБР) Анатолия Козлачкова, сложности возникают даже на этапе открытия корсчетов.
"Проблемы эти понятны, они связаны с санкционным давлением", - сообщил Козлачков, добавив, что "нужно искать способы (их) разрешения для взаимного успеха".
Эти поиски идут уже больше трех лет. На то, что китайские банки отказываются проводить операции с российским банками и значительно сократили участие во внешнеторговых сделках, еще в июне 2015 года жаловался первый зампред группы ВТБ Юрий Соловьев.
В колонке, написанной для FInance Asia, он сетовал на "противоречивую позиция Китая по отношению к российским банкам после введения санкций США и ЕС".
Процесс дедолларизации и перевода в национальные валюты взаимной торговли, провозглашенный в качестве цели президентом Владимиром Путиным, также идет тяжело. Доллар по-прежнему остается основной валютой расчетов, рассказал Данилов.
По данным ЦБ, в долларах проходит 88% сделок по экспорту в Китай и 73,6% - по импорту из КНР.
При этом получать рубли за проданные в Россию товары Китай де-факто отказывается: доля российской валюты в расчетах по импорту составляет лишь 3,8%. Это меньше, чем 2013 году (3,9%).
Платить в юанях Китай готов охотнее - по итогам прошлого года в китайской валюте прошло 8% экспортных сделок против 1,7% четыре года назад.
Масштабы применения национальных валют в расчетах "не соответствуют потенциалу российско-китайских торговых отношений", заявил Данилов. Эти вопросы будут снова обсуждаться на очередном заседании подкомиссии по финансовому сотрудничеству 28 сентября в Шэньчжэне (провинция Гуандун, Южный Китай).
Он даже понимает, что минские - вообще невыполнимы. Но Запад и Волкер играют старинную игру, называется "риал политик", что значит жарить каштаны на пожаре соседа.