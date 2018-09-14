 Альтернативы минскому процессу для урегулирования ситуации на Донбассе нет, - глава МИД Германии Маас

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Понятно, что для нас замены минскому процессу нет. Мы хотим продвинуться вперед в "нормандском формате". Россия несет свою ответственность за то, чтобы это оставалось возможным", - сказал Маас журналистам в Берлине в пятницу по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

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По словам главы МИД ФРГ, этот вопрос стороны обсудили "конструктивно". "Поэтому хорошо, что скоро мы встретимся на экспертном уровне в "нормандском формате", - сказал немецкий министр.

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