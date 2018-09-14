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 Враг 13 раз открывал огонь по нашим позициям, в том числе из вооружения БМП и гранатометов, - штаб ООС

В течение текущих суток, с 7:00 до 18:00 российские оккупационные войска 13 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением вооружения, запрещенного минского соглашениями.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба Объединенных сил.

В вечерней сводке отмечается: "Днем противник открывал прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Станица Луганская, Желтое, Крымское, Новотошковское, Красногоровка, Чермалык, Павлополь, Лебединское и Водяное.

В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение на осуществление огневого воздействия на противника, заставляя его прекратить обстрел.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток не допущено. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошедшие сутки террористы 37 раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранен один украинский воин, - штаб ООС

Источник: https://censor.net.ua/n3086292
 
 
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В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение на осуществление огневого воздействия на противника, заставляя его прекратить обстрел.Источник: https://censor.net.ua/n3086292

а как часто возникает такая угроза при вражеском обстреле?
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Звична ситуація..
Аби наші хлопці не гинули і було менше поранень.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВраг 13 раз открывал огонь по нашим позициям, в том числе из вооружения БМП и гранатометов, - штаб ООС
 
 
 
 
 
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