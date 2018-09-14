 Враг 13 раз открывал огонь по нашим позициям, в том числе из вооружения БМП и гранатометов, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба Объединенных сил.

В вечерней сводке отмечается: "Днем противник открывал прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Станица Луганская, Желтое, Крымское, Новотошковское, Красногоровка, Чермалык, Павлополь, Лебединское и Водяное.

В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение на осуществление огневого воздействия на противника, заставляя его прекратить обстрел.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток не допущено. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил".

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