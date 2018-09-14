 Оккупационные власти намерены сегодня ввести в Армянске режим чрезвычайной ситуации

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, об этом 14 сентября сообщил так называемый замначальника главного управления – начальник управления гражданской защиты главного управления МЧС России в оккупированном Крыму Алексей Фридман.
"Штабом сейчас будет приниматься решение и рекомендоваться администрации городского округа Армянск ввести режим ЧС, потому что у нас имеется превышение предельно допустимой концентрации более пяти раз. Это является критерием введения режима", – сказал Фридман, добавив, что режим введут уже 14 сентября.
Напомним, в конце августа появилась информация о том, что с химзавода из-за жары начали испаряться вредные вещества. Пограничники Херсонского отряда обнаружили превышенное содержание химических веществ в воздухе.
Оккупационные власти Крыма объявили, что завод "Крымский титан" будет остановлен на две недели. Детей дошкольного и школьного возраста массово вывозят из города.
Президент Украины Петр Порошенко пригласил детей из Армянска оздоровится в Херсонской области. Вместе с тем, по данным Херсонской ОГА, в зависимости от ветра 6 сел на Херсонщине попадают в зону действия выбросов с завода "Титан". По состоянию на 11 сентября, из-за выбросов с "Титана" с юга Херсонщины эвакуированы 405 детей.
"Крымский титан" - крупнейший производитель диоксида титана на территории Восточной Европы. Помимо этого вещества, завод производит красный железоокисный пигмент, минеральные удобрения, серную кислоту, сульфат алюминия, жидкое натриевое стекло и железный купорос.
(и много дней спустя...)
Ждали, пока опустится до 5, чтобы цифра была как в инструкции?
Ой,россия устроила катастрофу в Армянске что бы обвинить Украину.
Спрашивается при чем здесь Украина.
Воду не дает?
А что должна?
Сколько можно поскуливать как терпилы?
Армянск это Украина и граждане наши.
Где обращение в ООН о том что раша доводит граждан до смерти,а украинскую территорию до экологической катастрофы?
Раша рушит Ханский дворец,а они сидят в тряпку сопят,боятся.
Когда уровень жёсткой радиоактивности достигал космических показателей, у властей всё было збс.
Да-да, ввоите, хотя, нет, со связью проблемы, давайте перезвоните через месяц, да-да, воду дадим на Марс в 2033-м, да-да, матрица для двигателя та же, переключаю на Мотор-Сич, ага.... пи-пи-пи-
В Италии российских туристов наказали за то, что они сели не за тот стол во время трапезы. Для россиян угощение стояло отдельно от европейцев. На эту ситуацию пожаловалась российская журналистка Наталья Ромашина, которая поехала отдыхать в Европу.
"Все дело в том, что мы на завтраке взяли колбасу с другого стола, а он оказался лишь для европейцев, но не для россиян. Тетка, видимо вспомнив заветы Муссолини, пришла в ужас, закричала, что пища для русских только там, в том углу, а здесь едят нормальные люди", - написала она."Позже она пришла к нам и уточнила, что сегодня она нас простит, но завтра мы должны строго сесть в зону для российских и есть там. Сегодня в качестве наказания нам не дали ничего попить", - рассказала Ромашина.
И ложки для кацапни дырявые должны быть.
И сюда влез.)