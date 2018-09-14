 Оккупационные власти намерены сегодня ввести в Армянске режим чрезвычайной ситуации

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, об этом 14 сентября сообщил так называемый замначальника главного управления – начальник управления гражданской защиты главного управления МЧС России в оккупированном Крыму Алексей Фридман.

"Штабом сейчас будет приниматься решение и рекомендоваться администрации городского округа Армянск ввести режим ЧС, потому что у нас имеется превышение предельно допустимой концентрации более пяти раз. Это является критерием введения режима", – сказал Фридман, добавив, что режим введут уже 14 сентября.

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Напомним, в конце августа появилась информация о том, что с химзавода из-за жары начали испаряться вредные вещества. Пограничники Херсонского отряда обнаружили превышенное содержание химических веществ в воздухе.

Оккупационные власти Крыма объявили, что завод "Крымский титан" будет остановлен на две недели. Детей дошкольного и школьного возраста массово вывозят из города.

Президент Украины Петр Порошенко пригласил детей из Армянска оздоровится в Херсонской области. Вместе с тем, по данным Херсонской ОГА, в зависимости от ветра 6 сел на Херсонщине попадают в зону действия выбросов с завода "Титан". По состоянию на 11 сентября, из-за выбросов с "Титана" с юга Херсонщины эвакуированы 405 детей.

"Крымский титан" - крупнейший производитель диоксида титана на территории Восточной Европы. Помимо этого вещества, завод производит красный железоокисный пигмент, минеральные удобрения, серную кислоту, сульфат алюминия, жидкое натриевое стекло и железный купорос.

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