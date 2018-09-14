 Центр оценивания знаний годами завышал результаты ВНО, ущерб государству - более 7 млн гривен, - полиция

Сотрудники Главного следственного управления Нацполиции под руководством ГПУ разоблачили руководителя Украинского центра оценивания качества образования, двух его заместителей и еще двух должностных лиц центра. По данным следователей, в 2008–2013 годах они завышали результаты внешнего независимого тестирования (ВНО). Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Полицейские выяснили, что подозреваемые имели доступ к информации Центра оценивания знаний о результатах ВНО. Благодаря этому они за деньги на протяжении 2008–2013 годов завышали результаты оценивания. Эта фальсификация позволила ряду выпускников поступить в вузы и учиться за счет государства.

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Следствие установило, что служебные лица Центра оценивания знания меняли результаты ВНО более 800 раз. Таким образом они нанесли ущерб государственному бюджету Украины на сумму более 7 млн грн. Эти средства были потрачены на обучение молодых людей, которых зачислили на бюджетную форму не по результатам конкурса, а в результате противоправного завышения результатов оценивания.

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"Участникам группировки инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней), а также ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины", – сказано в сообщении Нацполиции.

Фамилии должностных лиц в сообщении полиции не указаны.

Как сообщалось, в июле 2016 года Генеральная прокуратура Украины направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению бывшего директора УЦОКО Игоря Ликарчука, двух его заместителей и еще четырех человек в незаконном изменении результатов ВНО и присвоения госсредств.

Завышение результатов ВНО дало незаконные преимущества в доступе к высшему образованию сотням абитуриентов, преимущественно детям руководителей органов государственной власти высшего уровня, правоохранительных органов, работников системы образования, народных депутатов Украины и их помощников, а также ограничило возможность получения образования талантливой молодежью, которая имела на это законное право.

По версии следствия, руководство УЦОКО с целью личного обогащения и карьерных соображений в 2008 году создало преступную организацию, которая завышала результаты оценивания абитуриентов путем внутреннего вмешательства в компьютерные системы. Так, в 2014–2015 годах следствие установило завышение результатов ВНО более 200 человек, а всего с 2008 года – около 2000.

Кроме того, руководство УЦОКО намеренно не обеспечило создание комплексной системы защиты информации, предусмотренной законом Украины "О защите информации в Информационно-телекоммуникационных системах" и публично отрицало возможность вмешательства в результаты ВНО.

"В ходе досудебного расследования установлена непричастность к завышению результатов оценки должностных лиц Донецкого, Львовского, Днепропетровского и Херсонского региональных центров оценивания качества образования, большинства работников УЦОКО, почти все противоправные действия совершались руководством Центра", – заявляли в Генпрокуратуре.

Летом 2016 года было завершено досудебное расследование по фактам создания преступной организации, присвоения и легализации бюджетных средств в сумме более 4 млн грн, завышения результатов ВНО в 2014-2015 годах.

Материалы досудебного расследования по завышению результатов ВНО в 2008–2013 были выделены в отдельное производство.