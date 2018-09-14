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Все про:Ликарчук (43) Нацполиция (8149) ВНО (190)

 Центр оценивания знаний годами завышал результаты ВНО, ущерб государству - более 7 млн гривен, - полиция

Завышенные оценки получили те, кто сдавал ВНО в 2008–2013 годах, говорят в полиции.

Сотрудники Главного следственного управления Нацполиции под руководством ГПУ разоблачили руководителя Украинского центра оценивания качества образования, двух его заместителей и еще двух должностных лиц центра. По данным следователей, в 2008–2013 годах они завышали результаты внешнего независимого тестирования (ВНО). Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Полицейские выяснили, что подозреваемые имели доступ к информации Центра оценивания знаний о результатах ВНО. Благодаря этому они за деньги на протяжении 2008–2013 годов завышали результаты оценивания. Эта фальсификация позволила ряду выпускников поступить в вузы и учиться за счет государства.

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Следствие установило, что служебные лица Центра оценивания знания меняли результаты ВНО более 800 раз. Таким образом они нанесли ущерб государственному бюджету Украины на сумму более 7 млн грн. Эти средства были потрачены на обучение молодых людей, которых зачислили на бюджетную форму не по результатам конкурса, а в результате противоправного завышения результатов оценивания.

Также на Цензор.НЕТ: 48% выпускников не справилась с заданием из программы 8 класса сократить дробь при сдаче ВНО по математике, - директор УЦОКО Карандий.

"Участникам группировки инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней), а также ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины", – сказано в сообщении Нацполиции.

Фамилии должностных лиц в сообщении полиции не указаны.

Как сообщалось, в июле 2016 года Генеральная прокуратура Украины направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению бывшего директора УЦОКО Игоря Ликарчука, двух его заместителей и еще четырех человек в незаконном изменении результатов ВНО и присвоения госсредств.

Завышение результатов ВНО дало незаконные преимущества в доступе к высшему образованию сотням абитуриентов, преимущественно детям руководителей органов государственной власти высшего уровня, правоохранительных органов, работников системы образования, народных депутатов Украины и их помощников, а также ограничило возможность получения образования талантливой молодежью, которая имела на это законное право.

По версии следствия, руководство УЦОКО с целью личного обогащения и карьерных соображений в 2008 году создало преступную организацию, которая завышала результаты оценивания абитуриентов путем внутреннего вмешательства в компьютерные системы. Так, в 2014–2015 годах следствие установило завышение результатов ВНО более 200 человек, а всего с 2008 года – около 2000.

Кроме того, руководство УЦОКО намеренно не обеспечило создание комплексной системы защиты информации, предусмотренной законом Украины "О защите информации в Информационно-телекоммуникационных системах" и публично отрицало возможность вмешательства в результаты ВНО.

"В ходе досудебного расследования установлена непричастность к завышению результатов оценки должностных лиц Донецкого, Львовского, Днепропетровского и Херсонского региональных центров оценивания качества образования, большинства работников УЦОКО, почти все противоправные действия совершались руководством Центра", – заявляли в Генпрокуратуре.

Летом 2016 года было завершено досудебное расследование по фактам создания преступной организации, присвоения и легализации бюджетных средств в сумме более 4 млн грн, завышения результатов ВНО в 2014-2015 годах.

Материалы досудебного расследования по завышению результатов ВНО в 2008–2013 были выделены в отдельное производство.

Источник: https://censor.net.ua/n3086287
 
 
 Топ комментарии
 
Отаке "незалежне оцінювання"
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Система освиті - полностью гнилая.
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Ага, общался с "ПроЗорро"... Точняк, тупая система, люди куда прозорливей!
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А какая в Украине нет ?
Вы думаете система распределения дел в судах, или система видеофиксации нарушений, или избирательная работает по другому ?
Все эти системы стоят миллиарды, но по сути все лишь дополнительный инструмент выкачки денег из бюджета, а чиновники как работали так и работают.
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Так всё МВД и все судьи прошли такое "оцинювання и полиграф", потрачено миллирды на переатестацию, оказалось все честные, взяток в жизни не брали.
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Назва походить від виразу "ніщо не залежується". Імхо.
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Невже? Оце так новина!
Але нинішній директор цього центру напевно так не робить! Без сумніву!
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Как полиция это опредилила？
Ничего личного, вот просто интересно
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По базе сохранены даты входа и изменения в оценках.
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Ярослав, смени проксю, глаза режет та тряпка
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Та мне тоже, но только под Кацапской ссаной тряпкой музло в ВК доступно, остальным странам платно Центр оцінювання знань роками завищував результати ЗНО, збиток державі - понад 7 млн ​​гривень, - поліція - Цензор.НЕТ 3811
Ладно. Буду стараться на Цензор заходить без этого дерьма
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В школе Вам дали документ что у Вас 70 баллов по ЗНО, а в ВУЗ Вы сдали что 130.
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Ярослав, Саша, так это же конкретное палево 89 лэвэла.
Блин, в стране правят полнейшие придурки, я был в ужасе, сейчас вообще почти в коме
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Радует только то, что в Рахе еще хуже чем в Украине
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А нах*ра вообще нужно тестирование, когда у тебя детки за бугром учатся? Центр оценивания знаний годами завышал результаты ВНО, ущерб государству - больше 7 млн гривен, - полиция - Цензор.НЕТ 5316 Центр оценивания знаний годами завышал результаты ВНО, ущерб государству - больше 7 млн гривен, - полиция - Цензор.НЕТ 5316
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скорее всего поступить здесь, а потом по программе за бюджетные деньги свалить за кордон
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Ну надо же как-то бабло с других собирать... Центр оценивания знаний годами завышал результаты ВНО, ущерб государству - более 7 млн гривен, - полиция - Цензор.НЕТ 6735
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"незалежне оцінювання" - халепа!
электронный реестр, вместо БТИ - а там такая карусель... затошнит в первом же кабинете
система "прозоро"... - ну...мы же хитрее
е-декларации - сказки Венского леса для аленей
субсидии - бездонный мешок, на законных основаниях... но не для аленей
тарифы - нет еще термина, чтобы высказаться... Роттердам++ (поделенный на слоги...)
ну и само "покращення" - вроде оно как бы есть, статистически, а вроде бы как бы и... алени
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Ага, общался с "ПроЗорро"... Точняк, тупая система, люди куда прозорливей!
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Только хотела сказать, что я уже представляю себе, что там с субсидиями делается! Это ж бездонное дно! Или днище ((
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Чёт не сходится, маловато... Где ж остальное бабло?
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кто бы сомневался, что при яныке такое твориься. Главное что бы сейчас такого небыло.
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ЗНО вводили при Вакарчуке-папе. Это я точно помню. Еще пели на всех углах ему дифирамбы. Вот, мол, как теперь хорошо все будет.
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Януковича ненавижу, но справедливости ради: "Президент В. А. Ющенко Указом от 4 июля поручил Министерству образования и науки Украины на протяжении 2005-2006 годов осуществить переход к проведению вступительных испытаний в высшие учебные заведения путём ВНО. Постановлением Кабинета Министров Украины № 1312 от 31 декабря был образован Украинский центр оценивания качества образования и установлено, что ВНО учебных достижений выпускников учебных заведений системы общего среднего образования, которые изъявили желание поступать в вуз, является государственной итоговой аттестацией и вступительным испытанием в эти учреждения". Такие дела...
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Ущерб государству они и возместить могут, так как сами - то брали деньги в тысячах долларов за каждого. Не знаю, конечно, цену вопроса, так как никому денег за поступление не платила и в будущем не собираюсь . Но, думаю, не меньше пяти тысяч за поступление на бюджет
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЦентр оценивания знаний годами завышал результаты ВНО, ущерб государству - более 7 млн гривен, - полиция
 
 
 
 
 
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