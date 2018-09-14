 Муж судьи, избиравшей мне меру пресечения, является фигурантом расследования НАБУ, - Омелян

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Омелян написал на своей странице в Фейсбуке.

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"С судом был откровенный риск. Дело против мужа судьи находится на рассмотрении НАБУ. Именно она подписывала все санкции НАБУ по моему делу. Именно ее автоматическая система определила рассматривать предохранительную санкцию по мне. И суд решил заседать на следующий день после вручения мне подозрения. Удивительное совпадение и фантастическая оперативность. Но мы приняли решение не просить отвода судьи, чтобы ни у кого не сложилось впечатление, что мы чего-то боимся, и надеяться на независимость решение, которое оказалось компромиссным", - заявл министр.

По словам Омеляна, его удивило изъятие паспортов.

"Единственное, что искренне удивило, это изъятие паспортов. Видимо, кому-то очень не хочется, чтобы я ездил в командировку с рассказами об успехах реформ, в том числе антикоррупционных. На этом этапе детективы НАБУ пообещали не запрещать мне служебные поездки. Работаем в новом разрешительном формате, когда, как работать министру решает далеко не он.

Глава Мининфраструктуры сообщил, что на расследование в отношени его было потрачено больше средств, чем сумма незаконоого обогащения, которое ему приписывают.

"1,5 года работы 8 или 14 детективов, с зарплатой выше 40 000 грн месяц, чтобы в суде зачитывать смс, как я просил водителя купить зимнюю резину, фото машин в моем телефоне, или как работает система Рубеж и геолокация. А неслыханное обогащение в 750 000 грн с 2000 до 2015 лет, которое нарисовали на колене - вообще заслуживает бурных аплодисментов. Правда, на расследование всех этих "преступлений" НАБУ уже потратила больше в десятки раз. Но кого это интересует, когда дело не о действиях министра, а против министра".



Также Омелян заявил, что его до сих пор не допросили по сути его обращений по коррупции в "Укрзализныце.

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"Искренне, эмоционально впечатление сегодня было, как я на похоронах. Похоронах НАБУ. И противно, что все это действо сопровождается одобрительными возгласами Портнова, Лукаш и прочих", - добавил он, выразив благодарность поддержавших его политикам.

Напомним, 13 сентября сотрудники НАБУ вручили министру инфраструктуры Омеляну подозрение за "незаконное обогащение" десять лет назад, "пользование или приобретения" машины для брата и недекларирование проживания в доме в течение двух недель 2016 года.

Сам министр заявил о сотрудничестве руководства Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) с украинскими политиками и намерении подать на бюро в суд. Он категорически отверг коррупционные обвинения в своей адрес и заявил, что не будет подавать в отставку с должности.

В свою очередь, в НАБУ назвали заявления министра Омеляна о предъявленном ему подозрении "манипуляцией фактами".

Сегодня, 14 сентября, Соломенский районный суд города Киева решил отпустить министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна на поруки.