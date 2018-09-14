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Все про:суд (21323) США (14158) Манафорт (106)

 Бывший руководитель штаба Трампа Манафорт признал свою вину в сговоре против Соединенных Штатов

Он пошел на сделку со следствием, чтобы избежать второго судебного процесса.

Пол Манафорт, экс-руководитель штаба будущего президента США Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании 2016 года, частично признал свою вину, сообщило агентство Bloomberg в пятницу. Об этом Цензор.НЕТ информирует со ссылкой на Интерфакс.

Признание было сделано Манафортом, чтобы избежать второго судебного процесса по его делу.

"Манафорт согласился признать себя виновным в сговоре против Соединенных Штатов, а также в сговоре с целью препятствовать правосудию посредством оказания влияния на свидетелей. Он также согласился на отчуждение части своей собственности (для покрытия ущерба – ред.)", – говорится в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Связанный с Манафортом пиарщик Паттен, лоббировавший интересы "Оппоблока", предстал перед судом и согласился сотрудничать со следствием.

Агентство отмечает, что пока неизвестно, будет ли Манафорт сотрудничать со спецпрокурором США Робертом Мюллером в рамках дела о предполагаемом российском вмешательстве.

Напомним, первый суд над 69-летним Полом Манафортом касался миллионов долларов, которые он заработал, консультируя Януковича и пророссийскую Партию регионов. Суд присяжных признал его виновным в пяти обвинениях по налоговому мошенничеству, а также в сокрытии иностранных банковских счетов и банковских махинациях. Манафорту грозит 10 лет заключения.

17 сентября должно было начаться судебное разбирательство обвинений против Пола Манафорта, касающееся его лоббистской и консультативной деятельности.

Правонарушения Манафорта были выявлены спецпрокурором Мюллером, который расследует предполагаемое вмешательство РФ в американские выборы 2016 года.

Также на Цензор.НЕТ: 8 фактов о деле Манафорта, которые стоит знать.

Источник: https://censor.net.ua/n3086283
 
   
 Топ комментарии
 
Ну шо мокшане?
По ходу Манафорт молчать не будет...
Ждите очередного прилета санкций за щеку)))
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Этот хоть признал свой сговор против США, а наши прокладки кремля оппоговноблок никогда не признают что они иуды и прокладки кремля, гадить будут до последнего пока не найдется кто-то кто либо их пересадит, либо вышвырнет нах в любимую говень
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Судя по тому, что около 70% рыгов перешли в БПП, то хз, если начнут копать глубоко, то вся БПП под санкции попадет...

бэ-пэ-пэ бэ-пэ пэ бэ-пэ-пэ
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Деньги. Их у него заберут. Ну и конечно For great justice!
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Судя по тому, что около 70% рыгов перешли в БПП, то хз, если начнут копать глубоко, то вся БПП под санкции попадет...

бэ-пэ-пэ бэ-пэ пэ бэ-пэ-пэ
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Ну шо мокшане?
По ходу Манафорт молчать не будет...
Ждите очередного прилета санкций за щеку)))
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а если следствие заинтересуется подробным образом всеми финансовыми отношениями с бэ-пэ-пэ бывшими рыгами?
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овощ думает, - это и мне грозило, если бы не сбежал.
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Этот хоть признал свой сговор против США, а наши прокладки кремля оппоговноблок никогда не признают что они иуды и прокладки кремля, гадить будут до последнего пока не найдется кто-то кто либо их пересадит, либо вышвырнет нах в любимую говень
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https://www.youtube.com/wat...
МОСКВА
СРОЧНО! 🔴Беспредел полиции на сходе жителей против произвола группы ПИК. Москва. #LIVE
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Китайские банки присоединились к санкциям против России . Надежды российских властей на помощь Китая в преодолении санкций Запада постепенно разбиваются о суровую реальность, пишет сайт finanz.ru. 😂😂😂😂😂😂😂

https://charter97.org/ru/news/2018/9/14/305292/
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Скотина, для Украины ты, тварь, как например китаянка, что давала кроликов ногами(лично бы раздробил)(и не только кроликов), снимая это извращение на видеокамеру, и т.д.
То есть, Китай понес из-за этого существа потери, которые ... можно представить так: миллиард плевков в морду этой твари.
Справедливо бы было. Подпись - майор скотогрызлов, Служба внешней пупуляции медуз и прочих серверов
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У буцигарню! Років на 300.
Хоча за примірну поведінку років через 250 можна випустити...
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"Лучше в клифту лагерном на лесосеке,чем в костюмчике у Фокса на пере"...(с)
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За такие признания в Техасе сюдой садют, а про сделку забывают :Бывший руководитель штаба Трампа Пол Манафорт признал свою вину в сговоре против Соединенных Штатов - Цензор.НЕТ 3275
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Так против США это - ГОСИЗМЕНА,... Каким по счету президентом США подвергшимся импичменту он станет??
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мабуть це дуже складно і довго
його контролюватимуть, а вже потім позбудуться.
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Не станет...будет дергаться на ниточках у ВПК
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Камазы а раиском посольстве заказывает....
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За Манафортом підуть усі із пр, що з ним співробітничали.
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куди вони підуть ? в нас нажаль не американські правохоронні органи..
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Мюллер вычистит все пророссийкое 💩 у власти..
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Петя розколеться набагато швидше, коли ФБР його візьме за матню
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Я вот все думаю. А куда он драпать будет? Наверно к пингвинам в Антарктиду.
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По совокупности 350 лет тюрьмы. А можно заменить электростулом, можно астенезию укольчиком или хорошим веселым газом, смотря в каком штате это чудо прописано.
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Як Овоч, до своїх торгових партнерів з кремля
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а там уже и до импичмента рыжкго не далеко
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Г-н Трамп - мои соболезнования. Сухарики передать?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомБывший руководитель штаба Трампа Манафорт признал свою вину в сговоре против Соединенных Штатов
 
 
 
 
 
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