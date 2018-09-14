 Бывший руководитель штаба Трампа Манафорт признал свою вину в сговоре против Соединенных Штатов

Пол Манафорт, экс-руководитель штаба будущего президента США Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании 2016 года, частично признал свою вину, сообщило агентство Bloomberg в пятницу. Об этом Цензор.НЕТ информирует со ссылкой на Интерфакс.

Признание было сделано Манафортом, чтобы избежать второго судебного процесса по его делу.

"Манафорт согласился признать себя виновным в сговоре против Соединенных Штатов, а также в сговоре с целью препятствовать правосудию посредством оказания влияния на свидетелей. Он также согласился на отчуждение части своей собственности (для покрытия ущерба – ред.)", – говорится в сообщении.

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Агентство отмечает, что пока неизвестно, будет ли Манафорт сотрудничать со спецпрокурором США Робертом Мюллером в рамках дела о предполагаемом российском вмешательстве.

Напомним, первый суд над 69-летним Полом Манафортом касался миллионов долларов, которые он заработал, консультируя Януковича и пророссийскую Партию регионов. Суд присяжных признал его виновным в пяти обвинениях по налоговому мошенничеству, а также в сокрытии иностранных банковских счетов и банковских махинациях. Манафорту грозит 10 лет заключения.

17 сентября должно было начаться судебное разбирательство обвинений против Пола Манафорта, касающееся его лоббистской и консультативной деятельности.

Правонарушения Манафорта были выявлены спецпрокурором Мюллером, который расследует предполагаемое вмешательство РФ в американские выборы 2016 года.

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