 Решение Апелляционного суда Англии по "долгу Януковича" является выдающейся победой нашего государства, - Минфин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявляет пресс-служба Министерства финансов.

"Сегодня Апелляционный суд Англии объявил долгожданное решение по апелляции Украины на решение, постановленное судьей Блэром в марте 2017 года в порядке упрощенного производства в пользу России по делу в отношении так называемого "российского долга". Отмена предыдущего решения и предоставление Украине возможности представить свою защиту в полном объеме в суде первой инстанции - выдающаяся победа Украины", - отметили в министерстве.

В министерстве напомнили, что решение Апелляционного суда было принято по результатам слушания апелляции Украины, которое прошло в Лондоне с 22 по 26 января 2018 года. Россия привела все возможные аргументы для того, чтобы избежать ответственности за свои действия. Однако Апелляционный суд единодушно решил, что английский суд должен провести полное и открытое судебное разбирательство позиции Украины.

По результатам рассмотрения Апелляционным судом Англии жалобы Украины на решение английского суда первой инстанции Украина выиграла по вопросу необходимости рассмотрения аргументов по принуждению в полном процессе и по вопросу необходимости постоянного приостановления производства, если бы английский суд пришел к выводу о невозможности рассмотрения аргументов Украины о принуждении, подчеркнули в Минфине.

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Однако, как пояснили в заявлении, Украина проиграла по вопросам дееспособности, полномочий, косвенных условий и контрмер, а также по вопросу наличия других веских оснований для полного судебного разбирательства.

Решение английского суда первой инстанции, вынесенное в порядке упрощенного производства, отменено полностью.

Как отметила и.о. министра финансов Оксана Маркарова, единодушные выводы Апелляционного суда дают теперь Украине возможность представить перед судом свою давно отстаиваемую позицию о том, что соглашения в отношении еврооблигаций на сумму 3 миллиарда долларов США являются ничтожными и не подлежат принудительному исполнению. "Украина приветствует предоставленную возможность в полном объеме представить и доказать свою позицию о неправомерности действий России. Россия должна нести ответственность за свои международно-противоправные деяния, и английский суд четко дал понять, что не будет уклоняться от принятия решения в этом вопросе", - сказала Маркарова.

В министерстве пояснили, что Апелляционный суд также предоставил разрешение обеим сторонам обжаловать это решение в Верховном Суде Великобритании. Однако Украина уверена, что ей удастся убедить Верховный Суд признать и оставить в силе выводы Апелляционного суда. "В любом случае Украина с нетерпением ждет возможности вскоре заявить свои доводы и предоставить доказательства произвольных актов агрессии России во время полного и открытого рассмотрения дела в английском суде", - заявили в Минфине.

Напомним, сегодня, 14 сентября, Апелляционный суд Англии отправил на новое рассмотрение решение по иску о взыскании с Украины в пользу России задолженности по евробондам на $3 млрд, выпущенным в 2013 году в рамках договоренностей Виктора Януковича и российского президента Владимира Путина.