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 Политика Украины, За рубежом
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 Решение Апелляционного суда Англии по "долгу Януковича" является выдающейся победой нашего государства, - Минфин

Решение Апелляционного суда Англии вернуть дело в отношении "долга Януковича" в суд первой инстанции даст возможность Украине представить свою защиту в полном объеме, и является выдающейся победой нашего государства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявляет пресс-служба Министерства финансов.

"Сегодня Апелляционный суд Англии объявил долгожданное решение по апелляции Украины на решение, постановленное судьей Блэром в марте 2017 года в порядке упрощенного производства в пользу России по делу в отношении так называемого "российского долга". Отмена предыдущего решения и предоставление Украине возможности представить свою защиту в полном объеме в суде первой инстанции - выдающаяся победа Украины", - отметили в министерстве.

В министерстве напомнили, что решение Апелляционного суда было принято по результатам слушания апелляции Украины, которое прошло в Лондоне с 22 по 26 января 2018 года. Россия привела все возможные аргументы для того, чтобы избежать ответственности за свои действия. Однако Апелляционный суд единодушно решил, что английский суд должен провести полное и открытое судебное разбирательство позиции Украины.

По результатам рассмотрения Апелляционным судом Англии жалобы Украины на решение английского суда первой инстанции Украина выиграла по вопросу необходимости рассмотрения аргументов по принуждению в полном процессе и по вопросу необходимости постоянного приостановления производства, если бы английский суд пришел к выводу о невозможности рассмотрения аргументов Украины о принуждении, подчеркнули в Минфине.

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Однако, как пояснили в заявлении, Украина проиграла по вопросам дееспособности, полномочий, косвенных условий и контрмер, а также по вопросу наличия других веских оснований для полного судебного разбирательства.

Решение английского суда первой инстанции, вынесенное в порядке упрощенного производства, отменено полностью.

Как отметила и.о. министра финансов Оксана Маркарова, единодушные выводы Апелляционного суда дают теперь Украине возможность представить перед судом свою давно отстаиваемую позицию о том, что соглашения в отношении еврооблигаций на сумму 3 миллиарда долларов США являются ничтожными и не подлежат принудительному исполнению. "Украина приветствует предоставленную возможность в полном объеме представить и доказать свою позицию о неправомерности действий России. Россия должна нести ответственность за свои международно-противоправные деяния, и английский суд четко дал понять, что не будет уклоняться от принятия решения в этом вопросе", - сказала Маркарова.

В министерстве пояснили, что Апелляционный суд также предоставил разрешение обеим сторонам обжаловать это решение в Верховном Суде Великобритании. Однако Украина уверена, что ей удастся убедить Верховный Суд признать и оставить в силе выводы Апелляционного суда. "В любом случае Украина с нетерпением ждет возможности вскоре заявить свои доводы и предоставить доказательства произвольных актов агрессии России во время полного и открытого рассмотрения дела в английском суде", - заявили в Минфине.

Напомним, сегодня, 14 сентября, Апелляционный суд Англии отправил на новое рассмотрение решение по иску о взыскании с Украины в пользу России задолженности по евробондам на $3 млрд, выпущенным в 2013 году в рамках договоренностей Виктора Януковича и российского президента Владимира Путина.

Источник: https://censor.net.ua/n3086281
 
   
 Топ комментарии
 
Это просто лишний показывает, как маленькая Украина может нагибать большую Россию, когда у власти правильные люди. И не расшаркиваться перед Хуйлом, подписывая кабальные контракты... Решение Апелляционного суда Англии по "долгу Януковича" является выдающейся победой нашего государства, - Минфин - Цензор.НЕТ 4076
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Ага. Позиционируют вроде суд выиграли. Хотя пока добились права предоставить в суде свои аргументы.
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Нет. Украина не маленькая. Украина самая большая страна Европы.
"Маленькой" ее вовсю стараются сделать мокшанские шестерки.
А Украина доказывает, и доказала, что ей вполне по силам поставить на место зарвавшегося мокшанского гопника.
И визги-вскуареки подфуйловских шестерок про: "жыдобандеровскую власть Порошенка ", подтверждает это.

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Ага. Позиционируют вроде суд выиграли. Хотя пока добились права предоставить в суде свои аргументы.
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премию по три ляма, срочно! Я требую
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если бы слесарю давали премию за его непосредственную работу, учитывая, что слесарь, поменяв качественно кран или трубу, обезопасив жильцов от развала дома и ремонтов, то я бы понял, а эти клещи получают и так не малые деньги за свою РАБОТУ
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Жизнь Вити ОВОЩА снова под угрозой)
Вы прикинте если его как свидка вызовут в Лондон...как быстро ему натрут копыта новичком?)))
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Это просто лишний показывает, как маленькая Украина может нагибать большую Россию, когда у власти правильные люди. И не расшаркиваться перед Хуйлом, подписывая кабальные контракты... Решение Апелляционного суда Англии по "долгу Януковича" является выдающейся победой нашего государства, - Минфин - Цензор.НЕТ 4076
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Нет. Украина не маленькая. Украина самая большая страна Европы.
"Маленькой" ее вовсю стараются сделать мокшанские шестерки.
А Украина доказывает, и доказала, что ей вполне по силам поставить на место зарвавшегося мокшанского гопника.
И визги-вскуареки подфуйловских шестерок про: "жыдобандеровскую власть Порошенка ", подтверждает это.

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Это в твоих влажных мечтах Украина - маленькая, свинособака.
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Минфину - А согласитесь......как и ожидалось?
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Выдающаяся победа совпала с публичным унижением ЮК хуйловскими фраерами по делу скрипалей. Хорошее стечение обстоятельств
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Премию себе выпишите. Миллионов 300...
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По ходу одна победа за другой... И все выдающиеся.
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Да,похоже хрен вы получите,а не 3 лярда, мордва позорная...
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та не пистите "выдающиеся финансисты" - всё начинается с нуля..., лучше озвучьте скоко уже пошло десятков лямов на судебные издержки...и сколько ещё уйдёт...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРешение Апелляционного суда Англии по "долгу Януковича" является выдающейся победой нашего государства, - Минфин
 
 
 
 
 
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