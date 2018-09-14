 КПВВ "Каланчак" и "Чаплинка", закрытые после отравления в Армянске, возобновляют свою работу на админгранице с оккупированным Крымом

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
Операции по осуществлению пропуска лиц и транспорта через админминграницу пограничники Херсонского отряда начнут в 10.00.
Напомним, из-за опасной экологической ситуации, сложившейся на заводе "Титан" на территории оккупированной АР Крым, было принято решение о временном прекращении работы этих контрольных пунктов въезда-выезда.
"Государственная пограничная служба продолжит отслеживать ситуацию. В случае ухудшения ситуации и возникновения угрозы жизни и здоровью мирного населения может снова быть принято отдельное решение о прекращении осуществления пропуска граждан через КПВВ", - говорится в сообщении.
Напомним, в конце августа появилась информация о том, что с химзавода из-за жары начали испаряться вредные вещества. Пограничники Херсонского отряда обнаружили превышенное содержание химических веществ в воздухе.
Оккупационные власти Крыма объявили, что завод "Крымский титан" будет остановлен на две недели. Детей дошкольного и школьного возраста массово вывозят из города.
Президент Украины Петр Порошенко пригласил детей из Армянска оздоровится в Херсонской области. Вместе с тем, по данным Херсонской ОГА, в зависимости от ветра 6 сел на Херсонщине попадают в зону действия выбросов с завода "Титан". По состоянию на 11 сентября, из-за выбросов с "Титана" с юга Херсонщины эвакуированы 405 детей.