 Украинцев, относящих себя к верующим УПЦ КП, почти втрое больше, чем верующих УПЦ МП, - опрос КМИС, СОЦИС и Центра Разумкова. ИНФОГРАФИКА

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного совместно Киевским международным институтом социологии, Центром Разумкова и центром "Социс", передает Цензор.НЕТ.

Согласно обнародованным результатам социсследования, 68,8% опрошенных назвали себя православными, 9,6% - христианами, 8,5% - греко-католиками, 1,2% - протестантами, 1% - римо-католиками. При этом 9% опрошенных заявили, что не исповедуют никакую веру.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Они хотят довести нашу Украину до такого состояния, до которого довели Византийскую империю: великая держава стала Турцией, и вера там не православная, - Онуфрий. ВИДЕО

Вместе с тем, 45,2% от респондентов, которые назвали себя православными, заявили, что относят себя к УПЦ-КП, к прихожанам УПЦ (Московского патриархата) причисляют себя 16,9% респондентов, к Украинской автокефальной православной церкви - 2,1%. 33,9% респондентов сказали, что не относят себя ни к какой церкви, заявив: "я просто православный".

Опрос проводился в период с 30 августа по 9 сентября 2018 г. Метод сбора первичной социологической информации - стандартизированное интервью "face-to-face" по месту жительства респондентов. Опрос проводился по выборке, которая представляет взрослое население Украины в целом, по таким признакам как: пол, возраст (от 18 лет), разделение на регионы и тип поселения (город / село). Всего были опрошены 10 005 респондентов.