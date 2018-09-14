 Украинцев, относящих себя к верующим УПЦ КП, почти втрое больше, чем верующих УПЦ МП, - опрос КМИС, СОЦИС и Центра Разумкова. ИНФОГРАФИКА

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного совместно Киевским международным институтом социологии, Центром Разумкова и центром "Социс", передает Цензор.НЕТ.
Согласно обнародованным результатам социсследования, 68,8% опрошенных назвали себя православными, 9,6% - христианами, 8,5% - греко-католиками, 1,2% - протестантами, 1% - римо-католиками. При этом 9% опрошенных заявили, что не исповедуют никакую веру.
Вместе с тем, 45,2% от респондентов, которые назвали себя православными, заявили, что относят себя к УПЦ-КП, к прихожанам УПЦ (Московского патриархата) причисляют себя 16,9% респондентов, к Украинской автокефальной православной церкви - 2,1%. 33,9% респондентов сказали, что не относят себя ни к какой церкви, заявив: "я просто православный".
Опрос проводился в период с 30 августа по 9 сентября 2018 г. Метод сбора первичной социологической информации - стандартизированное интервью "face-to-face" по месту жительства респондентов. Опрос проводился по выборке, которая представляет взрослое население Украины в целом, по таким признакам как: пол, возраст (от 18 лет), разделение на регионы и тип поселения (город / село). Всего были опрошены 10 005 респондентов.
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2018/09/14/117280/gostajna-rossii--pod-peterburgom-nashli-kladbische-naspekh-pokhoronennoj-russkoj-soldatni.shtml
2 год ·
Вот я сижу и смотрю на два процесса.
В рамках первого процесса Нафтогаз сношает Газпром. Газпром визжит, как сучка.
В рамках второго процесса Вселенский патриархат с украинской подачи смиряет РПЦ. РПЦ стенает, как самочинное сборище.
Оба процесса любы мне и лепы оку моему. В обоих процессах утырки из рязанских долбеней, которые еще вчера ходили гоголем, гордо оттопыривая нижнюю губу, сейчас визжат "Как на...?!", совершая многочисленные судорожные телодвижения и усугубляя свою ситуацию.
Первый процесс решает стратегическую проблему моей страны, которая началась в 1970-х и остро встала в начале нулевых. Он делает мою страну экономически независимой и обрубает цепь, которой она прикована к бывшему оккупанту.
Второй процесс решает стратегическую проблему моей страны, которая началась в 1680-х и остро встала сразу же. Он делает мою страну идеологически независимой и обрубает цепь, которой она прикована к бывшему оккупанту.
Это все происходит одновременно, вот здесь и вот сейчас. Я дышать боюсь в некоторые моменты.
Тем не менее, некоторые мои сограждане ходят в позе "а чо такое?". А шо? Отчего Нафтогаз себе премии понавыписывал? И шо за Томос такой, ну, подумаешь.
Мне кажется, если бы в следующую среду киевское Динамо обыграло московский Спартак в каком-нибудь матче, они бы прыгали, радовались и напились. Хотя это никак не скажется на их жизни и жизни страны. То, что происходит сейчас - это как если бы Динамо тысячу, десять тысяч раз побеждало Спартак. На его поле. На глазах у Путина. Под многогласное ла-ла-ла-ла. С той лишь разницей, что то, что происходит сейчас, будет иметь для нас далеко не только имиджевые, но и самые что ни на есть практические выгоды.
Люди. Вы иррациональны.
если уж верить - то в БОГА.
а если ты уж веришь в БОГА, находясь на территории Украины, то и приходы должны быть украинского подчинения, а не принадлежащие потомкам татаро-монгол.
Які ще можуть бути питання ???
В смысле человек, принадлежащий к конкретной Церкви, это тот кто участвует в церковной жизни, а не посещает церковь пару раз в год по праздникам
В этом плане у протестантов численность должна быть в разы выше
Я тільки в цьому році поцікавився, який це патріархат.
Виявився український
Здесь каждый хочет, что бы именно его кандидат имел 146%, но в остальных вопросах тут полная идилия с небольшим привкусом зрады.
вона монахіня )))
десь оберігають, а десь покарають
Кто такие рпц после Томоса? мелкая церковь из второго десятка с нищими приходами, в стране, где более 50% - НЕ христиане...
Отговорки так у нас нет УПЦ КП, это не отговорки. Нет, добивайтесь, чтобы была такая церковь. Но вы не можете ходить в УПЦ МП потому что КП нет, если считаете МП неправильной церковью враждебного Украине государства. Не нужно иллюзий в этом вопросе.
У вашей соевой команды совсем остатки разума посыпались после рейтинга юльки, гы😀
-МП-
Епархий 53
Учебных заведений 22
Монастырей 191
Приходов 11 358
Священников 9573
Монахов и монахинь 5103
-КП-
Епархий 34
Учебных заведений 15
Монастырей 22
Приходов 2781
Священников 2182
К сожалению МП значительно крупнее. Как писал уже выше по целому ряду очевидных исторических причин. Но движение в правильном направлении уже началось. А с предоставлением автокефалии усилится и закончится полным исчезновением МП в Украине, как чуждого образования.
Ибо кто гордился от: 40% христоедов РПЦ имеет тут?
Морду в/на.низ, твари, и говорите что были неправы.
Или все-таки...(смеется, мне побоку, я не раб)... у нас почти шо на порядок больше рабов....?
передавай тогда привет пете алексеичу, ибо я отключа........
Например, храмы возле моего дома в центре Киева, на Печерске. Возле Лавры есть одна церковь КП. На последнюю пасху там было почти пусто, зато в лавре было не протолкнуться. И еще монастырь МП Введенский рядом есть. Он МП. Там тоже столпотворение было. Так что все не так радужно, как указано в этой статистике.