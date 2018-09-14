EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Отравление в Армянске
 Политика Украины, Общество
  3006  65
Все про:опрос (1572) религия (683) социология (362) УПЦ (675) УПЦ КП (391) Центр Разумкова (70) православие (131) СОЦИС (4) КМИС (40)

 Украинцев, относящих себя к верующим УПЦ КП, почти втрое больше, чем верующих УПЦ МП, - опрос КМИС, СОЦИС и Центра Разумкова. ИНФОГРАФИКА

68,8% украинцев называют себя православными, а 45,2% из них относит себя к Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного совместно Киевским международным институтом социологии, Центром Разумкова и центром "Социс", передает Цензор.НЕТ.

Согласно обнародованным результатам социсследования, 68,8% опрошенных назвали себя православными, 9,6% - христианами, 8,5% - греко-католиками, 1,2% - протестантами, 1% - римо-католиками. При этом 9% опрошенных заявили, что не исповедуют никакую веру.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Они хотят довести нашу Украину до такого состояния, до которого довели Византийскую империю: великая держава стала Турцией, и вера там не православная, - Онуфрий. ВИДЕО

Вместе с тем, 45,2% от респондентов, которые назвали себя православными, заявили, что относят себя к УПЦ-КП, к прихожанам УПЦ (Московского патриархата) причисляют себя 16,9% респондентов, к Украинской автокефальной православной церкви - 2,1%. 33,9% респондентов сказали, что не относят себя ни к какой церкви, заявив: "я просто православный".

Украинцев, относящих себя к верующим УПЦ КП, почти втрое больше, чем верующих УПЦ МП, - опрос КМИС, СОЦИС и Центра Разумкова 01

Украинцев, относящих себя к верующим УПЦ КП, почти втрое больше, чем верующих УПЦ МП, - опрос КМИС, СОЦИС и Центра Разумкова 02

Украинцев, относящих себя к верующим УПЦ КП, почти втрое больше, чем верующих УПЦ МП, - опрос КМИС, СОЦИС и Центра Разумкова 03

Украинцев, относящих себя к верующим УПЦ КП, почти втрое больше, чем верующих УПЦ МП, - опрос КМИС, СОЦИС и Центра Разумкова 04

Опрос проводился в период с 30 августа по 9 сентября 2018 г. Метод сбора первичной социологической информации - стандартизированное интервью "face-to-face" по месту жительства респондентов. Опрос проводился по выборке, которая представляет взрослое население Украины в целом, по таким признакам как: пол, возраст (от 18 лет), разделение на регионы и тип поселения (город / село). Всего были опрошены 10 005 респондентов.

Источник: https://censor.net.ua/n3086272
 
   
 Топ комментарии
 
Victor Tregubov

2 год ·

Вот я сижу и смотрю на два процесса.
В рамках первого процесса Нафтогаз сношает Газпром. Газпром визжит, как сучка.
В рамках второго процесса Вселенский патриархат с украинской подачи смиряет РПЦ. РПЦ стенает, как самочинное сборище.

Оба процесса любы мне и лепы оку моему. В обоих процессах утырки из рязанских долбеней, которые еще вчера ходили гоголем, гордо оттопыривая нижнюю губу, сейчас визжат "Как на...?!", совершая многочисленные судорожные телодвижения и усугубляя свою ситуацию.
Первый процесс решает стратегическую проблему моей страны, которая началась в 1970-х и остро встала в начале нулевых. Он делает мою страну экономически независимой и обрубает цепь, которой она прикована к бывшему оккупанту.
Второй процесс решает стратегическую проблему моей страны, которая началась в 1680-х и остро встала сразу же. Он делает мою страну идеологически независимой и обрубает цепь, которой она прикована к бывшему оккупанту.
Это все происходит одновременно, вот здесь и вот сейчас. Я дышать боюсь в некоторые моменты.
Тем не менее, некоторые мои сограждане ходят в позе "а чо такое?". А шо? Отчего Нафтогаз себе премии понавыписывал? И шо за Томос такой, ну, подумаешь.
Мне кажется, если бы в следующую среду киевское Динамо обыграло московский Спартак в каком-нибудь матче, они бы прыгали, радовались и напились. Хотя это никак не скажется на их жизни и жизни страны. То, что происходит сейчас - это как если бы Динамо тысячу, десять тысяч раз побеждало Спартак. На его поле. На глазах у Путина. Под многогласное ла-ла-ла-ла. С той лишь разницей, что то, что происходит сейчас, будет иметь для нас далеко не только имиджевые, но и самые что ни на есть практические выгоды.
Люди. Вы иррациональны.
 показать весь комментарий
 
Вот эти к кому себя относят ? ГОСТАЙНА РОССИИ. Под Петербургом нашли кладбище наспех похороненной русской солдатни

https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2018/09/14/117280/gostajna-rossii--pod-peterburgom-nashli-kladbische-naspekh-pokhoronennoj-russkoj-soldatni.shtml
 показать весь комментарий
 
к прихожанам УПЦ (Московского патриархата) причисляют себя 16,9% респондентов

Які ще можуть бути питання ???
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Хотелось бы знать, что это правда.
 показать весь комментарий
 
 
была ватокифалия а теперь будет автокифалия......
 показать весь комментарий
 
 
я бы даже сказал была ватофикалия
 показать весь комментарий
 
 
Вот эти к кому себя относят ? ГОСТАЙНА РОССИИ. Под Петербургом нашли кладбище наспех похороненной русской солдатни

https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2018/09/14/117280/gostajna-rossii--pod-peterburgom-nashli-kladbische-naspekh-pokhoronennoj-russkoj-soldatni.shtml
 показать весь комментарий
 
 
это сирийские в перемешку с лугандонскими чвкашники - ихтамнеты.......
 показать весь комментарий
 
 
Почему нет новостей о спуске на воду десантно-штурмового катера проекта 58181 и выигранной апелляции в Лондоне? Украинцев, относящих себя к верующим УПЦ КП, почти втрое больше, чем верующих УПЦ МП, - опрос КМИС, СОЦИС и Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 9617
 показать весь комментарий
 
 
Victor Tregubov

2 год ·

Вот я сижу и смотрю на два процесса.
В рамках первого процесса Нафтогаз сношает Газпром. Газпром визжит, как сучка.
В рамках второго процесса Вселенский патриархат с украинской подачи смиряет РПЦ. РПЦ стенает, как самочинное сборище.

Оба процесса любы мне и лепы оку моему. В обоих процессах утырки из рязанских долбеней, которые еще вчера ходили гоголем, гордо оттопыривая нижнюю губу, сейчас визжат "Как на...?!", совершая многочисленные судорожные телодвижения и усугубляя свою ситуацию.
Первый процесс решает стратегическую проблему моей страны, которая началась в 1970-х и остро встала в начале нулевых. Он делает мою страну экономически независимой и обрубает цепь, которой она прикована к бывшему оккупанту.
Второй процесс решает стратегическую проблему моей страны, которая началась в 1680-х и остро встала сразу же. Он делает мою страну идеологически независимой и обрубает цепь, которой она прикована к бывшему оккупанту.
Это все происходит одновременно, вот здесь и вот сейчас. Я дышать боюсь в некоторые моменты.
Тем не менее, некоторые мои сограждане ходят в позе "а чо такое?". А шо? Отчего Нафтогаз себе премии понавыписывал? И шо за Томос такой, ну, подумаешь.
Мне кажется, если бы в следующую среду киевское Динамо обыграло московский Спартак в каком-нибудь матче, они бы прыгали, радовались и напились. Хотя это никак не скажется на их жизни и жизни страны. То, что происходит сейчас - это как если бы Динамо тысячу, десять тысяч раз побеждало Спартак. На его поле. На глазах у Путина. Под многогласное ла-ла-ла-ла. С той лишь разницей, что то, что происходит сейчас, будет иметь для нас далеко не только имиджевые, но и самые что ни на есть практические выгоды.
Люди. Вы иррациональны.
 показать весь комментарий
 
 
тут зраду розводять, їм за це платять, а ти про практичні речі. тут вищать, що порох рівень життя не покращив, а на запитання "як він мав покращити?, пропадають.
 показать весь комментарий
 
Ты не на том ресурсе. Зато ты первый вчера узнал о возможном адюльтере киевского чиновника. То что он ее не трахнул - это важнее выигранного суда в Лондоне и Стокгольме вместе взятых.
 показать весь комментарий
 
Украинцев, относящих себя к верующим УПЦ КП, почти втрое больше, чем к УПЦ МП

если уж верить - то в БОГА.
а если ты уж веришь в БОГА, находясь на территории Украины, то и приходы должны быть украинского подчинения, а не принадлежащие потомкам татаро-монгол.
 показать весь комментарий
 
 
к прихожанам УПЦ (Московского патриархата) причисляют себя 16,9% респондентов

Які ще можуть бути питання ???
 показать весь комментарий
 
 
Странные какие-то цифры

В смысле человек, принадлежащий к конкретной Церкви, это тот кто участвует в церковной жизни, а не посещает церковь пару раз в год по праздникам

В этом плане у протестантов численность должна быть в разы выше
 показать весь комментарий
 
Мається на увазі в виду церква, в якій ви на Великдень святите ковбасу з яйцями.
Я тільки в цьому році поцікавився, який це патріархат.
Виявився український
 показать весь комментарий
 
 
а ця проблема виникла ще в 90-х, в 2004 піднімалась після помаранчевої революції.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Интересно, что когда эти же организации публикуют результаты опросов насчет кандидатов в президенты или рейтинги партий - в комментариях вопли и визги, что все эти опросы и организации куплены на корню и все это неправда. А когда они же публикуют приятные для аудитории результаты - таких вопросов не возникает. Сама последовательность...
 показать весь комментарий
 
 
последовотельность? на цензоре? в коментах? не не слышал!
 показать весь комментарий
 
 
Катенька, вам на россии это не понять.
Здесь каждый хочет, что бы именно его кандидат имел 146%, но в остальных вопросах тут полная идилия с небольшим привкусом зрады.
 показать весь комментарий
 
 
Якраз до центру Разумкова ніколи питань не було... Це як ваш Левада центр)
 показать весь комментарий
 
Мда, как чуть только поязвишь в комментариях над ветренностью общественного мнения на Цензоре, так сразу пишут намеки на якобы мои кацапские мотивы. А вы найдите новость, где центр Разумкова про кандидатов пишет - там каждый второй комментатор его в продажности обвиняет
 показать весь комментарий
 
 
Не через це, а через те, що немає українського прапорця біля ніка. І взагалі ніякого немає, значить через проксю. Оскільки цензор заборонено тільки в Рашці і більше ніде (превед роскомнадзору), то анонімайзер більше немає потреби використовувати нікому.
 показать весь комментарий
 
Це один з аргументів , котрий переконав Варфоломія.. Православних вірних УПЦ КП стає все більше й більше.. Вірні - зробили свій вибір..
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Хто в курсі, підкажіть - а лоліта д'як якого партіархату? У мене все.
 показать весь комментарий
 
 
Я вашою "лексикою" не користуюсь. Кого згадала про ту і написала.
 показать весь комментарий
 
 
ты бы мозгом своим научилась пользоваться и не получались бы случайные воспоминания, пнисутствовала бы логика, хоть женская, но какая ни какая логика
 показать весь комментарий
 
не тревожьте логику, в самом вопросе она напрочь отсутствует.
 показать весь комментарий
 
 
бачу
десь оберігають, а десь покарають
 показать весь комментарий
 
тут е форум педофілів, ти помилився іди на с.ру ресурси, судячи по їх дописах і президенту, то у них педофільські теми в ходу.
 показать весь комментарий
 
Любителям русского мира - в Украине не место !
 показать весь комментарий
 
 
Я - сторонник украинского мира, в котором нет ватного мира ибо они несовместимы.
 показать весь комментарий
 
Подушатали своим томосом и всей этой поповской темой. Подавляющее большинство украинцев о боге вспоминают два раза в год - На Рождество и на Пасху. И то, потому что выходной и повод накатить. А то Петруша в последнее время так раздухарился, что ему хоть тоже памятник рядом с Владимиром в Киеве ставь. Даже немножко повыше можно.
 показать весь комментарий
 
 
мелко плаваете.. Томос - это кастрация "великодержавности" мокшанцев и духовный возврат их на тот уровень, где они по факту обитают - в грязь и болото.
Кто такие рпц после Томоса? мелкая церковь из второго десятка с нищими приходами, в стране, где более 50% - НЕ христиане...
 показать весь комментарий
 
 
Люди ходять до тієї церкви, які є на їх території. Якщо в селі храм МП, то вимушені ходити туди. Без переділу власності не обійтися ніяк. Або треба будувати храми КП. І щоб вони були кращі. Зручніші. Дешевші. Цікавіші. Попи красивіші. Та ще й треба побороти таку штуку, як традиція. І щоб попи КП не грішили.
 показать весь комментарий
 
люди могут не ходить.. и тогда поп призадумается - на кой он нужен?
 показать весь комментарий
 
Люди не должны ходить в церковь, которая не соответствует их убеждениям, тем более, если считают ее церковью вражеского государства. Если ходят, значит в целом устраивает.
Отговорки так у нас нет УПЦ КП, это не отговорки. Нет, добивайтесь, чтобы была такая церковь. Но вы не можете ходить в УПЦ МП потому что КП нет, если считаете МП неправильной церковью враждебного Украине государства. Не нужно иллюзий в этом вопросе.
 показать весь комментарий
 
Украинцев, относящих себя к верующим УПЦ КП, почти втрое больше, чем верующих УПЦ МП, - опрос КМИС, СОЦИС и Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 11 Украинцев, относящих себя к верующим УПЦ КП, почти втрое больше, чем верующих УПЦ МП :
 показать весь комментарий
 
 
Опять таки не совсем корректный опрос. Глупо опрашивать так сказать светскую часть населения. Для которых всё православие сводится к походу один раз в год в ближайшую церковь с корзинкой на Пасху. В надежде, что перепадёт от Всевышнего здоровья, удачи и деньжат.))) Это опрос гражданской позиции, а не религиозных взглядов. Проще было сразу спросить вы за Киев или за москву. Понятно что соотношение будет вполне очевидным. А вот среди реальных верующих-постящихся, молящихся, ходящих крестными ходами, соотношение однозначно будет не столь радужным. И именно таких верующих и будут подбивать на смуту московские попы. И к этому власть должна быть готова.
 показать весь комментарий
 
сестра моей жены верующая, постится и все такое. В селе, где она живет, масковский сатанат, да и рядом тоже, так вот, когда она высказалась, что КП это правильно, ее чуть не разорвали те, кто ходит только на Пасху в церьковь, еле отбился.
 показать весь комментарий
 
кто отбился? сестра? ох уж эти офигительные истории...
 показать весь комментарий
 
У Москві проходить позачергове засідання священного синоду РПЦ, де вирішують, як реагувати на прибуття в Україну екзархів (представників) Вселенського патріарха, які повинні взяти участь в підготовці надання українській церкві автокефального статусу... Українців, які зазначають, що належать до вірян УПЦ КП, майже втричі більше, ніж вірян УПЦ МП, - опитування КМІС, СОЦІС і Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 7407.............................................................................................................................................Про це йдеться на сайті РПЦ.У засіданні повинен був брати участь глава Української Православної Церкви МП Онуфрій, проте він не зміг приїхати "за станом здоров'я", тому виступив по відеозв'язку."Сьогодні на порядку денному одне питання, пов'язане з реалізацією рішення Константинопольського Патріархату про направлення до України екзархів", - сказав глава РПЦ Кирило.За його інформацією, представники Вселенського патріархату вже прибули в Україну.У своєму виступі глава УПЦ МП Онуфрій заявив, що представники його церкви зустрічатися з екзархами не будуть, тому що, на думку Онуфрія, вони повинні були попросити у нього "благословення", перш ніж їхати в Україну."Ми з ними не зустрічалися і зустрічатися не маємо наміру, тому що вони сюди приїхали без нашого благословення. Як представники канонічної Церкви в Україні ми з ними спілкуватися не будемо, ну, а за тим, як розвиваються події, будемо стежити", - сказав Онуфрій ."На підставі повідомлення митрополита Онуфрія члени Синоду сьогодні приймуть рішення, що стосуються даної теми", - сказано в повідомленні РПЦ.Раніше "Прямий" повідомляв, У Москві терміново зібрався синод РПЦ щодо української автокефалії: перші заяви Українців, які зазначають, що належать до вірян УПЦ КП, майже втричі більше, ніж вірян УПЦ МП, - опитування КМІС, СОЦІС і Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 7407
 показать весь комментарий
 
идиот, я отбился, т.к. был рядом и все это видел и слышал.
У вашей соевой команды совсем остатки разума посыпались после рейтинга юльки, гы😀
 показать весь комментарий
 
у сектантов от шока, шо косатая с такой скоростью опять просырает выборы, атрофировалась способность излагать мысли Українців, які зазначають, що належать до вірян УПЦ КП, майже втричі більше, ніж вірян УПЦ МП, - опитування КМІС, СОЦІС і Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 7024та лабуда которую ты накалякал понятна только тебе
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
михуил, найди гыга и пудри ему то, что у него в черепушке, ок
 показать весь комментарий
 
Ну это как раз те, кто при опросе гражданской позиции, на вопрос "вы за Киев или москву?" ответили бы за москву или как минимум за Киев, но под москвой. )) Таких судя по опросу к счастью меньшинство. А вот по числу настоящих православных религиозных фанатиков московский патриархат к сожалению значительно опережает Киевский. И для этого есть целый ряд причин, которые только сейчас начинают устраняться.
 показать весь комментарий
 
ты не прав, очень многие верующие знакомые, у которых есть выбор патриархата, давно перешли в Киевский, еще в нулевых годах
 показать весь комментарий
 
Сухие цифры:
-МП-
Епархий 53
Учебных заведений 22
Монастырей 191
Приходов 11 358
Священников 9573
Монахов и монахинь 5103
-КП-
Епархий 34
Учебных заведений 15
Монастырей 22
Приходов 2781
Священников 2182
К сожалению МП значительно крупнее. Как писал уже выше по целому ряду очевидных исторических причин. Но движение в правильном направлении уже началось. А с предоставлением автокефалии усилится и закончится полным исчезновением МП в Украине, как чуждого образования.
 показать весь комментарий
 
Нужно было спросить еще в какую церковь ходите, когда вообще в последний раз были в церкви, соблюдаете ли церковные каноны ... Вот тогда было бы интересно узнать реальный процент верующих граждан всех конфессий вместе взятых. А то крестик нацепили, раз в год на Пасху в церковь сходили, кто-то может в прорубь нырнул и уже оп, истинно верущими стали Українців, які зазначають, що належать до вірян УПЦ КП, майже втричі більше, ніж вірян УПЦ МП, - опитування КМІС, СОЦІС і Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 8593
 показать весь комментарий
 
Ребят, следовательно ил кто-то брешет(лжет), или мы почти на порядок бОльшие рабы, чем..... те же "ихтамподохли".
Ибо кто гордился от: 40% христоедов РПЦ имеет тут?
Морду в/на.низ, твари, и говорите что были неправы.
Или все-таки...(смеется, мне побоку, я не раб)... у нас почти шо на порядок больше рабов....?
передавай тогда привет пете алексеичу, ибо я отключа........
 показать весь комментарий
 
"православные" российской церкви МП, вы теперь вдвойне неканоничны, то-есть раскольники, уплывающие со своими попами ФСБ к незнакомым берегам

Українців, які зазначають, що належать до вірян УПЦ КП, майже втричі більше, ніж вірян УПЦ МП, - опитування КМІС, СОЦІС і Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 4200
 показать весь комментарий
 
На самом деле это не совсем так. Люди не сильно разбираются в этом. УПЦ МП пишет на входе в свои храмы "Українська православна церква" без упоминания Московского патриархата. И большинство людей думает, что церковь действительно украинская. И по факту в церквях МП всегда намного больше людей, чем в церквях КП. Это видно невооруженным глазом. Мне некоторые люди доказывали, что Лавра принадлежит КП, т.к. там написано "Українська православна церква".
Например, храмы возле моего дома в центре Киева, на Печерске. Возле Лавры есть одна церковь КП. На последнюю пасху там было почти пусто, зато в лавре было не протолкнуться. И еще монастырь МП Введенский рядом есть. Он МП. Там тоже столпотворение было. Так что все не так радужно, как указано в этой статистике.
 показать весь комментарий
 
 
Не віруючий. Але 9/10 розрізню МП і КП по провідях. Як віруючі не розрізняють, хз. А вже після 4х років війни не поцікавтись в яку церкву ходиш...верх тупості (або інфантильності.)
 показать весь комментарий
 
по статистике так большинство верующих...а спросить когда последний раз на литургии был, ответят что-нибудь типо:"было дело - очень люблю эту пьесу в нашем драм.театре.." Так что на вопрос вы православный КП или МП? -"конеш КП ёпрст"
 показать весь комментарий
 
ці рейтингові контори себе дискредитували раніше,певно хочуть трохи себе реабілітувати не політичним рейтингом.
 показать весь комментарий
 
Церкви в моей жизни нет ( я , наивный , так думаю) , но тут вопрос принципиальный . Вата и гундяй идут в жопу .
 показать весь комментарий
 
11.5 млрд Евро в год от украинских приходов гундяевским ахфицерам в рясе для МП откуда валятся? Откуда такая истерика у МП от Томоса для УПЦ УП? Да именно оттуда. А то, что многие верующие просто не разделяли УПЦ на УП или МП патриархат, думаю очень близко к истине. И не потому, что симпатизировали церкви МП, а просто потому, что не придавали этому значения, а просто ходили в ближайшую православную церковь. Украинская православная церковь по количеству приходов превышает кол-во приходов во всей ростиковой федераске, а это пиздец часам
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинцев, относящих себя к верующим УПЦ КП, почти втрое больше, чем верующих УПЦ МП, - опрос КМИС, СОЦИС и Центра Разумкова. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
 вверх