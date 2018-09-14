 Жители села Подгорцы пытаются остановить техногенную катастрофу

Как стало известно, Киевская государственная городская администрация на основании документов: №1314, №1316, 1346, №1347 от 26.07.18г., приняла решение о продолжении функционирования полигона ТБО №5, хотя 27 октября 2016 г. Киевсовет под давлением общественности принял решение №301/1305, которое предполагало закрытие полигона до 1 октября 2018 года, сообщает УНИАН.

Короткий смысл вышеуказанных документов в том, что заказчиком сего мероприятия выступает ЧАО "Киевспецтранс", финансирование будет осуществляться не через поиск инвесторов (как предполагалось ранее), а за бюджет Киева в составе Программы экономического и социального развития.

Стоит сделать акцент на том, что речь идет даже не о программе экологического характера. Каким образом груда мусора повлияет на экономическое и социальное развитие – загадка для местных жителей. Целесообразнее для села будет именно закрытие полигона, что не только увеличит численность населения, но и станет более привлекательным для туризма и бизнеса.

Общая стоимость указанных в этих документах работ составляет – 144 млн грн. Это действительно космическая сумма, а ответственность за рациональное и целевое расходование государственных средств лежит на ЧАО "Киевспецтранс".

Активисты выражают недоверие относительно того, что такая сумма будет потрачена на полигон, а не на прихоти нечистоплотных чиновников. Доля истины в этом сомнении есть, ведь ежегодно из городского бюджета выделяли крупные суммы для укрепления стенок полигона (2013 г. – 60 млн. грн., 2015 г. – 16 млн. грн.). Никаких официальных документов подтверждающих, что деньги были использованы для модернизации полигона, жителям села не было предоставлено.

Документ №1314 от 26.07.18г. отдельной графой выделяет, что проект реконструкции полигона на 131 млн. гривен не требует общественного обсуждения. Говоря иначе, деньги уже выделили, и кто там, что думает по этому поводу, чиновников мало заботит.

Также стоит подчеркнуть, что согласно документу №1346 от 26.07.18г. площадка первой очереди полигона уже достигла своей проектной отметки. В случае дальнейшей нагрузки неминуемо возникнет угроза чрезвычайной ситуации техногенного характера, которая связана с неконтролируемым образованием фильтрата и его вытеканием в окружающую среду, разрушение дамбы и возникновением пожаров. Процесс накопления полигона поддается действию температур, концентрации газов, создание фильтрата, полету легких фракций отхода, распространению неприятного запаха, способствует размножению грызунов.

Киевские власти решают эту проблему путем укрытия карт полигона изолирующим слоем минерального грунта. Стоимость данной процедуры – 8 млн. грн.

Активисты пришли на полигон, чтобы выяснить, почему сами чиновники осознают неминуемую техногенную и экологическую катастрофу и ее последствия, но 26 июля 2018 г. приняли решение о том, что полигон продолжает дальше функционировать? Неужели слоя минерального грунта хватит для того, чтобы действительно решить все проблемы?

Жители села утверждают, что вся указанная информация есть на официальном сайте КГГА и с ней может ознакомиться каждый желающий.

Стоит напомнить, что первую славу полигон ТБО №5 обрел еще в конце 2012 г., когда жители села Подгорцы начали жаловаться на неприятный запах со стороны полигона и о ядовитой и опасной для здоровья и жизни проточной воде. И с каждым годом ситуация с экологией в селе ухудшалась, увеличилось количество больных раком среди местных жителей, особенно часто он стал появляться у детей.

И пока в 2016 г. столичные власти демонстрировали пассивность в отношении судьбы полигона, сельский голова – Сергей Кравченко напротив – проявлял к нему активный интерес. Кравченко еще в 2017 г. заявлял, что свалка продолжит работу, а рядом появится мусоросжигательный завод. На вопрос: "На какие деньги будет построен мусорозавод?" голова отвечал, что не компетентен в этих вопросах.

Как оказалось, на деньги налогоплательщиков он будет построен. Каждый житель Украины со своего собственного кармана заплатит деньги на то, чтобы вот такими официальными, но в тоже время темными схемами обогащалась "элита" украинского народа.

При таких "правителях" враги нам уже не нужны.