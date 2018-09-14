 Предприниматели не пострадают - Нацагентство про арест объектов одесского нардепа

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Gazeta.ua.

"Мы сделаем все возможное, чтобы ни один предприниматель не почувствовал никакого дискомфорта от вмешательства ГПУ и СБУ в их работу. Мы заинтересованы, чтобы предприятия работали, процветали и приносили пользу государству", - заявил представитель АРМА Андрей Потемкин.

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Напоминаем, сегодня киевские силовики в рамках расследования дела о коррупции арестовали 5 объектов, принадлежащих одесскомунардепу Леониду Климову. Это база отдыха "Золотой бугаз" в Грибовке, склады на улице Аэропортовский, 10, ЦУМ на Пушкинской, 72, паркинг на Пантелеймоновской, 21, и торговый центр на Пантелеймоновской, 88.

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