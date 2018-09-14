EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Отравление в Армянске
 Политика Украины, Экономика
  672  1
Все про:Одесса (5101) Климов (6) Нацагентство по возвращению активов (32)

 Предприниматели не пострадают - Нацагентство про арест объектов одесского нардепа

Как сообщили сегодня представители Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученных от коррупционных и других преступлений (АРМА), предприниматели, работающие в арестованных зданиях торгового центра возле Привоза и ЦУМа не пострадают. Арендная плата повышаться не будет. Управлять арестованными активами будет предназначена государством человек, а доходы будут поступать в госбюджет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Gazeta.ua.

"Мы сделаем все возможное, чтобы ни один предприниматель не почувствовал никакого дискомфорта от вмешательства ГПУ и СБУ в их работу. Мы заинтересованы, чтобы предприятия работали, процветали и приносили пользу государству", - заявил представитель АРМА Андрей Потемкин.

Смотрите: Государство получило почти 200 млн грн от реализации арестованного имущества коррупционеров, - АРМА. ВИДЕО

Напоминаем, сегодня киевские силовики в рамках расследования дела о коррупции арестовали 5 объектов, принадлежащих одесскомунардепу Леониду Климову. Это база отдыха "Золотой бугаз" в Грибовке, склады на улице Аэропортовский, 10, ЦУМ на Пушкинской, 72, паркинг на Пантелеймоновской, 21, и торговый центр на Пантелеймоновской, 88.

Также читайте: Печерский суд передал Межигорье в управление Нацагентству по розыску активов

Источник: https://censor.net.ua/n3086269
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
шо за "армата"？это какой по счету бесполезняк в борьбе с ветряными мельницами!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПредприниматели не пострадают - Нацагентство про арест объектов одесского нардепа
 
 
 
 
 
 вверх