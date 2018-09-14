 Заявления Лаврова о прекращении работы нормандского формата после ликвидации Захарченко были сказаны сгоряча: как заявил, так и отменил, - Кучма

"Лавров как заявил, так и отменил. Другие политики, в том числе российские и европейские, говорят другие вещи. Это он, как говорят сгоряча, ничего другого не будет. В том состоянии, в каком есть сейчас этот процесс на Донбассе, он и будет", - сказал Л.Кучма в кулуарах 15-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Укриана.

Он также отметил, что руководители государств "Нормандской четверки" (Германия, Франция, Украина, Россия) не подписали Минские договоренности потому, что были убеждены в том, что эти договоренности не будут выполняться. "Они были уверены, что все, что там записано, выполняться не будет", - подчеркнул Л.Кучма.

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Напомним, в пятницу, 31 августа, в Донецке произошел взрыв в кафе "Сепар". В результате взрыва главарь террористов Захарченко получил смертельное ранение. Также тяжело ранен "глава минфина" самопровозглашенной республики Александр Тимофеев (Ташкент).

В СБУ заявили, что Захарченко был убит в Донецке либо в результате криминальных разборок в среде боевиков, либо ликвидирован российскими спецслужбами.

МИД РФ в свою очередь, обвинил в ликвидации Захарченко "киевскую партию войны".

Тем временем, глава МИД РФ Лавров заявил: "После убийства Захарченко нормандский формат собирать кощунственно".