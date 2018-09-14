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 Заявления Лаврова о прекращении работы нормандского формата после ликвидации Захарченко были сказаны сгоряча: как заявил, так и отменил, - Кучма

Второй президент Украины, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма считает, что заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о прекращении работы "Нормандского формата" после ликвидации главаря террористов "ДНР" Александра Захарченко были сказаны "сгоряча" и не имеют веса.

"Лавров как заявил, так и отменил. Другие политики, в том числе российские и европейские, говорят другие вещи. Это он, как говорят сгоряча, ничего другого не будет. В том состоянии, в каком есть сейчас этот процесс на Донбассе, он и будет", - сказал Л.Кучма в кулуарах 15-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Укриана.

Он также отметил, что руководители государств "Нормандской четверки" (Германия, Франция, Украина, Россия) не подписали Минские договоренности потому, что были убеждены в том, что эти договоренности не будут выполняться. "Они были уверены, что все, что там записано, выполняться не будет", - подчеркнул Л.Кучма.

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Напомним, в пятницу, 31 августа, в Донецке произошел взрыв в кафе "Сепар". В результате взрыва главарь террористов Захарченко получил смертельное ранение. Также тяжело ранен "глава минфина" самопровозглашенной республики Александр Тимофеев (Ташкент).

В СБУ заявили, что Захарченко был убит в Донецке либо в результате криминальных разборок в среде боевиков, либо ликвидирован российскими спецслужбами.

МИД РФ в свою очередь, обвинил в ликвидации Захарченко "киевскую партию войны".

Тем временем, глава МИД РФ Лавров заявил: "После убийства Захарченко нормандский формат собирать кощунственно".

Источник: https://censor.net.ua/n3086267
 
 
 Топ комментарии
 
Ніхто не клюнув на "трагедію" розіграну кремлем Заявления Лаврова о прекращении работы нормандского формата после ликвидации Захарченко были сказаны сгоряча: как заявил, так и отменил, - Кучма - Цензор.НЕТ 2588
Лише дурний не здогадався що захарку прибрала рашка, щоб вкотре обуритись діями київської хунти
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Ляшко пригрозил «порвать жопу» детективам НАБУ, если те заведут на него дело😁😂🤣
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Разве есть еще кто-то в мире, слушающий старую клячу лаврова?
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Дык, бухают в форррмате пастаяннна, кака не знать-то?!😁
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Белая горячка или Delirium tremens (в переводе с латыни - «трясущееся помрачение») тяжелый алкогольный психоз, проявляющийся спустя пару-тройку дней после прекращения длительного пьянства, запоя на второй стадии алкоголизма.
🤑
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Ніхто не клюнув на "трагедію" розіграну кремлем Заявления Лаврова о прекращении работы нормандского формата после ликвидации Захарченко были сказаны сгоряча: как заявил, так и отменил, - Кучма - Цензор.НЕТ 2588
Лише дурний не здогадався що захарку прибрала рашка, щоб вкотре обуритись діями київської хунти
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"Лавров как заявил, так и отменил." Ой!, лавруша, ты попал (на карандаш) ! Не приведи хоспадя! :
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"Лавров как заявил, так и отменил." Ой!, лавруша, ты попал (на карандаш) ! Не приведи хоспадя! :Заявления Лаврова о прекращении работы нормандского формата после ликвидации Захарченко были сказаны сгоряча: как заявил, так и отменил, - Кучма - Цензор.НЕТ 9358
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Папанька всех украинских ОПГ разошёля сегодня...
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иван грозный убивает красного лавроваЗаявления Лаврова о прекращении работы нормандского формата после ликвидации Захарченко были сказаны сгоряча: как заявил, так и отменил, - Кучма - Цензор.НЕТ 9474
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Кучмо объявил Унылую лошадь(тм) балаболом
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Он также отметил, что руководители государств "Нормандской четверки" (Германия, Франция, Украина, Россия) не подписали Минские договоренности потому, что были убеждены в том, что эти договоренности не будут выполняться. "Они были уверены, что все, что там записано, выполняться не будет", - подчеркнул Л.Кучма. Источник: https://censor.net.ua/n3086267
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Заявления Лаврова о прекращении работы нормандского формата после ликвидации Захарченко были не более чем конским ржанием: и-го-го, оно и в Африке и-го-го, - Кучма

fixed
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Да, занервничали, когда ДВЕ тонны кокса отжали))
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Кто в курсе, тот поймёт: "Заявления Лаврова о прекращении работы нормандского формата после ликвидации Захарченко были сказаны на гусях" Заяви Лаврова про припинення роботи "нормандського формату" після ліквідації Захарченка були сказані зопалу: як заявив, так і скасував, - Кучма - Цензор.НЕТ 4462
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Кобыла сблеяла потом сблювала. Одни помои...
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Объясните мне какой смысл о чем-то договариваться с лошадью и его подданными если они "хозяева" своего слова (в смысле захотел дал слово, захотел забрал в зад)? Заяви Лаврова про припинення роботи "нормандського формату" після ліквідації Захарченка були сказані зопалу: як заявив, так і скасував, - Кучма - Цензор.НЕТ 3428
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗаявления Лаврова о прекращении работы нормандского формата после ликвидации Захарченко были сказаны сгоряча: как заявил, так и отменил, - Кучма
 
 
 
 
 
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