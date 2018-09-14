 Мужчина, пропагандировавший в соцсетях террористические "республики" Донбасса, задержан в Одессе, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что житель областного центра популяризировал на персональных страницах соцсетей террористические организации "Л/ДНР". Также злоумышленник размещал сепаратистскую агитацию для пропаганды идей относительно изменений незаконным способом административно-территориального устройства нашего государства.

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Во время обыска оперативники спецслужбы обнаружили по месту жительства злоумышленника мобильные гаджеты с материалами, подтверждающие его противоправную деятельность.

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Сотрудники СБУ задержали фигуранта дела согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Агитатору объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 110 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.