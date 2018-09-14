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 Мужчина, пропагандировавший в соцсетях террористические "республики" Донбасса, задержан в Одессе, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Одессе агитатора, который распространял через социальные сети антиукраинские материалы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Мужчина, пропагандировавший в соцсетях террористические республики Донбасса, задержан в Одессе, - СБУ 01

Правоохранители установили, что житель областного центра популяризировал на персональных страницах соцсетей террористические организации "Л/ДНР". Также злоумышленник размещал сепаратистскую агитацию для пропаганды идей относительно изменений незаконным способом административно-территориального устройства нашего государства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СБУ за июль пресекла деятельность 11 антиукраинских администраторов групп в соцсетях. ВИДЕО

Во время обыска оперативники спецслужбы обнаружили по месту жительства злоумышленника мобильные гаджеты с материалами, подтверждающие его противоправную деятельность.

Мужчина, пропагандировавший в соцсетях террористические республики Донбасса, задержан в Одессе, - СБУ 02

Также читайте: Разоблачен житель Прикарпатья, занимавшийся антиукраинской агитацией в соцсетях, - СБУ

Сотрудники СБУ задержали фигуранта дела согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Агитатору объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 110 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Источник: https://censor.net.ua/n3086261
 
   
 Топ комментарии
 
Кого з цензорят не дорахуємося цього разу?
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Понимаю, что жестоко, но выслать его в пидаРассию.
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там ему другую мышцу натренируют
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Понимаю, что жестоко, но выслать его в пидаРассию.
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Сначала высечь :Мужчина, пропагандировавший в соцсетях террористические "республики" Донбасса, задержан в Одессе, - СБУ - Цензор.НЕТ 1303потом на горох :А уж потом :
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Сломать все пальцы на руках...
И выбросить за борт у берегов Родной Говени!
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Вот туда его : ГОСТАЙНА РОССИИ. Под Петербургом нашли кладбище наспех похороненной русской солдатни

https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2018/09/14/117280/gostajna-rossii--pod-peterburgom-nashli-kladbische-naspekh-pokhoronennoj-russkoj-soldatni.shtml
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Кто знает как добыть 10 кг. удобрения для земли?
Проще простого - это идет один солдат СБУ перед 10-рыми "героями" новости.
А если еще спросит который час(час пить кровь снегирей, или час карать пузоговорящих младенцев), то Муссолини наш чернозем не смог бы вывезти и за 200 лет. Слава нашим хлопцам(ибо "пацан" это немного иное)
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Главное говорить - в Украине всё говно, тогда Лугандония будет выглядеть конфеткой...
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Кого з цензорят не дорахуємося цього разу?
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НашЭ СЫБЫУ только и умеют, что придумать и написать. Типа тайник найти или типа сепера впоймать. Ну ещё за шакалада, пока не опасно, постоять. Так шо ты за меня не переживай, лижи на здоровье!
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І що йому буде? Профілактична бесіда чи строк за сепаратизм?
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Хамите?!
...очень уж похоже, что вы из Ростиковой Федераски
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бля.... дрыщ какой то. на кичу его Херсонскую будет там под шконкой распространять материалы про отсос и дамбас бамбас.
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Даже если и не так - на зоне чем-то подобным его сделают...
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питання тільки одне, чому йому харю прикрили?
народу потрібно знати своїх "героїв" в лице, а то так досить важко в морду дати при випадковій зустрічі....
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Сараєвський замах наповнив управління поліції численними жертвами. Тягали одного за одним, а старий інспектор у приймальній канцелярії добродушно говорив:
- Вам цей Фердінанд боком вилізе!
Коли Швейка замкнули в одній з багатьох камер другого поверху, там уже сиділо ціле товариство - шість чоловік. П'ятеро примостилися навколо столу, а в кутку на нарах, немов тримаючись осторонь від них, чапів чолов'яга середнього віку. Швейк почав розпитувати, за що кого посадили. Від п'ятьох, що сиділи біля стола, дістав майже одну і ту саму відповідь: «через Сараєво», «через Фердінанда», «через те вбивство пана ерцгерцоґа», «за Фердінанда», «за те, що в Сараєві пана ерцгерцоґа спровадили на той світ».
Шостий, який цурався тих п'ятьох, сказав, що він тому не хоче мати з ними нічого спільного, щоб на нього не впала якась підозра; він, мовляв, сидить тут лише за спробу вбивства з метою пограбування одного дядька із Голиц.
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Смеялись над мордором, что там за лайк в соцсетях сажают, а сами к этому же идём.
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так он не лайкал, а самолично делал и распостранял незаконный контент с призывами к тероризму. видишь разницу с лайком анекдота ?
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а где эта гнида живет, почему не в дыре?!
срочно, срочно, на обмен, мразоту!....
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Там нужно еще с родителями беседу провести! Не может быть дыма без огня! Родители сепары!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМужчина, пропагандировавший в соцсетях террористические "республики" Донбасса, задержан в Одессе, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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