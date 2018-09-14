 Мужчина, пропагандировавший в соцсетях террористические "республики" Донбасса, задержан в Одессе, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Правоохранители установили, что житель областного центра популяризировал на персональных страницах соцсетей террористические организации "Л/ДНР". Также злоумышленник размещал сепаратистскую агитацию для пропаганды идей относительно изменений незаконным способом административно-территориального устройства нашего государства.
Во время обыска оперативники спецслужбы обнаружили по месту жительства злоумышленника мобильные гаджеты с материалами, подтверждающие его противоправную деятельность.
Сотрудники СБУ задержали фигуранта дела согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Агитатору объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 110 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
И выбросить за борт у берегов Родной Говени!
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2018/09/14/117280/gostajna-rossii--pod-peterburgom-nashli-kladbische-naspekh-pokhoronennoj-russkoj-soldatni.shtml
Проще простого - это идет один солдат СБУ перед 10-рыми "героями" новости.
А если еще спросит который час(час пить кровь снегирей, или час карать пузоговорящих младенцев), то Муссолини наш чернозем не смог бы вывезти и за 200 лет. Слава нашим хлопцам(ибо "пацан" это немного иное)
...очень уж похоже, что вы из Ростиковой Федераски
народу потрібно знати своїх "героїв" в лице, а то так досить важко в морду дати при випадковій зустрічі....
- Вам цей Фердінанд боком вилізе!
Коли Швейка замкнули в одній з багатьох камер другого поверху, там уже сиділо ціле товариство - шість чоловік. П'ятеро примостилися навколо столу, а в кутку на нарах, немов тримаючись осторонь від них, чапів чолов'яга середнього віку. Швейк почав розпитувати, за що кого посадили. Від п'ятьох, що сиділи біля стола, дістав майже одну і ту саму відповідь: «через Сараєво», «через Фердінанда», «через те вбивство пана ерцгерцоґа», «за Фердінанда», «за те, що в Сараєві пана ерцгерцоґа спровадили на той світ».
Шостий, який цурався тих п'ятьох, сказав, що він тому не хоче мати з ними нічого спільного, щоб на нього не впала якась підозра; він, мовляв, сидить тут лише за спробу вбивства з метою пограбування одного дядька із Голиц.
срочно, срочно, на обмен, мразоту!....