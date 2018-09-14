 Россия избегает международных переговоров по восстановлению территориальной целостности Украины, потому что намерена продолжать агрессию, - Яценюк на встрече с Волкером

Об этом написал лидер партии" Народный фронт "Арсений Яценюк в своей заметке в Facebook по завершении встречи со Специальным представителем Государственного департамента Соединенных Штатов по вопросам Украины, послом Куртом Волкером 14 сентября, сообщили в пресс-службе НФ.

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Арсений Яценюк подчеркнул, что ценит принципиальность и четкость позиции Курта Волкера по этим вопросам: "Мы предметно обсудили состояние международного переговорного процесса по урегулированию, и актуальные проблемы безопасности, и ряд внутренних политических вопросов в Украине".



"Всеми силами Россия пытается сломать единство и консолидацию демократических союзников против ее агрессии. Значительную тревогу вызывают попытки Кремля вернуть свою делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы. Давление ощущается и на других фронтах ", - написал он.



Первоочередная цель России, подчеркнул лидер "Народного фронта" - смягчить санкционный режим.



"Важно не допустить даже шанса для этого", - подчеркнул Арсений Яценюк.