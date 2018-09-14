 Россия избегает международных переговоров по восстановлению территориальной целостности Украины, потому что намерена продолжать агрессию, - Яценюк на встрече с Волкером

Об этом написал лидер партии" Народный фронт "Арсений Яценюк в своей заметке в Facebook по завершении встречи со Специальным представителем Государственного департамента Соединенных Штатов по вопросам Украины, послом Куртом Волкером 14 сентября, сообщили в пресс-службе НФ.
Арсений Яценюк подчеркнул, что ценит принципиальность и четкость позиции Курта Волкера по этим вопросам: "Мы предметно обсудили состояние международного переговорного процесса по урегулированию, и актуальные проблемы безопасности, и ряд внутренних политических вопросов в Украине".
"Всеми силами Россия пытается сломать единство и консолидацию демократических союзников против ее агрессии. Значительную тревогу вызывают попытки Кремля вернуть свою делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы. Давление ощущается и на других фронтах ", - написал он.
Первоочередная цель России, подчеркнул лидер "Народного фронта" - смягчить санкционный режим.
"Важно не допустить даже шанса для этого", - подчеркнул Арсений Яценюк.
ничего, час ее погибели уже не за горами. Аминь.
слушай высеры Бздюли - она ведь важными вещами занята - Греция, яхты олигархов, окучи вание лохтората , приписывание себе заслуги за Томос - не то шо всякие бездельники типа Сени с Волкером
https://charter97.org/ru/news/2018/9/14/305278/
Все думали, что они требуют переговоров, мечтая вернуть Крым и Донбасс.
Польская православная церковь призвала не предпринимать поспешных действий по автокефалии Украинской православной церкви, подыграв РПЦ, которая заявляла, что ее отношения с Константинополем зашли в тупик, а над всем православным миром нависла "реальная угроза".
сраные ордынские вассалы и подпевалы, тьфу на них. ))
Принципиальные и морально устойчивые роисяне не могут понять, как так можно пренебрегать своей деловой и политической репутацией.
До речі,Тимошенко на такі зустрічі не запрошують.