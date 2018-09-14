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 Политика Украины
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Все про:Яценюк (7661) Волкер Курт (288)

 Россия избегает международных переговоров по восстановлению территориальной целостности Украины, потому что намерена продолжать агрессию, - Яценюк на встрече с Волкером

"Россия избегает международных переговоров по восстановлению территориальной целостности Украины, поскольку намерена продолжать агрессию. На этом этапе агрессия будет заключаться в прямом вмешательстве в выборы в Украине, масштабной информационной пропаганде и попытке осуществить политический реванш в нашем государстве благодаря своей прямой агентуре ".

Об этом написал лидер партии" Народный фронт "Арсений Яценюк в своей заметке в Facebook по завершении встречи со Специальным представителем Государственного департамента Соединенных Штатов по вопросам Украины, послом Куртом Волкером 14 сентября, сообщили в пресс-службе НФ.

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Арсений Яценюк подчеркнул, что ценит принципиальность и четкость позиции Курта Волкера по этим вопросам: "Мы предметно обсудили состояние международного переговорного процесса по урегулированию, и актуальные проблемы безопасности, и ряд внутренних политических вопросов в Украине".

"Всеми силами Россия пытается сломать единство и консолидацию демократических союзников против ее агрессии. Значительную тревогу вызывают попытки Кремля вернуть свою делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы. Давление ощущается и на других фронтах ", - написал он.

Первоочередная цель России, подчеркнул лидер "Народного фронта" - смягчить санкционный режим.

"Важно не допустить даже шанса для этого", - подчеркнул Арсений Яценюк.

Источник: https://censor.net.ua/n3086256
 
   
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 Топ комментарии
 
обосРашка- сраная недоимперия Зла и Лжи.


ничего, час ее погибели уже не за горами. Аминь.
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а тебе не пофиг, зубожилый?
слушай высеры Бздюли - она ведь важными вещами занята - Греция, яхты олигархов, окучи вание лохтората , приписывание себе заслуги за Томос - не то шо всякие бездельники типа Сени с Волкером
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обосРашка- сраная недоимперия Зла и Лжи.


ничего, час ее погибели уже не за горами. Аминь.
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Сэня, где "европейский вал"..?
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а тебе не пофиг, зубожилый?
слушай высеры Бздюли - она ведь важными вещами занята - Греция, яхты олигархов, окучи вание лохтората , приписывание себе заслуги за Томос - не то шо всякие бездельники типа Сени с Волкером
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Арсений будет президентом через 5 лет,чебу рашка...
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Петров и Боширов «перепутали» Солсберийский собор с домом Скрипалей , фото .

https://charter97.org/ru/news/2018/9/14/305278/
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Плешивый кролик трется возле знаменитых. Хочет погреться в лучах славы,убожество ))
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Бывал ? Рекомендуешь ? ))
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И сказал отец сыновьям - пойдете на базар,не доверяйте плешивому,рыжебородому и косноязычному )) (Армянская сказка)
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... а доверяйте бздюльке Григян - она своя, не обманет ))))))))))
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А до сих пор это было тайной?
Все думали, что они требуют переговоров, мечтая вернуть Крым и Донбасс.
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поляки подыграли кацапам:
Польская православная церковь призвала не предпринимать поспешных действий по автокефалии Украинской православной церкви, подыграв РПЦ, которая заявляла, что ее отношения с Константинополем зашли в тупик, а над всем православным миром нависла "реальная угроза".
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та какие поляки - это их местная гебня, агенты под прикрытием
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ну по паспорту то они поляки, а кому служат то ... да гэбня.
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это не поляки , это пятая колонна в Польше, жрут из масквабадскага корыта.






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Поляки католики, остальные гебнявые.
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да, кроме якобы православных "поляков", Орде подыграют, наверняка, еще и беларуская вата и рашисты балкан- сербы. также будут слать кляузы с протестами.
сраные ордынские вассалы и подпевалы, тьфу на них. ))
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А кто такой Яценюк ? Всего лишь вор крадущий деньги из бюджета по разным аферам, начиная с называемой "Стена".
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Тада. У американских политиков есть странная привычка - вести дела с ворами и корупционерами.

Принципиальные и морально устойчивые роисяне не могут понять, как так можно пренебрегать своей деловой и политической репутацией.
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Кто такой Кролик? Политический труп, может пахан правящей партии? Нет,он никто ,и зовут его никак , шансов прийти к корыту--О.Он может с кем хочешь встречаться , где хочет по Европам лазить , но пудсуетиться еще раз и прыгнуть к корыту у него шансов нет
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Якщо з ним зустрічається представник Держдепу США то він має добру репутацію на Заході,за останній час це вже друга зустріч,перша відбулася на початку вересня де він зустрівся з Волкером та паном Мітчелом, який є заступником Держсекретаря США!
До речі,Тимошенко на такі зустрічі не запрошують.
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а причем тут Вона ? Кролик может быть и хороший Западу , НО править он хочет тут , а народ этого не хочет --- доказ этого его и его кодла рейтинг , это так тебе в напоминание что бы не говорил что кто то за Кролика , этого кто то мало , что бы прыгнуть снова грызть капусту , скорее всего будет лакать баланду из капусты , если не удерет туда где его любят , но там разбираются четко , нет у клиента возможности попасть порулить , такого водилу не нанимают..
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У Заходу та України спільний ворог та інтереси.А той що хоче йти проти Заходу автоматом потрапляє в орбіту кремля,або вже там знаходиться як та опозиціонерка що носиться з "новим курсом" для країни .
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что ты доконфетился до оппозиционерки , как она вас соевых бесит, я не фанат Воны, да и без Воны достаточно тех кто придя во власть отправит вас на нары
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Згадка про рейтинг то курам на сміх,навіть в тих опитаннях зазначено кількість респондентів до 10к та кількість невизначившихся на рівні 30%.
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курам насмех было 60 в 14 году, куда они делись?где они ? в газе своей добыче или в заборе?
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Кто такой Яценюк? Волей случая попавший в парламент и далее. Наобещавший и завравшийся неудачник. Кто его допустил к беседе с Волкером и по какому значению цензор его публикует? В глазах общества он просто смешен!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия избегает международных переговоров по восстановлению территориальной целостности Украины, потому что намерена продолжать агрессию, - Яценюк на встрече с Волкером
 
 
 
 
 
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