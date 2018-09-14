 Это машина моего брата. Я пользовался ею несколько раз, - Омелян об автомобиле, фигурирующем в расследовании НАБУ

Как сообщает корресплндент Цензор.НЕТ, об этом Омелян сказал после судебного заседания, на котором рассматривалась мера пресечения.

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"Я еще раз объясняю, что это машина моего барат. Все машины, находившиеся в моей собствнности, были зарегестрированы на мое имя и были в моей декларации. Это легко проследить… Я считаю, что мой брат имеет право себе купить автомобиль.

Омелян посоветовал следователям НАБУ обратиться к его водителям, которые постоянно сопровождают его в большинстве поездок: "Они могут подтвердить предоставленную мной информации".

Отвечая на замечание журналистов, что прокуроры цитировали переписку Омеляна с братом, в которой последний просит воспользоваться автомобилем, миниср сказал:

"Цитирование может быть какое угодно. Давайте мы изучим эту переписку и обсудим. Мы изучим факты: чего касается эта переписка и чем вообще шла речь".

"Машиной я пользовался в 2015-16 году несколько раз. Точка. По разрешению (брату – ред.) такого точно не могло быть, потому что это личный автомобиль Максима, и он им распоряжается. Я считаю, что если брат попросил о помочи, то я имею право помочь", - подытожил он.

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Напомним, 13 сентября сотрудники НАБУ вручили министру инфраструктуры Омеляну подозрение за "незаконное обогащение" десять лет назад, "пользование или приобретения" машины для брата и недекларирование проживания в доме в течение двух недель 2016 года.

Сам министр заявил о сотрудничестве руководства Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) с украинскими политиками и намерении подать на бюро в суд. Он категорически отверг коррупционные обвинения в своей адрес и заявил, что не будет подавать в отставку с должности.

В свою очередь, в НАБУ назвали заявления министра Омеляна о предъявленном ему подозрении "манипуляцией фактами".

Сегодня, 14 августа, Соломенский районный суд города Киева решил отпустить министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна на поруки.