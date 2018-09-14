 Это машина моего брата. Я пользовался ею несколько раз, - Омелян об автомобиле, фигурирующем в расследовании НАБУ

Как сообщает корресплндент Цензор.НЕТ, об этом Омелян сказал после судебного заседания, на котором рассматривалась мера пресечения.
"Я еще раз объясняю, что это машина моего барат. Все машины, находившиеся в моей собствнности, были зарегестрированы на мое имя и были в моей декларации. Это легко проследить… Я считаю, что мой брат имеет право себе купить автомобиль.
Омелян посоветовал следователям НАБУ обратиться к его водителям, которые постоянно сопровождают его в большинстве поездок: "Они могут подтвердить предоставленную мной информации".
Отвечая на замечание журналистов, что прокуроры цитировали переписку Омеляна с братом, в которой последний просит воспользоваться автомобилем, миниср сказал:
"Цитирование может быть какое угодно. Давайте мы изучим эту переписку и обсудим. Мы изучим факты: чего касается эта переписка и чем вообще шла речь".
"Машиной я пользовался в 2015-16 году несколько раз. Точка. По разрешению (брату – ред.) такого точно не могло быть, потому что это личный автомобиль Максима, и он им распоряжается. Я считаю, что если брат попросил о помочи, то я имею право помочь", - подытожил он.
Напомним, 13 сентября сотрудники НАБУ вручили министру инфраструктуры Омеляну подозрение за "незаконное обогащение" десять лет назад, "пользование или приобретения" машины для брата и недекларирование проживания в доме в течение двух недель 2016 года.
Сам министр заявил о сотрудничестве руководства Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) с украинскими политиками и намерении подать на бюро в суд. Он категорически отверг коррупционные обвинения в своей адрес и заявил, что не будет подавать в отставку с должности.
В свою очередь, в НАБУ назвали заявления министра Омеляна о предъявленном ему подозрении "манипуляцией фактами".
Сегодня, 14 августа, Соломенский районный суд города Киева решил отпустить министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна на поруки.
Это машина моего брата.
Это дом моей сестры.
Это дача моей тёщи.
Это квартира моего тестя.
Эта яхта моей племянницы.
Это .....ну и дальше по списку