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 Новейшая военная техника отечественного производства способна надежно защищать морские границы Украины, - Турчинов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов принял участие в церемонии спуска на воду первого из серии десантно-штурмового катера проекта 58503 "Кентавр".

Об этом Цензор. НЕТ сообщили в пресс-службе СНБО.

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"У Украины давние морские традиции, отсчет которых начинается с похода киевского князя Олега на Византию в 911 году, где он прибил в знак победы на вратах тогдашнего Царьграда свой щит, - сказал Секретарь СНБО Украины. - То есть можно сказать, что история украинских военно-морских сил насчитывает более тысячи лет ".

Турчинов напомнил, что общая протяженность морского участка государственной границы Украины составляет 1355 километров, а общая площадь исключительной морской экономической зоны - более 72 тысяч квадратных километров, в пределах которых наше государство имеет суверенные права на разведку, разработку и сохранение природных ресурсов.
"Особую актуальность вопрос наращивания потенциала ВМС обретает из-за увеличения военного присутствия РФ в Азово-Черноморском регионе и блокировки морского судоходства в Азовском море", - отметил он.


Секретарь СНБО Украины высоко оценил потенциал украинского оборонпрома. "Наши оборонные предприятия в очередной раз доказывают, что способны производить конкурентоспособную и надежную технику. Этот катер полностью спроектирован и построен в Украине, его характеристики соответствуют лучшим мировым образцам ", - заявил Турчинов, добавив, что несмотря на это," у него стоимость значительно ниже".

По его словам, этот катер способен двигаться со скоростью 40 узлов. Он бронированный, может перевозить 36 морских пехотинцев со штатным вооружением, достаточным для организации на берегу опорного пункта. "Катер имеет мощное вооружение: реактивную систему залпового огня и 2 боевых модуля с крупнокалиберными пулеметами и гранатометами, которые за счет системы стабилизации могут вести прицельный огонь, не сбавляя скорости движения катера, что значительно повышает его боевой потенциал, безопасность и мобильность десантного подразделения", - отметил Секретарь СНБО Украины.

"Военная техника, поступающая в ВМС - катера, вооружение и т.д., позволяют выполнить решение СНБО Украины об увеличении нашего военного присутствия в Черном и Азовском морях и надежно защитить морские границы Украины", - подытожил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3086248
 
 
 Топ комментарии
 
поспешил этот Тимур Тумгоев

воевать за Украину,
тут в почете медведчук и порохоботы
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турчин парит пецины катера.
только нах они нужны, никому не понятно
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пока что турчинов себя показывает,а не новейшую технику
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турчинов даже на фотошоп не потратился,просто сказал,новейшая техника есть и все тут
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Главное чтоб она могла защитить хоть сама себя, и не получилось как с "новейшими катерами" в теме ниже.
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а он там..нижче в новинах було.. як просто дивились на небезпечно-маневруючих кацапів в морі
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Спуск десантно-штурмового катера "Кентавр", виступ секретаря РНБО Олександра Турчинова ВІДЕО https://www.youtube.com/watch?v=vPkkLwEePPs
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поспешил этот Тимур Тумгоев

воевать за Украину,
тут в почете медведчук и порохоботы
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А что он такого сделал.. не могу понять - напиши .. он с ИГЛИ был связан ?
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особенно если ее мужеложенко подфотошопит слегка...
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Когда государственные заказы будут выполнятся на государственном заводе НСЗ, а не в частной лавочке "кузня на рыбачем"?
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Судя по статье, которая была раньше, кацапам насрать на всю эту мощь. В Украине же президент мира. Он только по телевизору грозный языком болтать, а так в штаны сцытся от страха.
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шо, опять "Кузня на Рибальському" кует увереность в затрашнем дне и приумножает статки?
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турчин парит пецины катера.
только нах они нужны, никому не понятно
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов принял участие в церемонии спуска на воду первого из серии десантно-штурмового катера проекта 58503 "Кентавр".


Хорошая новость, но не мешало бы показать этот "Кентавр".



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ДНО ПРОБИТО! Влада України відмовляється приймати військові кораблі зі США, бо це шкодить бізнесу Порошенко Новейшая военная техника отечественного производства способна надежно защищать морские границы Украины, - Турчинов - Цензор.НЕТ 1906
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Бахвальство дурака. Как показала практика,решает не украинское оружие,а американские санкции и сила. Вот это и есть то,что спасет Украину. А с такими вояками как пастор-комсомолец - только гиркиных выпускают из окружений. И больше ,ничего.
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Алексус

турчин парит пецины катера.
только нах они нужны, никому не понятно - Умная мысль.
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Неясно, до чого тут Турчинов. Можна фото інженерів цього катера. Я би краще їх в лице знав, ніж Турчинова.
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ПАТ «Завод Кузня на Рибальському» - декомунізована «Ленінська кузня». У заводу два бенефіціара - президент Петро Порошенко і його близький армійський товариш, народний депутат Ігор Кононенко.
За даними видання, США ще з 2014 року готові просто подарувати українським ВМС 30-метрові катера класу Island, які були на службі Берегової охорони США, а нині стоять в порту Балтімора.
Журналісти дізналися зі своїх джерел в Сенаті США, що Україна такому подарунку пручається - нібито з меркантильних мотивів керівництва держави. Згодом це підтвердили і джерела в Пентагоні.
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Капец. Уникальная страна. Чел, просравший Крым и пол-Донбасса, теперь Секретарь Совета национальной безопасности и обороны. В какой-нибудь сраной Японии человек бы себе харакири сделал, а этот жиреет, щёки надувает, шестёрки ему погоняло крутое придумали, имидж ровняют.
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Слова Пастора, да сами знаете кому в уши! Кто ж против? Особенно доставило про давние морские традиции аж! с самого великого кнезе Ольгерта !, Тор тому свидетель! "Bara völdin!"
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дак может тогда отвоюем просраный тобой крым??????
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНовейшая военная техника отечественного производства способна надежно защищать морские границы Украины, - Турчинов
 
 
 
 
 
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