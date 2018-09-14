 Новейшая отечественная военная техника способна надежно защищать морские границы Украины, - Турчинов. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор. НЕТ сообщили в пресс-службе СНБО.

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"У Украины давние морские традиции, отсчет которых начинается с похода киевского князя Олега на Византию в 911 году, где он прибил в знак победы на вратах тогдашнего Царьграда свой щит, - сказал Секретарь СНБО Украины. - То есть можно сказать, что история украинских военно-морских сил насчитывает более тысячи лет ".













Турчинов напомнил, что общая протяженность морского участка государственной границы Украины составляет 1355 километров, а общая площадь исключительной морской экономической зоны - более 72 тысяч квадратных километров, в пределах которых наше государство имеет суверенные права на разведку, разработку и сохранение природных ресурсов.

"Особую актуальность вопрос наращивания потенциала ВМС обретает из-за увеличения военного присутствия РФ в Азово-Черноморском регионе и блокировки морского судоходства в Азовском море", - отметил он.











Секретарь СНБО Украины высоко оценил потенциал украинского оборонпрома. "Наши оборонные предприятия в очередной раз доказывают, что способны производить конкурентоспособную и надежную технику. Этот катер полностью спроектирован и построен в Украине, его характеристики соответствуют лучшим мировым образцам ", - заявил Турчинов, добавив, что несмотря на это," у него стоимость значительно ниже".

По его словам, этот катер способен двигаться со скоростью 40 узлов. Он бронированный, может перевозить 36 морских пехотинцев со штатным вооружением, достаточным для организации на берегу опорного пункта. "Катер имеет мощное вооружение: реактивную систему залпового огня и 2 боевых модуля с крупнокалиберными пулеметами и гранатометами, которые за счет системы стабилизации могут вести прицельный огонь, не сбавляя скорости движения катера, что значительно повышает его боевой потенциал, безопасность и мобильность десантного подразделения", - отметил Секретарь СНБО Украины.













"Военная техника, поступающая в ВМС - катера, вооружение и т.д., позволяют выполнить решение СНБО Украины об увеличении нашего военного присутствия в Черном и Азовском морях и надежно защитить морские границы Украины", - подытожил он.