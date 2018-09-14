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 Новейшая отечественная военная техника способна надежно защищать морские границы Украины, - Турчинов. ФОТОрепортаж

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов принял участие в церемонии спуска на воду первого из серии десантно-штурмового катера проекта 58503 "Кентавр".

Об этом Цензор. НЕТ сообщили в пресс-службе СНБО.

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"У Украины давние морские традиции, отсчет которых начинается с похода киевского князя Олега на Византию в 911 году, где он прибил в знак победы на вратах тогдашнего Царьграда свой щит, - сказал Секретарь СНБО Украины. - То есть можно сказать, что история украинских военно-морских сил насчитывает более тысячи лет ".

Новейшая отечественная военная техника способна надежно защищать морские границы Украины, - Турчинов 01
Новейшая отечественная военная техника способна надежно защищать морские границы Украины, - Турчинов 02

Новейшая отечественная военная техника способна надежно защищать морские границы Украины, - Турчинов 03
Новейшая отечественная военная техника способна надежно защищать морские границы Украины, - Турчинов 04
Новейшая отечественная военная техника способна надежно защищать морские границы Украины, - Турчинов 05

Турчинов напомнил, что общая протяженность морского участка государственной границы Украины составляет 1355 километров, а общая площадь исключительной морской экономической зоны - более 72 тысяч квадратных километров, в пределах которых наше государство имеет суверенные права на разведку, разработку и сохранение природных ресурсов.
"Особую актуальность вопрос наращивания потенциала ВМС обретает из-за увеличения военного присутствия РФ в Азово-Черноморском регионе и блокировки морского судоходства в Азовском море", - отметил он.

Новейшая отечественная военная техника способна надежно защищать морские границы Украины, - Турчинов 06
Новейшая отечественная военная техника способна надежно защищать морские границы Украины, - Турчинов 07
Новейшая отечественная военная техника способна надежно защищать морские границы Украины, - Турчинов 08
Новейшая отечественная военная техника способна надежно защищать морские границы Украины, - Турчинов 09

Секретарь СНБО Украины высоко оценил потенциал украинского оборонпрома. "Наши оборонные предприятия в очередной раз доказывают, что способны производить конкурентоспособную и надежную технику. Этот катер полностью спроектирован и построен в Украине, его характеристики соответствуют лучшим мировым образцам ", - заявил Турчинов, добавив, что несмотря на это," у него стоимость значительно ниже".

По его словам, этот катер способен двигаться со скоростью 40 узлов. Он бронированный, может перевозить 36 морских пехотинцев со штатным вооружением, достаточным для организации на берегу опорного пункта. "Катер имеет мощное вооружение: реактивную систему залпового огня и 2 боевых модуля с крупнокалиберными пулеметами и гранатометами, которые за счет системы стабилизации могут вести прицельный огонь, не сбавляя скорости движения катера, что значительно повышает его боевой потенциал, безопасность и мобильность десантного подразделения", - отметил Секретарь СНБО Украины.

Новейшая отечественная военная техника способна надежно защищать морские границы Украины, - Турчинов 10

Новейшая отечественная военная техника способна надежно защищать морские границы Украины, - Турчинов 11


"Военная техника, поступающая в ВМС - катера, вооружение и т.д., позволяют выполнить решение СНБО Украины об увеличении нашего военного присутствия в Черном и Азовском морях и надежно защитить морские границы Украины", - подытожил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3086248
 
   
 Топ комментарии
 
Сколько дерьма в комментариях. Лепят из себя патриотов, но в таких темах всегда вскрываются. Новітня військова техніка вітчизняного виробництва здатна надійно захищати морські кордони України, - Турчинов - Цензор.НЕТ 3673
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Похоже Пастор с подобными мероприятиями по прежнему здорово бомбит кацапские пердаки на цензоре. Новітня військова техніка вітчизняного виробництва здатна надійно захищати морські кордони України, - Турчинов - Цензор.НЕТ 7367
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Лучше "камикадзе" у нас флота нет. Турчинова в скоростную лодку и заряд взрывчатки.
Сдал все в Крымбля а сейчас пургу гонит. ПРИДЕТ ВРЕМЯ РАЗБЕРУТСЯ .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНовейшая отечественная военная техника способна надежно защищать морские границы Украины, - Турчинов. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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