 КГГА должна дождаться публикации постановления Кабмина, чтобы ускорить возвращение киевлянам горячей воды

Об этом в эфире 112-Украина сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

"Мы ожидаем до конца недели публикации соответствующего постановления КМУ, которое позволяет провести финансирование по разнице в тарифах перед теплоснабжающими предприятиями. После этого будет осуществлен процесс расчетов", - сказал Пантелеев.

Он отметил, что город ориентируется на конец сентября в реализации алгоритма урегулирования задолженности, чтобы возобновить поставки газа от компании "НАК "Нафтогаз".

Чиновник отметил, что ключевым преимуществом этого алгоритма для городской общины является то, что речь не идет о возмещении долга из городского бюджета и о возможности списания штрафных санкций.

"Мы говорим о том, что достигнуто двух базовых и важных принципов. Первый: мы выводим "за скобки" штрафные санкции. Второе: задолженность, которая является предметом обсуждения для передачи коммунальному предприятию может быть передана только при условии получения эквивалентного компенсатора, одним из которых может быть дебиторская задолженность. Но этот вопрос еще должен быть четко согласован хозяйствующими субъектами", - отметил представитель КГГА.