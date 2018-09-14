 Оккупанты используют тему Армянска, спекулируя на теме отсутствия в Крыму воды, - МинВОТ

Как информирует Цензор.НЕТ, заявление министра цитирует пресс-служба ведомства в Twitter.

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"Однако вода на завод идет из так называемого Сходницкого водосбора и артезианских скважин. И то, что население не получает воду - ответственность оккупанта", - сказал Черныш.

Также глава МинВОТ подчеркнул, что РФ в Крыму "паразитирует на сырье, нарушая нормы мижнародного права, Конституции. На "КримскомТитане" используется газ, частично добівающийся из Одесского газового месторождения....Все это недра, что принадлежат народу Украины".

Он выразил уверенность, что в условиях повышенных угроз, РФ должна остановить завод.

"До оккупации были планы его модернизировать, очистить промывочные стоки, но после оккупации и смены собственников этого не произошло", - сообщил Черныш.

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Кроме того, он подчеркнул, что РФ нарушила нормы Конвенции о защите Черного моря от загрязнения, которой запрещается забгрязнение морського среды и через воздух.

"РФ ее подписала и мы используем этот механизм. Также следствие, что ведет Прокуратура АРК, установит истину в ситуации с заводом", - подытожил он.