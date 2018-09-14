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 Политика Украины, Происшествия
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 Оккупанты используют тему Армянска, спекулируя на теме отсутствия в Крыму воды, - МинВОТ

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил, что Россия использует "спойлер" по ситуации в Армянске, якобы она вызвана прекращением подачи воды из Крымского канала.

Как информирует Цензор.НЕТ, заявление министра цитирует пресс-служба ведомства в Twitter.

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"Однако вода на завод идет из так называемого Сходницкого водосбора и артезианских скважин. И то, что население не получает воду - ответственность оккупанта", - сказал Черныш.

Оккупанты используют тему Армянска, спекулируя на теме отсутствия в Крыму воды, - МинВОТ 01

Также глава МинВОТ подчеркнул, что РФ в Крыму "паразитирует на сырье, нарушая нормы мижнародного права, Конституции. На "КримскомТитане" используется газ, частично добівающийся из Одесского газового месторождения....Все это недра, что принадлежат народу Украины".

Он выразил уверенность, что в условиях повышенных угроз, РФ должна остановить завод.

"До оккупации были планы его модернизировать, очистить промывочные стоки, но после оккупации и смены собственников этого не произошло", - сообщил Черныш.

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Кроме того, он подчеркнул, что РФ нарушила нормы Конвенции о защите Черного моря от загрязнения, которой запрещается забгрязнение морського среды и через воздух.

"РФ ее подписала и мы используем этот механизм. Также следствие, что ведет Прокуратура АРК, установит истину в ситуации с заводом", - подытожил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3086246
 
 
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кацапы-то мрази охреневшие...
залазят в чужой дом, занимаются там разбоем, а потом требуют водички попить как ни в чём не бывало.
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Да еще кричат на всю улицу и пальцами в тебя тычут, что ты им пить не даешь и у них из-за этого в горле першит и вааще они неважно себя чувствуют.
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Ну если из-за воды завод не может нормально работать, значит надо этот завод закрыть. Кстати, он сейчас остановлен, не работает, типа для реконструкции. И похоже вряд ли заработает. Аминь.
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Допустим, что это так. Но почему мы должны давать им воду??? Украл коня- теперь пои, корми его. Пока не вернут владельцу.
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нечеловечно это..
так считает оккупант
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Сам чуть не плачу. Но голову сверну тому, кто даст воду сука... пида... убийцам и ворам.
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По мнению Путлера и кацапов человечно оккупировать чужие территории и развязывать гибридную войну...мрази.
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Оккупанты используют тему Армянска, спекулируя на теме отсутствия в Крыму воды :
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Вокруг полуострова очень много воды! Если нужна пресная - есть керченский мост, по нему можно в бидонах возить или проложить по дну керченского пролива водопровод с Байкала. А ещё можно по периметру полуострова поставить бурятских шаманов с бубнами и пустить крестный ход нелегитимной рпц. Короче проблем нет - было бы желание.
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По уставу ООН ответственность за всё что происходит на оккупированных территориях несёт страна-оккупант!
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А то что отрава может и до Украины дойти, так Путлер это и без заводов успешно делает, Солсбери тому пример. И там вещество использовалось гораздо более опасно, чем на заводе в Армянске.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОккупанты используют тему Армянска, спекулируя на теме отсутствия в Крыму воды, - МинВОТ
 
 
 
 
 
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