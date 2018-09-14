 Оккупанты используют тему Армянска, спекулируя на теме отсутствия в Крыму воды, - МинВОТ

Как информирует Цензор.НЕТ, заявление министра цитирует пресс-служба ведомства в Twitter.
"Однако вода на завод идет из так называемого Сходницкого водосбора и артезианских скважин. И то, что население не получает воду - ответственность оккупанта", - сказал Черныш.
Также глава МинВОТ подчеркнул, что РФ в Крыму "паразитирует на сырье, нарушая нормы мижнародного права, Конституции. На "КримскомТитане" используется газ, частично добівающийся из Одесского газового месторождения....Все это недра, что принадлежат народу Украины".
Он выразил уверенность, что в условиях повышенных угроз, РФ должна остановить завод.
"До оккупации были планы его модернизировать, очистить промывочные стоки, но после оккупации и смены собственников этого не произошло", - сообщил Черныш.
Кроме того, он подчеркнул, что РФ нарушила нормы Конвенции о защите Черного моря от загрязнения, которой запрещается забгрязнение морського среды и через воздух.
"РФ ее подписала и мы используем этот механизм. Также следствие, что ведет Прокуратура АРК, установит истину в ситуации с заводом", - подытожил он.
залазят в чужой дом, занимаются там разбоем, а потом требуют водички попить как ни в чём не бывало.
так считает оккупант
сука... пида... убийцам и ворам.