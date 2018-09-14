 Определенные проблемы с подготовкой к отопительному сезону есть в Киеве, Коцюбинском, Смеле и Шепетовке, - Зубко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

По его словам, определенные проблемы с подготовкой к отопительному сезону возникают вновь по городу Коцюбинское Киевской области, которое не может до сих пор решить свои внутренние вопросы с имеющимися крупными средствами на своих счетах. Также вопрос по городам Смела и Шепетовка.

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"Актуальным является вопрос и по городу Киеву, где сейчас происходит передача целостного имущественного комплекса от Киевэнерго. В течение нескольких следующих недель этот процесс будет закончен, что позволит Киеву полноценно подготовиться к прохождению отопительного сезона ", - подчеркнул Зубко.