 Определенные проблемы с подготовкой к отопительному сезону есть в Киеве, Коцюбинском, Смеле и Шепетовке, - Зубко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.
По его словам, определенные проблемы с подготовкой к отопительному сезону возникают вновь по городу Коцюбинское Киевской области, которое не может до сих пор решить свои внутренние вопросы с имеющимися крупными средствами на своих счетах. Также вопрос по городам Смела и Шепетовка.
"Актуальным является вопрос и по городу Киеву, где сейчас происходит передача целостного имущественного комплекса от Киевэнерго. В течение нескольких следующих недель этот процесс будет закончен, что позволит Киеву полноценно подготовиться к прохождению отопительного сезона ", - подчеркнул Зубко.
петро з мерт"ячуком домовився !!!
Не подумайте, що пики #идовські...😁
На киевлян явно насрать . А ведь земли - ЭТО СОБСТВЕННОСТЬ КОММУНЫ КИЕВЛЯН
😁
горит каждый год, мля...
Докерувалися..
😵
- а вот Мойша у нас... как всегда.... отвечает за ЖКХ.
- за что...за что он отвечает?
- за ЖКХ - за женщин, коньяк и хату.