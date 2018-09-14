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 Политика Украины, Общество
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Все про:Кабмин (10644) Зубко (365) отопительный сезон (160)

 Определенные проблемы с подготовкой к отопительному сезону есть в Киеве, Коцюбинском, Смеле и Шепетовке, - Зубко

Украина готова технически к прохождению нового отопительного сезона. Почти на 100% готова социальная инфраструктура. Начались регламентные работы и запуски по всем котельным.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

По его словам, определенные проблемы с подготовкой к отопительному сезону возникают вновь по городу Коцюбинское Киевской области, которое не может до сих пор решить свои внутренние вопросы с имеющимися крупными средствами на своих счетах. Также вопрос по городам Смела и Шепетовка.

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"Актуальным является вопрос и по городу Киеву, где сейчас происходит передача целостного имущественного комплекса от Киевэнерго. В течение нескольких следующих недель этот процесс будет закончен, что позволит Киеву полноценно подготовиться к прохождению отопительного сезона ", - подчеркнул Зубко.

Источник: https://censor.net.ua/n3086229
 
 
 Топ комментарии
 
Оно вам надо? Сколько той зимы. Вон, пол-Киева всё лето без горячей воды, и ничего, не жу-жу.
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Всі проблеми - це наслідки. Наслідки того, що Порошенка обрав не народ України, а проросійські олігархи на Віденській змові.
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Перебои - это когда есть, потом нет, потом снова есть и т.д. А когда всегда есть или всегда нет - это без перебоев.
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Перебои - это когда есть, потом нет, потом снова есть и т.д. А когда всегда есть или всегда нет - это без перебоев.
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Всі проблеми - це наслідки. Наслідки того, що Порошенка обрав не народ України, а проросійські олігархи на Віденській змові.
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Це всіхперегравальна спецоперація патріота поросьонко.
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Оно вам надо? Сколько той зимы. Вон, пол-Киева всё лето без горячей воды, и ничего, не жу-жу.
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НИКОГДА ни при одном мэре Киева (!!!) Киев не сидел без горячей воды. То есть Педалик не на своем месте , а " правящая партия" собрана из балаболов
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Моржи вже? 😱
Не подумайте, що пики #идовські...😁
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ТОМУ ЩО, столичным городом должны управлять профессионалы. А не боксеры с со товарищами . Конечно фирташа можно понять - бесконтрольно нахапал земли, порешал все вопросы по своим Мега стройкам ТРЦ.
На киевлян явно насрать . А ведь земли - ЭТО СОБСТВЕННОСТЬ КОММУНЫ КИЕВЛЯН
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гнойсман у какого-то продвинутого кацапа, типа жирика, тему спер.
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А може МВФ не мовчить! Бачить, як на нашій бідності багатіє кожен, хто біля корита.Може, ви, пане Гройсман, не говорите правду. Своїми млн.ділитися шкода.Куди простіше вирішити і постановити дерти з українців шкіру ( бо кишені почистили раніше).І траншів тих українці не бачать. Розлітаються вони по дорогих кишенях і заморських рахунках…Ну то як, пане Гройсман?! Може досить тягти з нас, бо й вже немає що.Час вам злізти з нашої шиї і згадати таблицю ділення.Жадність фраєра губить, певно чули про таке!В кожному українцеві живе Кармелюк, чи Довбуш! І терпіння наше не вічне!Подумайте, пане Гройсман. Подумайте!…Пане Гройсман! Дуже вже хочеться українцям, щоб ви опублікували той документ, де МВФ вимагає, щомісяця, піднімати для людей тарифи - Украина Online Определенные проблемы с подготовкой к отопительному сезону есть в Киеве, Коцюбинском, Смеле и Шепетовке, - Зубко - Цензор.НЕТ 178 Определенные проблемы с подготовкой к отопительному сезону есть в Киеве, Коцюбинском, Смеле и Шепетовке, - Зубко - Цензор.НЕТ 2842
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Покупаю или сварганю буржуйку..😱
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Шутки-шутками, а вот когда начнутся пожары из-за перегрузки электросетей, будет невесело. Если новые районы ещё выдержат всякие бойлеры с обогревателями, то Нивки или Борщаговка будут греться ПО-НОВОМУ(ТМ).
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Уже...В подьездах щиты и проводка
горит каждый год, мля...
Докерувалися..
😵
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К отопительному сезону ПОЧТИ готовы! Если кто не в курсе поясняю, слово ПОЧТИ, у нашей ( пока еще ) власти означает что ни яух не готовы или готовы процентов не 5.
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***
- а вот Мойша у нас... как всегда.... отвечает за ЖКХ.
- за что...за что он отвечает?
- за ЖКХ - за женщин, коньяк и хату.
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Так на заході пенсіонери, ті що зараз бунтували. А в Україні - весь час терпіли. Різниця є. Будуть сидіти терпіти терпіли.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОпределенные проблемы с подготовкой к отопительному сезону есть в Киеве, Коцюбинском, Смеле и Шепетовке, - Зубко
 
 
 
 
 
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