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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2442) суд (21323) Омелян (516)

 НАБУ осуществляло на меня давление, - Омелян

Соломенский райсуд Киева отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры об определении министру инфраструктуры Владимиру Омеляну меры пресечения в виде залога в 5 млн грн.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, после заседания суда по избранию ему меры пресечения, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я не допущу, чтобы отдельные руководители самостоятельно решали, что они являются законом. И буду отстаивать свое честное имя в судах. После завершения этого позорного судебного рассмотрения, я оставляю за собой право обратится в соответствующие судебные инстанции со встречным иском для привлечения к ответственности, которые совершают сегодня беззаконие", - заявил министр.

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На просьбу прокомментировать информацию о том, что на него оказывалось давление со стороны сотрудников НАБУ Омелян заявил: "Что касается давления. Да, оно осуществлялось. Это было не единоразовое давление в различных аспектах".

Отвечая на вопрос, в чем это давление проявлялось, министр уточнил: "В личных угрозах во время телефонных и личных разговоров".

Вместе с тем, он отказался назвать фамилии лиц, которых обвинил в давлении на него.

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"Еще не время", - заявил Омелян.

Напомним, 13 сентября сотрудники НАБУ вручили министру инфраструктуры Омеляну подозрение за "незаконное обогащение" десять лет назад, "пользование или приобретения" машины для брата и недекларирование проживания в доме в течение двух недель 2016 года.

Сам министр заявил о сотрудничестве руководства Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) с украинскими политиками и намерении подать на бюро в суд. Он категорически отверг коррупционные обвинения в своей адрес и заявил, что не будет подавать в отставку с должности.

В свою очередь, в НАБУ назвали заявления министра Омеляна о предъявленном ему подозрении "манипуляцией фактами"

Источник: https://censor.net.ua/n3086228
 
 
 Топ комментарии
 
Меня царицей соблазняли, но не поддался я! Клянусь! (с)
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НАБУ и обязано осуществлять давление на воров,так что не удивляйся
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НАБУ и обязано осуществлять давление на воров,так что не удивляйся
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Меня царицей соблазняли, но не поддался я! Клянусь! (с)
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ти не піддався,а Омелян піддався.Його жінка--одна з цариць модельного бізнесу
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Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) відкрило кримінальне провадження за фактом можливого незаконного збагачення депутата Верховної ради України Антона Геращенка. Про це повідомили в НАБУ, передають "Українські Новини".НАБУ підозрює Антона Геращенка в незаконному збагаченні | РБК-Україна НАБУ осуществляло на меня давление, - Омелян - Цензор.НЕТ 2564
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Зря - он ведь тоже из "Перечня заведомо невиновных людей".... На него даже кацапы покушались...)))
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***
Сдавило грудь? Мучает боль в суставах? Беспокоит голод и бессонница?
Подпиши признание...
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но емельян быстро включил потужный гиперлуп и начал блеять про мыролюбный ремонт дорог в Украине.
В общем прикинулся безальтернативным реформатором.
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Када у него яйка Фаберже исчо не так извиватца будет-
"ценный " кадр, мля!!!😀
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+ атмосферное давленийо! Писец метеорологам, теж брехуни🤣
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Погрози. Ну хіба що подзвонили і спитали:
- Ти що, дебіл, своїми заявами про гіперлуп, платні автобани по 70 євроцентів, і триліарди на ремонт контору палиш. Ще не всі притомні поїхали чи вимерли.
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выдать медальку херою..
Желательно посмертно и желательно с конфискацией..
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ага. за возвращение крысма второй степени, из чугуна.
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Кодло воров и все честные! Как так....
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Всі корупціонери однотипні, будь-то Насиров, Мельник, Яценюк той же Омелян,всі клянуться що кришталево чисті,патріоти, дуже їх недооцінюють,заважають!І ніхто не сказав ні слова звідкіля у них неймовірні статки.Після таких судових рішень, зрозуміло,що одні будуть прожовжувати,а другі почнуть красти!!!
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Диагноз прост
ПЯТАЯ КОЛОННА КРЕМЛЯ ВОЮЕТ С ОМЕЛЯНОМ, т к он объявил о прекращении жд сообщения с рашей.
ДАВАЙТЕ задумаемся- как через Украину идут ЗАКРЫТЫЕ вагоны в Приднестровье и шо они туда везут????
Считаю, что Омелян должен назвать фио давивших на него. Надо врагов Украины знать в лицо

Спасибо тебе , Омелян , за лоукосты в Украине. Вот уже Харьков подтягивается и Херсон.

Теперь надо занятся судоходством на Днепре, туристическими кораблями, перевозками. У нас на Дунае такое количество туристических теплозодов!!!!!
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Ну он же назвал. Получается НАБУ - враг Украины. Так?
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шоу для лохов:
коррупционеры имитируют борьбу с коррупцией, преследуя политических противников - коррупционеров.
Омельян возомнил себя большим политиком, было много патриотической риторики, а это сегодня прерогатива исключительно предвыборных выступления президента, мечтающего о втором сроке.
Вот получил "щелбан по носу".
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Ну это как раз в стиле НАБУ, угрожать, оказывать давление и нарушать закон)) В свое время детектив Бюро поднял руку на адвокатессу и остался безнаказанным или тому пьяному детективу, который устроил ДТП в Киеве, тоже всё сошло с рук(
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Омельяшка говорил на суде, что кто-то хочет занять его место. А я вот думаю: он же ноет все время, что на железной дороге полный развал. Так чего же он зубьями в свою должность вцепился? Перекрестился бы, пусть другие мучаются. Но нет...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАБУ осуществляло на меня давление, - Омелян
 
 
 
 
 
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