 НАБУ осуществляло на меня давление, - Омелян

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, после заседания суда по избранию ему меры пресечения, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я не допущу, чтобы отдельные руководители самостоятельно решали, что они являются законом. И буду отстаивать свое честное имя в судах. После завершения этого позорного судебного рассмотрения, я оставляю за собой право обратится в соответствующие судебные инстанции со встречным иском для привлечения к ответственности, которые совершают сегодня беззаконие", - заявил министр.

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На просьбу прокомментировать информацию о том, что на него оказывалось давление со стороны сотрудников НАБУ Омелян заявил: "Что касается давления. Да, оно осуществлялось. Это было не единоразовое давление в различных аспектах".

Отвечая на вопрос, в чем это давление проявлялось, министр уточнил: "В личных угрозах во время телефонных и личных разговоров".

Вместе с тем, он отказался назвать фамилии лиц, которых обвинил в давлении на него.

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"Еще не время", - заявил Омелян.

Напомним, 13 сентября сотрудники НАБУ вручили министру инфраструктуры Омеляну подозрение за "незаконное обогащение" десять лет назад, "пользование или приобретения" машины для брата и недекларирование проживания в доме в течение двух недель 2016 года.

Сам министр заявил о сотрудничестве руководства Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) с украинскими политиками и намерении подать на бюро в суд. Он категорически отверг коррупционные обвинения в своей адрес и заявил, что не будет подавать в отставку с должности.

В свою очередь, в НАБУ назвали заявления министра Омеляна о предъявленном ему подозрении "манипуляцией фактами".