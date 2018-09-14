 Более 100 судей столичных райсудов преодолели все этапы квалифоценивания

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Всего все этапы уже преодолели 102 судьи районных судов Киева. Для 89 судей квалификационное оценивание оказалось успешным. Но еще десять судей не смогли после собеседования набрать баллы, необходимые для успешного прохождения оценивания (минимум 670 баллов). А еще трое судей не смогли преодолеть этап экзамена.

Отметим, что в настоящее время в десяти районных судах Киева числятся 238 судей, включая судей, командированных из других судов страны. Однако фактически судей, осуществляющих правосудие, меньше, поскольку у ряда судей закончились полномочия, они находятся в декретных отпусках или в отпусках по уходу за ребенком. Вакантной в столичных райсудах, по информации ВККС, остается 81 судейская должность.

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В целом, к 14 сентября квалификационное оценивание уже прошли 1 564судей местных и апелляционных судов со всей страны. Для 1 430 судей оценивание оказалось успешным. Всего, напомним, в три списка на оценивание были включены 5 157 судей. Вторая волна оценивания судей началась в конце 2017 года.