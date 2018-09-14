 ГПУ завела дело на детектива НАБУ из-за сфальсифицированного подозрения Демчине (обновлено)

Об этом Демчина сообщил 14 сентября на пресс-конференции в Киеве.

"Могу сказать, что Генпрокуратура возбудила дело в отношении детектива НАБУ", - отметил первый заместитель главы СБУ.

Сотрудники ГПУ, рассмотрев заявление Демчины, признали достаточными данные изложенные в ней, в связи с чем 13 сентября было зарегистрировано уголовное производство в отношении сотрудников НАБУ, которые подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.343 "Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, судебного эксперта, работника государственной исполнительной службы, частного исполнителя", ч.2 ст.372 "Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности", по которым детективам грозит лишение свободы от 5 до 10 лет.

Ранее, 13 сентября 2018 НАБУ сообщил, что подготовило сообщение о подозрении в незаконном обогащении первому заместителю председателя Службы безопасности Украины Павлу Демчине.

Демчина утверждает, что работники НАБУ решили отомстить ему за разоблачение их противоправной деятельности.

"Ряд дел было зарегистрировано непосредственно по материалам, которые я направлял. По одному из дел объявлены три подозрения сотрудникам НАБУ, насколько мне известно, в ближайшее время оно должно пойти в суд. Соответственно, я считаю, что из чувства мести было организовано это уголовное производство", - подчеркнул он.

Как объясняет Демчина, не найдя оснований для регистрации уголовного производства, руководство НАБУ выбрало путь его дискредитации в СМИ. В частности, речь идет о сюжете журналистки Евгении Моторевской, который вышел в эфире ряда национальных телеканалов, где Демчина обвинялся в коррупции. После этого с целью опровергнуть данные указанного журналистского расследования Демчина сам обратился в НАБУ и САП с заявлением зарегистрировать по нему уголовное производство, которое должно подтвердить или опровергнуть информацию о его якобы противоправной деятельности.

"Насколько мне известно, НАБУ не проверяли ничего, потому что понимали прекрасно, что информация в отношении меня не соответствует действительности. Вместо этого начали искать как зарегистрировать уголовное производство", - отметил Павел Демчина.

По словам первого заместителя председателя СБУ, детективы НАБУ сосредоточились на фальсификации материале к нему. Для этого в течение 18 месяцев собирались материалы об имущественном состоянии гражданки, с которой он находился в отношениях в 2010-2012 году.

"Я действительно проживал с этим лицом, у нас действительно есть общие дети, но это было в 2010-2012 годах. Детектива НАБУ был точно известен факт отсутствия совместного проживания, поскольку он получил соответствующее постановление суда. Именно Яндюк подписал подозрение и именно он забирал в суде это решение, он не может не знать о его существовании", - заявил он.

Таким образом, отметил Демчина, сообщение ему о подозрении является сфальсифицированным.