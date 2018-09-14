 Детективам НАБУ грозит от 5 до 10 лет лишения свободы, - СБУ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Сообщаем, что Генеральная прокуратура Украины рассмотрела заявление первого заместителя председателя Службы безопасности Украины Павла Демчины от 12 сентября 2018 г. относительно совершения уголовных правонарушений сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины.

Сотрудники ГПУ, рассмотрев заявление Демчины, признали достаточными данные изложенные в нем, в связи с чем 13 сентября было зарегистрировано уголовное производство в отношении сотрудников НАБУ, которые обоснованно подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 343 "Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, судебного эксперта, работника государственной исполнительной службы, частного исполнителя ", ч.2 ст.372 "Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности", по которым детективам грозит лишение свободы от 5 до 10 лет", - сказано в сообщении.

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