 Детективам НАБУ грозит от 5 до 10 лет лишения свободы, - СБУ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Сообщаем, что Генеральная прокуратура Украины рассмотрела заявление первого заместителя председателя Службы безопасности Украины Павла Демчины от 12 сентября 2018 г. относительно совершения уголовных правонарушений сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины.
Сотрудники ГПУ, рассмотрев заявление Демчины, признали достаточными данные изложенные в нем, в связи с чем 13 сентября было зарегистрировано уголовное производство в отношении сотрудников НАБУ, которые обоснованно подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 343 "Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, судебного эксперта, работника государственной исполнительной службы, частного исполнителя ", ч.2 ст.372 "Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности", по которым детективам грозит лишение свободы от 5 до 10 лет", - сказано в сообщении.
А кто останется тех посадит ГБР.
Юра... Менская колония примет тебя и второй раз...
Тем более, что по результату, ни один коррупционер не пострадает!
Презумпция невиновности - краеугольный камень правосудия. Пока вина не доказана, человек не виновен.
Так вот на Демчину и подали в суд доказать виновность но ГПУ уже решили что ДЕМЧИНА НИУЧЁМ НЕУВИНАУВАТ!!!
а за превышение служебных полномочий слабо на парашу вернуться где ему и место?!
По-этому этот поц Демчина такой дерзкий.
нужен свой штаб и не будет ниче такого
По-любому - это плюс. Систем очищает себя изнутри в конкурентной борьбе.
вы че - апетиты растут
а воровать приходится с убытков