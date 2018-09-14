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Все про:НАБУ (2442) СБУ (12805) детектив (39) Демчина Павел (13)

 Детективам НАБУ грозит от 5 до 10 лет лишения свободы, - СБУ

Генпрокуратура Украины зарегистрировала уголовное производство в отношении сотрудников НАБУ, которые подозреваются в совершении преступлений по двум статьям УК.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Сообщаем, что Генеральная прокуратура Украины рассмотрела заявление первого заместителя председателя Службы безопасности Украины Павла Демчины от 12 сентября 2018 г. относительно совершения уголовных правонарушений сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины.

Сотрудники ГПУ, рассмотрев заявление Демчины, признали достаточными данные изложенные в нем, в связи с чем 13 сентября было зарегистрировано уголовное производство в отношении сотрудников НАБУ, которые обоснованно подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 343 "Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, судебного эксперта, работника государственной исполнительной службы, частного исполнителя ", ч.2 ст.372 "Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности", по которым детективам грозит лишение свободы от 5 до 10 лет", - сказано в сообщении.

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Детективам НАБУ грозит от 5 до 10 лет лишения свободы, - СБУ 01

Источник: https://censor.net.ua/n3086222
 
   
 Топ комментарии
 
Как Омелян - так давай 10 млн. залога, как Демчина - "заведомо невиновен "
Юра... Менская колония примет тебя и второй раз...
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треба американцям написати і показати як у нас заважають боротися з корупцією.
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"Система" окончательно пошла вразнос.
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треба американцям написати і показати як у нас заважають боротися з корупцією.
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Прокуратура посадит всю НАБУ,а НАБУ посадит всю прокуратуру.
А кто останется тех посадит ГБР.
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а хіба може бути "завєдомо невіновний" ? то слідство покаже..
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вы ему налейте ещё он на инопланетян покажет Детективам НАБУ загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі, - СБУ - Цензор.НЕТ 2250
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Как Омелян - так давай 10 млн. залога, как Демчина - "заведомо невиновен "
Юра... Менская колония примет тебя и второй раз...
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- А еще, он называл Вас зеленой жабой и дождевым червяком... (с)
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Нормально так, наворовал миллионы но открываютдела против следователей НАБУ, кто же посте такого будет вообще заниматься коррупцией в высших эшелонах власти.
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рехвормы становятся все рехвормистее.
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Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. ГПУ рассмотрела заявление Демчины и зарегистрировала уголовное производство в отношении детективов НАБУ. Им грозит от 5 до 10 лет лишения совободы, - СБУ - Цензор.НЕТ 1508
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А по поводу своей Демчины у СБУ никаких претензий нема? Живет на одну зарплату, службу тянет, надрывая пупок, отказывая себе и своей тетке в трех машинах, наделах землицы под Киевом и баблишке в матрасе... И тут нехорошие НАеБУшники обидели кристально честную людыну.
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Треба всю цю гнилу писдобратію - СБУ, НАБУ, ГБР і інший непотріб гнати драною мітлою і запросити фахівців іноземців бо інакше нічого не буде, весь цей цирк вічно продовжуватиметься
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Тю,зачем разгонять артистов? Нормальное такое предвыборное телешоу выпускают!
Тем более, что по результату, ни один коррупционер не пострадает!
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уже был "фахівців іноземців" по фамилии Манафорт....
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Жесть, уголовное дело за обвинение заведомо невиновного, невиновность доказывают в суде а не обвиняют следователей.
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В суде доказывают виновность.
Презумпция невиновности - краеугольный камень правосудия. Пока вина не доказана, человек не виновен.
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эээ немного не так! )))
Так вот на Демчину и подали в суд доказать виновность но ГПУ уже решили что ДЕМЧИНА НИУЧЁМ НЕУВИНАУВАТ!!!
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У нас Юга уже на себя роль суда взял...
а за превышение служебных полномочий слабо на парашу вернуться где ему и место?!
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знаем, знаем...Омельяну сколько "светило" реально?
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Что за бреееееееед?! Скоро уголовники начнут сажать оперов, за то что те ведут по ним дела, дожились. Такого дна от СБУ не ожидал.
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Только зарегистрировали, как уже стразу грозит?
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Мало того это суд решить должен виновен Демчина или нет и только потом, когда суд решит что Демчина не виновен, можно подавать в ГПУ. но Юга и ГПУ уже решили!
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Зам. Главы СБУ - Павел Демчина лично курирует контрабанду в Одесском морском порту. Кроме того он является доверенным лицом Кононенко, собирает черный нал и передает (в "5-м Элементе") в Администрацию Президента).
По-этому этот поц Демчина такой дерзкий.
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Прикольно, по этим двум статьям можно любого принимать, кто косо посмотрит в сторону мусоров или судей.
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Не можем отказаться от Коррупционного суда под НАБУ,то треба у брать НАБУ,щоб суд був недiевий.Звичайнi наперстки Детективам НАБУ загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі, - СБУ - Цензор.НЕТ 5419
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а какая разница какой решальне заносить корупционной или нет
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А условия под транш?А так НАБУ создали траншик получили.Зараз суд под траншик создадут,а НАБУ под нож,а траншик останется
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Пора в Украине составить и опубликовать "Список заведомо невиновных людей", чтобы правоохренители и прочие антикоррупционеры берега не путали...)))
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Ну да - а то государственные людишки парятся, занимаются ИБД, а на выхлопе заведомо пшик выходит...
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Жалко очень наших защитников которые отдают свои жизни каждый день . за эти коррупционные схемы , за этих российских порошенок , луценок ,медведчуков ,новинских ,ахметовых , кернесов , трухановых, вилкулов ,тарут ... Которые купили всю Украинскую политику и зайдут они скоро нашим защитникам в спину , ну или пригладят муженка и тот создаст для добробатов очередной котел .
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а зачем им в него попадать
нужен свой штаб и не будет ниче такого
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СБУ копает на НАБУ. НАБУ копает на СБУ. Надо еще новый орган, который будет копать на них обоих. НАБНСБУ. Не факт конечно что и на них СБУ и НАБУ не будут копать. Поэтому и за ними контрольнужен будет. Для этого создать СКНАБНСБУ для контроля НАБНСБУ которое контролирует НАБУ и СБУ..
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Чуствую после выборов начнут пердаки у соевых реально гореть вот где альтернатива расейскому газу.
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Любила жаба гадюку. Запасаемся попкорном. Пауки едят друг друга в банке.
По-любому - это плюс. Систем очищает себя изнутри в конкурентной борьбе.
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За текущий год в бюджет возвращено аж 66000 грв., конфискованных у коррупционеров!!!! Вот это ребята работают, едрить их мать, афигеть... При этом на содержание всех этих органов выделены десятки миллиардов гривен, кто нибудь что то понимает?
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так всем же украсть надо
вы че - апетиты растут
а воровать приходится с убытков Детективам НАБУ загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі, - СБУ - Цензор.НЕТ 4498
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Нужны выборы, что бы это гавно смыть в унитаз.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоДетективам НАБУ грозит от 5 до 10 лет лишения свободы, - СБУ
 
 
 
 
 
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