 Все доходы от сдачи в аренду помещений ЦУМа одесского нардепа Климова будут идти государству, - местные СМИ

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на Odessa.online.

Они вручили администрации постановление Шевченковского суда Киева об аресте здания, которое принадлежит структурам подконтрольным Леониду Климову, на период расследования уголовного производства о коррупции.

Теперь все доходы от сдачи в аренду помещений ЦУМа будут идти государству.

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Ситуацию прокомментировал представитель Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученных от коррупционных и других преступлений, Андрей Потемкин.