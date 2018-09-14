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 Все доходы от сдачи в аренду помещений ЦУМа одесского нардепа Климова будут идти государству, - местные СМИ

Вслед за складами на улице Аэропортовской, 10, и базой отдыха "Золотой бугаз" в Грибовке сотрудники СБУ и Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученных от коррупционных и других преступлений, наведались в ЦУМ на улицу Пушкинскую.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на Odessa.online.

Они вручили администрации постановление Шевченковского суда Киева об аресте здания, которое принадлежит структурам подконтрольным Леониду Климову, на период расследования уголовного производства о коррупции.

Теперь все доходы от сдачи в аренду помещений ЦУМа будут идти государству.

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Все доходы от сдачи в аренду помещений ЦУМа одесского нардепа Климова будут идти государству, - местные СМИ 01
Все доходы от сдачи в аренду помещений ЦУМа одесского нардепа Климова будут идти государству, - местные СМИ 02

Ситуацию прокомментировал представитель Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученных от коррупционных и других преступлений, Андрей Потемкин.

Источник: https://censor.net.ua/n3086220
 
   
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тююю, надо процентов 90% арестовать на год, заводов, газет пароходов в Украине что в доход пошло))))
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Хфамилии этого "государства" в студию..)
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Украина выиграла у России апелляцию по трехмиллиардному долгу по евробондам

http://txt.newsru.com/finance/14sep2018/appel_ukr.html
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можно еще повысить цены на что то.......
у нас после каждой победы цены повышаются.
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где хорошо - там Родина - это лозунг не мой.
Это моя Родина - какая есть. Я борюсь чтобы она была лучше, присоединяйтесь.
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Наверно выборы скоро , бо чего то аж очень бурную деятельность начали развивать по коррупции . Прямо не верится.
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Арест имущества в рамках уголовного дела, а доходы пойдут в государство?????? Это как????
В уголовном процессе уже и право собственности переходит????
Деньги от аренды будут идти на счет предприятия (ЦУМа).
Это же арест на период расследования дела, а не конфискация!!!!!!!!!!
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На фотках лицо засекретили, чтобы на видео рассекретить.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаВсе доходы от сдачи в аренду помещений ЦУМа одесского нардепа Климова будут идти государству, - местные СМИ
 
 
 
 
 
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