 Для получения макрофинансовой помощи ЕС Украине придется выполнить домашнее задание, - Климпуш-Цинцадзе

"Основные условия для первого транша будут те, которые мы не выполнили по прошлой программе. Наше домашнее задание", - сказала она "Интерфакс-Украина" в кулуарах 15-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES), передает Цензор.НЕТ.
И.Климпуш-Цинцадзе рассказала, что среди новых условий будет также проведение малой приватизации.
Она добавила, что сумма в EUR1 млрд будет разделена на два транша, первый из которых Киев рассчитывает получить уже до концатекущего года.
Вместе с тем, в Минфине рассказали, что транши макрофинансовой помощи в рамках договоренностей Украины и ЕС будут распределены равномерно, по 500 млн евро каждый. При этом ожидается, что первый транш поступит в Украину осенью этого года после завершения cторонами внутренних процедур, необходимых для вступления в силу подписанных документов и выполнения Украиной условий предоставления первого транша.
Второй транш должен поступить весной 2019 по результатам оценки выполнения Украиной мероприятий по реформированию соответствующих секторов реализации государственной политики.
Отметим, что Евросоюз с 2014 года предоставил Украине 2,81 млрд евромакрофинансовой помощи: 1,360 млрд евро в 2014 году; 850 млн евро в 2015 году и 600 млн евро в 2017 году. Третий транш третьей программы макрофинансовой помощи на 600 млн евро был отменен 18 января 2018 года из-за невыполнения Украиной согласованных условий. Украина не выполнила четыре требования, в частности: снятие запрета на экспорт леса-кругляка, запуск автоматической проверки е-деклараций, закон о кредитном реестре НБУ и проверка информации о бенефициарных владельцах компаний.
🤑
Кто про лес, кто про Петю, кто про зубожылых... Все по методичкам, независимо от содержания статьи.
Повышение тарифов, подорожание бензина... ну вообщем всё "по старой схеме"
Короче - скинуться барыге на Мальдивы...
Вот такая "независимость" получается, так подсадили Украину на иглу ЕС, что теперь не стянешь и чем дольше Украина сидит на игле, тем меньше шансов у нее освободиться от наркотической зависимости.
Украину сделали рабом ЕС.
Українці не ведіться на всі умовляння цих чароіїв ( з доляром і кулею ) .
Ви живете на території яка гарантує Виживання ваших дітей ( потомків ) під час катаклізму .
За це б'ються всі і євреї , і захід , і схід . По різному б'ються , а сенс в тому , якщо ми не будемо на цій території жити , то будуть жити вони .
Я не буду говорити яка територія України , від польші до кавказу , щоб не росзтроювати вибраних їх їхнім богом .
Нарід України єднайсь , дай відсіч тим хто не має право пережити Кінець СВІТУ .Цілістність земель України дають право пережити . цей катаклізм .
а нас снова наймут пахать за еду