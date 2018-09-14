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 Политика Украины
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 Для получения макрофинансовой помощи ЕС Украине придется выполнить домашнее задание, - Климпуш-Цинцадзе

Для получения макрофинансовой помощи Европейского Союза Украине придется выполнить условия из третьей программы и осуществить малую приватизацию, сообщила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Основные условия для первого транша будут те, которые мы не выполнили по прошлой программе. Наше домашнее задание", - сказала она "Интерфакс-Украина" в кулуарах 15-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES), передает Цензор.НЕТ.

И.Климпуш-Цинцадзе рассказала, что среди новых условий будет также проведение малой приватизации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина и ЕС подписали кредитное соглашение о предоставлении 1 млрд евро макрофинансовой помощи

Она добавила, что сумма в EUR1 млрд будет разделена на два транша, первый из которых Киев рассчитывает получить уже до концатекущего года.

Вместе с тем, в Минфине рассказали, что транши макрофинансовой помощи в рамках договоренностей Украины и ЕС будут распределены равномерно, по 500 млн евро каждый. При этом ожидается, что первый транш поступит в Украину осенью этого года после завершения cторонами внутренних процедур, необходимых для вступления в силу подписанных документов и выполнения Украиной условий предоставления первого транша.

Второй транш должен поступить весной 2019 по результатам оценки выполнения Украиной мероприятий по реформированию соответствующих секторов реализации государственной политики.

Отметим, что Евросоюз с 2014 года предоставил Украине 2,81 млрд евромакрофинансовой помощи: 1,360 млрд евро в 2014 году; 850 млн евро в 2015 году и 600 млн евро в 2017 году. Третий транш третьей программы макрофинансовой помощи на 600 млн евро был отменен 18 января 2018 года из-за невыполнения Украиной согласованных условий. Украина не выполнила четыре требования, в частности: снятие запрета на экспорт леса-кругляка, запуск автоматической проверки е-деклараций, закон о кредитном реестре НБУ и проверка информации о бенефициарных владельцах компаний.

Источник: https://censor.net.ua/n3086219
 
 
 Топ комментарии
 
Лісу в Україні після петі - не буде..
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та и людей тоже. Кто уедет, кто вымрет
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Кругом сплошные успехи и победы, а без кредитов никуда и дефолт на носу. А теперь еще придется рулить по указке. Отака перемога...
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Если не секрет, ты готовишься умереть или уехать?
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я уже готов послать тебя в пешее эротическое путишествие
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приметно так будет выглядеть граница с Польшей..

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А можно отдать натурой?-всей партией БПП вместе с Порошенко,Гройсманами и ихними @лядскими тарифами?
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Задание одно,сокращать народ Украины,так сказать: освободите территорию.....
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Кругом сплошные успехи и победы, а без кредитов никуда и дефолт на носу. А теперь еще придется рулить по указке. Отака перемога...
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Ще щось залишилось не приватизованим? Странна аднака що до цих пір не прибрали до рук.
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Опять "домашнее задание". Может вы бы лучше непосредственно в "школе" учились?
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лучше в начальной и гденибуть от нас подальше
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Что и следовало ожидать, условия кредита прежние ( снятие моратория на лес) но теперь еще добавили условие приватизации предприятий а в этом году данная программа полностью провалилась, выполнено на 0,1%.
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Судя по коментам, зрадуны, как всегда, дальше заголовка читать не стали. Сразу начали отрабатывать.

Кто про лес, кто про Петю, кто про зубожылых... Все по методичкам, независимо от содержания статьи. Для получения макрофинансовой помощи ЕС Украине придется выполнить домашнее задание, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 966
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Все упирается в банальную вещь-антикоррупционный суд,а такое задание Пеца не по плечу,ведь на кону жизнь,сладкая жизнь,а вы Порохососы гнийте в трущобах
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Вангую...
Повышение тарифов, подорожание бензина... ну вообщем всё "по старой схеме"
Короче - скинуться барыге на Мальдивы... Для отримання макрофінансової допомоги ЄС Україні доведеться виконати домашнє завдання, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 1792
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Для получения макрофинансовой помощи ЕС Украине придется выполнить домашнее задание, - Климпуш-Цинцадзе

Вот такая "независимость" получается, так подсадили Украину на иглу ЕС, что теперь не стянешь и чем дольше Украина сидит на игле, тем меньше шансов у нее освободиться от наркотической зависимости.
Украину сделали рабом ЕС.
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хорошо рехворматорам, к папэрэдныкам еще и МВФ добавился. есть на кого валить.
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Ви ж подивіться , як обложили Україну і Нарід України . Зі сторони заходу тиск фінасовий , збоку росії тиск збройний , все тільки для того , щоб український нарід покинув територію яка називається Україна . Значить є ЦІННІСТЬ цієї території( цього клаптика Нашої планети ).
Українці не ведіться на всі умовляння цих чароіїв ( з доляром і кулею ) .
Ви живете на території яка гарантує Виживання ваших дітей ( потомків ) під час катаклізму .
За це б'ються всі і євреї , і захід , і схід . По різному б'ються , а сенс в тому , якщо ми не будемо на цій території жити , то будуть жити вони .
Я не буду говорити яка територія України , від польші до кавказу , щоб не росзтроювати вибраних їх їхнім богом .
Нарід України єднайсь , дай відсіч тим хто не має право пережити Кінець СВІТУ .Цілістність земель України дають право пережити . цей катаклізм .
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капец настанет - все своим петиным раздадут)))
а нас снова наймут пахать за еду Для отримання макрофінансової допомоги ЄС Україні доведеться виконати домашнє завдання, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 6371
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Ну так ни честна...Петя сказа шо он подписался на каждой купюре транша...аплять соврал!
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Странные комментарии... Это все вопросы к Гройсману, и причём тут Петя... Кабмин и Рада свернули свою деятельность по развитию Украины. А Гройсман - редкий мудак, кабмин хрен знает чем занимается, только не развитием экономики Украины.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДля получения макрофинансовой помощи ЕС Украине придется выполнить домашнее задание, - Климпуш-Цинцадзе
 
 
 
 
 
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