 Для получения макрофинансовой помощи ЕС Украине придется выполнить домашнее задание, - Климпуш-Цинцадзе

"Основные условия для первого транша будут те, которые мы не выполнили по прошлой программе. Наше домашнее задание", - сказала она "Интерфакс-Украина" в кулуарах 15-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES), передает Цензор.НЕТ.

И.Климпуш-Цинцадзе рассказала, что среди новых условий будет также проведение малой приватизации.

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Она добавила, что сумма в EUR1 млрд будет разделена на два транша, первый из которых Киев рассчитывает получить уже до концатекущего года.

Вместе с тем, в Минфине рассказали, что транши макрофинансовой помощи в рамках договоренностей Украины и ЕС будут распределены равномерно, по 500 млн евро каждый. При этом ожидается, что первый транш поступит в Украину осенью этого года после завершения cторонами внутренних процедур, необходимых для вступления в силу подписанных документов и выполнения Украиной условий предоставления первого транша.

Второй транш должен поступить весной 2019 по результатам оценки выполнения Украиной мероприятий по реформированию соответствующих секторов реализации государственной политики.

Отметим, что Евросоюз с 2014 года предоставил Украине 2,81 млрд евромакрофинансовой помощи: 1,360 млрд евро в 2014 году; 850 млн евро в 2015 году и 600 млн евро в 2017 году. Третий транш третьей программы макрофинансовой помощи на 600 млн евро был отменен 18 января 2018 года из-за невыполнения Украиной согласованных условий. Украина не выполнила четыре требования, в частности: снятие запрета на экспорт леса-кругляка, запуск автоматической проверки е-деклараций, закон о кредитном реестре НБУ и проверка информации о бенефициарных владельцах компаний.