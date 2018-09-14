 Украина и ЕС подписали кредитное соглашение о предоставлении 1 млрд евро макрофинансовой помощи

Со стороны Украины документы подписали и.о. министра финансов Оксана Маркарова и глава Национального банка Яков Смолий, а со стороны ЕС – председатель Европейской комиссии по вопросам евро и финансовой стабильности Валдис Домбровскис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

На церемонии подписания кредитного соглашения и меморандума присутствовали президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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После подписания глава украинского государства поблагодарил ЕК и В.Домбровскиса за "всестороннюю и большую поддержку, которую Европейский Союз предоставляет украинскому правительству и украинскому народу".

"Это большая помощь в проведении реформ и поддержка реформ – не только финансовая, но и консультативная – и вы по праву являетесь участником и со-спонсором тех реформ, которые проходят в Украине за последние четыре года", - сказал П.Порошенко.

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В меморандуме о взаимопонимании закреплены условия 4-й программы макрофинансовой помощи ЕС Украине на EUR1 млрд.