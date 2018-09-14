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 Политика Украины
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Все про:Домбровскис (18) помощь (2897) Порошенко (15389) Евросоюз (12059) Маркарова (9)

 Украина и ЕС подписали кредитное соглашение о предоставлении 1 млрд евро макрофинансовой помощи

Представители Украины и Европейского Союза подписали меморандум о взаимопонимании и кредитное соглашение относительно предоставления 4-й программы макрофинансовой помощи ЕС Украине (MFA IV) на EUR1 млрд.

Со стороны Украины документы подписали и.о. министра финансов Оксана Маркарова и глава Национального банка Яков Смолий, а со стороны ЕС – председатель Европейской комиссии по вопросам евро и финансовой стабильности Валдис Домбровскис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

На церемонии подписания кредитного соглашения и меморандума присутствовали президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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После подписания глава украинского государства поблагодарил ЕК и В.Домбровскиса за "всестороннюю и большую поддержку, которую Европейский Союз предоставляет украинскому правительству и украинскому народу".

"Это большая помощь в проведении реформ и поддержка реформ – не только финансовая, но и консультативная – и вы по праву являетесь участником и со-спонсором тех реформ, которые проходят в Украине за последние четыре года", - сказал П.Порошенко.

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В меморандуме о взаимопонимании закреплены условия 4-й программы макрофинансовой помощи ЕС Украине на EUR1 млрд.

Источник: https://censor.net.ua/n3086216
 
   
 Топ комментарии
 
Да эти деньги даже в Украину не зайдут. Их спишут на погашение предыдущих задолженностей. Этот кредит по-сути отстрочка по платежам и не более.
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Все, диабетик на неделю в запой уйдет. А нам, люди, газ по 12грн. Слава пэтьке!
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Теперь весь лес точно дорубят.
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и вы по праву являетесь участником и со-спонсором тех реформ, которые проходят в Украине за последние четыре года", - сказал П.Порошенко

и со-спонсором тех реформ Україна та ЄС підписали кредитну угоду про надання 1 млрд євро макрофінансової допомоги - Цензор.НЕТ 4573

Україна та ЄС підписали кредитну угоду про надання 1 млрд євро макрофінансової допомоги - Цензор.НЕТ 2433
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Ну нельзя потратить или украсть бабки МВФ или ЕС. Разве что есть договоренность с ними.

Вы верите, что в ЕС или МВФ кто-то будет дерибанить деньги с Порошенко?
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Да эти деньги даже в Украину не зайдут. Их спишут на погашение предыдущих задолженностей. Этот кредит по-сути отстрочка по платежам и не более.
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Для нас этот кредит по-сути минус. У власти появился ресурс, который они могут украсть или использовать на выборы (на выборах тоже крадут). Потом этот кредит отдавать.
Лучше бы они щас меньше стырили, а больше озаботились возвратом кредитов
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"кредитное соглашение"
так помощь или таки кредит..?
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Осталось узнать условия кредита и почему их так усердно скрывают от украинцев.
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То есть миллиард поменяют на гречку и раздадут населению?
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Ну да. Буржуины ж такие идиоты, шо нихрена не шарят и раздают бабло налево и направо под шо угодно.
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Раздают в основном обещаниями и немножко гречкой,а потом грабят народ через поднятие тарифов.
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Так все верно. Шо не так?
Народ, который отдается за гречку, я бы тоже ценил соответственно.

Ты вобще уверен, что кредиты стране дают, шоб их раздавали всякой шелупени на опохмел? Бо шото меня в твоей экономической модели смущает... Україна та ЄС підписали кредитну угоду про надання 1 млрд євро макрофінансової допомоги - Цензор.НЕТ 5849
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Кредиты дают для того чтобы потом отобрать у народа землю.
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То тебя кто-то обманул. Україна та ЄС підписали кредитну угоду про надання 1 млрд євро макрофінансової допомоги - Цензор.НЕТ 5677 Кредиты раздают, шоб накормить всех наколотыми апельсинами.
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Все, диабетик на неделю в запой уйдет. А нам, люди, газ по 12грн. Слава пэтьке!
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якщо тебе не влаштовує ціна на газ,купи в іншого постачальника.І все
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А твердотопливный котел поставить и самому сделать пресс для брикетов , как вариант не пробовал . Тогда отопление вообще копейки выходит . Солнечные батареи опять же .
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пэрэможец, вот когда ты у себя в квартире котел поставишь, то скинь фотку, шоб поржать
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Я еще 10 лет назад продал квартиру в Киеве и купил хороший дом 15 км от черты города .А если ты предпочитаешь жить в собачей будке , которую вы квартирой обычно называете , то это твои трудности , можешь ныть дальше тебе не кто не мешает .
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А, сколько ты в квартире прожил, алигарх не нытик？😀
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То есть все кто в пригороде живут олигархи? Рассмешил от души.
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Пафос, с которым ты написал как ты героически покинул Киев говорит, что именно ты так считаешь. 😀
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Нет я так не считаю. По евро меркам даже до среднего класса не дотягиваю .
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солнечные батареи? зимой? может имеете в виду водяной коллектор на крыше? Так ему тоже солнце нужно, а зимой у нас его с гулькин хуй плюс снег на крыше. Котел с брикетами или пеллетами ладно, принимается.
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А по вашему электричеством которые они вырабатывают нельзя греть воду в системе отопления ? Я вам сей час страшную тайну отрою , электроэнергии по хер куда ее расходуют , это во первых и во вторых у солнечных батарей как раз зимой КПД выше чем летом . Конечно чисто одни они не вытянут , но как вспомогательный вариант , выльется в существенную экономию , особенно в паре с твердотопливником.
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Ты можешь взять для Украины миллиард денег?
Не цемент для себя стырить на соседской стройке, а для всех взять миллиард.
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-- Деньги вперед, -- заявил монтер, -- утром деньги -- вечером стулья, или вечером деньги, а на другой день утром -- стулья.(с)
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Наконец то реформы состоялись
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Аггга, ато офшори вже зголодніли...🤣
Сьогодні свято у бариг, шоб ви вдавилися і луснули від
закрепу!
🤑
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Предыдущие деньги которые заняла Украина при Порошенко, были выделены по назначению. Дороги, армия, пенсии и зарплаты, строительство промышленных предприятий, ликвидация дыры в банковской сфере которые создал коломойский, который пропихивает юльку на трон.
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Интересно,они миллиард в тот же день перечислят в офшоры или на следующий?
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Сначала нужно будет пропихнуть через Раду несколько непопулярных решений и не факт что удастся, например в прошлом году с лесом так и не вышло.
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Ну да. Это ж не сложнее того, как ты у своей бабушки пенсию тыришь.

Любой дурак знает, как европейский кредит украсть.
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У коментарі для golos.ua політолог зазначив, що приїзд місії МВФ пов'язаний не тільки з питанням щодо підняття ціни на газ.

"А з приводу того, щоб зупинити різкі рухи українських чиновників щодо розтрати бюджету, щоб він після президентських виборів не виглядав катастрофічним. Ви ж не забувайте, що у нас все-таки залишається постійна загроза дефолту. І МВФ приїжджає в країну, в якій є загроза дефолту, а це завжди неприємно. Наприклад, Аргентина запросила зараз 50 мільярдів, щоб зняти проблему загрози дефолту. Ви уявляєте, яка ціна зараз українського дефолту?", - підкреслив Небоженко.

За його словами, зараз просто намагаються стримати Кабінет міністрів і чинного президента Петра Порошенка для того, щоб вони не викидали порожні гроші перед виборами.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що підвищення ціни на газ неминуче.
Через загрозу дефолту: політолог назвав ще одну причину приїзду в Україну місії МВФ
Сьогодні 11:4
http://ua1.com.ua/politics/cherez-zagrozu-defoltu-politolog-nazvav-shche-odnu-prichinu-prijizdu-v-ukrajinu-misiji-mvf-46429.html
🤑
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Вот да. Но большинство все равно многабукаф не осилит...
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"Для получения макрофинансовой помощи Европейского Союза Украине придется выполнить условия из третьей программы и осуществить малую приватизацию, сообщила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе"
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Макрофинансовая помощь ЕС по факту - очень дешевый кредит. Деньги, которые получим, придется вернуть. Правда, платить можно в течение 15 лет. Помощью это может называться потому, что таких дешевых денег на открытых рынках найти не удастся.
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Ну бакс теперь опять до 27 просядет .Что не может не радовать , на фоне кацапов и курсу по 70.
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Цыплятки по осени считают до ноября и санкций из ада уже не долго осталось . Я уже шампанское и икру приготовил , ради такого дела.
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Куме,а ну збiгай до холодильника,та поглянь,щось змiнилось?
-Нi.Мыша як весiла,так i висiть.
-Холера мать их.
-Не растраивайся куме.Ось Томос дадут,може хоч мыша воскресне
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Ох і горять пукани в мордви від Томоса, любо дивитись )
зі. слова "растраивайся" в укр. мові немає. Недопрацьовуєш.
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рабочему люду... У нас в кого не плюнь - работяга с хомутом.
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Ага , то ше ті "роботяги". Рицарі пропердженого дівана ...

Україна та ЄС підписали кредитну угоду про надання 1 млрд євро макрофінансової допомоги - Цензор.НЕТ 1441
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долги рано или поздно прийдется отдавать

а кто же их за тебя отдавать будет
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Рабочий люд дырявыми трусами конечно отдавать будет стопудово.

"Чтобы продать что-то нужно купить что-то, а у нас денег нет". Знакомо?

Чтобы экспортровать что-то, кроме сырья и людья, нужно вкладыватьл деньги, а у нас денег нет.
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итоги правления - взлет в разы тарифов за коммуналку, падение в 4 раза курса гривны. Ноль реформ, ноль борьбы с коррупцией, 0 посадок врагов Украины.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина и ЕС подписали кредитное соглашение о предоставлении 1 млрд евро макрофинансовой помощи
 
 
 
 
 
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