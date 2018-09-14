 Украина и ЕС подписали кредитное соглашение о предоставлении 1 млрд евро макрофинансовой помощи

Со стороны Украины документы подписали и.о. министра финансов Оксана Маркарова и глава Национального банка Яков Смолий, а со стороны ЕС – председатель Европейской комиссии по вопросам евро и финансовой стабильности Валдис Домбровскис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
На церемонии подписания кредитного соглашения и меморандума присутствовали президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
После подписания глава украинского государства поблагодарил ЕК и В.Домбровскиса за "всестороннюю и большую поддержку, которую Европейский Союз предоставляет украинскому правительству и украинскому народу".
"Это большая помощь в проведении реформ и поддержка реформ – не только финансовая, но и консультативная – и вы по праву являетесь участником и со-спонсором тех реформ, которые проходят в Украине за последние четыре года", - сказал П.Порошенко.
В меморандуме о взаимопонимании закреплены условия 4-й программы макрофинансовой помощи ЕС Украине на EUR1 млрд.
и со-спонсором тех реформ
Вы верите, что в ЕС или МВФ кто-то будет дерибанить деньги с Порошенко?
Лучше бы они щас меньше стырили, а больше озаботились возвратом кредитов
так помощь или таки кредит..?
Народ, который отдается за гречку, я бы тоже ценил соответственно.
Ты вобще уверен, что кредиты стране дают, шоб их раздавали всякой шелупени на опохмел? Бо шото меня в твоей экономической модели смущает...
Не цемент для себя стырить на соседской стройке, а для всех взять миллиард.
Сьогодні свято у бариг, шоб ви вдавилися і луснули від
закрепу!
🤑
Любой дурак знает, как европейский кредит украсть.
"А з приводу того, щоб зупинити різкі рухи українських чиновників щодо розтрати бюджету, щоб він після президентських виборів не виглядав катастрофічним. Ви ж не забувайте, що у нас все-таки залишається постійна загроза дефолту. І МВФ приїжджає в країну, в якій є загроза дефолту, а це завжди неприємно. Наприклад, Аргентина запросила зараз 50 мільярдів, щоб зняти проблему загрози дефолту. Ви уявляєте, яка ціна зараз українського дефолту?", - підкреслив Небоженко.
За його словами, зараз просто намагаються стримати Кабінет міністрів і чинного президента Петра Порошенка для того, щоб вони не викидали порожні гроші перед виборами.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що підвищення ціни на газ неминуче.
Через загрозу дефолту: політолог назвав ще одну причину приїзду в Україну місії МВФ
Сьогодні 11:4
http://ua1.com.ua/politics/cherez-zagrozu-defoltu-politolog-nazvav-shche-odnu-prichinu-prijizdu-v-ukrajinu-misiji-mvf-46429.html
🤑
-Нi.Мыша як весiла,так i висiть.
-Холера мать их.
-Не растраивайся куме.Ось Томос дадут,може хоч мыша воскресне
зі. слова "растраивайся" в укр. мові немає. Недопрацьовуєш.
а кто же их за тебя отдавать будет
"Чтобы продать что-то нужно купить что-то, а у нас денег нет". Знакомо?
Чтобы экспортровать что-то, кроме сырья и людья, нужно вкладыватьл деньги, а у нас денег нет.