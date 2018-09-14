 Суд отпустил главу Мининфраструктуры Омеляна на поруки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом заявила судья Анна Сергиенко, передает Цензор.НЕТ.

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Поручителями выступили министр молодежи и спорта Игорь Жданов.

Омеляна обязали сдать все паспорта для выезда за границу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обвинение попросило для Омеляна 5 млн грн залога, а защита министра - отказать в избрании меры пресечения полностью. ФОТОрепортаж

















Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, 13 сентября сотрудники НАБУ вручили министру инфраструктуры Омеляну подозрение за "незаконное обогащение" десять лет назад, "пользование или приобретения" машины для брата и недекларирование проживания в доме в течение двух недель 2016 года.

Сам министр заявил о сотрудничестве руководства Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) с украинскими политиками и намерении подать на бюро в суд. Он категорически отверг коррупционные обвинения в своей адрес и заявил, что не будет подавать в отставку с должности.

В свою очередь, в НАБУ назвали заявления министра Омеляна о предъявленном ему подозрении "манипуляцией фактами"