 Суд отпустил главу Мининфраструктуры Омеляна на поруки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом заявила судья Анна Сергиенко, передает Цензор.НЕТ.
Поручителями выступили министр молодежи и спорта Игорь Жданов.
Омеляна обязали сдать все паспорта для выезда за границу.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Напомним, 13 сентября сотрудники НАБУ вручили министру инфраструктуры Омеляну подозрение за "незаконное обогащение" десять лет назад, "пользование или приобретения" машины для брата и недекларирование проживания в доме в течение двух недель 2016 года.
Сам министр заявил о сотрудничестве руководства Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) с украинскими политиками и намерении подать на бюро в суд. Он категорически отверг коррупционные обвинения в своей адрес и заявил, что не будет подавать в отставку с должности.
В свою очередь, в НАБУ назвали заявления министра Омеляна о предъявленном ему подозрении "манипуляцией фактами"
Театрализованные презентации ?
Типичная кровосися ваш Омелян.
Обоснуйте!! а не переводите тему на другого.
Прям как тот сюрреализьм, которым Наденька грозила.
А треба було на нари...
Скоро тих, які перші брали на поруки других, другі будуть
брати на поруки перших і коло замкнеться!
🤑
члена...😀
Слава Украине!
Бо уйдет гад...
https://fraza.ua/foto/271864-nabu-vydvinulo-omeljanu-sereznoe-obvinenie-ministru-za-eto-ne-stydno
🤣🤣
Ау, ГПрокуратор ! Проснись !
Уря,пецина рехфрома в действии..
Кто бы сомневался,раньше хоть имитировали секс,а теперь и не надо,пипл всё схавает..
Не уничтожил! И делается всё, чтобы этого не произошло!
🤑
Тому дійте, а то дограєтесь в правосуддя!