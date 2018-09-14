EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Отравление в Армянске
 Политика Украины
  4120  63
Все про:Жданов (152) суд (21323) Мининфраструктуры (581) Омелян (516) Богачук Олег (690)

 Суд отпустил главу Мининфраструктуры Омеляна на поруки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Соломенский районный суд города Киева решил отпустить министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна на поруки.

Об этом заявила судья Анна Сергиенко, передает Цензор.НЕТ.

...

Поручителями выступили министр молодежи и спорта Игорь Жданов.

Омеляна обязали сдать все паспорта для выезда за границу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обвинение попросило для Омеляна 5 млн грн залога, а защита министра - отказать в избрании меры пресечения полностью. ФОТОрепортаж

Суд отпустил главу Мининфраструктуры Омеляна на поруки 01
Суд отпустил главу Мининфраструктуры Омеляна на поруки 02
Суд отпустил главу Мининфраструктуры Омеляна на поруки 03
Суд отпустил главу Мининфраструктуры Омеляна на поруки 04
Суд отпустил главу Мининфраструктуры Омеляна на поруки 05
Суд отпустил главу Мининфраструктуры Омеляна на поруки 06
Суд отпустил главу Мининфраструктуры Омеляна на поруки 07
Суд отпустил главу Мининфраструктуры Омеляна на поруки 08

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, 13 сентября сотрудники НАБУ вручили министру инфраструктуры Омеляну подозрение за "незаконное обогащение" десять лет назад, "пользование или приобретения" машины для брата и недекларирование проживания в доме в течение двух недель 2016 года.

Сам министр заявил о сотрудничестве руководства Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) с украинскими политиками и намерении подать на бюро в суд. Он категорически отверг коррупционные обвинения в своей адрес и заявил, что не будет подавать в отставку с должности.

В свою очередь, в НАБУ назвали заявления министра Омеляна о предъявленном ему подозрении "манипуляцией фактами"

Источник: https://censor.net.ua/n3086214
 
   
 Топ комментарии
 
При Пете ни один вор при власти сидеть не будет.
 показать весь комментарий
 
а омелян возмёт на поруки жданова.......ворюги и мрази
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а омелян возмёт на поруки жданова.......ворюги и мрази
 показать весь комментарий
 
 
Пусть идет и работает.Пристали к человеку без основания. Порошенко ЖАБА задавила...Какое же он ничтожное СУЩЕСТВО....
 показать весь комментарий
 
 
Дайте пример успешной работы Омеляна.
Театрализованные презентации ?
Типичная кровосися ваш Омелян.
 показать весь комментарий
 
 
А если даже кровосися, зачем годами в СИЗО держать?
 показать весь комментарий
 
Так шо теперь, всем можно воровать? Всех отпустят на поруки?
 показать весь комментарий
 
 
Кровосися у нас с вами ПРЕЗИДЕНТ....ДАТЬ ПРИМЕР ТОГО ЧТО ПОРОШЕНКО КРОВОСИСЯ?
 показать весь комментарий
 
 
Ваши слова -"Пристали к человеку без основания"
Обоснуйте!! а не переводите тему на другого.
 показать весь комментарий
 
При Пете ни один вор при власти сидеть не будет.
 показать весь комментарий
 
 
Да потому что все его друзья и близкие тогда сядут. Кононенко в первую очередь. Но с Сытником уже ж договорился обо всем
 показать весь комментарий
 
 
ну не зря же Сытник Козин ездил, наверное получил указания на кого открывать дела, а на кого закрывать)) И что самое интересное, что после визита домой к Порошенко, НАБУ закрыло дело на Гонтареву.
 показать весь комментарий
 
 
Первый вариант новости "министра инфраструктуры выдали на поруки министру спорта" звучал круче.
Прям как тот сюрреализьм, которым Наденька грозила.
 показать весь комментарий
 
 
А фронтовика-добровольця Тимура Тумгоєва порошенківські фсбеушники в наручниках відправили "на поруки" хуjла.
 показать весь комментарий
 
 
-- Ходу, Киса! -- сказал Остап. -- Если они нас догонят, я не смогу поручиться за целость вашего пенсне.(с)
 показать весь комментарий
 
 
омелян так тибе плохо подай в отставку чорт чорта на поруки берет
 показать весь комментарий
 
 
Суд отпустил главу Мининфраструктуры Омеляна на поруки.

А треба було на нари...
 показать весь комментарий
 
 
Аггга, бояться еффекту "доміно"- посиплються ВСІ!!
Скоро тих, які перші брали на поруки других, другі будуть
брати на поруки перших і коло замкнеться!
🤑
 показать весь комментарий
 
 
Агга, члены одного "кружка" или "кружки" одного
члена...😀
 показать весь комментарий
 
 
ему судья в туалете минует прочитала....
 показать весь комментарий
 
 
Ага значит состав преступления все таки есть, пусть валит в отставку если есть хоть капля совести.
 показать весь комментарий
 
 
НАБУ выдвинуло Омеляну серьезное обвинение. Министру за это не стыдно.
https://fraza.ua/foto/271864-nabu-vydvinulo-omeljanu-sereznoe-obvinenie-ministru-za-eto-ne-stydno
🤣🤣
 показать весь комментарий
 
 
а когда НАБУ выдвинет хоть какое то обвинение в адрес того же Кононенко? Или он у нас кристально чистый человек? Или все же Сытник боится открывать рот на друзей Пороха?
 показать весь комментарий
 
 
Ага, адреналинчиком подзарядился. И с новыми силами, как говорится... Суд відпустив главу Мінінфраструктури Омеляна на поруки - Цензор.НЕТ 1787
 показать весь комментарий
 
 
Прокуратура принесла на суд документы БЕЗ малейшего намека на подтверждение их достоверности. даже печатей нет, нет штампа регистратора
Ау, ГПрокуратор ! Проснись !
 показать весь комментарий
 
Вообще то такое понятие как, взять на поруки, поставить на вид, обьявить выговор с занесением в лично дело или без того это чисто совдеповское... Суд відпустив главу Мінінфраструктури Омеляна на поруки - Цензор.НЕТ 2193
 показать весь комментарий
 
 
И одеяло не понадобилось..
Уря,пецина рехфрома в действии..
Кто бы сомневался,раньше хоть имитировали секс,а теперь и не надо,пипл всё схавает..
 показать весь комментарий
 
 
О чём речь? Ворон ворону глаз не выклюет! Вор вора не посадит!
 показать весь комментарий
 
 
Иди, мальчик, воруй дальше. Тебе можно, бо ты патриот!
 показать весь комментарий
 
 
В вину Омеляна не верю.История мутная. Прогрессивный министр, уничтожил монополию Коломойского на авиаперевозки. Почему,например Балчуном ни кто из НБУ не занялся.вот где странность
 показать весь комментарий
 
 
а почему НАБУ дела на Злочевского, Гонтареву и того же Фирташа закрыли? А все потому, что руководство вместо борьбы с коррупцией берет откаты за быстрое закрытие дел, по тому же Артемсоль Сытник и Углава получили 500 тыс долларов
 показать весь комментарий
 
 
"уничтожил монополию Коломойского на авиаперевозки."
Не уничтожил! И делается всё, чтобы этого не произошло!
 показать весь комментарий
 
САмое прикольно как лохи говномёты открыли,и шпарят по методичкам,сами верят в свою хрень!Пощли говно в ступе толочь..
 показать весь комментарий
 
 
Это больше всегосударственную пиаркомпанию за средства налогоплательщиков - по телеку в новостях бесплатно покажут, в газетах напишут, в интернетизданиях запостят)))
 показать весь комментарий
 
Ну слава Богу, что его отпустили! У меня аж от сердца отлегло , ведь если бы Омеляна посадили за решетку , Путин бы сразу же напал.
 показать весь комментарий
 
И когда ожидать подозрение по Лещенко? А то в его сказки с займом денег у девушки или у Притулы никто не верит, а сумма там внушительная, вроде бы 7,5 млн. грн.))) Так что у Сережки явно доходы не соответствуют его расходам.
 показать весь комментарий
 
не фанат Лещенко , но как говорят в Одессе тут большая разница, красть из бюджета или не платить в бюджет Суд відпустив главу Мінінфраструктури Омеляна на поруки - Цензор.НЕТ 824
 показать весь комментарий
 
 
Лещенко хорошо устроился, знает же с кем надо-дружить и с какими олигархами по ресторанам ходить
 показать весь комментарий
 
Поручителями выступили ( !!) министр молодежи и спорта Игорь Жданов. На России реактора грамотнее, у их был Зорян и Шкиряк, а тут предлог "И" пропустили.
 показать весь комментарий
 
реактора там такі ж самі, чи не ірше. а ось редактори різни бувають.
 показать весь комментарий
 
Майте на увазі, що в народному Кримінальному кодексі у зв'язку з обмеженістю коштів (вкрадені офшоропітеками) лише дві санкції - на гілляку та на палю.
Тому дійте, а то дограєтесь в правосуддя!
 показать весь комментарий
 
 
О каких поруках идет речь? Что Ёмеля больше красть не будет?Так ведь вопрос в другом ,он крал раньше, как то что произошло раньше можно брать на ПАДЛЮКИ сейчас?О каком правовом государстве верещат соевые?Все как и прежде друзьям все ,врагам закон в интерпретации соевой банды Суд відпустив главу Мінінфраструктури Омеляна на поруки - Цензор.НЕТ 7080
 показать весь комментарий
 
 
Классная система. Барыги берут друг друга на поруки. Круговая порука.
 показать весь комментарий
 
 
И это после почти полного срока Пороха в 5 лет. Результат "реформ" налицо. Причем года два назад нужно было имитировать болезнь, а сейчас уже и этого не нужно. Общество, похоже, опустило руки.
 показать весь комментарий
 
 
очередные волны в тазике, показуха и пиар власти мародеров зашкаливает
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд отпустил главу Мининфраструктуры Омеляна на поруки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх