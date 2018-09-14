 Раскол в АПУ финансируется средствами российского происхождения, - член политсовета партии Мищук

Об этом на своей странице в Facebook написал член Политического совета Алим Мищук.

Он также сообщил, что во время этого "заседания" было принято решение о роспуске 15 региональных партийных организаций: Волынской, Черновицкой, Тернопольской, Львовской, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Кировоградской, Харьковской, Запорожской, Киевской и г.Киева. "А это – большая часть Украины!", - добавил Мищук.

Алим Мищук также высказал предположение, что за расколом АПУ, который происходит по инициативе действующего Председателя Виталия Скоцика стоят экс-регионалы.

"Виталий Скоцик полностью контролируемый Виктором Слаутой и действует по его четкими указаниями. Да, именно тем Слаутой, который был заместителем Виктора Януковича, когда тот был на посту председателя Донецкой областной государственной администрации, министром агарной политики и вице-премьером в правительствах того же Виктора Януковича. Это подтверждает тесная и долговременная связь Слауты с "легитимным", которую он до настоящего времени поддерживает. Сейчас Слаута является советником Скоцика и каждый день появляется в здании Аграной партии и проводит с ним непосредственные встречи. Именно Виктор Слаута руководит действиями Виталия Скоцика и учит его манипуляциям. И исключительно юго-восточные области, на которые у Виктора Славуты через своих преставителей есть влияние, поддерживают все решения главы АПУ, такая себе "аграрная малороссия"", - написал Алим Мищук.

Он также убежден, что финансирование деятельности Главы АПУ В.Скоцика происходит за средства российского происхождения.

"Финансирование Виталия Скоцика происходит средствами российского происхождения – он взял 2,5 миллиона долларов у скандального экс-министра Виктора Януковича регионала Эдуарда Ставицкого. Эти средства он получил через своего товарища и советника Александра Левина. По словам советника председателя Василия Данилива, из этой суммы 300 тыс. долларов было потрачено на командировки Скоцика в США, 700 тыс. долларов поступило на счет Левина, 1,5 миллиона долларов Скоцик лично получил наличными. Таким образом четко формируется логическая цепь: Слаута-Ставицкий-Янукович-Медведчук-Путин!", - подчеркнул А.Мищук.

Именно поэтому, по убеждению Алима Мищука, в прессе появились обвинения в адрес большинства членов руководства АПУ в якобы сотрудничестве с Медвидчуком.

Член политсовета партии также написал, что большинство председателей областных ячеек АПУ выразили недоверие действующему Председателю АПУ Виталий Скоцику.