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 Взрыв на миномета на Ривненском полигоне: 19 сентября на заседании Комитета ВР будет заслушан отчет компетентных органов по расследованию трагедии

19 сентября на заседании Комитета ВР по вопросам безопасности и обороны первым вопросом будет заслушан отчет всех компетентных органов по расследованию трагедии на Ривненском полигоне, в результате которой 3 украинских бойцов погибли, еще 9 были ранены.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, заместитель руководителя фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский.

"5 июля на Ривненском полигоне произошла страшная трагедия: при проведении учебных стрельб из 120-мм миномета "Молот" погибли 3 наших бойца и были ранены еще 9. Это событие вызвало широкий общественный резонанс. Мы должны сделать все, чтобы не допустить повторения подобных трагедий и потерь наших военнослужащих в тылу. И первый шаг - выяснить истину.

Именно поэтому, я, как председатель Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, 12 июля инициировал заседание Комитета, на котором мы заслушали как представителей "Укроборонпрома" и производителя - завода "Маяк", так и представителей Минобороны, об обстоятельствах трагедии. Для того, чтобы сделать окончательные выводы, необходимо провести комплексные экспертизы, которые бы дали ответ на все вопросы. Представители Генпрокуратуры и Военной прокуратуры Западного региона объявили, что все необходимые экспертизы заказаны", - написал он.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Фото разорвавшегося во время учений на Ривненском полигоне миномета "Молот"

Пашинский отметил, что на сегодняшний день по имеющейся у него информации все следственные действия и экспертизы уже проведены, и он, как председатель профильного Комитета ВР, инициирует возвращение к рассмотрению этого вопроса.

"19 сентября, в среду, на заседании Комитета ВР по вопросам безопасности и обороны первым вопросом планируем заслушать отчет всех компетентных органов по расследованию трагедии. Общество должно получить окончательные разъяснения относительно качества оружия, соблюдения техники безопасности и порядка проведения учебных стрельб на Ривненском полигоне", - сообщил он.

Также Пашинский добавил, что на заседание Комитета приглашены Генпрокурор Украины Юрий Луценко или его представители, министр обороны Степан Полторак, руководитель Национальной полиции Сергей Князев и директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз КНИИСЭ Александр Рувин.

"Очень рад буду видеть представителей СМИ, экспертов, депутатов на заседании Комитета 19 сентября в 15:00", - резюмировал политик.

Взрыв на миномета на Ривненском полигоне: 19 сентября на заседании Комитета ВР будет заслушан отчет компетентных органов по расследованию трагедии 01

Взрыв на миномета на Ривненском полигоне: 19 сентября на заседании Комитета ВР будет заслушан отчет компетентных органов по расследованию трагедии 02

Источник: https://censor.net.ua/n3086210
 
 
 Топ комментарии
 
Так тетянка-артилеристка вчора вже сказала - подвійне заряджання.. Тоді де два хвостовики від двох мін? Випаровуватись вони не могли.. Немає двох хвостовиків - не було й подвійного заряджання..
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Командир батальона Муслим Чеберлоевский рассказал uaportal.com, что Тумгоев приехал воевать в Украину летом 2016-го, оставив в Турции жену. На тот момент Россия уже объявила его в розыск через Интерпол. Мужчину задержали после прилета в аэропорт Харькова.
- Он спрашивал: ну как так? Я поверил, я приехал сюда, к вам, чтобы помочь... Я приехал, чтобы воевать против России, поскольку Россия - это враг номер один и для вас, и для нас. А ему отвечали: мы работаем, это наша работа, - сказал Чеберлоевский.
Первый раз Тимура Тумгоева хотели экстрадировать через год после задержания, в июне 2017-го, но у границы он порезал себе вены и его отвезли в больницу.
- После ряда митингов и вмешательства журналистов и правозащитников Тимура Тумгоева наконец выпустили, взяв с командования батальона, куда он направлялся, обязательства по первому требованию доставлять его в харьковскую прокуратуру, где он должен был отмечаться. А сам Тимур обратился в миграционную службу с просьбой предоставить ему убежище. Он приехал к нам сюда (на базу 8 отдельного батальона УДА "Аратта") прошлой осенью. Мы обещали, что по первому требованию Тимур может приезжать в Харьков… Так оно и было. А месяц назад у Тимура умерла жена. Она тяжело болела в последнее время. Из-за всей этой ситуации и судов он не смог поехать в Турцию на похороны. Вместо этого мы отпустили его в Киев, куда к нему приехали родственники… А позавчера (10 сентября) он нам перезвонил, сообщил, что возвращается. Через несколько часов позвонил еще раз, говорит: меня вызывают снова в Харьков, мне надо отметиться - и я оттуда уже приеду. Езжай, конечно! Вчера наши ребята в Харькове его встретили, и они вместе зашли в кафе перекусить. Практически сразу туда подошли сбушники - и забрали Тимура… Но как такое может быть, если нам и в СБУ, и везде рассказывают, что это невозможно, что процесс сотрудничества с русскими давно прекращен? - возмутился Чеберлоевский.
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Пока, винторогий поклонник сколковских нанотехнологий?
Вибух міномета на Рівненському полігоні: 19 вересня на засіданні Комітету ВР буде заслухано звіт компетентних органів щодо розслідування трагедії - Цензор.НЕТ 2110
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жду испытания новой украинской пушки или ракеты! Взрыв на миномета на Ривненском полигоне: 19 сентября на заседании Комитета ВР будет заслушан отчет компетентных органов по расследованию трагедии - Цензор.НЕТ 4950
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Если ты такой комик, то наблюдай испытания на Роисе.
Там смешного в разы больше, начиная с неездящих танков и нелетеющих самолетов, заканчивая ракетами, которые летают только в мультиках, а в реале падают в Баренцево море.
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Командир батальона Муслим Чеберлоевский рассказал uaportal.com, что Тумгоев приехал воевать в Украину летом 2016-го, оставив в Турции жену. На тот момент Россия уже объявила его в розыск через Интерпол. Мужчину задержали после прилета в аэропорт Харькова.
- Он спрашивал: ну как так? Я поверил, я приехал сюда, к вам, чтобы помочь... Я приехал, чтобы воевать против России, поскольку Россия - это враг номер один и для вас, и для нас. А ему отвечали: мы работаем, это наша работа, - сказал Чеберлоевский.
Первый раз Тимура Тумгоева хотели экстрадировать через год после задержания, в июне 2017-го, но у границы он порезал себе вены и его отвезли в больницу.
- После ряда митингов и вмешательства журналистов и правозащитников Тимура Тумгоева наконец выпустили, взяв с командования батальона, куда он направлялся, обязательства по первому требованию доставлять его в харьковскую прокуратуру, где он должен был отмечаться. А сам Тимур обратился в миграционную службу с просьбой предоставить ему убежище. Он приехал к нам сюда (на базу 8 отдельного батальона УДА "Аратта") прошлой осенью. Мы обещали, что по первому требованию Тимур может приезжать в Харьков… Так оно и было. А месяц назад у Тимура умерла жена. Она тяжело болела в последнее время. Из-за всей этой ситуации и судов он не смог поехать в Турцию на похороны. Вместо этого мы отпустили его в Киев, куда к нему приехали родственники… А позавчера (10 сентября) он нам перезвонил, сообщил, что возвращается. Через несколько часов позвонил еще раз, говорит: меня вызывают снова в Харьков, мне надо отметиться - и я оттуда уже приеду. Езжай, конечно! Вчера наши ребята в Харькове его встретили, и они вместе зашли в кафе перекусить. Практически сразу туда подошли сбушники - и забрали Тимура… Но как такое может быть, если нам и в СБУ, и везде рассказывают, что это невозможно, что процесс сотрудничества с русскими давно прекращен? - возмутился Чеберлоевский.
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Так тетянка-артилеристка вчора вже сказала - подвійне заряджання.. Тоді де два хвостовики від двох мін? Випаровуватись вони не могли.. Немає двох хвостовиків - не було й подвійного заряджання..
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Пока, винторогий поклонник сколковских нанотехнологий?

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Із часів совка люди звикли, що словосполучення "компетентні органи" означає збіговисько феєричних дегенератів.
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Значит судя логике все кто пиз-л до этого были некомпетентными!
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мда - таджики или болгары такие пишут - "взрыв на минамета мана ))
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Двойное заряжание сказала комиссия.Но додала,рекомендуется стрелять из Молота после завершения выборов.
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"Очень рад буду видеть представителей СМИ..."
значит версия 2заряжания торжествует....все свалят на погибших....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВзрыв на миномета на Ривненском полигоне: 19 сентября на заседании Комитета ВР будет заслушан отчет компетентных органов по расследованию трагедии
 
 
 
 
 
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