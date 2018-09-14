 Взрыв на миномета на Ривненском полигоне: 19 сентября на заседании Комитета ВР будет заслушан отчет компетентных органов по расследованию трагедии

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, заместитель руководителя фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский.

"5 июля на Ривненском полигоне произошла страшная трагедия: при проведении учебных стрельб из 120-мм миномета "Молот" погибли 3 наших бойца и были ранены еще 9. Это событие вызвало широкий общественный резонанс. Мы должны сделать все, чтобы не допустить повторения подобных трагедий и потерь наших военнослужащих в тылу. И первый шаг - выяснить истину.

Именно поэтому, я, как председатель Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, 12 июля инициировал заседание Комитета, на котором мы заслушали как представителей "Укроборонпрома" и производителя - завода "Маяк", так и представителей Минобороны, об обстоятельствах трагедии. Для того, чтобы сделать окончательные выводы, необходимо провести комплексные экспертизы, которые бы дали ответ на все вопросы. Представители Генпрокуратуры и Военной прокуратуры Западного региона объявили, что все необходимые экспертизы заказаны", - написал он.

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Пашинский отметил, что на сегодняшний день по имеющейся у него информации все следственные действия и экспертизы уже проведены, и он, как председатель профильного Комитета ВР, инициирует возвращение к рассмотрению этого вопроса.

"19 сентября, в среду, на заседании Комитета ВР по вопросам безопасности и обороны первым вопросом планируем заслушать отчет всех компетентных органов по расследованию трагедии. Общество должно получить окончательные разъяснения относительно качества оружия, соблюдения техники безопасности и порядка проведения учебных стрельб на Ривненском полигоне", - сообщил он.

Также Пашинский добавил, что на заседание Комитета приглашены Генпрокурор Украины Юрий Луценко или его представители, министр обороны Степан Полторак, руководитель Национальной полиции Сергей Князев и директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз КНИИСЭ Александр Рувин.

"Очень рад буду видеть представителей СМИ, экспертов, депутатов на заседании Комитета 19 сентября в 15:00", - резюмировал политик.