 Взрыв на миномета на Ривненском полигоне: 19 сентября на заседании Комитета ВР будет заслушан отчет компетентных органов по расследованию трагедии

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, заместитель руководителя фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский.
"5 июля на Ривненском полигоне произошла страшная трагедия: при проведении учебных стрельб из 120-мм миномета "Молот" погибли 3 наших бойца и были ранены еще 9. Это событие вызвало широкий общественный резонанс. Мы должны сделать все, чтобы не допустить повторения подобных трагедий и потерь наших военнослужащих в тылу. И первый шаг - выяснить истину.
Именно поэтому, я, как председатель Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, 12 июля инициировал заседание Комитета, на котором мы заслушали как представителей "Укроборонпрома" и производителя - завода "Маяк", так и представителей Минобороны, об обстоятельствах трагедии. Для того, чтобы сделать окончательные выводы, необходимо провести комплексные экспертизы, которые бы дали ответ на все вопросы. Представители Генпрокуратуры и Военной прокуратуры Западного региона объявили, что все необходимые экспертизы заказаны", - написал он.
Пашинский отметил, что на сегодняшний день по имеющейся у него информации все следственные действия и экспертизы уже проведены, и он, как председатель профильного Комитета ВР, инициирует возвращение к рассмотрению этого вопроса.
"19 сентября, в среду, на заседании Комитета ВР по вопросам безопасности и обороны первым вопросом планируем заслушать отчет всех компетентных органов по расследованию трагедии. Общество должно получить окончательные разъяснения относительно качества оружия, соблюдения техники безопасности и порядка проведения учебных стрельб на Ривненском полигоне", - сообщил он.
Также Пашинский добавил, что на заседание Комитета приглашены Генпрокурор Украины Юрий Луценко или его представители, министр обороны Степан Полторак, руководитель Национальной полиции Сергей Князев и директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз КНИИСЭ Александр Рувин.
"Очень рад буду видеть представителей СМИ, экспертов, депутатов на заседании Комитета 19 сентября в 15:00", - резюмировал политик.
Там смешного в разы больше, начиная с неездящих танков и нелетеющих самолетов, заканчивая ракетами, которые летают только в мультиках, а в реале падают в Баренцево море.
- Он спрашивал: ну как так? Я поверил, я приехал сюда, к вам, чтобы помочь... Я приехал, чтобы воевать против России, поскольку Россия - это враг номер один и для вас, и для нас. А ему отвечали: мы работаем, это наша работа, - сказал Чеберлоевский.
Первый раз Тимура Тумгоева хотели экстрадировать через год после задержания, в июне 2017-го, но у границы он порезал себе вены и его отвезли в больницу.
- После ряда митингов и вмешательства журналистов и правозащитников Тимура Тумгоева наконец выпустили, взяв с командования батальона, куда он направлялся, обязательства по первому требованию доставлять его в харьковскую прокуратуру, где он должен был отмечаться. А сам Тимур обратился в миграционную службу с просьбой предоставить ему убежище. Он приехал к нам сюда (на базу 8 отдельного батальона УДА "Аратта") прошлой осенью. Мы обещали, что по первому требованию Тимур может приезжать в Харьков… Так оно и было. А месяц назад у Тимура умерла жена. Она тяжело болела в последнее время. Из-за всей этой ситуации и судов он не смог поехать в Турцию на похороны. Вместо этого мы отпустили его в Киев, куда к нему приехали родственники… А позавчера (10 сентября) он нам перезвонил, сообщил, что возвращается. Через несколько часов позвонил еще раз, говорит: меня вызывают снова в Харьков, мне надо отметиться - и я оттуда уже приеду. Езжай, конечно! Вчера наши ребята в Харькове его встретили, и они вместе зашли в кафе перекусить. Практически сразу туда подошли сбушники - и забрали Тимура… Но как такое может быть, если нам и в СБУ, и везде рассказывают, что это невозможно, что процесс сотрудничества с русскими давно прекращен? - возмутился Чеберлоевский.
значит версия 2заряжания торжествует....все свалят на погибших....