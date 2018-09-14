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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Жданов (152) залог (320) суд (21323) Омелян (516) Богачук Олег (690)

 Обвинение попросило для Омеляна 5 млн грн залога, а защита министра - отказать в избрании меры пресечения полностью. ФОТОрепортаж

На данный момент судья Соломенского райсуда Киева Анна Сергиенко удалилась в совещательную комнату для принятия решения.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Сторона защиты министра инфраструктуры Владимира Омеляна просит суд отказать в избрании меры пресечения для министра полностью. 

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Тем временем, обвинение просит назначить Омеляну меру пресечения в виде залога в размере 5 млн грн, а также обязать министра сообщать правоохранителям об изменении места проживания или работы, воздерживаться от общения с рядом свидетелей по делу и сдать все загранпаспорта.

Вместе с тем, в суд поступило 2 заявления от народного депутата (НФ) Федора Бендюженко и министра молодежи и спорта Игоря Жданова о готовности взять Омеляна на поруки. Другие заявления о готовности взять министра Омеляна на поруки либо не были должным образом зарегистрированы, либо поручители не явились на заседание суда.

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Судья удалилась в совещательную комнату для принятия решения.

Обвинение попросило для Омеляна 5 млн грн залога, а защита министра - отказать в избрании меры пресечения полностью 01

Омелян на заседании суда.

Обвинение попросило для Омеляна 5 млн грн залога, а защита министра - отказать в избрании меры пресечения полностью 02
Обвинение попросило для Омеляна 5 млн грн залога, а защита министра - отказать в избрании меры пресечения полностью 03
Обвинение попросило для Омеляна 5 млн грн залога, а защита министра - отказать в избрании меры пресечения полностью 04

Бендюженко и Жданов просят суд отпустить Омеляна им на поруки.

Обвинение попросило для Омеляна 5 млн грн залога, а защита министра - отказать в избрании меры пресечения полностью 05
Обвинение попросило для Омеляна 5 млн грн залога, а защита министра - отказать в избрании меры пресечения полностью 06
Обвинение попросило для Омеляна 5 млн грн залога, а защита министра - отказать в избрании меры пресечения полностью 07

Омелян выступает в суде.

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, 13 сентября сотрудники НАБУ вручили министру инфраструктуры Омеляну подозрение за "незаконное обогащение" десять лет назад, "пользование или приобретения" машины для брата и недекларирование проживания в доме в течение двух недель 2016 года.

Сам министр заявил о сотрудничестве руководства Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) с украинскими политиками и намерении подать на бюро в суд. Он категорически отверг коррупционные обвинения в своей адрес и заявил, что не будет подавать в отставку с должности.

В свою очередь, в НАБУ назвали заявления министра Омеляна о предъявленном ему подозрении "манипуляцией фактами"

Источник: https://censor.net.ua/n3086203
 
 
 Топ комментарии
 
Можно было и арест без права залога
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та закройте уже хоть кого то
ато одни политические сидят
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100%
5 млн-это копейки для такой должности, ну скажем проэкт туалета для гиперлупа.
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Можно было и арест без права залога
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100%
5 млн-это копейки для такой должности, ну скажем проэкт туалета для гиперлупа.
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Тогда пускай сначала Кононенко и Грановского возьмут, там явно есть за что трясти по полной. Хотя куда там, президент с Сытником уже обо всем договорились в Козине
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Кто то любит говорить о престиже Украины,вот и весь престиж... так что гуляй,воруй и т.д. ниже падать не куда... Обвинение попросило для Омеляна 5 млн грн залога, а защита министра - отказать в избрании меры пресечения полностью - Цензор.НЕТ 9763
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Да, грустно смотреть на всё это. Народ не учится. Народ выживает как может...
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та закройте уже хоть кого то
ато одни политические сидят
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Відпустіть Омельяна хто ж як не він гіпер-луп побудує...
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Сейчас бедный как церковная мыша Емельян отвалит 5 лямов залога с легкой руки Обвинение попросило для Омеляна 5 млн грн залога, а защита министра - отказать в избрании меры пресечения полностью - Цензор.НЕТ 3526
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Такого невиноватого, и всё лишь за то, что 30 лет назад незаконно Обогатился и ненакормил Голодного котёнка.
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Мы не то обсуждаем! Его можно судить и без арестов и залогов. Але цього не буде...
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Очень интересно.

Поймали на левых 2 лимонах. Требуют залог 5 лимонов. 5-2=3. Т.е. у Омеляна найдется еще 3 миллиона незадекларированных доходов.

Интересно вот, если Омелян заплатит, никого не смутит, что к уже засвеченым левым 2 лимонам добавится еще, как минимум, 3?
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Ну никого же не смущают мешки наличности в электронных декларациях уродов, всю жизнь проработавших в госструктурах, в которых до недавнего времени официальной ЗП хватило бы на 2-3 раза бак "бибики" заправить.
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Чому не на кічу, як насірова? На шконці воно креативніше буде.
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еще пару дней пройдет и окажеться что дело шито белыми нитками и вовсе развалиться, но зато НАБУ будет с чего очередную инфографику рисовать
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НАБУ вже всьо? - рошенківське? Перекупив у ФБР? Помста Омеляну за опір юдеям. Гройсман - мстивий прем'єр, хоч університетів не закінчував.
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Это была очередная попытка пиара НАБУ на пустом месте. Им лишь бы создать информ повод, а там хоть трава не расти. Хотя... расти, они ее потом покурят в центре Киева)
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Класс-с-с-с!
Одного из немногих украинцев-патриотов в кагальном сборище хотят посадить.
Действительно, а чего он перебегает дорогу кошерным?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОбвинение попросило для Омеляна 5 млн грн залога, а защита министра - отказать в избрании меры пресечения полностью. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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