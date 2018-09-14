 Обвинение попросило для Омеляна 5 млн грн залога, а защита министра - отказать в избрании меры пресечения полностью. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Сторона защиты министра инфраструктуры Владимира Омеляна просит суд отказать в избрании меры пресечения для министра полностью.

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Тем временем, обвинение просит назначить Омеляну меру пресечения в виде залога в размере 5 млн грн, а также обязать министра сообщать правоохранителям об изменении места проживания или работы, воздерживаться от общения с рядом свидетелей по делу и сдать все загранпаспорта.

Вместе с тем, в суд поступило 2 заявления от народного депутата (НФ) Федора Бендюженко и министра молодежи и спорта Игоря Жданова о готовности взять Омеляна на поруки. Другие заявления о готовности взять министра Омеляна на поруки либо не были должным образом зарегистрированы, либо поручители не явились на заседание суда.

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Судья удалилась в совещательную комнату для принятия решения.

Омелян на заседании суда.







Бендюженко и Жданов просят суд отпустить Омеляна им на поруки.







Омелян выступает в суде.

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, 13 сентября сотрудники НАБУ вручили министру инфраструктуры Омеляну подозрение за "незаконное обогащение" десять лет назад, "пользование или приобретения" машины для брата и недекларирование проживания в доме в течение двух недель 2016 года.

Сам министр заявил о сотрудничестве руководства Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) с украинскими политиками и намерении подать на бюро в суд. Он категорически отверг коррупционные обвинения в своей адрес и заявил, что не будет подавать в отставку с должности.

В свою очередь, в НАБУ назвали заявления министра Омеляна о предъявленном ему подозрении "манипуляцией фактами"