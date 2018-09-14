 Обвинение попросило для Омеляна 5 млн грн залога, а защита министра - отказать в избрании меры пресечения полностью. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Сторона защиты министра инфраструктуры Владимира Омеляна просит суд отказать в избрании меры пресечения для министра полностью.
Тем временем, обвинение просит назначить Омеляну меру пресечения в виде залога в размере 5 млн грн, а также обязать министра сообщать правоохранителям об изменении места проживания или работы, воздерживаться от общения с рядом свидетелей по делу и сдать все загранпаспорта.
Вместе с тем, в суд поступило 2 заявления от народного депутата (НФ) Федора Бендюженко и министра молодежи и спорта Игоря Жданова о готовности взять Омеляна на поруки. Другие заявления о готовности взять министра Омеляна на поруки либо не были должным образом зарегистрированы, либо поручители не явились на заседание суда.
Судья удалилась в совещательную комнату для принятия решения.
Омелян на заседании суда.
Бендюженко и Жданов просят суд отпустить Омеляна им на поруки.
Омелян выступает в суде.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Напомним, 13 сентября сотрудники НАБУ вручили министру инфраструктуры Омеляну подозрение за "незаконное обогащение" десять лет назад, "пользование или приобретения" машины для брата и недекларирование проживания в доме в течение двух недель 2016 года.
Сам министр заявил о сотрудничестве руководства Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) с украинскими политиками и намерении подать на бюро в суд. Он категорически отверг коррупционные обвинения в своей адрес и заявил, что не будет подавать в отставку с должности.
В свою очередь, в НАБУ назвали заявления министра Омеляна о предъявленном ему подозрении "манипуляцией фактами"
5 млн-это копейки для такой должности, ну скажем проэкт туалета для гиперлупа.
ато одни политические сидят
Поймали на левых 2 лимонах. Требуют залог 5 лимонов. 5-2=3. Т.е. у Омеляна найдется еще 3 миллиона незадекларированных доходов.
Интересно вот, если Омелян заплатит, никого не смутит, что к уже засвеченым левым 2 лимонам добавится еще, как минимум, 3?
Одного из немногих украинцев-патриотов в кагальном сборище хотят посадить.
Действительно, а чего он перебегает дорогу кошерным?