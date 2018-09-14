 Мы делаем не политический канал, - генпродюсер ТВі Дмитрий Носиков о перезагрузке

Как информирует Gazeta.ua, издание Медианяня сообщило, что окружение президента Петра Порошенко готовится к созданию провластного медиахолдинга, к которому, по мнению журналистов издания, должны войти "5 канал", телеканал "Прямой", региональные станции цифрового телевизионного "Харьков 1" и "Одесса 1" , а также телеканал ТВі, который возрождается.

"В прессе Дмитрия (Носикова. - Ред.) называли человеком Игоря Кононенко и прочили ему место главы условного медиахолдинга вокруг каналов "Прямой", "112 Украина" и NewsOne, чего так и не произошло", - пишут журналисты Медианяни и сообщают, что "в перезапуск ТВі на первом этапе вложено $500 тысяч".

"Ребята. Эту чушь даже сложно опровергать - настолько это выдумка. Мы перезапускаем TVi. У нас сложности с Нацсоветом (Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания), нам аннулируют лицензии. Мы делаем не политический канал, тратим совершенно не те деньги, что написаны в статье. У нас открытый понятный иностранный инвестор, кредитная линия, своя бизнес-стратегия", - заявляет Носиков на своей странице в Facebook.

"А здесь кто-то решил хайпанути... Очень интересно - кто этот источник? Что за стандарты журналистики? Ух ... удивитесь все, когда канал запустится..." - отмечает генпродюсер ТВі Носиков.