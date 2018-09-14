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 Политика Украины, Общество, Здоровье
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 Из-за наркомании и алкоголизма мы теряем больше жизней, чем на поле боя: это реальная угроза нацбезопасности, - Турчинов

Согласно статистическим данным, в Украине около 1 миллиона человек с наркотической зависимостью, еще больше - страдают от алкоголизма.

 Об этом в Фейсбуке написал Секретарь СНБО Александр Турчинов, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Ежегодно эти цифры растут примерно на 10-15 процентов. Особенно опасно, что алкогольная и наркозависимость все больше распространяются среди молодежи. Ежегодно от наркозависимости, алкоголизма и различных заболеваний, связанных с ними, умирают около 120 000 человек!

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То есть от этой эпидемии мы теряем на несколько порядков больше украинцев, чем на поле боя! Добавьте к этому огромное количество украинцев, ежегодно покидающих Украину в поисках лучшей доли, а также падение рождаемости, старение нации и, соответственно, увеличение общего уровня смертности населения. Все это приводит к тому, что количество украинцев ежегодно сокращается катастрофическими темпами, и все это в результате представляет реальную угрозу национальной безопасности нашего государства!", - написал Турчинов.

По его мнению, когда мы говорим о противодействии наркомании и алкоголизму, государству не хватает системных и действенных программ борьбы с этими недугами. Что касается метадоновой программы, то, учитывая активное распространение синтетических наркотиков, она имеет больше негативных, чем позитивных последствий.

"Ежегодно для противодействия этому злу все больше религиозных организаций и церквей без всякой поддержки государства создают реабилитационные центры. В отличие от государственных больниц, несмотря на большие сложности с материально-техническим обеспечением, такие центры действуют достаточно эффективно. Но вместо поддержки, о чем свидетельствуют поступающие ко мне письма, наблюдается противодействие их работе со стороны силовых структур. Кажется, вместо активной борьбы с наркотрафиком, наркодилерами и сетями распространения наркотиков, силовики более вдохновенно борются именно с реабилитационными центрами, закрывают их и преследуют тех, кто их открыл. Так, только за последние два года был проведен 21 обыск реабилитационных центров, возбуждены уголовные дела. Это вызывает очень много вопросов мотивации подобных действий.

Именно поэтому, учитывая важность проблемы и обращения, поступающие в СНБО Украины, я инициировал проведение совместного совещания с участием представителей Минздрава, МВД и других силовых структур вместе с представителями религиозных и общественных организаций для выработки общей стратегии координации защиты и реабилитации населения от этой опасности", - написал Турчинов и добавил, что только объединив усилия государственных институтов и гражданского общества, мы сможем защитить нацию и нашу молодежь от этого нашествия.

Источник: https://censor.net.ua/n3086195
 
 
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комсомол из тины вылез
значит выборы переносить не будут
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Значит Пастор крышует и имеет нехилую долю со всех этих церковных и прочих шарлатанских реб.центров
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Что поражает в Украине-это атомы водки сразу,когда заходишь в супермаркет, водка продаётся на заправочных станциях!!! Водка,водка,водка-везде водка и сигареты!
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Да что заправки, в половине ларьков тоже можно свободно попросить налить разбавленного спирта неизвестного качества, местные власти это прекрасно знают но имеют долю.
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Золотой ты человек, Юрий Венедиктович. Десять часов утра, а ты уже о России думаешь! (с)
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Да от много чего гибнет больше, нашел чем удивить, в одних только ДТП гибнут тысячи.
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Забота не про украинцев как таких, а про "количество украинцев" - как про поголовье скота...
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Один вже боровся з алкоголем, в наслідок чого пишним цвітом зацвіла токсикоманія, наркоманія, та інша манія.

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИз-за наркомании и алкоголизма мы теряем больше жизней, чем на поле боя: это реальная угроза нацбезопасности, - Турчинов
 
 
 
 
 
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